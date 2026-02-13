Emirates: da maggio la Premium economy sarà su tutti i voli da e per Milano La disponibilità della Premium economy si allarga a macchia dall’olio all’interno del network Emirates e, dal prossimo maggio, sarà presente su tutti i voli da e per Milano. In particolare, dal 10 maggio, il servizio giornaliero EK101/102 sarà operato da un Boeing 777-200Lr riammodernato a tre classi, Premium economy inclusa. Grazie a questo aggiornamento, tutti i 21 settimanali verso Dubai e i 7 verso New York disporranno della classe Premium Economy. Nell’ambito del programma di riammodernamento in corso, Emirates completerà entro metà aprile l’aggiornamento del suo primo A380 ad alta densità a due classi. L’aeromobile avrà una nuova configurazione a tre classi, con 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class. Il primo aeromobile rinnovato opererà i voli EK903/904 tra Dubai e Amman dal 14 aprile al 31 maggio, prima di spostarsi a Praga sui voli EK139/140 dal 1° giugno. Entro novembre, il vettore di Dubai prevede di completare il programma di riammodernamento di tutti e 15 i suoi A380 a due classi nella nuova configurazione a tre classi. Condividi

\r

«Il nostro chiaro orientamento per il 2026 rimane lo sviluppo qualitativo del turismo greco, con l'obiettivo non solo di aumentare i dati turistici, ma soprattutto di garantire che i benefici siano diffusi in tutta la società e che l'attività turistica si estenda in tutto il paese e durante tutto l'anno»: Olga Kefalogianni, ministro del turismo della Grecia, punta i riflettori sulle priorità della politica turistica per il 2026, in occasione di un incontro con gli albergatori greci.\r

\r

Dopo aver registrato il terzo anno consecutivo di record sia in termini di arrivi che di ricavi, la Grecia sta definendo i punti focali di quest'anno, concentrandosi sulla crescita qualitativa, sulla diversificazione dei mercati e sulla destagionalizzazione.\r

\r

Un pilastro centrale della strategia è l'ulteriore apertura a nuovi mercati internazionali e il rafforzamento dei collegamenti aerei dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'Asia.\r

\r

Kefalogianni ha fatto particolare riferimento al recente lancio dei primi voli diretti tra l'India e la Grecia da parte di IndiGo, descrivendo l'iniziativa come un passo strategico per attirare visitatori con un forte interesse per esperienze di viaggio autentiche.\r

«L'obiettivo di questo primo volo storico è quello di sfruttare il collegamento tra i due paesi per attirare visitatori con un interesse particolare per l'autentica esperienza turistica greca».\r

\r

Sono inoltre in corso iniziative per semplificare e ampliare le procedure di ottenimento dei visti con l'istituzione di due nuove autorità diplomatiche greche in India. Allo stesso tempo, è in fase di completamento una gara d'appalto per un nuovo centro visti.\r

\r

Sul fronte normativo, il ministro ha fatto riferimento all'attuazione delle norme operative e di sicurezza per gli affitti a breve termine, in vigore da ottobre, nonché alla sospensione delle nuove registrazioni nel centro di Atene, misura ora estesa al centro di Salonicco.\r

\r

Sono stati firmati memorandum di cooperazione con 20 autorità locali per sostenere la creazione di organizzazioni di gestione e marketing delle destinazioni (Dmmo), con l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche distintive di ciascuna regione e rafforzarne l'attrattiva durante tutto l'anno.\r

\r

La Grecia sta inoltre partecipando alla definizione della prima strategia unificata dell'Ue per il turismo sostenibile, posizionandosi all'interno di un più ampio sforzo europeo volto a promuovere la resilienza e la competitività.\r

\r

Particolare enfasi viene data al turismo montano. Per la prima volta, il suo sviluppo è stato integrato nella strategia ufficiale del Ministero del Turismo, consentendo alle stazioni sciistiche di utilizzare le loro infrastrutture durante tutto l'anno.\r

\r

","post_title":"Il 2026 della Grecia, fra qualità, diversificazione dei mercati e destagionalizzazione","post_date":"2026-02-12T15:29:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770910151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande focus sull'Italia per Tap Air Portugal che da fine marzo, quando entrerà in vigore l'orario estivo, tornerà \"a effettuare 103 voli a settimana dall'Italia per il Portogallo, dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Firenze e Venezia - afferma Davide Calicchia, market manager della compagnia nel nostro Paese -, tutti operati con macchine tendenzialmente medio-grandi. Abbiamo ancora, gioco forza, qualche Embraer che arriva su Firenze e dovremmo riuscire a toglierli da Napoli, dove dovremmo volare con aeromobili più grandi, ma tutto è soggetto a quello che è ovviamente la disponibilità macchine».\r

\r

Proprio il rinnovo della flotta è uno dei punti chiave del percorso di sviluppo Tap: «Entro il 2029 entreranno 20 nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo (alcuni dei quali già consegnati) dotati di cabine Airspace, con cappelliere XL che garantiscono un +37% di capacità: elemento che credo agevoli parecchio le operazioni di imbarco. Questi velivoli sostituiranno progressivamente tutti i ceo, rendendo la flotta Tap una delle più giovani».\r

\r

A proposito di flotta, è previsto per il prossimo giugno «il debutto della nuova cabina di Premium economy che sarà disponibile sui velivoli di lungo raggio, su A330 e A321Lr: le vendite saranno aperte da fine marzo».\r

\r

Tornando all'Italia, il nostro Paese si conferma un bacino strategico non solo sul p2p ma soprattutto sulle prosecuzioni oltre Lisbona: «Circa il 67% dei passeggeri vola oltre il nostro hub, e di questi la maggior parte ha come destinazione finale il Brasile, dove Tap opera su 15 città (inclusa la new entry di Sao Luis, che sarà operativa dal prossimo 26 ottobre, ndr). E gli italiani non si limitano a raggiungere Rio o San Paolo, ma sempre più spesso guardano con interesse alle destinazioni 'minori', in particolare con una richiesta crescente sull'Amazzonia: questo anche grazie alle iniziative che lo scorso anno abbiamo realizzato in collaborazione con Embratur per promuovere questi territori, e che probabilmente ripeteremo in futuro con un focus su altri stati».\r

\r

Spazio anche al Nord America nell'offerta Tap oltre Lisbona, con lo schedule estivo che conferma un totale di 101 frequenze settimanali, operate principalmente da Lisbona, verso Boston (14), Chicago (5), Los Angeles (4), Miami (10), New York Jfk (7), New York Newark (14), San Francisco (5), Washington (14), Toronto (12) e Montreal (5). A queste si aggiungono 11 frequenze settimanali da Porto, con 4 voli per Boston e 7 per Newark, «ci sarà anche una San Francisco, a conferma del crescente ruolo dello scalo portoghese nel network di lungo raggio della compagnia».\r

\r

Infine, non si arresta il trend positivo legato al contributo del trade alle vendite di Tap in Italia: «Nel 2025 abbiamo registrato un incremento del 5%in termini di ricavi dalle sole agenzie offline. Il trade resta estremamente strategico per noi, anche in ambito corporate un segmento di traffico che oggi è arrivato a rappresentare circa il 30%: quota significativa se pensiamo che Tap nasce come vettore prettamente leisure».","post_title":"Tap Air Portugal: Italia sempre più strategica sulle rotte beyond Lisbona","post_date":"2026-02-12T09:35:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770888915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Hotel Verona è official hotel partner della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 2026. La manifestazione, in programma domenica 15 febbraio, prenderà il via e si concluderà presso lo Stadio Bentegodi di Verona, città simbolo dell’amore e del romanticismo.\r

\r

I partecipanti potranno scegliere diversi percorsi di gara, dedicati a runner di ogni livello. L’evento principale è la mezza maratona competitiva da 21 km, riservata ad atleti tesserati o in possesso di Runcard, che si disputerà lungo un percorso veloce che attraversa il centro storico di Verona e costeggia il fiume Adige. Accanto alla prova individuale, è prevista anche una staffetta non competitiva suddivisa in due frazioni da 13km e 8 km, pensata per coppie o amici, e la Avesani Romeo&Giulietta Family Run di 7 km, aperta a famiglie, bambini e a tutti coloro che desiderano vivere l’atmosfera dell’evento senza l’obiettivo del cronometro.\r

\r

A rendere unica la manifestazione è proprio il percorso, che tocca alcuni dei luoghi più suggestivi della città, Piazza delle Erbe alla Basilica di Santa Anastasia, Castelvecchio, Porta Borsari, fino alla Casa di Giulietta e i Lungadige.\r

\r

Il Leonardo Hotel Verona accoglierà i runner e i loro accompagnatori con un trattamento riservato. All’interno della struttura, con 145 camere moderne e confortevoli, gli ospiti possono usufruire di servizi completi che includono un ristorante à la carte che propone cucina italiana e internazionale, un bar con terrazza giardino perfetto per rilassarsi in vista della corsa e Wi-Fi gratuito illimitato.\r

\r

Leonardo Hotels dedica a tutti i runner, accompagnatori e appassionati di gare podistiche un’offerta esclusiva che prevede uno sconto del 15% utilizzando il codice promozionale LEOMARATON direttamente sul sito leonardo-hotels.com. Il pacchetto è stato studiato per rispondere alle esigenze dei runner e include una colazione anticipata a partire dalle 6:30 del giorno della corsa e la possibilità di usufruire di un late check-out fino alle ore 15:00, offrendo così un trattamento speciale che permetta di godere al massimo dei momenti di preparazione atletica e recupero post gara.\r

\r

«Siamo felici della partnership con Leonardo Hotels - hanno dichiarato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd, società organizzatrice dell'evento - Siamo un evento fortemente internazionale con oltre 2mila partecipanti esteri provenienti da 70 Nazioni del mondo, con un partner di così alto livello centinaia di maratoneti potranno godere sicuramente di momenti piacevoli di relax nel fine settimana della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 2026 dove avranno anche il piacere di visitare la nostra splendida Verona. I servizi offerti come late check-out e la colazione anticipata sono servizi fondamentali per accogliere al meglio i runner e le loro esigenze».\r

\r

","post_title":"Leonardo Hotels è partner della Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 2026","post_date":"2026-02-11T15:16:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1770822990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Abbiamo voluto parlare delle Olimpiadi per arricchire il programma della Bit con appuntamenti legati al mercato mondiale del turismo e per capire quale sarà l'eredità di quanto sta succedendo non solo a Milano, a Cortina e nelle regioni limitrofe, ma anche in tutta Italia». Esordisce così Paolo Verri, presidente della Fondazione Mondadori e advisory board della Bit, che ha presentato con entusiasmo il panel: “Olimpiadi. E dopo? L’onda lunga degli eventi sportivi nelle città olimpiche. Milano - Parigi – Barcellona”. Nell’indagare un tema tanto significativo hanno preso la parola Enric Turñó, assessore allo sport del Comune di Barcellona, Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura della città di Milano e Domenico De Maio Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Sono con noi due città amiche: Barcellona (che è gemellata con Milano) e Parigi (sede dell’ultima Olimpiade) che tanto ha avuto in comune con Milano: dalla cerimonia d’apertura all’impegno della sindaca Anne Hidalgo nel farla diventare una città totalmente sostenibile. - prosegue Verri - Un impegno che, nel corso di 24 mesi, ha dimostrato di essere un forte traino per una nuova Parigi e una nuova Francia. Per arrivare a questo abbiamo tutti imparato di Barcellona, dove le Olimpiadi hanno dato aiuto alle periferie, e hanno fatto un importante lavoro per l’inclusione sociale e per i giovani. Le Olimpiadi del 1992 hanno cambiato la storia di Barcellona e la storia del Movimento Olimpico». Nel 1992 Enric Turñó era l'assessore ai giovani, allo sport e alle Olimpiadi del Comune di Barcellona e racconta quale effetto duraturo i Giochi abbiano avuto sul turismo e sull'orgoglio locale. «Allora era in corso una transizione politica, c’era una crisi economica e la città tentava, faticosamente, di riprendersi da una dittatura lunga 40 anni. - afferma Turñó - Juan Antonio Samaranch venne nominato presidente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1980 al 2001; era cittadino di Barcellona e decise di proporre la candidatura olimpica come motore di sviluppo della città, avviando importanti opere di recupero. Le organizzazioni governative e il comitato olimpico lavorarono insieme con le istituzioni turistiche e avviarono un piano alberghiero per favorire l’accoglienza degli ospiti, aprendo 15 grandi alberghi di catene internazionali. Alla fine dei giochi olimpici Samaranch disse che erano stati i migliori della storia e hanno accompagnato Barcellona e la Spagna nell’età moderna». «Barcellona è stata quindi la prima delle “nuove Olimpiadi”, perché ha capito che, per una città, la decisione di attrarre talenti, investimenti e turisti passa attraverso i giochi olimpici. Anche Parigi ha saputo cogliere questa opportunità» ha aggiunto Verri, dando la parola a Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France che prosegue: «Parigi si è candidata pensando a delle Olimpiadi diffuse che includessero tutta la Francia e anche la Polinesia Francese per le gare di surf. Abbiamo così messo in risalto un patrimonio del passato che conduce verso il futuro, con la digitalizzazione della Francia: grazie all’Ai abbiamo messo a punto strumenti per migliorare la mobilità dei passeggeri e che oggi restano come lascito dei Giochi. Abbiamo anche sviluppato una narrazione intorno alle competizioni invitando gli ospiti a sfruttare al meglio il loro tempo al di fuori delle gare visitando l’intera Francia, oltre a Parigi. Il paese intero ha così tratto beneficio dalle competizioni. È stata anche un’opportunità per la sostenibilità: i giochi dovevano avere il minor impatto in termini di emissioni di carbonio, quindi abbiamo costruito una sola struttura - una piscina e arena acquatica oggi utilizzata dalla città - mentre il Villaggio Olimpico, costruito con finanziamenti privati, ospita ora diverse attività. Per noi era fondamentale che i giochi andassero a beneficio della popolazione, in un progetto che proseguirà con i giochi nelle Alpi Francesi del 2030. Con il nostro Ministro dello Sport e il Comitato Olimpico abbiamo seguito la strada aperta da Barcellona1992, abbiamo imparato da Parigi2024 e stiamo osservando e studiando l’operato di Milano-Cortina2026: poi useremo tutto questo per organizzare nel modo migliore i Giochi Invernali del 2030 in termini di sostenibilità, nel rispetto degli abitanti locali e dell'ambiente». Le Olimpiadi coinvolgono anche la cultura: importante l’apporto di Domenico De Maio, education&culture director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Costruendo i programmi educativi e culturali per queste Olimpiadi conoscevamo l'off-city contract firmato da regioni e città nel 2019, secondo il quale i programmi educativi e culturali non sono attività a corredo dei Giochi ma, allo stesso modo di un impianto, sono parte dell'impegno di comunicazione e di responsabilità sociale di portare i valori olimpici a 8 milioni di ragazzi. Abbiamo voluto creare una comunità, che è quello che resta una volta finito il grande evento. Il nostro team è cresciuto da 3 a 15 persone e oggi produce un fatturato di 35mln di euro. Ci siamo confrontati con i territori con grande umiltà per sostenere il percorso di città che avevano ciascuna una propria identità e storia. È stata una sfida avvincente tenere insieme una metropoli come Milano con piccoli centri della Valtellina, delle aree montane di Bolzano, o città come Trento, che ha messo in campo una programmazione culturale potente. Tra i temi importanti quello dell’empowerment femminile, oppure la possibilità di vivere le aree montane usando la cultura. L’Olimpiade Culturale, i cui progetti sono stati visitati da 7mln di persone, ci ha dato la possibilità di includere città che non erano venue di gara: in Lombardia da Como a Monza, in Veneto con Venezia che in questi giorni celebra un Carnevale ispirato al gioco. È un programma che continuerà nel tempo: la comunità che è nata deve continuare a mantenersi coesa ed essere parte del fil-rouge che collega tutte le Olimpiadi. Quelle delle Alpi Francesi potrebbero infatti coinvolgere anche il Piemonte, seguendo un modello transnazionale che è il presente e il futuro delle Olimpiadi». Sono di Tommaso Bianchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, le interessanti parole conclusive del panel sul lascito dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. «Grandi sono la forza e il lascito dei momenti internazionali e centralizzati. - afferma - Penso all’Expo 1889 di Parigi con la costruzione della Tour Eiffel: un monumento che doveva essere temporaneo ed è invece diventato il simbolo di Parigi. Penso a quanto abbiamo appreso dall'esperienza pilota di Barcellona e da Parigi. Quello che rimane sono il soft-power - il potere diffuso della produzione culturale, un lavoro che, a partire dal capoluogo, va a tessere una tela estesa a tante comunità minori della Lombardia e del Veneto - e le strutture come quel Villaggio Olimpico, visitato anche dal Capo dello Stato Mattarella, che sta vincendo la sua sfida grazie a una visione lungimirante nella destinazione degli edifici. Ogni evento guidato da Fondazione, dal Cio e ai soggetti titolati ha portato vantaggi di comunità. Le Olimpiadi avranno poi un impatto nell’accelerazione di progetti culturali della città, come è avvenuto per il restauro della Volta Leonardesca conservata al Castello Sforzesco nella Sala delle Asse (opera mirabile, il cui cantiere era aperto da 18 anni e che rimarrà come futura eredità per tutti gli amanti dell’arte). Abbiamo poi riallestito la Pinacoteca del Castello e realizzato tante altre migliorie, portando anche la mostra di Anselm Kiefer alla sala delle Cariatidi. Le Olimpiadi avranno quindi un impatto anche in termini di collaborazione e di capacità di un network di lavorare insieme».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il lascito delle Olimpiadi alla Bit: ricordando Barcellona, passando da Milano e guardando a Parigi","post_date":"2026-02-11T12:33:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770813203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates chiude gennaio registrando il suo mese record per le prenotazioni di viaggi familiari, confermandosi come la compagnia aerea internazionale preferita da famiglie con bambini. Nel 2025, infatti, l’84% di tutte le prenotazioni di Emirates è stato effettuato in Economy Class, e i viaggi di gruppo o familiari hanno rappresentato il 64% dei passeggeri in questa classe.\r

\r

I viaggiatori in Economy Class hanno prenotato con largo anticipo: oltre il 65% delle prenotazioni di gruppo è stato effettuato almeno tre mesi prima della partenza, mentre più del 65% delle famiglie ha prenotato almeno due mesi prima del viaggio. Le destinazioni più gettonate dai gruppi sono state Dubai, Jeddah, Medina, Istanbul e Roma, mentre le famiglie hanno scelto principalmente Dubai, Bangkok, Jeddah, Malé e Mauritius.\r

\r

Nel 2026, anno designato negli Emirati Arabi Uniti come “Anno della Famiglia”, Emirates evidenzia che le prenotazioni familiari seguono il calendario scolastico: le vacanze di primavera ed estate sono state prenotate già a gennaio, e un nuovo picco di prenotazioni è atteso in estate per i viaggi previsti nella seconda metà dell’anno.\r

\r

La forza dell’esperienza Economy di Emirates risiede nella coerenza e nella scala con cui questi standard vengono applicati su quasi 500 voli quotidiani, offrendo ogni giorno esempi concreti della promessa “fly better”, che rappresenta il cuore del brand.\r

\r

Emirates opera con una flotta di grandi aeromobili, tra cui gli Airbus A380, gli A350 e i Boeing 777, e offre ai passeggeri della classe economica velivoli progettati per garantire il massimo comfort durante i voli a lungo raggio. Ci sono sedili ergonomici con poggiatesta regolabili, un ampio pitch per le gambe, schermi personali per l’intrattenimento e illuminazione d’atmosfera studiata per favorire il relax e il riposo.\r

\r

Sui più recenti aeromobili, come l’A350, l’Economy Class offre fino a 259 comodi sedili in configurazione 3-3-3.\r

\r

Molti aeromobili Emirates hanno già beneficiato del programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari, che ha introdotto sedili di nuova generazione, interni completamente rinnovati e un design moderno ed elegante, aumentando comfort e relax a bordo.\r

\r

Emirates offre inoltre imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali e garantisce la possibilità di sedersi insieme.\r

\r

Un altro vantaggio pratico dell’esperienza in Economy Class di Emirates è l’ampiezza della sua rete. La compagnia serve destinazioni in Europa, Asia, Africa, Americhe e Australasia, spesso con voli diretti che semplificano i viaggi.\r

\r

","post_title":"Emirates, a gennaio record per le prenotazioni di viaggi familiari","post_date":"2026-02-11T12:08:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770811717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti, Malta è una delle destinazioni mediterranee più frequentate e al tempo stesso più chiamate a gestire in modo responsabile i propri flussi turistici. La destagionalizzazione, da obiettivo strategico, sta diventando una componente strutturale del modello di sviluppo. Ne parliamo con Ester Tamasi, Direttore Italia di VisitMalta.\r

Malta è una destinazione molto concentrata: la destagionalizzazione è ormai una necessità strutturale?\r

I numeri confermano una crescita anche nei mesi oltre l’estate, rafforzando la vocazione di Malta come destinazione ideale per tutto l’anno. In soli 316 km² l’arcipelago concentra una varietà di prodotto rara: clima mite, logistica semplice, strutture alberghiere di alto livello, un calendario eventi molto ricco e un’offerta MICE in forte espansione. Questa ricchezza compatta rende la destagionalizzazione concreta e praticabile, perché in ogni periodo dell’anno Malta offre diverse motivazioni di viaggio.\r

A questo si aggiunge un patrimonio storico e culturale che copre oltre 8.000 anni di civiltà, dai templi megalitici ai Cavalieri di Malta fino all’età contemporanea. Un intreccio di identità, paesaggio e comunità che incide profondamente sulle scelte del viaggiatore. Più che una risposta contingente, la destagionalizzazione rappresenta quindi la naturale evoluzione dell’identità turistica maltese.\r

Quali esperienze stanno trainando i flussi nei mesi primaverili e autunnali?\r

Negli ultimi vent’anni Malta ha costruito una nuova narrazione del proprio prodotto turistico, ampliando le opportunità e valorizzando ciò che la rende unica. Questo percorso ha favorito l’emergere di nicchie capaci di attrarre flussi anche fuori stagione. Oggi il turismo maltese è multitarget e multiesperienziale.\r

Tra i segmenti in crescita figurano il diving, grazie ad alcuni dei migliori spot del Mediterraneo; i percorsi di lingua inglese professionale, particolarmente richiesti fuori dall’estate; il wellness, sostenuto dal clima e dagli scenari naturali; Gozo, sempre più apprezzata per autenticità e ritmo lento; e il MICE internazionale, supportato da infrastrutture moderne, hotel di fascia alta e una logistica efficiente.\r

Cosa indicano i dati 2025 e quali trend prevedete per il 2026?\r

Il 2025 si è chiuso con una stima di circa 4 milioni di turisti, con l’Italia stabile tra i mercati principali. Il turismo rappresenta oggi circa il 30% del PIL maltese, considerando l’impatto diretto e indiretto. La crescita è stata sostenuta da una connettività aerea capillare, investimenti infrastrutturali e un’offerta di servizi di alto livello.\r

Guardando al 2026, la parola chiave sarà equilibrio. Le priorità riguardano il rafforzamento delle nicchie a maggior valore aggiunto, una migliore distribuzione dei flussi anche su aree meno note – come Comino, nell’ambito del Progetto Natura 2000 – e un posizionamento sempre più orientato alla sostenibilità. In questo contesto si inserisce anche l’organizzazione, nel 2026, del Global Summit del WTTC, che rafforzerà ulteriormente il profilo internazionale di Malta come destinazione responsabile e di qualità.","post_title":"Malta, una destinazione compatta che punta sull’equilibrio dei flussi","post_date":"2026-02-11T09:45:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","malta","nofascione"],"post_tag_name":["2026","Malta","nofascione"]},"sort":[1770803155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair ha preso in consegna il primo dei 16 Airbus A350-900 ordinati, diventando il primo operatore di questo modello nel Nord Africa. L'A350 contribuirà alla modernizzazione della flotta a lungo raggio della compagnia aerea e all'espansione del suo network con nuove rotte non-stop verso destinazioni chiave, tra cui la costa occidentale degli Stati Uniti e l'Asia settentrionale, dall'hub del Cairo.\r

\r

La compagnia aerea egiziana gestisce attualmente una flotta Airbus composta da otto A320neo, sette A321neo e 11 aeromobili della famiglia A330, tra cui cinque A330-200P2F.\r

\r

L'Airbus A350-900 presenta una configurazione a due classi, composta da 30 suite Business Class con accesso diretto al corridoio e 310 posti Economy Class. La cabina Airspace di ultima generazione è progettata per migliorare l'esperienza di volo a lungo raggio sia per i passeggeri che per l'equipaggio grazie a una maggiore ergonomia e a un comfort superiore.\r

\r

Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l'A350 è già in grado di funzionare con fino al 50% di carburante Saf. Airbus punta a rendere i propri aeromobili compatibili al 100% con il Saf entro il 2030.\r

\r

Alla fine di gennaio 2026, la famiglia A350 aveva ottenuto oltre 1.500 ordini da 67 clienti in tutto il mondo.","post_title":"Egyptair: entra in flotta il primo dei 16 Airbus A350-900 ordinati","post_date":"2026-02-11T09:44:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770803066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med, in partnership con Ream SGR per il tramite del Fondo immobiliare Itera, ha dato avvio al progetto per la realizzazione del nuovo Resort Club Med San Sicario.\r

\r

Il nuovo Resort, a vocazione bi-stagionale, sorgerà nella zona di San Sicario Alta, all’interno del comprensorio sciistico della Via Lattea. Pensato per accogliere famiglie italiane e internazionali, il Resort punterà sull’esperienza Premium All Inclusive in montagna, coniugando autenticità locale e l’ospitalità distintiva di Club Med.\r

\r

La struttura comprenderà 401 camere e oltre 1.000 posti letto, due ristoranti, una reception con aree lounge, una SPA, un’area balneoterapia con piscine indoor e outdoor, spazi dedicati ai Kids Club e una ski room. Il progetto è stato concepito secondo elevati standard di performance ambientale, in linea con gli impegni di responsabilità sociale di Club Med e con criteri di edilizia sostenibile.\r

\r

Il progetto è stato concepito secondo elevati standard di performance ambientale, in linea con gli impegni di responsabilità sociale di Club Med e con criteri di edilizia sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel programma “Happy to Care”, che guida l’approccio del Gruppo a uno sviluppo turistico responsabile, attento all’ambiente e alle comunità locali e al benessere dei propri dipendenti.\r

\r

L’intervento rappresenta un investimento complessivo di 135 milioni di euro e si inserisce in una visione di crescita attenta alla sostenibilità ambientale, all’integrazione paesaggistica e alla valorizzazione delle risorse locali.\r

\r

Il progetto di San Sicario si colloca all’interno della strategia globale di sviluppo di Club Med nel segmento montagna. L’Italia rappresenta un mercato storico e strategico per Club Med: la presenza del gruppo nel paese ha avuto inizio nel 1951 con l’apertura di Club Med Baratti e, da allora, sono stati operati oltre 20 Resort. L’obiettivo è di ampliare la propria presenza sia nelle destinazioni mare sia in quelle di montagna.\r

\r

«Con il progetto di San Sicario - spiega Stèphane Maquaire, presidente e ceo, Club Med - Club Med consolida la propria posizione di leader mondiale delle vacanze Premium All Inclusive in montagna, sia nella stagione invernale sia in quella estiva. Il nostro sviluppo si fonda su una presenza internazionale che oggi conta 24 resort in 6 paesi, capaci di accogliere ospiti provenienti da oltre 40 nazionalità».\r

\r

Il progetto avrà un impatto positivo sull’economia del comprensorio della Via Lattea, favorendo l’occupazione e il coinvolgimento della filiera locale. Una quota rilevante delle attività di costruzione sarà affidata a imprese italiane.\r

\r

L’avvio dei lavori è previsto per aprile 2026, con apertura del Resort programmata per dicembre 2028. \r

\r

«La partnership con Club Med - aggiunge Maria Cristina Zoppo, presidente, REAM SGR S.p.A. - segna per Ream SGR l’avvio di una nuova fase di crescita. È un’alleanza che unisce visione, innovazione e capacità di generare valore concreto, integrando competenze complementari. Siamo pronti a trasformare questa collaborazione in un acceleratore di iniziative ad alto impatto, capaci di offrire risultati tangibili agli investitori e di generare ricadute positive sui territori e sulle comunità».","post_title":"Resort Club Med San Sicario, 135 mln di investimenti in linea con lo sviluppo sostenibile del gruppo","post_date":"2026-02-11T08:08:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770797305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo anni di forte concentrazione dei flussi estivi sulle isole più note, la Grecia sta attraversando una fase di progressiva evoluzione del proprio modello turistico. I dati più recenti mostrano segnali incoraggianti sul fronte della destagionalizzazione, con una domanda che guarda sempre più alla stagione intermedia e a prodotti alternativi al balneare. Ne parliamo con Kyriaki Boulasidou, direttrice dell’Ente Ellenico per il Turismo in Italia.\r

Quali tipologie di turismo stanno trainando la crescita della stagione intermedia in Grecia?\r

La Grecia è una destinazione matura e profondamente amata dal mercato italiano. La vicinanza geografica, ma soprattutto quella culturale ed emotiva, fa sì che molti italiani la percepiscano come una “seconda casa”, con un’elevata quota di visitatori abituali. Negli ultimi anni stiamo però registrando un’evoluzione significativa dei comportamenti di viaggio: cresce in modo evidente il numero di arrivi anche nei mesi di spalla e al di fuori dell’alta stagione estiva. L’Italia, in particolare, conferma un interesse sempre più marcato per una Grecia da vivere tutto l’anno.\r

Accanto alle tradizionali vacanze balneari aumentano i city break ad Atene e Salonicco, i viaggi legati al benessere, alla wellness economy e alla natura, così come la scoperta di destinazioni meno conosciute, soprattutto nella Grecia continentale e nelle isole minori. Una domanda orientata verso esperienze più autentiche, sostenibili e personalizzate, che contribuisce concretamente a una migliore distribuzione dei flussi e a un alleggerimento della pressione sui luoghi più affollati.\r

In un contesto geopolitico complesso nel Mediterraneo orientale, come evolve il posizionamento della Grecia sui mercati europei per il 2026?\r

La Grecia continua a essere percepita come una destinazione sicura, affidabile e stabile, elementi oggi decisivi nelle scelte dei viaggiatori europei. Per il mercato italiano non si prevedono cambiamenti significativi nel 2026: la vicinanza, la facilità di collegamento e il forte legame con il Paese confermano la Grecia tra le prime opzioni di viaggio. In fasi di incertezza internazionale, i turisti tendono a privilegiare destinazioni consolidate, con un’offerta strutturata e un’immagine riconoscibile. In questo scenario, la Grecia rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come scelta di qualità, sicurezza e autenticità.\r

Dai dati 2025 e dalle previsioni 2026, quali segnali chiave emergono?\r

Il 2025 si conferma un anno record per il turismo greco, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Nei primi dieci mesi dell’anno le entrate turistiche hanno raggiunto i 22,4 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Già a ottobre il fatturato aveva superato il totale dell’intero anno precedente. Parallelamente, gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4,4% e a novembre si è registrato un ulteriore rafforzamento del traffico aeroportuale.\r

\r

Guardando al 2026, i segnali restano positivi: la Grecia si conferma tra le principali scelte di viaggio nel Mediterraneo e tra le destinazioni estere preferite in mercati chiave come Germania e Italia. Un risultato sostenuto da un brand forte, ma anche da una strategia sempre più orientata a sostenibilità, resilienza e diversificazione dell’offerta, elementi fondamentali per garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo nel lungo periodo.","post_title":"Grecia, dalla pressione estiva a una destinazione sempre più year-round","post_date":"2026-02-10T11:00:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","grecia"],"post_tag_name":["2026","Grecia"]},"sort":[1770721220000]}]}}