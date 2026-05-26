La Svezia stanzierà circa 50 mln di dollari per limitare l’impennata delle tariffe aeree La Svezia studia un pacchetto di aiuti a favore del settore del trasporto aereo: un’iniziativa che vuole dare man forte al comparto impegnato a fronteggiare l’impennata dei prezzi del carburante che minaccia di far aumentare le tariffe aeree in tutto il Paese. Secondo quanto riferito da Travel Mole, che cita media locali, il governo punterebbe a stanziare 500 milioni di corone svedesi (52 milioni di dollari) a sostegno dell’aviazione; l’iniziativa è volta a proteggere la connettività e ad alleviare la pressione sui viaggiatori che devono far fronte all’aumento dei prezzi dei biglietti. Le misure arrivano in un momento in cui i prezzi globali del petrolio rimangono volatili a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente. Il ministro delle infrastrutture Andreas Carlson ha affermato che il pacchetto è destinato a stabilizzare la rete aerea interna della Svezia, garantendo al contempo il proseguimento delle operazioni sulle rotte regionali critiche. La maggior parte dei fondi (43,1 milioni di dollari) sarà utilizzata nella seconda metà del 2026 per compensare i costi dei controlli di sicurezza aeroportuali per passeggeri e bagagli. Secondo il governo, la misura potrebbe ridurre i costi operativi delle compagnie aeree di circa 4,9 dollari per passeggero. I funzionari sperano che i vettori trasferiscano almeno una parte di questi risparmi ai consumatori attraverso tariffe più basse. Condividi

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Mangia’s prosegue il suo percorso di valorizzazione delle proprie destinazioni: grazie alla partnership con Nomad dal 28 maggio sarà operativo l’Oasi Nomad Beach House all’interno del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, a Santa Teresa Gallura.\r

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Il beach club aprirà ufficialmente il 6 giugno e arricchirà l’offerta del resort 5 stelle affacciato sulla costa settentrionale della Sardegna. «Stiamo costruendo una compagnia di ospitalità italiana nel mondo 5 stelle premium che offra brand internazionali riconosciuti: è nata così la collaborazione con Nomad per il Mangia’s Santa Teresa Sardinia - afferma Marcello Mangia, ceo di Mangia’s -. Offriamo un livello di qualità che funziona sul mercato, insieme con il nostro modo di fare ospitalità, completata dal savoir-faire del gruppo Nomad, che porta dentro questo modello il lifestyle italiano, qualcosa che è essenziale nel nuovo lusso. Grazie al ruolo di Nomad completeremo quel puzzle che si propone di offrire a una clientela di alto livello e a un turismo internazionale la capacità di fare intrattenimento con i giusti equilibri. Nasce così il Beach Club della Baia di Santa Reparata, dove il gruppo Blackstone, con il quale siamo in jointventure, sta investendo tanto per creare un cluster importante sul 5 stelle e 5stelle lusso». \r

Esperienza completa\r

Verrà quindi completata l’esperienza sul mare degli ospiti attraverso un format contemporaneo, capace di unire ospitalità, design, cucina, musica e lifestyle mediterraneo. Nomad è un ampio progetto, un’esperienza in evoluzione, dove il lusso non è ostentazione, ma qualità del tempo. Nato nel cuore di Milano Certosa District, è volto a creare spazi da vivere e abitare, sviluppato in collaborazione con Gibeon Partners e Lai Studio. Grazie alla collaborazione con Mangia’s, Nomad porterà in Sardegna l’idea di Metropolitan Utopia, dove il tempo sarà centrale.\r

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«Il nostro progetto nasce dalla volontà di evolvere il mondo dell'entertainment in Italia, sulla falsa riga delle esperienze internazionali - aggiunge infatti Dario De Lisi, cso di Nomad -. L’idea era iniziare a costruire degli asset per rispondere alle esigenze del mercato nazionale e internazionale milanese rispetto al mondo del lifestyle. Con ristorazione, fine dining e somministrazione, oltre a una parte club. In due anni di lavoro abbiamo compreso che si poteva fare di più unendo le conoscenze e la condivisione di intenti. Con il gruppo Mangia’s è nata l’idea di dialogare su come il modello Nomad potesse diventare un mondo, un ecosistema di offerta. In questo dialogo è emersa l’opportunità di sviluppo di un asset in Sardegna».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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","post_title":"Mangia’s: la partnership con Nomad per un intrattenimento lifestyle","post_date":"2026-05-26T11:54:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779796442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A quasi trent’anni dalle prime sperimentazioni, le tourist card continuano a rappresentare uno strumento strategico per la valorizzazione delle destinazioni italiane, ma con modelli gestionali e formule commerciali ancora estremamente eterogenei. È quanto emerge dalla mappatura realizzata da Risposte Turismo, che fotografa un ecosistema in evoluzione, sempre più orientato alla diversificazione dell’offerta e alla fidelizzazione dei visitatori.\r

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Nel dettaglio, il 47% delle card censite propone formule con durate differenti, accompagnate da variazioni di prezzo e, spesso, da servizi inclusi diversificati. Cresce anche l’attenzione verso il mercato domestico: il 41% delle card offre infatti soluzioni dedicate ai residenti, attraverso abbonamenti di lunga durata – da sei a dodici mesi – oppure formule dedicate a tariffa agevolata. Ancora limitata, invece, la diffusione delle card tematiche ispirate a itinerari o personaggi specifici, ferme al 6% del totale.\r

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Sul fronte della governance, prevale il modello pubblico, che rappresenta il 60% delle gestioni analizzate. Seguono le formule miste pubblico-private (34%), considerate spesso più articolate dal punto di vista dell’offerta e dell’integrazione dei servizi. Residuale, ma presente, la quota di card gestite interamente da operatori privati (6%), generalmente strutturate come prodotti commerciali con livelli differenti di integrazione territoriale.\r

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«La grande eterogeneità che caratterizza il panorama italiano – osserva Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo – riflette la versatilità di uno strumento costruito in funzione dell’offerta disponibile e degli obiettivi del soggetto promotore. Le card turistiche possono facilitare la fruizione dell’offerta, migliorare l’esperienza di visita e rafforzare il branding territoriale. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla capacità di inserirle in una strategia più ampia di sviluppo e coordinamento della destinazione».\r

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Secondo l’analisi, infatti, la tourist card non rappresenta una soluzione autonoma capace di modificare da sola le performance di una destinazione, ma uno strumento operativo che richiede progettazione condivisa, coordinamento tra stakeholder, gestione e promozione continuativa.\r

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Il tema è stato approfondito nel corso di una tavola rotonda online organizzata da Risposte Turismo, che ha riunito operatori e destination manager impegnati nello sviluppo di strumenti di fruizione integrata. Tra gli interventi quelli di Coralie Delaubert, Elisa Gasparini, Gabriella Paolino e Francesca Sibilla.","post_title":"Tourist card, cresce l’offerta integrata: il 60% delle gestioni resta in mano pubblica","post_date":"2026-05-26T11:24:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["card-turistiche","risposte-turismo"],"post_tag_name":["card turistiche","Risposte turismo"]},"sort":[1779794689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al decollo l'estate firmata BiHoliday in Italia e Croazia. Al centro del progetto per il 2026 ci sono le nuove aree premium in spiaggia, i servizi dedicati agli ospiti che viaggiano con animali domestici e un calendario di eventi pensato per regalare qualità del tempo vissuto alla vacanza di ciascuno, secondo le diverse esigenze.\r

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Nei due villaggi del gruppo BiHoliday in Italia e in Croazia, Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage di Fazana in Istria, il mare si trasforma nel cuore della vacanza grazie al rinnovamento delle aree spiaggia: la novità della stagione è rappresentata dalle nuove zone premium, create per offrire agli ospiti un’esperienza ancora più esclusiva tra gazebo vista mare, comfort elevato e servizi personalizzati direttamente sulla sabbia. In queste aree è possibile anche godere del servizio ristorazione direttamente all’ombrellone. Rimane centrale anche il valore della libertà, grazie alle spiagge libere presenti in entrambi i villaggi, dedicate a chi preferisce un’esperienza più spontanea, naturale e informale del mare.\r

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Accanto alle tradizionali aree attrezzate, BiHoliday rafforza anche la propria identità di ospitalità dedicata agli animali domestici, con l’evoluzione di BiDog Beach, la spiaggia dedicata che da questa stagione introduce nuove aree per chi desidera vivere il mare insieme al proprio amico a 4 zampe senza rinunciare a comodità e relax. Anche le aree retrostanti le spiagge sono state Gli ripensate con nuovi spazi dedicati alla dog agility e alle attività dedicate agli animali domestici.\r

Gli appuntamenti in calendario\r

Tra gli appuntamenti simbolo dell’estate torna anche BauWatch, il format dedicato alla vacanza condivisa con il proprio cane, in programma il 6 e 7 giugno al Villaggio San Francesco di Caorle e il 5 e 6 settembre al BiVillage di Fazana. Arrivato alla sua nona edizione, l’evento è diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi della filosofia pet-friendly di BiHoliday attirando grande partecipazione e attenzione: attività in spiaggia, agility dog, passeggiate guidate, dimostrazioni di salvataggio in acqua con unità cinofile, lezioni di primo soccorso coinvolgono grandi e piccini.\r

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L’estate 2026 sarà accompagnata anche da un ricco calendario di eventi e intrattenimento che punta a trasformare i villaggi in veri luoghi di aggregazione e stile di vita: dj set e aperitivi in terrazza, beach e pool party, performance di tribute band internazionali, si susseguiranno. Il programma comprende anche musical, comedy show, karaoke, sport night, games night e attività dedicate alla famiglia per tutta la stagione, con proposte per ospiti di tutte le età.\r

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Anche lo sport è un elemento identitario di BiHoliday: sarà ancora sponsor ufficiale di Benetton Rugby, con giornate specali durante la stagione sportiva presso lo stadio Monigo di Treviso, oltre al sostegno di numerose realtà sportive territoriali. Parallelamente, entrambi i villaggi ospitano gruppi ed eventi legati a pallacanestro, pallavolo, rugby e attività sportive internazionali dedicate a tutti, grazie anche alla presenza di aree sportive polivalenti attrezzate. Tra le attività più amate il sup al tramonto in programma il 27 maggio a Caorle, per unire sport, natura e scoperta del territorio e il parco acquatico di Caorle Acquafollie, che dedica agevolazioni speciali per gli ospiti BiHoliday.\r

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Tra i temi centrali dello sviluppo BiHoliday la sostenibiltà ha un ruolo strategico: entrambi i villaggi procedono con l’implementazione di nuove soluzioni orientate all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di pannelli solari, il potenziamento delle infrastrutture energetiche e il raddoppio delle colonnine elettriche per auto realizzato in collaborazione con Repower. Senza dimenticare la collaborazione con Bike & Go per le e-bike.\r

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","post_title":"BiHoliday inaugura la stagione estiva con le nuove aree premium in spiaggia","post_date":"2026-05-26T09:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779789250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo archivia il primo quadrimestre del 2026 con risultati in forte miglioramento sia sul fronte del traffico passeggeri sia sotto il profilo economico-finanziario. \r

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Nei primi quattro mesi dell’anno, secondo i dati della società di gestione, Gesap, lo scalo ha superato i 2,5 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +6,73% rispetto allo stesso periodo del 2025, trainata in particolare dalla forte espansione del traffico internazionale. \r

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La componente internazionale, che rappresenta ormai il 40% del traffico totale, con oltre 344 mila passeggeri e una crescita di sei punti percentuali rispetto allo scorso anno, confermando il progressivo rafforzamento del ruolo di Palermo come porta strategica della Sicilia nel Mediterraneo.\r

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Sul piano economico e gestionale, il primo quadrimestre evidenzia una crescita dell’ebitda, pari a 6 milioni di euro, mentre l’utile netto raggiunge i 5,8 milioni di euro. I ricavi complessivi si attestano a 74,3 milioni di euro, accompagnati da un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria della società e da una riduzione dell’indebitamento bancario. Alla luce dei risultati conseguiti, la società ha rivisto al rialzo la guidance 2026 relativa a ricavi, ebitda e utile netto. \r

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Positiva anche la performance del comparto commerciale non aviation, che registra un incremento complessivo del +12% delle ancillary revenues. In particolare, crescono i ricavi derivanti da parcheggi (+22%), retail (+12%), food & beverage (+10%) e rent a car (+5%). \r

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Parallelamente prosegue il piano di investimenti infrastrutturali e di innovazione dello scalo, con circa 15 milioni di euro di interventi attualmente in corso, focalizzati su customer experience, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e innovazione tecnologica.\r

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“L’aeroporto di Palermo sta vivendo una fase di trasformazione molto importante che non riguarda soltanto la crescita del traffico passeggeri, ma soprattutto il riposizionamento strategico dello scalo nel sistema aeroportuale nazionale ed europeo - sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - L’incremento dei collegamenti internazionali, la crescita della componente estera, il rafforzamento delle performance economiche e gli investimenti avviati confermano la validità della strategia industriale intrapresa. Stiamo lavorando per costruire un aeroporto sempre più moderno, efficiente e sostenibile nel quale la qualità dell’esperienza del passeggero diventa un elemento centrale di competitività internazionale. Oggi un aeroporto non è più soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma una piattaforma strategica capace di generare sviluppo economico, attrarre turismo, investimenti e connettività internazionale. Palermo ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei principali gateway del Mediterraneo e la nostra ambizione è accompagnare questa crescita con investimenti, innovazione e una visione industriale di lungo periodo”.","post_title":"Aeroporto Palermo: boom di traffico internazionale e utili nel 1° quadrimestre 2026","post_date":"2026-05-26T09:11:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779786710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due tappe, oltre 40 proprietari coinvolti e un territorio che si conferma sempre più centrale per il turismo di pregio in Italia. Il roadshow 2026 di Emma Villas arriva in Sicilia, con gli appuntamenti di Catania e Palermo, dedicati al confronto con i proprietari delle dimore presenti nel portfolio aziendale e con potenziali nuovi prospect.\r

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Il roadshow arriva in Sicilia in un momento di profonda evoluzione per il mercato turistico: cresce la ricerca di destinazioni percepite come rassicuranti, accessibili e capaci di garantire privacy, comfort e controllo della qualità dell’esperienza. In questo scenario, l’Italia continua a rappresentare un approdo privilegiato e la Sicilia consolida il proprio ruolo tra le mete per soggiorni esclusivi in villa.\r

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Secondo i dati Emma Villas, la Sicilia registra per la stagione 2026 un incremento del +6% delle settimane prenotate rispetto al 2025 e una crescita del +3% del numero di prenotazioni. Aumenta anche la durata media dei soggiorni, che si attesta a 7,62 notti, segnale di una domanda sempre più orientata verso esperienze immersive e di più lunga permanenza. Emma Villas conta oggi nell’isola 58 proprietà in portfolio, distribuite sul territorio regionale.\r

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«Le tappe siciliane del nostro roadshow confermano il ruolo sempre più strategico dell’isola all’interno del nostro portfolio e, più in generale, nel mercato del vacation rental di pregio - afferma Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas. - I dati che stiamo registrando raccontano un cambiamento evidente nel modo di viaggiare: l’aumento del +6% delle settimane prenotate e, soprattutto, una durata media dei soggiorni che sale a 7,62 notti, dimostrano che l'isola intercetta perfettamente la richiesta di un turismo esperienziale e di qualità. Nonostante l'instabilità internazionale, la domanda non si ferma ma si riorganizza: lo dimostrano lo straordinario exploit del mercato tedesco, anche la crescita – ormai quasi a doppia cifra - della clientela italiana. Con questo roadshow abbiamo voluto rafforzare il patto di fiducia con i proprietari delle dimore. Sono loro, insieme alla bellezza del territorio, i veri custodi di un'offerta ricettiva autentica, sicura e competitiva a livello globale».\r

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Tra gli ospiti stranieri in Sicilia, la Germania rappresenta oggi il primo bacino di provenienza, rappresentando il 74% delle presenze internazionali sull’isola, seguita da Paesi Bassi (8%) e Stati Uniti (7%), questi ultimi in calo rispetto alla scorsa stagione.\r

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Il dato riflette un nuovo equilibrio del turismo internazionale, caratterizzato da una crescente attenzione verso destinazioni vicine, facilmente raggiungibili, percepite come sicure e capaci di offrire elevati standard qualitativi. In parallelo, si rafforza anche la domanda italiana: per la stagione 2026 le prenotazioni da parte degli italiani segnano un incremento del +9,5% rispetto al 2025, confermando l’interesse crescente verso la formula della vacanza in villa anche da parte del mercato domestico.\r

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","post_title":"Emma Villas, crescono da Italia ed estero le richieste sulla Sicilia per dimore di pregio","post_date":"2026-05-25T12:03:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779710627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Made by Turisanda scende in pista per la MotoGP proponendo combinazioni di viaggio di alto livello. Con Made by Turisanda si può vivere la MotoGP nei circuiti più famosi del mondiale come Mugello, Misano e Qatar. Esperienze davvero esclusive che permettono di “accedere” al vero cuore di questo sport.\r

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Paddock Experience\r

Da quest’anno, inoltre, si inserisce un’importante novità: la Paddock Experience. Disponibile per alcune tappe, tra cui Mugello (28-31 maggio), Misano (10-13 settembre) e Qatar (6-8 novembre), questa soluzione trasforma l’evento sportivo in una vera e propria esperienza di viaggio. La nuova proposta comprende diversi servizi esclusivi per vivere la gara al massimo: pass con accesso illimitato a uno dei Paddock, ingresso ai box in una delle scuderie presenti, accesso per tre giorni all’Hospitality area e visita guidata del Paddock e del box. Sono compresi nell’offerta anche tre notti in un hotel selezionato, parcheggio auto, kit benvenuto con materiale ufficiale MotoGP e assistenza in loco dedicata per tutta la durata dell’evento.\r

Con Made by Turisanda lo sport non si ferma mai, soluzioni tailor made anche per il tennis, la Formula1 e l'Nba, con proposte dedicate per assistere alle competizioni internazionali più importanti e al contempo visitare alcune delle città più famose al mondo. Ed è proprio il tennis a essere protagonista di un appuntamento imperdibile da vivere con Made, si vola infatti fino ad oltreoceano per l’ultimo emozionate match, gli Open di New York con i Carota Boys, dove spettacolo ed emozioni forti sono assicurati. L’itinerario prevede 6 giorni e 4 notti, dal 5 al 9 settembre. Tutti i viaggi Tennis Experience proposti da Made by Turisanda includono ingresso per il match, esperienze esclusive, soggiorni in hotel 4 stelle e assistenza h24.","post_title":"Made by Turisanda a tutto sport, dal MotoGp al tennis","post_date":"2026-05-22T09:37:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779442623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord[/caption]\r

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Il binomio treno-turismo vive una nuova stagione, complice sì la situazione geopolitica internazionale che spinge i viaggiatori a considerare alternative su mezzi e mete di vacanza, ma non solo.\r

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Ormai da tempo, infatti, le persone scelgono di vivere i weekend o ferie in modo diverso, dove il treno diventa protagonista. E' quanto emerge dalle cifre illustrate da Trenord in occasione dell'evento \"Il modello Gite in treno. Il treno come leva sostenibile per la crescita del turismo regionale\", che ieri a Milano ha coinvolto Fondazione Fs Italiane, Milano&Partners, Fondazione Varese Welcome, Visit Brescia, Visit Cremona e la Ferrovia Retica.\r

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Sono 3,3 milioni i passeggeri che nel primo trimestre 2026 hanno viaggiato con Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: +6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, anno in cui complessivamente i passeggeri leisure che hanno scelto Trenord sono stati oltre 11 milioni, mentre le “Gite in treno” hanno centrato il dato record di 124.000 pacchetti venduti.\r

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E non è tutto: nel 2025 sono stati venduti oltre 124.000 biglietti ideati da Trenord per il tempo libero: di questi, 81mila per le proposte treno+esperienza verso le destinazioni turistiche. Nel 2026, dei 27.000 clienti che hanno scelto le proposte di Trenord per il tempo libero, oltre 24.000 hanno optato per gli itinerari treno+esperienza. Le destinazioni preferite si confermano i laghi, dal Lario al Garda, al Maggiore al lago d’Iseo a quello di Lugano – per 17.000 ticket venduti.\r

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[caption id=\"attachment_514851\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Emanuele De Santis, direttore generale Trenord[/caption]\r

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\"Registriamo un +20% rispetto all'anno scorso e questo anche sull'onda delle Olimpiadi, che hanno contribuito a farci raggiungere numeri importanti, ma anche per ciò che la Lombardia può dare al leisure e al turismo nazionale e internazionale - ha sottolineato il direttore generale di Trenord, Emanuele De Santis -. Non sono soltanto gli elementi di geopolitica internazionale a condizionare il modo di spostarsi le persone, ma anche il rinnovo della flotta che stiamo portando avanti - altri 20 treni dovrebbero arrivare per il prossimo anno - e l'innovazione costante del servizio. La Lombardia ha molto da offrire e possibilità incredibili, e per questo occorre lavorare insieme per creare una sinergia e un prodotto trasporto+esperienza per aumentare i passeggeri che scelgono il treno\".\r

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«Il treno in Lombardia è un alleato strategico per il turismo e il turismo è un ulteriore volano per convincere sempre più persone a scegliere il treno, tanto più nella regione che registra i più alti volumi di traffico ferroviario – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Lavoriamo intensamente con il territorio per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso le mete più famose e destinazioni meno note; ai clienti offriamo un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e personalizzabile. Le ultime novità? Il biglietto via WhatsApp e l’acquisto tramite WeChat Pay, per i viaggiatori cinesi». \r

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Il treno diventa un primo attore del mondo dei viaggi, soprattutto come \"integrazione per creare segmenti turistici\", un ruolo che fa perno su \"quattro 'T' - ha proseguito Cesarini -: la prima è la T di treno, 2.503 convogli ogni giorni trasportano oltre 800.000 lombardi; poi la T di territori, con i quali collaboriamo e costruiamo il prodotto, l'esperienza turistica, cui si aggiunge la Navigazione dei Laghi, una collaborazione nata circa 7-8 anni fa con il primo biglietto integrato treno+navigazione dei laghi. Oggi questi biglietti integrati sono oltre 50.000.\r

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\"La terza terza T è naturalmente quella di tecnologia, perché è un prodotto turistico senza tecnologia al giorno d'oggi non potrebbe penetrare il target del turismo: infatti, tutte le imprese ferroviarie, anche Trenitalia sono sulle principali piattaforme turistiche, con pari dignità rispetto all'aereo, ma 10 anni fa non era così. Quindi questo è importante anche per pacchettizzare il prodotto treno, come accade con il nostro partner Discovera.\r

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L'ultima T è quella di tavola: abbiamo lanciato la guida Fuori Stazione che ispira le persone a scoprire non solo la Lombardia in treno ma anche le proposte enogastronomiche di questa bellissima regione. Ecco allora ristoranti e itinerari a portata di 420 stazioni lombarde, dove degustare in tutta tranquillità anche alzando qualche calice in più perché poi in treno si viaggia tranquilli\". ","post_title":"Trenord: la scommessa vincente del viaggio in treno abbinato all'esperienza","post_date":"2026-05-22T08:45:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779439532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La giornata più complessa per gli scioperi nel mese di giugno sarà quella di giovedì 11 giugno: per quella data, il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria si fermerà per 23 ore, aderendo alla protesta della sigla sindacale Cub Trasporti/SGB. Più precisamente, dalle ore 3:00 dell’11 giugno alle 2:00 del 12.\r

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Sempre l’11 giugno, l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del gruppo Fsi ha indetto uno sciopero a cui aderirà il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione durerà 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.\r

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Il giorno successivo, venerdì 12 giugno, stop del personale divisione trasporto ferroviario della società Eav di Napoli. La protesta sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13.\r

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Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la lista dei treni garantiti. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni.\r

Settore aereo\r

Nel mese di giugno ci sarà spazio anche per una protesta del settore aereo. La data in questione è sabato 13 giugno, giornata in cui si fermeranno: società Enav dell’aeroporto di Verona, dalle 6 a mezzanotte; personale di Sky Service operante presso lo scalo di Milano Linate (Piazzale Ovest) per 4 ore, dalle 12 alle 16.\r

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In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro.\r

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Per evitare rallentamenti ai controlli di sicurezza in aeroporto, ci si può invece affidare al servizio di Fast Track nei principali scali italiani. Infine, tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, stop del servizoo marittimo di Blujet Area dello Stretto di Messina per 24 ore: dalle 21 dell’11 alle 20.59 del 12.","post_title":"Gli scioperi di giugno, dalle ferrovie al trasporto aereo","post_date":"2026-05-21T10:41:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779360114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stime positive per l'estate di United Airlines, tanto da spingere al rialzo le azioni della compagnia aerea del 6%: a fare da traino all'andamento in crescita ci sarebbe la forte domanda sulla scia dei grandi eventi globali, dal picco dei viaggi per le vacanze e dal continuo slancio delle prenotazioni internazionali.\r

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Il vettore prevede di trasportare oltre 53 milioni di passeggeri nel periodo compreso tra giugno e agosto, con un aumento di circa 3 milioni rispetto alla scorsa estate.\r

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United ha dichiarato di registrare aumenti a doppia cifra nelle prenotazioni verso destinazioni legate a questi «momenti irripetibili»: ad esempio verso le città europee come Bilbao, Madrid, Barcellona e Reykjavík, che saranno interessate dall'eclissi solare del 12 agosto. Secondo la compagnia, la sola domanda di astro-turismo è cresciuta di oltre il 50% su alcune rotte.\r

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La compagnia aerea ha inoltre segnalato un aumento di quasi il 20% delle prenotazioni verso le città nordamericane che ospiteranno le partite di calcio del Campionato del mondo, in programma tra l'11 e il 27 giugno, tra cui Città del Messico, Toronto e Los Angeles.\r

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Nel frattempo, anche i viaggi verso mete quali Amsterdam e Londra registrano un trend al rialzo in vista di importanti concerti e programmi di spettacoli estivi.\r

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United prevede un periodo del Memorial Day particolarmente intenso, con circa 3,9 milioni di passeggeri tra il 21 e il 27 maggio, ovvero circa 575.000 viaggiatori al giorno su circa 5.000 voli giornalieri. Questo dato è in contrasto con i circa 270.000 passeggeri in meno registrati nello stesso periodo festivo dello scorso anno.","post_title":"United Airlines: la domanda forte fa prevedere oltre 53 mln di passeggeri per l'estate","post_date":"2026-05-21T09:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779356373000]}]}}