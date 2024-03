Ita Airways potenzia l’operativo su Bari e Brindisi per Pasqua con 18 voli aggiuntivi Ita Airways potenzia l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi in vista delle festività pasquali e della conseguente maggiore domanda di viaggio. Complessivamente la compagnia opererà 18 voli aggiuntivi sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, contribuendo ad agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività via Roma Fiumicino con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali servite dal proprio network. Ita Airways ha inoltre previsto l’applicazione ai nuovi voli di tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso) e valuterà ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari. «A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione del vettore – commenta Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -, che ringrazio per la sensibilità mostrata nell’accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilità dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattività del territorio, non possono prescindere dalla necessità di collegamenti efficienti che Ita Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si concentrerà soprattutto sui brand Anantara, Tivoli e Avani la strategia di sviluppo del gruppo Minor in Italia del prossimo futuro. Ossia proprio su quei marchi che la compagnia con base a Bangkok si sta impegnando a portare in Europa dal momento in cui ha acquisito nel 2019 gli spagnoli di Nh Hotels. Il tutto in una sorta di processo di redistribuzione geografica dei brand, che prevede al contrario la diffusione in Oriente dei marchi della catena iberica. "Nel nostro Paese c'è sempre margine per espandere la nostra offerta - ha raccontato l'operations director Italy & Usa Minor Hotels Europe and Americas, Marco Gilardi, in occasione dell'ultimo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano -. Il nostro compito è quello di adattarci alle necessità di ogni singola proprietà. In linea generale la nostra policy di sviluppo privilegia i contratti di management e di franchising (come oggi fa la maggior parte dei grandi gruppi alberghieri, ndr). Ma non abbiamo un approccio rigido. Come piace dire a me noi non siamo né asset-light, né asset-heavy: siamo asset-right. In alcuni casi siamo ancora disposti ad acquisire direttamente le strutture. A volte è capitato persino di firmare un pre-accordo con una proprietà, per poi cambiare la natura del contratto al momento della chiusura definitiva". Attualmente il gruppo Minor vanta in Italia un portfolio di 58 strutture complessive di cui 28 di proprietà. "Ma già nei prossimi due o tre mesi ne dovremmo annunciare un ulteriore paio - ha proseguito Gilardi -. Nella nostra penisola puntiamo a espanderci soprattutto con il marchio Anantara in location quali Firenze, Venezia e Milano, coerenti con il posizionamento di lusso del brand. Due Tivoli sono in arrivo sempre nel capoluogo toscano e in quello lombardo nel 2025, e anche per Avani abbiamo in pipeline un paio di strutture. Tutti e tre marchi sono già presenti in Italia (due Anantara ad Amalfi e a Roma, altrettanti Avani a Milano e a Venezia, nonché un Tivoli a Porto Piccolo Sistiana, ndr) e stanno riscuotendo un notevole successo in termini di numeri e apprezzamento. Per quanto riguarda Nh e Nh Collection, infine, al momento non sono una priorità, una cinquantina già essendo operativi nel nostro mercato, ma noi siamo sempre aperti a qualsiasi opportunità. Il tutto per raggiungere il traguardo dei 100 hotel in Italia in tre-cinque anni". A livello di vendite il 2024 è partito meglio del 2023, con un +8% di volumi. "Ma adesso stiamo registrando un rallentamento del ritmo delle prenotazioni - ha concluso Gilardi -. Ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, tra cui gli Stati Uniti, la cui domanda tradizionalmente cala un po' nell'anno delle elezioni". [post_title] => Gilardi, Nh - Minor: "Non siamo né asset-light, né asset-heavy. Siamo asset-right" [post_date] => 2024-03-22T15:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711120058000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 19 marzo, dopo la mancata modifica alla Camera dell'art. 85 del Codice della strada che avrebbe dovuto mettere fine ad una palese persecuzione nei confronti delle imprese NCC, è stata anche annullata la riunione al MIT del tavolo con le associazioni di categoria per l'esame e la discussione delle bozze dei decreti attuativi della legge di settore. A pochi mesi dall'inizio del Giubileo e a ridosso della stagione turistica che partirà in concomitanza con la Pasqua, il comparto del Noleggio Con Conducente attende dal Governo Meloni un segnale rassicurante a salvaguardia della sopravvivenza delle aziende e a tutela del lavoro e del futuro di migliaia di lavoratori nel settore. Il Governo non può rimanere sordo davanti alla crescente domanda dell'utenza che rivendica il diritto alla mobilità e attende da oltre tre decenni un cambio di passo. E non regge la scusa che è colpa dei comuni e delle regioni perché il problema vero risiede in una legge obsoleta che non riesce più a regolare il trasporto pubblico non di linea e impedisce agli autoservizi di essere funzionali ossia integrare e supportare il trasporto di linea a discapito dell'utenza. Preoccupazione Federnoleggio e le altre sigle di rappresentanza NCC chiedono l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo previsto dall'art. 85 comma 4 e comma 4 bis per chi è in possesso di regolare autorizzazione NCC, una "norma in bianco" che consente all'agente accertatore, di fatto, di bloccare un'attività economica da due a otto mesi, caso unico in Italia, anche per piccole infrazioni. Tra le bozze dei decreti ricevute dal Mit, quello che desta maggiore preoccupazione è quelli relativo al Foglio di Servizio Elettronico. Le associazioni di rappresentanza NCC sono concordi nel ritenere che tale bozza di decreto contenga elementi incomprensibili e inapplicabili, un aggravio burocratico che impatterà negativamente sull'operatività del servizio di NCC con ripercussioni pesantissime sull'erogazione di servizi specialmente di quelli destinati ai turisti e ai pellegrini. Il rischio per la privacy degli utenti (imprenditori, artisti, politici, amministratori pubblici e privati, ecc.) è minata dalla raccolta di dati per futuri "dossieraggi". Federnoleggio Confesercenti è pronta a continuare a collaborare fattivamente con il ministero dei trasporti per attuare una reale rivisitazione della normativa relativa al servizio NCC alla luce delle numerose e ripetute segnalazioni e pronunciamenti di Antitrust, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'UE. Si potrà evitare, così, uno stato di agitazione del settore che potrebbe causare notevoli disagi. [post_title] => Federnoleggio: Il Governo Meloni fermi la persecuzione contro gli Ncc [post_date] => 2024-03-22T11:22:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711106535000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways potenzia l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi in vista delle festività pasquali e della conseguente maggiore domanda di viaggio. Complessivamente la compagnia opererà 18 voli aggiuntivi sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, contribuendo ad agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività via Roma Fiumicino con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali servite dal proprio network. Ita Airways ha inoltre previsto l’applicazione ai nuovi voli di tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso) e valuterà ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari. «A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione del vettore - commenta Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -, che ringrazio per la sensibilità mostrata nell’accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilità dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattività del territorio, non possono prescindere dalla necessità di collegamenti efficienti che Ita Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia». [post_title] => Ita Airways potenzia l'operativo su Bari e Brindisi per Pasqua con 18 voli aggiuntivi [post_date] => 2024-03-22T11:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711106286000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di utili per le principali compagnie aeree europee, a chiusura di un 2023 nel segno della ripresa. I protagonisti del trasporto aereo del Vecchio Continente, a cominciare dal gruppo Lufthansa a quello di Air France-Klm, dal gruppo Ryanair a Iag, hanno tutti archiviato l'ultimo esercizio con risultati positivi. Secondo un'analisi de Il Sole 24 Ore i quattro gruppi hanno registrato un fatturato di 106,16 miliardi di euro nel 2023, pari ad una crescita del +18,9% (16,87 miliardi), mentre gli utili netti aggregati sono cresciuti del +110% (7,45 miliardi). A centrare i migliori risultati è stato il gruppo Iag con ricavi per 29,45 miliardi (+27,6%), un utile operativo di 3,51 miliardi (+174%) e un utile netto più che quadruplicato a quota 2,655 miliardi. Anche Lufthansa ha fatto bene, ottenendo il terzo miglior risultato della storia (+15% di ricavi; +76% di utile operativo; +112% di utile netto). Si tratta di un trend significativo, se si considera che il volume del traffico internazionale è ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici, segnando un -4,3% rispetto al 2019, mentre il traffico domestico è aumentato del +6,7% rispetto al gennaio di cinque anni fa. Intanto, nel gennaio 2024, la domanda di viaggio globale è aumentata del +16,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, e quella europea del +10%. Una tendenza che conferma la buona performance registrata negli ultimi mesi dello scorso anno. Per questo motivo, l'associazione delle compagnie aeree europee Airlines for Europe (A4E) prevede che nell'estate del 2024 il traffico in Europa sarà del 96% rispetto ai livelli del 2019. [post_title] => Le compagnie aeree europee ritrovano profitti e ricavi record nel 2023 [post_date] => 2024-03-22T10:11:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711102312000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mix di short break, opportunità di relax e tour organizzati, con quote finite, prezzi competitivi, disponibilità garantite e una ricca selezione di destinazioni per tutti i gusti: torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti. “Il rafforzamento delle sinergie di gruppo nella holding Wamos Group di cui siamo parte, e la sempre più stretta collaborazione con i nostri partner di Mapa Group Travel, ci garantisce un potere contrattuale decisamente maggiore con i fornitori rispetto al passato - sottolinea la product manager di King Holidays, Barbara Cipolloni -. Nel catalogo Pasqua e ponti, che anticipa le edizioni estive 2024 delle brochure tematiche, proponiamo un prodotto molto competitivo, a disponibilità garantite e quote concorrenziali, in grado di affiancare con successo le agenzie di viaggi nella competizione con le Olta e il fai-da-te”. In particolare, sono oltre 400 i posti in allotment sul ponte del 25 aprile e primo maggio, a cui si sommano le ultime disponibilità per Pasqua. La prima parte del catalogo propone le soluzioni volo + hotel da Milano e Roma per gli evergreen della programmazione europea: Barcellona, Istanbul, Lisbona, Londra, Madrid, Malta e Parigi. La seconda parte è invece dedicata ai tour organizzati con partenze garantite anche minimo uno. [post_title] => Torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti. [post_date] => 2024-03-22T09:56:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711101366000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling amplia il network italiano con la nuova rotta da Comiso a Barcellona El Prat: si tratta di un debutto per il vettore del gruppo Iag sullo scalo del ragusano come anche della tratta fra le due città, mai servita prima da un volo diretto. L'operativo voli, che sono in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, prevede due frequenze alla settimana (giovedì e la domenica) per tutta l'estate, dal 13 giugno all’8 di settembre. La rotta rafforza l'attuale schedule di Vueling dalla Sicilia che include l’aeroporto di Palermo (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 9 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre) e quello di Catania Fontanarossa (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 8 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre, e con 5 voli settimanali per Firenze per tutta la stagione estiva), dimostrando l’impegno della compagnia nei confronti di questa regione. Inoltre, grazie anche alla recente riapertura della tratta Milano Linate – Barcellona El Prat, con Comiso Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia-Barcellona, facilitando le connessioni globali da Barcellona grazie al suo network di corto e medio raggio e agli accordi di codeshare e interline con le compagnie aeree che coprono il lungo raggio. Inoltre, Vueling consolida anche il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna. [post_title] => Vueling aggiunge la nuova rotta tra Comiso e Barcellona nell'estate italiana [post_date] => 2024-03-22T09:27:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711099629000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive. Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori. “Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”. Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze. [post_title] => Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways [post_date] => 2024-03-21T12:44:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711025077000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo. Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri. Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale. Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo. L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. La volata del Catullo di Verona Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre. Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia. SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina. Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa. Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni). Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India. [post_title] => Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-03-21T11:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711020911000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia. La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti "Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”. Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%. Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. "Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”. E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, "iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo". Il passaggio a Ndc Un processo "irreversibile" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica "non semplice" ammette il manager, poiché "molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”. [post_title] => Finnair, Roig: "L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo" [post_date] => 2024-03-21T11:10:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711019443000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways potenzia loperativo su bari e brindisi per pasqua con 18 voli aggiuntivi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2442,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si concentrerà soprattutto sui brand Anantara, Tivoli e Avani la strategia di sviluppo del gruppo Minor in Italia del prossimo futuro. Ossia proprio su quei marchi che la compagnia con base a Bangkok si sta impegnando a portare in Europa dal momento in cui ha acquisito nel 2019 gli spagnoli di Nh Hotels. Il tutto in una sorta di processo di redistribuzione geografica dei brand, che prevede al contrario la diffusione in Oriente dei marchi della catena iberica.\r

\r

\"Nel nostro Paese c'è sempre margine per espandere la nostra offerta - ha raccontato l'operations director Italy & Usa Minor Hotels Europe and Americas, Marco Gilardi, in occasione dell'ultimo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano -. Il nostro compito è quello di adattarci alle necessità di ogni singola proprietà. In linea generale la nostra policy di sviluppo privilegia i contratti di management e di franchising (come oggi fa la maggior parte dei grandi gruppi alberghieri, ndr). Ma non abbiamo un approccio rigido. Come piace dire a me noi non siamo né asset-light, né asset-heavy: siamo asset-right. In alcuni casi siamo ancora disposti ad acquisire direttamente le strutture. A volte è capitato persino di firmare un pre-accordo con una proprietà, per poi cambiare la natura del contratto al momento della chiusura definitiva\".\r

\r

Attualmente il gruppo Minor vanta in Italia un portfolio di 58 strutture complessive di cui 28 di proprietà. \"Ma già nei prossimi due o tre mesi ne dovremmo annunciare un ulteriore paio - ha proseguito Gilardi -. Nella nostra penisola puntiamo a espanderci soprattutto con il marchio Anantara in location quali Firenze, Venezia e Milano, coerenti con il posizionamento di lusso del brand. Due Tivoli sono in arrivo sempre nel capoluogo toscano e in quello lombardo nel 2025, e anche per Avani abbiamo in pipeline un paio di strutture. Tutti e tre marchi sono già presenti in Italia (due Anantara ad Amalfi e a Roma, altrettanti Avani a Milano e a Venezia, nonché un Tivoli a Porto Piccolo Sistiana, ndr) e stanno riscuotendo un notevole successo in termini di numeri e apprezzamento. Per quanto riguarda Nh e Nh Collection, infine, al momento non sono una priorità, una cinquantina già essendo operativi nel nostro mercato, ma noi siamo sempre aperti a qualsiasi opportunità. Il tutto per raggiungere il traguardo dei 100 hotel in Italia in tre-cinque anni\".\r

\r

A livello di vendite il 2024 è partito meglio del 2023, con un +8% di volumi. \"Ma adesso stiamo registrando un rallentamento del ritmo delle prenotazioni - ha concluso Gilardi -. Ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, tra cui gli Stati Uniti, la cui domanda tradizionalmente cala un po' nell'anno delle elezioni\".","post_title":"Gilardi, Nh - Minor: \"Non siamo né asset-light, né asset-heavy. Siamo asset-right\"","post_date":"2024-03-22T15:07:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711120058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 19 marzo, dopo la mancata modifica alla Camera dell'art. 85 del Codice della strada che avrebbe dovuto mettere fine ad una palese persecuzione nei confronti delle imprese NCC, è stata anche annullata la riunione al MIT del tavolo con le associazioni di categoria per l'esame e la discussione delle bozze dei decreti attuativi della legge di settore.\r

\r

A pochi mesi dall'inizio del Giubileo e a ridosso della stagione turistica che partirà in concomitanza con la Pasqua, il comparto del Noleggio Con Conducente attende dal Governo Meloni un segnale rassicurante a salvaguardia della sopravvivenza delle aziende e a tutela del lavoro e del futuro di migliaia di lavoratori nel settore.\r

\r

Il Governo non può rimanere sordo davanti alla crescente domanda dell'utenza che rivendica il diritto alla mobilità e attende da oltre tre decenni un cambio di passo. E non regge la scusa che è colpa dei comuni e delle regioni perché il problema vero risiede in una legge obsoleta che non riesce più a regolare il trasporto pubblico non di linea e impedisce agli autoservizi di essere funzionali ossia integrare e supportare il trasporto di linea a discapito dell'utenza.\r

Preoccupazione\r

Federnoleggio e le altre sigle di rappresentanza NCC chiedono l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo previsto dall'art. 85 comma 4 e comma 4 bis per chi è in possesso di regolare autorizzazione NCC, una \"norma in bianco\" che consente all'agente accertatore, di fatto, di bloccare un'attività economica da due a otto mesi, caso unico in Italia, anche per piccole infrazioni.\r

Tra le bozze dei decreti ricevute dal Mit, quello che desta maggiore preoccupazione è quelli relativo al Foglio di Servizio Elettronico. \r

\r

Le associazioni di rappresentanza NCC sono concordi nel ritenere che tale bozza di decreto contenga elementi incomprensibili e inapplicabili, un aggravio burocratico che impatterà negativamente sull'operatività del servizio di NCC con ripercussioni pesantissime sull'erogazione di servizi specialmente di quelli destinati ai turisti e ai pellegrini. Il rischio per la privacy degli utenti (imprenditori, artisti, politici, amministratori pubblici e privati, ecc.) è minata dalla raccolta di dati per futuri \"dossieraggi\".\r

\r

Federnoleggio Confesercenti è pronta a continuare a collaborare fattivamente con il ministero dei trasporti per attuare una reale rivisitazione della normativa relativa al servizio NCC alla luce delle numerose e ripetute segnalazioni e pronunciamenti di Antitrust, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'UE.\r

Si potrà evitare, così, uno stato di agitazione del settore che potrebbe causare notevoli disagi.","post_title":"Federnoleggio: Il Governo Meloni fermi la persecuzione contro gli Ncc","post_date":"2024-03-22T11:22:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711106535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potenzia l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi in vista delle festività pasquali e della conseguente maggiore domanda di viaggio.\r

Complessivamente la compagnia opererà 18 voli aggiuntivi sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, contribuendo ad agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività via Roma Fiumicino con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali servite dal proprio network.\r

Ita Airways ha inoltre previsto l’applicazione ai nuovi voli di tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso) e valuterà ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari.\r

«A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione del vettore - commenta Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -, che ringrazio per la sensibilità mostrata nell’accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilità dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattività del territorio, non possono prescindere dalla necessità di collegamenti efficienti che Ita Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia».","post_title":"Ita Airways potenzia l'operativo su Bari e Brindisi per Pasqua con 18 voli aggiuntivi","post_date":"2024-03-22T11:18:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711106286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tempo di utili per le principali compagnie aeree europee, a chiusura di un 2023 nel segno della ripresa. I protagonisti del trasporto aereo del Vecchio Continente, a cominciare dal gruppo Lufthansa a quello di Air France-Klm, dal gruppo Ryanair a Iag, hanno tutti archiviato l'ultimo esercizio con risultati positivi. \r

\r

Secondo un'analisi de Il Sole 24 Ore i quattro gruppi hanno registrato un fatturato di 106,16 miliardi di euro nel 2023, pari ad una crescita del +18,9% (16,87 miliardi), mentre gli utili netti aggregati sono cresciuti del +110% (7,45 miliardi).\r

\r

A centrare i migliori risultati è stato il gruppo Iag con ricavi per 29,45 miliardi (+27,6%), un utile operativo di 3,51 miliardi (+174%) e un utile netto più che quadruplicato a quota 2,655 miliardi. Anche Lufthansa ha fatto bene, ottenendo il terzo miglior risultato della storia (+15% di ricavi; +76% di utile operativo; +112% di utile netto).\r

\r

Si tratta di un trend significativo, se si considera che il volume del traffico internazionale è ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici, segnando un -4,3% rispetto al 2019, mentre il traffico domestico è aumentato del +6,7% rispetto al gennaio di cinque anni fa.\r

\r

Intanto, nel gennaio 2024, la domanda di viaggio globale è aumentata del +16,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, e quella europea del +10%. Una tendenza che conferma la buona performance registrata negli ultimi mesi dello scorso anno. Per questo motivo, l'associazione delle compagnie aeree europee Airlines for Europe (A4E) prevede che nell'estate del 2024 il traffico in Europa sarà del 96% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

","post_title":"Le compagnie aeree europee ritrovano profitti e ricavi record nel 2023","post_date":"2024-03-22T10:11:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711102312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mix di short break, opportunità di relax e tour organizzati, con quote finite, prezzi competitivi, disponibilità garantite e una ricca selezione di destinazioni per tutti i gusti: torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti.\r

\r

“Il rafforzamento delle sinergie di gruppo nella holding Wamos Group di cui siamo parte, e la sempre più stretta collaborazione con i nostri partner di Mapa Group Travel, ci garantisce un potere contrattuale decisamente maggiore con i fornitori rispetto al passato - sottolinea la product manager di King Holidays, Barbara Cipolloni -. Nel catalogo Pasqua e ponti, che anticipa le edizioni estive 2024 delle brochure tematiche, proponiamo un prodotto molto competitivo, a disponibilità garantite e quote concorrenziali, in grado di affiancare con successo le agenzie di viaggi nella competizione con le Olta e il fai-da-te”.\r

\r

In particolare, sono oltre 400 i posti in allotment sul ponte del 25 aprile e primo maggio, a cui si sommano le ultime disponibilità per Pasqua. La prima parte del catalogo propone le soluzioni volo + hotel da Milano e Roma per gli evergreen della programmazione europea: Barcellona, Istanbul, Lisbona, Londra, Madrid, Malta e Parigi. La seconda parte è invece dedicata ai tour organizzati con partenze garantite anche minimo uno.","post_title":"Torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti.","post_date":"2024-03-22T09:56:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711101366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling amplia il network italiano con la nuova rotta da Comiso a Barcellona El Prat: si tratta di un debutto per il vettore del gruppo Iag sullo scalo del ragusano come anche della tratta fra le due città, mai servita prima da un volo diretto.\r

\r

L'operativo voli, che sono in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, prevede due frequenze alla settimana (giovedì e la domenica) per tutta l'estate, dal 13 giugno all’8 di settembre.\r

\r

La rotta rafforza l'attuale schedule di Vueling dalla Sicilia che include l’aeroporto di Palermo (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 9 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre) e quello di Catania Fontanarossa (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 8 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre, e con 5 voli settimanali per Firenze per tutta la stagione estiva), dimostrando l’impegno della compagnia nei confronti di questa regione.\r

\r

Inoltre, grazie anche alla recente riapertura della tratta Milano Linate – Barcellona El Prat, con Comiso Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia-Barcellona, facilitando le connessioni globali da Barcellona grazie al suo network di corto e medio raggio e agli accordi di codeshare e interline con le compagnie aeree che coprono il lungo raggio. Inoltre, Vueling consolida anche il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna.","post_title":"Vueling aggiunge la nuova rotta tra Comiso e Barcellona nell'estate italiana","post_date":"2024-03-22T09:27:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711099629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie.\r

Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive.\r

Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori.\r

“Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”.\r

Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze.\r

","post_title":"Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways","post_date":"2024-03-21T12:44:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711025077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.\r

Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri.\r

Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. \r

Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. \r

El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale.\r

Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo.\r

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. \r

\r

La volata del Catullo di Verona\r

Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre.\r

Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia.\r

SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina.\r

Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa.\r

Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni).\r

Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India.","post_title":"Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri","post_date":"2024-03-21T11:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711020911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia.\r

\r

La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti \"Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”.\r

\r

Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%.\r

\r

Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. \"Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”.\r

\r

E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, \"iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo\".\r

\r

Il passaggio a Ndc\r

\r

Un processo \"irreversibile\" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica \"non semplice\" ammette il manager, poiché \"molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”.","post_title":"Finnair, Roig: \"L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo\"","post_date":"2024-03-21T11:10:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711019443000]}]}}