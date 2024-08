Israele: Lufthansa, Ita Airways e altri vettori sospendono i voli per Tel Aviv Dall’Europa agli Stati Uniti, passando dall’India: si susseguono da più parti le notifiche di cancellazione dei voli verso Israele, in seguito all’inasprirsi delle tensioni in tutta l’area mediorientale. Ita Airways ha temporaneamente interrotto i collegamenti verso Tel Aviv: in un avviso pubblicato sul proprio sito web la compagnia aerea spiega che “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, la compagnia ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv a partire da oggi (ieri per chi legge, ndr), 1° agosto, fino al 6 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione” precisa il vettore chiedendo ai passeggeri di “verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli” prima di recarsi in aeroporto. Europa e Usa Anche Lufthansa – così come Swiss e Brussels Airlines – ha sospeso tutti i voli per Tel Aviv, fino all’8 agosto. E’ stata inoltre prorogata fino al 12 agosto la cancellazione dei voli per la capitale libanese Beirut. A preoccupare sono in particolare le crescenti tensioni tra Israele da una parte e l’Iran e i miliziani di Hezbollah dall’altra. Dagli Stati Uniti, Delta Air Lines e United Airlines hanno altresì interrotto i propri operativi verso Israele: entrambe le compagnie spiegano che “continueranno a monitorare da vicino la situazione”. Delta, in particolare, consente ai passeggeri in possesso di biglietti per Tel Aviv fino al 14 agosto, di cambiare programma gratuitamente. Tra gli altri, anche Air India ha sospeso con effetto immediato tutti i voli da e per Tel Aviv fino all’8 agosto: “Teniamo attentamente sotto controllo la situazione; offriremo assistenza ai passeggeri che avevano prenotato voli in questo periodo, offrendo loro rimborsi o riprogrammando altre date”, afferma la compagnia. Condividi

