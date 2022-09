Fiumicino: Adr e Atlante inaugurano la prima stazione di ricarica per i veicoli elettrici

E’ attiva da oggi all’aeroporto di Roma Fiumicino la prima stazione di ricarica ultra-rapida Atlante per veicoli elettrici, alimentata al 100% da fonti rinnovabili e operativa 24 ore al giorno.

Complessivamente diventeranno 16 i punti di ricarica di Atlante: i restanti 14, che entreranno in funzione entro fine anno, saranno distribuiti tra i parcheggi alle partenze e agli arrivi dei Terminal 1 e 3, e a quelli riservati al noleggio con conducente. Saranno dotati, come quelli inaugurati oggi, di segnaletica ed elementi di arredo ad-hoc con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori un’esperienza di mobilità elettrica intuitiva oltre che ultra-rapida. Le stazioni di ricarica, a disposizione dei clienti dell’aeroporto e del pubblico 24 ore su 24 tutti i giorni, sono fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica.

“Questo è solo il primo passo dell’imponente programma di installazione di colonnine elettriche che prevede l’installazione complessiva di oltre 5.400 punti di ricarica entro il 2031 – ha commentato Marilena Blasi, chief commercial officer di Adr – che saranno fruibili non solo da passeggeri e accompagnatori ma anche da personale aeroportuale, tassisti, Ncc e rent a car. La sostenibilità resta un valore portante della strategia di ADR, pienamente integrata nel business del Gruppo che ci vede impegnati per implementare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci a beneficio del nostro territorio e del Paese”.

“Ogni nuovo punto di ricarica inaugurato – ha sottolineato Stefano Terranova, ceo di Atlante – rappresenta un grande passo in avanti per una mobilità più sostenibile e quando, come nel nostro caso, si tratta di ricarica ultra-rapida ci troviamo di fronte a quello che è il futuro della mobilità: veicoli elettrici ricaricati in pochi minuti”.