Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Kenya Airways Emirates e Kenya Airways hanno firmato un accordo di interlinea che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network di entrambe utilizzando un unico itinerario. I passeggeri di Emirates potranno volare verso 28 destinazioni del network di Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa. Inoltre, nell’ambito di un accordo bilaterale di interlinea, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa, una delle destinazioni di svago più popolari del Kenya. Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, in Estremo Oriente, nell’Oceano Indiano e in Medio Oriente, e raggiungere mete come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Giacarta e Seoul.

