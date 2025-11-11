Iberia aggiunge capacità sulla Madrid-Tokyo nei mesi di marzo e aprile 2026 Iberia aggiungerà una frequenza supplementare tra Madrid e Tokyo nei mesi di marzo e aprile, in coincidenza con la stagione dei sakura, il periodo della fioritura dei ciliegi, uno dei momenti più attesi ed emblematici dell’anno in Giappone. Questo volo supplementare sarà disponibile dal 4 marzo al 29 aprile, con partenza da Madrid il mercoledì e ritorno da Tokyo il giovedì. Attualmente, il vevttore opera tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo, che saranno integrati da questa operazione speciale, raggiungendo quattro voli a settimana per direzione. La compagnia aerea spagnola risponde così al crescente interesse per il Giappone come destinazione turistica e rafforza il suo impegno nei confronti del mercato giapponese, dove è approdata nell’ottobre 2024. La nuova frequenza rappresenta un aumento di oltre 6.000 posti tra la Spagna e il Giappone. Complessivamente, i posti offerti sulla rotta saranno oltre 114.000. Il collegamento sarà operato con Airbus A350, il modello più moderno ed efficiente della flotta Iberia, con una capacità di 348 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Inoltre, la compagnia aerea spagnola ha adattato l’esperienza di bordo per i viaggiatori giapponesi, includendo menu in giapponese, intrattenimento nella loro lingua e dettagli come tè verde, riso e bacchette. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas ed Airbus hanno svelato le prime immagini dell'A350-1000Ulr (Ultra long range), in corso di realizzazione negli hangar di Tolosa: il nuovo aeromobile sarà in grado di effettuare i voli commerciali più lunghi al mondo, collegando per la prima volta la costa orientale dell'Australia con Londra e New York, senza scali. L'aereo potrà infatti volare fino a 22 ore senza scali, grazie a un serbatoio di carburante posteriore centrale aggiuntivo da 20.000 litri e a sistemi potenziati, con ogni elemento progettato per il comfort e il benessere dei passeggeri nei voli a lunghissimo raggio. I collegamenti diretti ridurranno fino a quattro ore il tempo di viaggio totale, rispetto ai servizi con uno scalo odierni. La consegna del primo dei 12 nuovi aeromobili è prevista per la fine del 2026, mentre i primi servizi commerciali del Progetto Sunrise inizieranno nella prima metà del 2027. Le cabine sono state progettate da zero in collaborazione con specialisti dell'aviazione, il designer industriale australiano David Caon e un team multidisciplinare di esperti del Charles Perkins Centre dell'Università di Sydney. Tra questi figurano scienziati del sonno che lavorano per combattere il jet lag attraverso caratteristiche quali un design dell'illuminazione unico e personalizzato e un servizio di ristorazione a orari prestabiliti. L'elemento chiave del design della cabina è stato quello di offrire ai passeggeri più spazio, con una configurazione di 238 posti rispetto alla disposizione di oltre 300 posti utilizzata da altri operatori dell'A350-1000. Ciò include una zona benessere, situata tra le cabine Premium Economy ed Economy, dotata di maniglie integrate, programmi di esercizi guidati su schermo, una stazione di idratazione e una vasta gamma di rinfreschi. Una curiosità: il nome 'Project Sunrise' è un omaggio agli storici voli “Double Sunrise” effettuati da Qantas durante la Seconda Guerra Mondiale, che rimanevano in volo abbastanza a lungo da vedere due albe. [post_title] => Qantas alza il sipario sul nuovo A350-1000Ulr in costruzione negli stabilimenti di Tolosa [post_date] => 2025-11-11T14:49:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762872561000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In concomitanza con della 26a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul turismo è stato confermato il passaggio di testimone tra Zurab Pololikashvili e Shaikha Al Nowais, che sarà il nuovo segretario generale dell'Unwto, nonché prima donna alla guida dell'organizzazione. Il mandato comincerà all'inizio del 2026. L'incontro ospitato a Riyadh si è concluso oggi con l'adozione della Dichiarazione di Riyadh sul futuro del turismo, un passo importante compiuto dagli Stati membri verso una maggiore cooperazione nei prossimi 50 anni. La Dichiarazione ribadisce la leadership dell'Arabia Saudita nel turismo globale e la sua posizione al centro delle decisioni importanti che cambiano il settore, poiché la dichiarazione innovativa è destinata a svolgere un ruolo centrale nel promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottolineando la sostenibilità, l'innovazione digitale, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e le economie turistiche inclusive. Il documento è una tabella di marcia condivisa per guidare il settore nel prossimo mezzo secolo verso la sostenibilità, l'inclusione e l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale. Vengono evidenziati il rafforzamento della cooperazione internazionale, della resilienza e l'empowerment delle comunità locali, definendo una visione per garantire che il turismo rimanga una forza per la crescita economica, la comprensione culturale e la tutela dell'ambiente in tutto il mondo. «Da Riyadh, passiamo dalle dichiarazioni ai fatti - ha commentato Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo dell'Arabia Saudita -. Gli accordi firmati qui e le piattaforme che stiamo lanciando mobiliteranno gli investimenti, miglioreranno le competenze della nostra popolazione, digitalizzeranno le nostre pmi e proteggeranno la cultura e la natura». L'Assemblea generale ha coinciso anche con il lancio ufficiale di Tourise, la nuova iniziativa globale promossa dall'Arabia Saudita, dedicata al rafforzamento della collaborazione tra il settore privato e quello pubblico e alla promozione dell'innovazione nel settore turistico globale. Tourise fungerà da piattaforma per i leader pubblici e gli stakeholder del settore privato per collaborare al progresso della trasformazione digitale, degli investimenti di impatto, della sostenibilità e dello sviluppo della forza lavoro, garantendo che il settore sia ben attrezzato per affrontare le sfide e le opportunità future. [post_title] => Iberia aggiunge capacità sulla Madrid-Tokyo nei mesi di marzo e aprile 2026 [post_date] => 2025-11-11T13:46:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762868780000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Switzerland, Ferrovia Retica e la località turistica di Interlaken presentano le novità autunno/inverno 2025-2026. Grazie alla fitta rete di collegamenti pubblici tra treni, autobus e battelli, viaggiare in Svizzera è semplice, confortevole e sostenibile. Con Travel Switzerland «L’acquisto dello Swiss Travel Pass dà diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico svizzeri fra treni, autobus e battelli e accesso a oltre 500 musei in tutto il Paese, con tariffe vantaggiose per famiglie e giovani» racconta Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi. Sono due le promozioni del trasporto pubblico svizzero attualmente attive. Swiss Travel Pass in 1ª classe, acquistabile entro il 30 novembre, dà diritto a giornate di viaggio gratuite in 1ª classe: 1 giorno di viaggio gratuito con uno Swiss Travel Pass di 4 giorni e 2 giorni con il Pass di 8 giorni. La Promo 2x1 Mercatini, invece, in collaborazione con Svizzera Turismo e Trenitalia, consente di scoprire i mercatini di Natale in coppia pagando un solo biglietto. Focus sulla linea dell’Albula per la Ferrovia Retica che nel 2025 ha registrato numeri da record sulla tratta del Bernina: «La soluzione alla sovrabbondanza di richiesta ci sarà e sarà a medio termine: serviranno ancora quattro o cinque anni per realizzare dei nuovi binari e di conseguenza aumentare il numero giornaliero dei convogli» spiega Enrico Bernasconi, rappresentante della Ferrovia Retica in Italia. Percorsi alternativi Si punta nel frattempo su percorsi alternativi, come quello dell’Albula: linea ferroviaria patrimonio Unesco che percorre la tratta successiva a quella del Bernina collegando St. Moritz a Coira, la città più antica della Svizzera. La tratta, che ha già riscontrato numeri positivi negli ultimi due anni, è percorsa da treni a cadenza oraria, in ambedue le direzioni. Dalla primavera 2026 sarà inoltre possibile acquistare le offerte di Landwasserwelt con un pacchetto smembrabile che include la possibilità di viaggiare su treni storici con vagoni d’epoca, treni in gomma per raggiungere il viadotto di Landwasser dal basso, visitare musei e fattorie, effettuare passeggiate sui diversi sentieri della zona, nonché utilizzare gli impianti di risalita anche in estate. Interlaken: una piccola Svizzera «Interlaken è una destinazione considerata tipicamente estiva ma che ha molto da offrire tutto l’anno» sottolinea Renato Julier, director markets Interlaken Tourism: oltre alle escursioni, al kayak e al parapendio nei mesi più caldi, d’inverno è possibile praticare diversi sport sulla neve come lo sci nella Jungfrau Ski Region, con oltre 200 chilometri di piste. Tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken incarna l’anima più autentica della Svizzera, unendo paesaggi spettacolari, cultura e un turismo orientato alla sostenibilità. Facilmente raggiungibile grazie a collegamenti ferroviari e panoramici d’eccellenza – come il GoldenPass Express, che la collega a Montreux attraversando scenari mozzafiato – la località si conferma un punto strategico per vivere esperienze uniche tutto l’anno. Tra le attrazioni principali spiccano lo Schilthorn – Piz Gloria, con la sua vista a 360° sulle Alpi Bernesi e il ristorante girevole, e lo Jungfraujoch – Top of Europe, patrimonio mondiale Unesco, che regala panorami straordinari sull’Aletsch, il ghiacciaio più lungo delle Alpi. Fino a metà novembre è ancora acquistabile l’AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden- Lenk e Engelberg-Titlis. In inverno, la suggestiva atmosfera invernale di Thun incanta con il suo castello, i mercatini di Natale, concerti ed eventi che animano la località, mentre la stagione estiva invita all’avventura con attività come il jetboat sul Lago di Brienz o il “raclette rafting”, un’esperienza gastronomica in cui gustare la tipica raclette direttamente a bordo del gommone. Elisa Biagioli [post_title] => Travel Switzerland: tutte le novità dell'autunno/inverno 2025-2026 [post_date] => 2025-11-11T13:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762868129000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dallo Yunnan alla Mauritania, dall’Azerbaijan all’Etiopia: l'offerta 2026 firmata Shiruq by Mappamondo, per le partenze previste da gennaio fino a Pasqua, propone nuove soluzioni di viaggio elaborate per soddisfare un segmento di mercato sempre più orientato verso la cultura e la scoperta. «La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire suggestioni ancora più incredibili ai partecipanti - commenta Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, che traccia un quadro anche sui trend in atto sul fronte della domanda-. Le prenotazioni sull’autunno e le Festività ci hanno già stupito positivamente con picchi di domanda sull’Algeria ed il Senegal che è stato senz’altro la grande rivelazione del 2025. Il 2026 crediamo sarà un anno in cui il fascino dell’Egitto si farà sentire ancora più forte, soprattutto ora che al Cairo ha aperto il Grand Egyptian Museum. E’ probabile che l’Uzbekistan continui ad attirare molto interesse e al momento anche il Vietnam sembra rimanere una meta molto richiesta». “Dove la terra si apre al cielo” è un viaggio di 11 giorni in partenza il 6 febbraio alla scoperta della regione Afar in Etiopia, da vivere con i mezzi 4x4 (3 partecipanti per auto). Il 2 marzo è prevista invece la partenza del tour “Dune atlantiche e oasi perdute” che in 10 giorni attraversa le meraviglie della Mauritania, l’unico Paese sahariano dove il deserto corre fino al mare e le dune si tuffano nell’Atlantico. Il 6 marzo parte un tour dal fascino intramontabile, studiato in una veste diversa: la navigazione sul Nilo, combinata al Cairo, prevede ogni visita dedicata esclusivamente ai clienti Shiruq e a guidare il piccolo gruppo sarà lo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini che arricchirà ogni tappa con racconti ed interpretazioni affascinanti sulla civiltà dei Faraoni. “Alle radici del culto del fuoco” in partenza il 15 marzo è un itinerario di 8 giorni alla scoperta dell’Azerbaijan, al suono di echi lontani delle carovane della Via della Seta, di racconti millenari e storie legate al culto del fuoco, centrale nello zoroastrismo praticato in questa regione. Infine, il 4 aprile parte l’emozionante “Etnie e panorami sotto il cielo dello Yunnan”, un’esperienza memorabile di 14 gg in una delle Province più suggestive della Cina Meridionale. [post_title] => Shiruq by Mappamondo: nuovi itinerari 2026 nel segno di cultura e scoperta [post_date] => 2025-11-11T13:06:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762866387000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso a Genova il viaggio 2025 dei Blue Marina Awards, il riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana. Dopo un anno di tappe lungo tutto lo Stivale – dedicate a parlare, aggregare e sensibilizzare sui temi legati all’ innovazione, sostenibilità, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza – i Blue Marina Awards hanno celebrato i porti e gli approdi turistici italiani come risorsa strategica del Sistema Italia. Dalla prima edizione a oggi, circa 250 porti turistici italiani hanno partecipato ai Blue Marina Awards, contribuendo a creare una rete nazionale dell’eccellenza nella portualità turistica. «I Blue Marina Awards rappresentano – sottolinea la ministra del turismo Daniela Santanchè - molto più di un semplice riconoscimento: sono un acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per l'intero sistema della portualità turistica celebrando chi contribuisce a far crescere il valore del mare per la nostra nazione. La portualità turistica è una risorsa strategica per l'Italia. Non si tratta solo di ormeggio, ma di accoglienza, cultura, mobilità dolce, sport, formazione e tecnologia. È la finestra sull’Italia. È una piattaforma che connette le coste con l'entroterra e distribuisce valore sui territori». «Nessun vincitore o vinto: è una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro paese – aggiunge Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards - Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare. L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva». «I Blue Marina Awards rappresentano un'iniziativa fondamentale per valorizzare le nostre strutture dedicate alla nautica da diporto lungo le coste italiane – continua Luciano Serra, presidente Assonat-Confcommercio, partner istituzionale dei Blue Marina Awards - Queste strutture giocano un ruolo primario nell'ambito della blue economy, promuovendo il diportismo e il turismo nautico attraverso la conoscenza delle unicità territoriali. I riconoscimenti assegnati oggi testimoniano il continuo impegno e attenzione che approdi e porti turistici rivolgono alle quattro categorie tematiche oggetto di valutazione: sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica». [post_title] => Genova, 250 porti turistici italiani hanno partecipato ai Blue Marina Awards 2025 [post_date] => 2025-11-11T11:48:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762861735000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia apre il sipario sul Natale già da novembre e punta sugli spettacoli con due produzioni inedite. Si parte con Gran Galà d’Inverno, uno show in stile Broadway con un cast di 25 artisti, ballerini, cantanti e un ospite speciale… Un inno all’atmosfera natalizia, adatto ad un pubblico di tutte le età, con costumi colorati, coreografie sorprendenti, fiocchi di neve giganti ed effetti speciali, per una vera e propria immersione nell’atmosfera delle feste. Tra le novità anche un racconto teatrale dedicato ad un mondo sospeso tra sogno e realtà popolato da elfi, fate, principi e principesse: Il Regno del Natale Incantato. Babbo Natale aspetta i più piccoli nella sua baita per scattare una foto ricordo e ricevere le loro letterine, mentre nel laboratorio del Truccabimbi artisti del colore trasformano grandi e piccoli nei protagonisti del Natale, tra brillantini, sorrisi e tanta fantasia. I più grandi possono provare le attrazioni adrenaliniche di Crazy Circus, come Blade Storm e Big Spin, che uniscono il brivido delle vertigini all’ebbrezza della forza centrifuga, e per i meno temerari, non mancano proposte più rilassanti, come la Giostra Cavalli, il Trenino Thomas e il Gufaliante, per indimenticabili selfie sullo sfondo del parco illuminato. Dal 22 novembre si potrà pattinare su ghiaccio nella nuova pista allestita in posizione strategica sotto lo sguardo del drago Argo, per poi rifocillarsi con le proposte dello street food natalizio: waffle, crepes, biscotti e altre irresistibili tentazioni, compresa una cioccolata calda rossa al gusto di pandoro. Natale è anche sinonimo di regali: per tutto il periodo del Natale Incantato, Leolandia offre 3 ingressi al prezzo di 1, i primi due da utilizzare entro il 6/1 e il terzo in un giorno a scelta della stagione 2026 entro il 30 aprile. Per chi cerca un’idea regalo innovativa, infine, sul sito del parco sono disponibili offerte speciali per regalare ingressi singoli o abbonamenti a parenti o amici. [post_title] => Leolandia si prepara già da novembre ai grandi spettacoli di Natale [post_date] => 2025-11-11T11:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762860181000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor, dopo il ritiro ufficiale dopo 35 anni dell'ultimo Boeing 757-300, entra nella nuova era 100% Airbus, con una flotta più silenziosa e più efficiente in termini di consumo di carburante. Il 5 novembre, il vettore tedesco ha dato l'addio al suo iconico Boeing 757-300 con un volo speciale tra Francoforte e Vienna, seguito da una cerimonia che ha riunito oltre 300 ospiti: dipendenti, partner di lunga data, appassionati di aviazione e rappresentanti politici ed economici. «La scelta di Vienna come destinazione del volo d'addio sottolinea la crescente importanza di questa città e di altre grandi capitali europee nella nostra rete - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor -. Ringraziamo sinceramente gli aeroporti di Francoforte e Vienna per il loro eccezionale sostegno. Questa celebrazione comune simboleggia una transizione di successo verso il nostro nuovo futuro. Per celebrare l'evento, Condor ha alimentato il suo ultimo volo in parte con Saf. La miscela era pari al 50%, la percentuale massima consentita dalle attuali norme internazionali». Il phase-out dei velivoli Boeing pone fine a una storia iniziata nel 1990, quando la compagnia aveva introdotto i primi 757-200 e 767-300Er. Una decisione che rientra nel profondo processo di modernizzazione della flotta avviato da Condor nel 2022, con l'arrivo degli Airbus A330-900neo sui voli a lungo raggio e l'ordine di 41 A320neo e A321neo, le cui consegne sono previste a partire dal 2026. Oggi la compagnia opera quindi una flotta composta da 35 Airbus della famiglia A320ceo (A319, A320 e A321), 3 A320neo, 6 A321neo e 18 A330-900. L'uscita di scena del Boeing 757 segna anche la graduale scomparsa di questo tipo di velivolo in Europa. Oltre a Condor, solo pochi operatori (compresi quelli charter), tra cui Icelandair, utilizzano ancora questo modello nel Vecchio Continente, mentre la sua produzione è stata interrotta da Boeing nel 2004. [post_title] => Condor completa il phase-out dei B757 ed entra nell'era 100% Airbus [post_date] => 2025-11-11T09:37:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762853839000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spiccherà il suo primo volo il 23 marzo 2026 Air Karachi, la nuova compagnia aerea privata del Pakistan, lanciata ufficialmente il 3 novembre 2025. Il vettore ha ottenuto la licenza di trasporto pubblico regolare dall'Autorità per l'aviazione civile pakistana, che le consente di operare inizialmente voli nazionali. Il management comprende Syed Imran Majid Ali, in qualità di amministratore delegato, e un consorzio di imprenditori con sede a Karachi che hanno investito complessivamente 5 miliardi di rupie (circa 17,5 milioni di dollari Usa). Air Karachi inizierà a volare con una flotta di tre aeromobili in leasing, che serviranno inizialmente le principali città pakistane come Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, Quetta e Sukkur. Dopo un anno di operazioni domestiche, la compagnia aerea prevede di espandersi a livello internazionale verso mete quali Jeddah, Riyadh, Dammam, Muscat e gli Emirati Arabi Uniti. Per supportare le proprie operazioni, Air Karachi ha siglato un accordo di manutenzione, riparazione e revisione con Pakistan International Airlines. Il ceo Imran Majid Ali ha dichiarato che il vettore offrirà viaggi aerei sicuri, efficienti e convenienti, contribuendo al contempo all'occupazione e alla crescita dell'ecosistema aeronautico pakistano. [post_title] => Air Karachi, il nuovo vettore pakistano, aprirà i primi voli nel marzo 2026 [post_date] => 2025-11-11T09:25:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762853100000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "iberia aggiunge capacita sulla madrid tokyo nei mesi di marzo e aprile 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3392,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ed Airbus hanno svelato le prime immagini dell'A350-1000Ulr (Ultra long range), in corso di realizzazione negli hangar di Tolosa: il nuovo aeromobile sarà in grado di effettuare i voli commerciali più lunghi al mondo, collegando per la prima volta la costa orientale dell'Australia con Londra e New York, senza scali.\r

\r

L'aereo potrà infatti volare fino a 22 ore senza scali, grazie a un serbatoio di carburante posteriore centrale aggiuntivo da 20.000 litri e a sistemi potenziati, con ogni elemento progettato per il comfort e il benessere dei passeggeri nei voli a lunghissimo raggio. I collegamenti diretti ridurranno fino a quattro ore il tempo di viaggio totale, rispetto ai servizi con uno scalo odierni.\r

\r

La consegna del primo dei 12 nuovi aeromobili è prevista per la fine del 2026, mentre i primi servizi commerciali del Progetto Sunrise inizieranno nella prima metà del 2027.\r

\r

Le cabine sono state progettate da zero in collaborazione con specialisti dell'aviazione, il designer industriale australiano David Caon e un team multidisciplinare di esperti del Charles Perkins Centre dell'Università di Sydney. Tra questi figurano scienziati del sonno che lavorano per combattere il jet lag attraverso caratteristiche quali un design dell'illuminazione unico e personalizzato e un servizio di ristorazione a orari prestabiliti.\r

\r

L'elemento chiave del design della cabina è stato quello di offrire ai passeggeri più spazio, con una configurazione di 238 posti rispetto alla disposizione di oltre 300 posti utilizzata da altri operatori dell'A350-1000. Ciò include una zona benessere, situata tra le cabine Premium Economy ed Economy, dotata di maniglie integrate, programmi di esercizi guidati su schermo, una stazione di idratazione e una vasta gamma di rinfreschi.\r

\r

Una curiosità: il nome 'Project Sunrise' è un omaggio agli storici voli “Double Sunrise” effettuati da Qantas durante la Seconda Guerra Mondiale, che rimanevano in volo abbastanza a lungo da vedere due albe.","post_title":"Qantas alza il sipario sul nuovo A350-1000Ulr in costruzione negli stabilimenti di Tolosa","post_date":"2025-11-11T14:49:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762872561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In concomitanza con della 26a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul turismo è stato confermato il passaggio di testimone tra Zurab Pololikashvili e Shaikha Al Nowais, che sarà il nuovo segretario generale dell'Unwto, nonché prima donna alla guida dell'organizzazione. Il mandato comincerà all'inizio del 2026.\r

\r

L'incontro ospitato a Riyadh si è concluso oggi con l'adozione della Dichiarazione di Riyadh sul futuro del turismo, un passo importante compiuto dagli Stati membri verso una maggiore cooperazione nei prossimi 50 anni.\r

\r

La Dichiarazione ribadisce la leadership dell'Arabia Saudita nel turismo globale e la sua posizione al centro delle decisioni importanti che cambiano il settore, poiché la dichiarazione innovativa è destinata a svolgere un ruolo centrale nel promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottolineando la sostenibilità, l'innovazione digitale, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e le economie turistiche inclusive.\r

\r

Il documento è una tabella di marcia condivisa per guidare il settore nel prossimo mezzo secolo verso la sostenibilità, l'inclusione e l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale. Vengono evidenziati il rafforzamento della cooperazione internazionale, della resilienza e l'empowerment delle comunità locali, definendo una visione per garantire che il turismo rimanga una forza per la crescita economica, la comprensione culturale e la tutela dell'ambiente in tutto il mondo.\r

\r

«Da Riyadh, passiamo dalle dichiarazioni ai fatti - ha commentato Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo dell'Arabia Saudita -. Gli accordi firmati qui e le piattaforme che stiamo lanciando mobiliteranno gli investimenti, miglioreranno le competenze della nostra popolazione, digitalizzeranno le nostre pmi e proteggeranno la cultura e la natura».\r

\r

L'Assemblea generale ha coinciso anche con il lancio ufficiale di Tourise, la nuova iniziativa globale promossa dall'Arabia Saudita, dedicata al rafforzamento della collaborazione tra il settore privato e quello pubblico e alla promozione dell'innovazione nel settore turistico globale. Tourise fungerà da piattaforma per i leader pubblici e gli stakeholder del settore privato per collaborare al progresso della trasformazione digitale, degli investimenti di impatto, della sostenibilità e dello sviluppo della forza lavoro, garantendo che il settore sia ben attrezzato per affrontare le sfide e le opportunità future.","post_title":"Unwto: siglata la Dichiarazione di Riyadh e la nomina della prima donna al timone dell'organizzazione","post_date":"2025-11-11T14:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762870899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia aggiungerà una frequenza supplementare tra Madrid e Tokyo nei mesi di marzo e aprile, in coincidenza con la stagione dei sakura, il periodo della fioritura dei ciliegi, uno dei momenti più attesi ed emblematici dell'anno in Giappone.\r

\r

Questo volo supplementare sarà disponibile dal 4 marzo al 29 aprile, con partenza da Madrid il mercoledì e ritorno da Tokyo il giovedì. Attualmente, il vevttore opera tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo, che saranno integrati da questa operazione speciale, raggiungendo quattro voli a settimana per direzione.\r

\r

La compagnia aerea spagnola risponde così al crescente interesse per il Giappone come destinazione turistica e rafforza il suo impegno nei confronti del mercato giapponese, dove è approdata nell'ottobre 2024. La nuova frequenza rappresenta un aumento di oltre 6.000 posti tra la Spagna e il Giappone. Complessivamente, i posti offerti sulla rotta saranno oltre 114.000.\r

\r

Il collegamento sarà operato con Airbus A350, il modello più moderno ed efficiente della flotta Iberia, con una capacità di 348 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Inoltre, la compagnia aerea spagnola ha adattato l'esperienza di bordo per i viaggiatori giapponesi, includendo menu in giapponese, intrattenimento nella loro lingua e dettagli come tè verde, riso e bacchette. ","post_title":"Iberia aggiunge capacità sulla Madrid-Tokyo nei mesi di marzo e aprile 2026","post_date":"2025-11-11T13:46:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762868780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Switzerland, Ferrovia Retica e la località turistica di Interlaken presentano le novità autunno/inverno 2025-2026.\r

Grazie alla fitta rete di collegamenti pubblici tra treni, autobus e battelli, viaggiare in Svizzera è semplice, confortevole e sostenibile. Con Travel Switzerland «L’acquisto dello Swiss Travel Pass dà diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico svizzeri fra treni, autobus e battelli e accesso a oltre 500 musei in tutto il Paese, con tariffe vantaggiose per famiglie e giovani» racconta Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi.\r

Sono due le promozioni del trasporto pubblico svizzero attualmente attive. Swiss Travel Pass in 1ª classe, acquistabile entro il 30 novembre, dà diritto a giornate di viaggio gratuite in 1ª classe: 1 giorno di viaggio gratuito con uno Swiss Travel Pass di 4 giorni e 2 giorni con il Pass di 8 giorni. La Promo 2x1 Mercatini, invece, in collaborazione con Svizzera Turismo e Trenitalia, consente di scoprire i mercatini di Natale in coppia pagando un solo biglietto.\r

Focus sulla linea dell’Albula per la Ferrovia Retica che nel 2025 ha registrato numeri da record sulla tratta del Bernina: «La soluzione alla sovrabbondanza di richiesta ci sarà e sarà a medio termine: serviranno ancora quattro o cinque anni per realizzare dei nuovi binari e di conseguenza aumentare il numero giornaliero dei convogli» spiega Enrico Bernasconi, rappresentante della Ferrovia Retica in Italia.\r

\r

Percorsi alternativi\r

Si punta nel frattempo su percorsi alternativi, come quello dell’Albula: linea ferroviaria patrimonio Unesco che percorre la tratta successiva a quella del Bernina collegando St. Moritz a Coira, la città più antica della Svizzera. La tratta, che ha già riscontrato numeri positivi negli ultimi due anni, è percorsa da treni a cadenza oraria, in ambedue le direzioni.\r

Dalla primavera 2026 sarà inoltre possibile acquistare le offerte di Landwasserwelt con un pacchetto smembrabile che include la possibilità di viaggiare su treni storici con vagoni d’epoca, treni in gomma per raggiungere il viadotto di Landwasser dal basso, visitare musei e fattorie, effettuare passeggiate sui diversi sentieri della zona, nonché utilizzare gli impianti di risalita anche in estate.\r

\r

Interlaken: una piccola Svizzera\r

«Interlaken è una destinazione considerata tipicamente estiva ma che ha molto da offrire tutto l’anno» sottolinea Renato Julier, director markets Interlaken Tourism: oltre alle escursioni, al kayak e al parapendio nei mesi più caldi, d’inverno è possibile praticare diversi sport sulla neve come lo sci nella Jungfrau Ski Region, con oltre 200 chilometri di piste.\r

Tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken incarna l’anima più autentica della Svizzera, unendo paesaggi spettacolari, cultura e un turismo orientato alla sostenibilità. Facilmente raggiungibile grazie a collegamenti ferroviari e panoramici d’eccellenza – come il GoldenPass Express, che la collega a Montreux attraversando scenari mozzafiato – la località si conferma un punto strategico per vivere esperienze uniche tutto l’anno. Tra le attrazioni principali spiccano lo Schilthorn – Piz Gloria, con la sua vista a 360° sulle Alpi Bernesi e il ristorante girevole, e lo Jungfraujoch – Top of Europe, patrimonio mondiale Unesco, che regala panorami straordinari sull’Aletsch, il ghiacciaio più lungo delle Alpi.\r

Fino a metà novembre è ancora acquistabile l’AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden- Lenk e Engelberg-Titlis. In inverno, la suggestiva atmosfera invernale di Thun incanta con il suo castello, i mercatini di Natale, concerti ed eventi che animano la località, mentre la stagione estiva invita all’avventura con attività come il jetboat sul Lago di Brienz o il “raclette rafting”, un’esperienza gastronomica in cui gustare la tipica raclette direttamente a bordo del gommone.\r

Elisa Biagioli","post_title":"Travel Switzerland: tutte le novità dell'autunno/inverno 2025-2026","post_date":"2025-11-11T13:35:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762868129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dallo Yunnan alla Mauritania, dall’Azerbaijan all’Etiopia: l'offerta 2026 firmata Shiruq by Mappamondo, per le partenze previste da gennaio fino a Pasqua, propone nuove soluzioni di viaggio elaborate per soddisfare un segmento di mercato sempre più orientato verso la cultura e la scoperta.\r

\r

«La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire suggestioni ancora più incredibili ai partecipanti - commenta Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, che traccia un quadro anche sui trend in atto sul fronte della domanda-. Le prenotazioni sull’autunno e le Festività ci hanno già stupito positivamente con picchi di domanda sull’Algeria ed il Senegal che è stato senz’altro la grande rivelazione del 2025. Il 2026 crediamo sarà un anno in cui il fascino dell’Egitto si farà sentire ancora più forte, soprattutto ora che al Cairo ha aperto il Grand Egyptian Museum. E’ probabile che l’Uzbekistan continui ad attirare molto interesse e al momento anche il Vietnam sembra rimanere una meta molto richiesta».\r

\r

“Dove la terra si apre al cielo” è un viaggio di 11 giorni in partenza il 6 febbraio alla scoperta della regione Afar in Etiopia, da vivere con i mezzi 4x4 (3 partecipanti per auto). Il 2 marzo è prevista invece la partenza del tour “Dune atlantiche e oasi perdute” che in 10 giorni attraversa le meraviglie della Mauritania, l’unico Paese sahariano dove il deserto corre fino al mare e le dune si tuffano nell’Atlantico.\r

\r

Il 6 marzo parte un tour dal fascino intramontabile, studiato in una veste diversa: la navigazione sul Nilo, combinata al Cairo, prevede ogni visita dedicata esclusivamente ai clienti Shiruq e a guidare il piccolo gruppo sarà lo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini che arricchirà ogni tappa con racconti ed interpretazioni affascinanti sulla civiltà dei Faraoni.\r

\r

“Alle radici del culto del fuoco” in partenza il 15 marzo è un itinerario di 8 giorni alla scoperta dell’Azerbaijan, al suono di echi lontani delle carovane della Via della Seta, di racconti millenari e storie legate al culto del fuoco, centrale nello zoroastrismo praticato in questa regione.\r

\r

Infine, il 4 aprile parte l’emozionante “Etnie e panorami sotto il cielo dello Yunnan”, un’esperienza memorabile di 14 gg in una delle Province più suggestive della Cina Meridionale.","post_title":"Shiruq by Mappamondo: nuovi itinerari 2026 nel segno di cultura e scoperta","post_date":"2025-11-11T13:06:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762866387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso a Genova il viaggio 2025 dei Blue Marina Awards, il riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana.\r

\r

Dopo un anno di tappe lungo tutto lo Stivale – dedicate a parlare, aggregare e sensibilizzare sui temi legati all’ innovazione, sostenibilità, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza – i Blue Marina Awards hanno celebrato i porti e gli approdi turistici italiani come risorsa strategica del Sistema Italia.\r

\r

Dalla prima edizione a oggi, circa 250 porti turistici italiani hanno partecipato ai Blue Marina Awards, contribuendo a creare una rete nazionale dell’eccellenza nella portualità turistica.\r

\r

«I Blue Marina Awards rappresentano – sottolinea la ministra del turismo Daniela Santanchè - molto più di un semplice riconoscimento: sono un acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per l'intero sistema della portualità turistica celebrando chi contribuisce a far crescere il valore del mare per la nostra nazione. La portualità turistica è una risorsa strategica per l'Italia. Non si tratta solo di ormeggio, ma di accoglienza, cultura, mobilità dolce, sport, formazione e tecnologia. È la finestra sull’Italia. È una piattaforma che connette le coste con l'entroterra e distribuisce valore sui territori».\r

\r

«Nessun vincitore o vinto: è una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro paese – aggiunge Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards - Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare. L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva».\r

\r

«I Blue Marina Awards rappresentano un'iniziativa fondamentale per valorizzare le nostre strutture dedicate alla nautica da diporto lungo le coste italiane – continua Luciano Serra, presidente Assonat-Confcommercio, partner istituzionale dei Blue Marina Awards - Queste strutture giocano un ruolo primario nell'ambito della blue economy, promuovendo il diportismo e il turismo nautico attraverso la conoscenza delle unicità territoriali. I riconoscimenti assegnati oggi testimoniano il continuo impegno e attenzione che approdi e porti turistici rivolgono alle quattro categorie tematiche oggetto di valutazione: sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica».","post_title":"Genova, 250 porti turistici italiani hanno partecipato ai Blue Marina Awards 2025","post_date":"2025-11-11T11:48:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762861735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia apre il sipario sul Natale già da novembre e punta sugli spettacoli con due produzioni inedite. Si parte con Gran Galà d’Inverno, uno show in stile Broadway con un cast di 25 artisti, ballerini, cantanti e un ospite speciale… Un inno all’atmosfera natalizia, adatto ad un pubblico di tutte le età, con costumi colorati, coreografie sorprendenti, fiocchi di neve giganti ed effetti speciali, per una vera e propria immersione nell’atmosfera delle feste. Tra le novità anche un racconto teatrale dedicato ad un mondo sospeso tra sogno e realtà popolato da elfi, fate, principi e principesse: Il Regno del Natale Incantato.\r

\r

Babbo Natale aspetta i più piccoli nella sua baita per scattare una foto ricordo e ricevere le loro letterine, mentre nel laboratorio del Truccabimbi artisti del colore trasformano grandi e piccoli nei protagonisti del Natale, tra brillantini, sorrisi e tanta fantasia.\r

I più grandi possono provare le attrazioni adrenaliniche di Crazy Circus, come Blade Storm e Big Spin, che uniscono il brivido delle vertigini all’ebbrezza della forza centrifuga, e per i meno temerari, non mancano proposte più rilassanti, come la Giostra Cavalli, il Trenino Thomas e il Gufaliante, per indimenticabili selfie sullo sfondo del parco illuminato.\r

\r

Dal 22 novembre si potrà pattinare su ghiaccio nella nuova pista allestita in posizione strategica sotto lo sguardo del drago Argo, per poi rifocillarsi con le proposte dello street food natalizio: waffle, crepes, biscotti e altre irresistibili tentazioni, compresa una cioccolata calda rossa al gusto di pandoro.\r

\r

Natale è anche sinonimo di regali: per tutto il periodo del Natale Incantato, Leolandia offre 3 ingressi al prezzo di 1, i primi due da utilizzare entro il 6/1 e il terzo in un giorno a scelta della stagione 2026 entro il 30 aprile. Per chi cerca un’idea regalo innovativa, infine, sul sito del parco sono disponibili offerte speciali per regalare ingressi singoli o abbonamenti a parenti o amici. \r

\r

","post_title":"Leolandia si prepara già da novembre ai grandi spettacoli di Natale","post_date":"2025-11-11T11:23:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762860181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor, dopo il ritiro ufficiale dopo 35 anni dell'ultimo Boeing 757-300, entra nella nuova era 100% Airbus, con una flotta più silenziosa e più efficiente in termini di consumo di carburante.\r

\r

Il 5 novembre, il vettore tedesco ha dato l'addio al suo iconico Boeing 757-300 con un volo speciale tra Francoforte e Vienna, seguito da una cerimonia che ha riunito oltre 300 ospiti: dipendenti, partner di lunga data, appassionati di aviazione e rappresentanti politici ed economici. \r

\r

«La scelta di Vienna come destinazione del volo d'addio sottolinea la crescente importanza di questa città e di altre grandi capitali europee nella nostra rete - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor -. Ringraziamo sinceramente gli aeroporti di Francoforte e Vienna per il loro eccezionale sostegno. Questa celebrazione comune simboleggia una transizione di successo verso il nostro nuovo futuro. Per celebrare l'evento, Condor ha alimentato il suo ultimo volo in parte con Saf. La miscela era pari al 50%, la percentuale massima consentita dalle attuali norme internazionali».\r

\r

Il phase-out dei velivoli Boeing pone fine a una storia iniziata nel 1990, quando la compagnia aveva introdotto i primi 757-200 e 767-300Er. Una decisione che rientra nel profondo processo di modernizzazione della flotta avviato da Condor nel 2022, con l'arrivo degli Airbus A330-900neo sui voli a lungo raggio e l'ordine di 41 A320neo e A321neo, le cui consegne sono previste a partire dal 2026. Oggi la compagnia opera quindi una flotta composta da 35 Airbus della famiglia A320ceo (A319, A320 e A321), 3 A320neo, 6 A321neo e 18 A330-900.\r

\r

L'uscita di scena del Boeing 757 segna anche la graduale scomparsa di questo tipo di velivolo in Europa. Oltre a Condor, solo pochi operatori (compresi quelli charter), tra cui Icelandair, utilizzano ancora questo modello nel Vecchio Continente, mentre la sua produzione è stata interrotta da Boeing nel 2004.","post_title":"Condor completa il phase-out dei B757 ed entra nell'era 100% Airbus","post_date":"2025-11-11T09:37:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762853839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiccherà il suo primo volo il 23 marzo 2026 Air Karachi, la nuova compagnia aerea privata del Pakistan, lanciata ufficialmente il 3 novembre 2025. Il vettore ha ottenuto la licenza di trasporto pubblico regolare dall'Autorità per l'aviazione civile pakistana, che le consente di operare inizialmente voli nazionali.\r

\r

Il management comprende Syed Imran Majid Ali, in qualità di amministratore delegato, e un consorzio di imprenditori con sede a Karachi che hanno investito complessivamente 5 miliardi di rupie (circa 17,5 milioni di dollari Usa).\r

\r

Air Karachi inizierà a volare con una flotta di tre aeromobili in leasing, che serviranno inizialmente le principali città pakistane come Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, Quetta e Sukkur. Dopo un anno di operazioni domestiche, la compagnia aerea prevede di espandersi a livello internazionale verso mete quali Jeddah, Riyadh, Dammam, Muscat e gli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

Per supportare le proprie operazioni, Air Karachi ha siglato un accordo di manutenzione, riparazione e revisione con Pakistan International Airlines.\r

Il ceo Imran Majid Ali ha dichiarato che il vettore offrirà viaggi aerei sicuri, efficienti e convenienti, contribuendo al contempo all'occupazione e alla crescita dell'ecosistema aeronautico pakistano. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Karachi, il nuovo vettore pakistano, aprirà i primi voli nel marzo 2026","post_date":"2025-11-11T09:25:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762853100000]}]}}