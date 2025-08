Donnarumma (Gruppo Fs): “Un semestre in linea con il piano strategico” Buone notizie da Fs. Infatti l Gruppo chiude il primo semestre 2025 con risultati “in crescita al netto di partite non ricorrenti” che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, “confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo”. Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni. I ricavi sono in aumento del 2%. “Investimenti record”, con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali. Investimenti “Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese”. Intanto il gruppo sta “dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia. I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99. Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti. [post_title] => Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia [post_date] => 2025-08-05T13:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754400333000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_470383" align="alignleft" width="300"] Stefano Donnarumma[/caption] Buone notizie da Fs. Infatti l Gruppo chiude il primo semestre 2025 con risultati “in crescita al netto di partite non ricorrenti” che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, “confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo”. Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni. I ricavi sono in aumento del 2%. “Investimenti record”, con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali. Investimenti “Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese”. Intanto il gruppo sta “dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate”. [post_title] => Donnarumma (Gruppo Fs): "Un semestre in linea con il piano strategico" [post_date] => 2025-08-05T13:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754399606000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495644" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Schiavon[/caption] Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024. Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%. Calo Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre. Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente. Schiavon “I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente" . [post_title] => Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto [post_date] => 2025-08-05T12:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395710000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Revo Insurance rafforza la propria presenza nel settore travel con una nuova copertura che tutela i viaggiatori in caso di ritardo o cancellazione del volo. La polizza, già disponibile, è frutto della collaborazione con gruppo Today ed è rivolta ai clienti dei parcheggi easy Parking, gestiti da Adr Mobility, che acquistano online una sosta presso gli scali di Fiumicino o Ciampino. In caso di disservizio, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta. Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali. La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato. In particolare, l’indennizzo scatta in caso di ritardo superiore alle tre ore, sia per la destinazione finale, sia nel caso di scalo, o di cancellazione del volo nelle 24 ore precedenti la partenza prevista. Grazie al meccanismo tipico delle polizze parametriche, il bonifico viene disposto immediatamente, senza necessità di aprire un sinistro o presentare alcuna richiesta. Tutto il processo è gestito tramite tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza, sicurezza e rapidità. All’utente non è richiesto alcun intervento, se non indicare le coordinate bancarie per ottenere il rimborso. “Abbiamo intercettato, insieme al gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti.” – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance. [post_title] => Revo Insurance aumenta la presenza nel travel con la copertura parametrica per chi vola da Roma [post_date] => 2025-08-05T11:28:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754393317000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci. Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci. 14° posto Iata Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche Iata (International Air Transport Association) del 2024. Koji Shibata, Presidente e ceo di Ana hd, ha sottolineato che "l'integrazione strategica della rete cargo di Nca e delle sue competenze specifiche con l'infrastruttura esistente del Gruppo Ana migliorerà significativamente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti". Ha aggiunto che questa sinergia aumenterà il valore delle soluzioni di trasporto merci offerte a livello globale. [post_title] => Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines [post_date] => 2025-08-05T09:34:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754386467000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A soli due anni dalla sua fondazione e a pochi dall'accordo con Lufthansa, i sindacati dell'aviazione italiana hanno annunciato "tutte le iniziative necessarie" per contrastare il piano industriale di Ita Airways, presentato dal management. Il piano industriale è il progetto per il futuro; è ciò che Lufthansa vuole realizzare con la compagnia. Ovviamente, sembra che la compagnia tedesca non punti sul fatto che Ita riacquisti le dimensioni di Alitalia in Italia, perse negli ultimi anni a favore delle compagnie low cost. Si sta invece concentrando sul lungo raggio. E non cerca solo clienti italiani, ma clienti europei in generale, ha affermato Joerg Eberhart, ceo di Ita. I voli saranno ampliati al lungo raggio, ampliando le rotte da Fiumicino. Contestazione Ebbene, questo è ciò che i sindacati contestano, perché solo cinque nuovi aerei sono destinati ai voli a lungo raggio. E, soprattutto, perché il piano industriale è stato lanciato "senza un'adeguata discussione" con le parti sociali. È in corso una tregua estiva, ma i sindacati affermano che dopo questa pausa riprenderanno i colloqui e le proteste utilizzando gli strumenti a loro disposizione per chiedere un contributo al processo decisionale e perché ritengono che sulle loro rotte a lungo raggio debbano essere impiegati più nuovi aerei. [post_title] => I sindacati vogliono contrastare il piano industriale di Ita Airways [post_date] => 2025-08-05T09:23:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754385799000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495595" align="alignleft" width="300"] Qatar Travel Mart 2024[/caption] La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo. Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore. Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese. Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva. [post_title] => Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar [post_date] => 2025-08-04T12:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754309027000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terme di Saturnia Natural spa & Golf Resort punta a diventare un riferimento nel panorama italiano delle Golf Destination. Un modello di integrazione tra Sport, benessere, territorio e sostenibilità ambientale. Il turismo del Golf, considerato un mercato ad alto potenziale, torna al centro dello sviluppo della destinazione con una visione integrata e di lungo periodo. In linea con le nuove direttrici del turismo esperienziale e sostenibile, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si posiziona come uno dei rari esempi in Italia dove l’attività sportiva si fonde con il potere rigenerativo dell’acqua termale, in un contesto naturalistico di assoluto pregio restituendo un’esperienza di autentico benessere. "La crescente attenzione internazionale verso forme di turismo slow e di alto profilo, come per esempio dimostrato dal progetto La Dolce Vita - Orient Express con fermate previste anche nelle ferrovie della Maremma, ci spinge a investire con convinzione su un modello che unisce sport, wellness e turismo enogastronomico. Il nostro campo da golf è un’estensione naturale della nostra visione di benessere", afferma il presidente del Golf Club Fabrizio Rindi. In quest’ottica, è stato avviato un’importante piano di intervento per la manutenzione e il rinnovo del percorso, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e di attrarre un pubblico locale ed internazionale appassionato di golf e sempre più esigente. Particolare attenzione è riposta alla sostenibilità ambientale, con pratiche di gestione del verde orientate al risparmio idrico, alla tutela della biodiversità e all’uso responsabile delle risorse. L’obiettivo è quello di coniugare eccellenza sportiva e rispetto per l’ambiente, nel pieno spirito di armonia con la natura che da sempre contraddistingue il Golf Terme di Saturnia insignito con due importanti premi: “GEO certified”- Golf Environment Organization ed il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde”. [post_title] => Le Terme di Saturnia stanno investendo nel segmento golf [post_date] => 2025-08-04T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754305158000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493382" align="alignleft" width="300"] Alberto Cirio[/caption] I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti. Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze. La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti). "Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta". [post_title] => In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno [post_date] => 2025-08-04T10:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754302165000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fsun semestre in linea con il piano strategico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3429,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia.\r

I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni.\r

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99.\r

\r

Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali.\r

\r

Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti.","post_title":"Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia","post_date":"2025-08-05T13:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754400333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Donnarumma[/caption]\r

\r

Buone notizie da Fs. Infatti l Gruppo chiude il primo semestre 2025 con risultati “in crescita al netto di partite non ricorrenti” che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, “confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo”. Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni.\r

\r

I ricavi sono in aumento del 2%. “Investimenti record”, con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali.\r

Investimenti\r

“Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese”.\r

\r

Intanto il gruppo sta “dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate”.","post_title":"Donnarumma (Gruppo Fs): \"Un semestre in linea con il piano strategico\"","post_date":"2025-08-05T13:13:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495644\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Schiavon[/caption]\r

Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. \r

Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%.\r

\r

Calo\r

Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre.\r

Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente.\r

\r

Schiavon\r

“I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente\"\r

\r

.","post_title":"Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto","post_date":"2025-08-05T12:08:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754395710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Revo Insurance rafforza la propria presenza nel settore travel con una nuova copertura che tutela i viaggiatori in caso di ritardo o cancellazione del volo.\r

\r

La polizza, già disponibile, è frutto della collaborazione con gruppo Today ed è rivolta ai clienti dei parcheggi easy Parking, gestiti da Adr Mobility, che acquistano online una sosta presso gli scali di Fiumicino o Ciampino. In caso di disservizio, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta.\r

\r

Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali.\r

\r

La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato. In particolare, l’indennizzo scatta in caso di ritardo superiore alle tre ore, sia per la destinazione finale, sia nel caso di scalo, o di cancellazione del volo nelle 24 ore precedenti la partenza prevista. Grazie al meccanismo tipico delle polizze parametriche, il bonifico viene disposto immediatamente, senza necessità di aprire un sinistro o presentare alcuna richiesta.\r

\r

Tutto il processo è gestito tramite tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza, sicurezza e rapidità. All’utente non è richiesto alcun intervento, se non indicare le coordinate bancarie per ottenere il rimborso.\r

\r

“Abbiamo intercettato, insieme al gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti.” – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance.\r

\r

","post_title":"Revo Insurance aumenta la presenza nel travel con la copertura parametrica per chi vola da Roma","post_date":"2025-08-05T11:28:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754393317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci.\r

\r

Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci.\r

14° posto Iata\r

Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche Iata (International Air Transport Association) del 2024.\r

\r

Koji Shibata, Presidente e ceo di Ana hd, ha sottolineato che \"l'integrazione strategica della rete cargo di Nca e delle sue competenze specifiche con l'infrastruttura esistente del Gruppo Ana migliorerà significativamente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti\". Ha aggiunto che questa sinergia aumenterà il valore delle soluzioni di trasporto merci offerte a livello globale.","post_title":"Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines","post_date":"2025-08-05T09:34:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754386467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A soli due anni dalla sua fondazione e a pochi dall'accordo con Lufthansa, i sindacati dell'aviazione italiana hanno annunciato \"tutte le iniziative necessarie\" per contrastare il piano industriale di Ita Airways, presentato dal management.\r

\r

Il piano industriale è il progetto per il futuro; è ciò che Lufthansa vuole realizzare con la compagnia. Ovviamente, sembra che la compagnia tedesca non punti sul fatto che Ita riacquisti le dimensioni di Alitalia in Italia, perse negli ultimi anni a favore delle compagnie low cost. Si sta invece concentrando sul lungo raggio. E non cerca solo clienti italiani, ma clienti europei in generale, ha affermato Joerg Eberhart, ceo di Ita. I voli saranno ampliati al lungo raggio, ampliando le rotte da Fiumicino.\r

Contestazione\r

Ebbene, questo è ciò che i sindacati contestano, perché solo cinque nuovi aerei sono destinati ai voli a lungo raggio. E, soprattutto, perché il piano industriale è stato lanciato \"senza un'adeguata discussione\" con le parti sociali.\r

\r

È in corso una tregua estiva, ma i sindacati affermano che dopo questa pausa riprenderanno i colloqui e le proteste utilizzando gli strumenti a loro disposizione per chiedere un contributo al processo decisionale e perché ritengono che sulle loro rotte a lungo raggio debbano essere impiegati più nuovi aerei.","post_title":"I sindacati vogliono contrastare il piano industriale di Ita Airways","post_date":"2025-08-05T09:23:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1754385799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Qatar Travel Mart 2024[/caption]\r

\r

La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo.\r

\r

Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. \r

\r

Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore.\r

\r

Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese.\r

\r

Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva.","post_title":"Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar","post_date":"2025-08-04T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754309027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terme di Saturnia Natural spa & Golf Resort punta a diventare un riferimento nel panorama italiano delle Golf Destination. Un modello di integrazione tra Sport, benessere, territorio e sostenibilità ambientale.\r

Il turismo del Golf, considerato un mercato ad alto potenziale, torna al centro dello sviluppo della destinazione con una visione integrata e di lungo periodo. In linea con le nuove direttrici del turismo esperienziale e sostenibile, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si posiziona come uno dei rari esempi in Italia dove l’attività sportiva si fonde con il potere rigenerativo dell’acqua termale, in un contesto naturalistico di assoluto pregio restituendo un’esperienza di autentico benessere.\r

\"La crescente attenzione internazionale verso forme di turismo slow e di alto profilo, come per esempio dimostrato dal progetto La Dolce Vita - Orient Express con fermate previste anche nelle ferrovie della Maremma, ci spinge a investire con convinzione su un modello che unisce sport, wellness e turismo enogastronomico. Il nostro campo da golf è un’estensione naturale della nostra visione di benessere\", afferma il presidente del Golf Club Fabrizio Rindi.\r

In quest’ottica, è stato avviato un’importante piano di intervento per la manutenzione e il rinnovo del percorso, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e di attrarre un pubblico locale ed internazionale appassionato di golf e sempre più esigente. Particolare attenzione è riposta alla sostenibilità ambientale, con pratiche di gestione del verde orientate al risparmio idrico, alla tutela della biodiversità e all’uso responsabile delle risorse.\r

L’obiettivo è quello di coniugare eccellenza sportiva e rispetto per l’ambiente, nel pieno spirito di armonia con la natura che da sempre contraddistingue il Golf Terme di Saturnia insignito con due importanti premi: “GEO certified”- Golf Environment Organization ed il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde”. ","post_title":"Le Terme di Saturnia stanno investendo nel segmento golf","post_date":"2025-08-04T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754305158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493382\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti.\r

\r

Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze.\r

\r

La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti).\r

\r

\"Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta\".","post_title":"In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno","post_date":"2025-08-04T10:09:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754302165000]}]}}