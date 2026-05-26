Mangia’s: la partnership con Nomad per un intrattenimento lifestyle Mangia’s prosegue il suo percorso di valorizzazione delle proprie destinazioni: grazie alla partnership con Nomad dal 28 maggio sarà operativo l’Oasi Nomad Beach House all’interno del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, a Santa Teresa Gallura. Il beach club aprirà ufficialmente il 6 giugno e arricchirà l’offerta del resort 5 stelle affacciato sulla costa settentrionale della Sardegna. «Stiamo costruendo una compagnia di ospitalità italiana nel mondo 5 stelle premium che offra brand internazionali riconosciuti: è nata così la collaborazione con Nomad per il Mangia’s Santa Teresa Sardinia – afferma Marcello Mangia, ceo di Mangia’s -. Offriamo un livello di qualità che funziona sul mercato, insieme con il nostro modo di fare ospitalità, completata dal savoir-faire del gruppo Nomad, che porta dentro questo modello il lifestyle italiano, qualcosa che è essenziale nel nuovo lusso. Grazie al ruolo di Nomad completeremo quel puzzle che si propone di offrire a una clientela di alto livello e a un turismo internazionale la capacità di fare intrattenimento con i giusti equilibri. Nasce così il Beach Club della Baia di Santa Reparata, dove il gruppo Blackstone, con il quale siamo in jointventure, sta investendo tanto per creare un cluster importante sul 5 stelle e 5stelle lusso». Esperienza completa Verrà quindi completata l’esperienza sul mare degli ospiti attraverso un format contemporaneo, capace di unire ospitalità, design, cucina, musica e lifestyle mediterraneo. Nomad è un ampio progetto, un’esperienza in evoluzione, dove il lusso non è ostentazione, ma qualità del tempo. Nato nel cuore di Milano Certosa District, è volto a creare spazi da vivere e abitare, sviluppato in collaborazione con Gibeon Partners e Lai Studio. Grazie alla collaborazione con Mangia’s, Nomad porterà in Sardegna l’idea di Metropolitan Utopia, dove il tempo sarà centrale. «Il nostro progetto nasce dalla volontà di evolvere il mondo dell’entertainment in Italia, sulla falsa riga delle esperienze internazionali – aggiunge infatti Dario De Lisi, cso di Nomad -. L’idea era iniziare a costruire degli asset per rispondere alle esigenze del mercato nazionale e internazionale milanese rispetto al mondo del lifestyle. Con ristorazione, fine dining e somministrazione, oltre a una parte club. In due anni di lavoro abbiamo compreso che si poteva fare di più unendo le conoscenze e la condivisione di intenti. Con il gruppo Mangia’s è nata l’idea di dialogare su come il modello Nomad potesse diventare un mondo, un ecosistema di offerta. In questo dialogo è emersa l’opportunità di sviluppo di un asset in Sardegna».

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Offriamo un livello di qualità che funziona sul mercato, insieme con il nostro modo di fare ospitalità, completata dal savoir-faire del gruppo Nomad, che porta dentro questo modello il lifestyle italiano, qualcosa che è essenziale nel nuovo lusso. Grazie al ruolo di Nomad completeremo quel puzzle che si propone di offrire a una clientela di alto livello e a un turismo internazionale la capacità di fare intrattenimento con i giusti equilibri. Nasce così il Beach Club della Baia di Santa Reparata, dove il gruppo Blackstone, con il quale siamo in jointventure, sta investendo tanto per creare un cluster importante sul 5 stelle e 5stelle lusso». Esperienza completa Verrà quindi completata l’esperienza sul mare degli ospiti attraverso un format contemporaneo, capace di unire ospitalità, design, cucina, musica e lifestyle mediterraneo. Nomad è un ampio progetto, un’esperienza in evoluzione, dove il lusso non è ostentazione, ma qualità del tempo. 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Il beach club aprirà ufficialmente il 6 giugno e arricchirà l’offerta del resort 5 stelle affacciato sulla costa settentrionale della Sardegna. «Stiamo costruendo una compagnia di ospitalità italiana nel mondo 5 stelle premium che offra brand internazionali riconosciuti: è nata così la collaborazione con Nomad per il Mangia’s Santa Teresa Sardinia - afferma Marcello Mangia, ceo di Mangia’s -. Offriamo un livello di qualità che funziona sul mercato, insieme con il nostro modo di fare ospitalità, completata dal savoir-faire del gruppo Nomad, che porta dentro questo modello il lifestyle italiano, qualcosa che è essenziale nel nuovo lusso. Grazie al ruolo di Nomad completeremo quel puzzle che si propone di offrire a una clientela di alto livello e a un turismo internazionale la capacità di fare intrattenimento con i giusti equilibri. Nasce così il Beach Club della Baia di Santa Reparata, dove il gruppo Blackstone, con il quale siamo in jointventure, sta investendo tanto per creare un cluster importante sul 5 stelle e 5stelle lusso». \r

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","post_title":"Mangia’s: la partnership con Nomad per un intrattenimento lifestyle","post_date":"2026-05-26T11:54:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779796442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Istanbul e la Turchia rinsaldano il proprio posizionamento nel mercato Mice: secondo i dati Icca 2025, Istanbul ha registrato un +10% nel numero di congressi internazionali ospitati rispetto all’anno precedente, mentre nel a livello complessivo di Paese la crescita è stata del 16%.\r

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A sostenere questa crescita contribuiranno anche due tra i principali appuntamenti geopolitici: il summit Nato, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, e la Cop31 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prevista ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Due eventi destinati a portare in Turchia delegazioni istituzionali, aziende, stakeholder e media da tutto il mondo.\r

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In questo contesto, la destinazione continua a investire in connettività internazionale, infrastrutture congressuali e ospitalità, con una strategia sempre più orientata all’integrazione tra business travel ed esperienze leisure. \r

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Cuore della strategia Mice turca resta İstanbul, tra le città più connesse al mondo grazie ai due hub internazionali İGA İstanbul Airport e Sabiha Gökçen Airport, collegati con centinaia di destinazioni globali. Nel 2026 la città ospiterà inoltre due importanti congressi medici internazionali, previsti rispettivamente a giugno e settembre, che porteranno complessivamente circa 13.500 partecipanti internazionali.\r

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Un plus del Paese è sicuramente quello di integrare meeting ed esperienze urbane: siti Unesco, arte contemporanea, ristorazione premiata dalla Guida Michelin, shopping di fascia alta e format incentive tailor made stanno contribuendo a rafforzare il profilo internazionale di İstanbul come destinazione business e lifestyle.\r

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Accanto a İstanbul, anche Antalya continua a crescere nel segmento bleisure e nei grandi eventi internazionali e l'assegnazione della Cop31 rafforza ulteriormente il profilo internazionale della destinazione, già nota per aver ospitato eventi di rilievo globale come il G20.\r

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La strategia della Turchia guarda però anche oltre İstanbul e Antalya. Bodrum si sta consolidando nel segmento luxury incentive grazie a resort di alta gamma, blue cruise e collegamenti diretti con le principali città europee. İzmir punta invece sul connubio tra lifestyle mediterraneo, infrastrutture moderne ed esperienze enogastronomiche, mentre la Cappadocia si posiziona nel mercato boutique incentive e corporate retreat grazie ai suoi paesaggi iconici, agli hotel-grotta e ai voli in mongolfiera.\r

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","post_title":"La Turchia conquista il palcoscenico del Mice internazionale","post_date":"2026-05-26T10:44:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779792297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al decollo l'estate firmata BiHoliday in Italia e Croazia. Al centro del progetto per il 2026 ci sono le nuove aree premium in spiaggia, i servizi dedicati agli ospiti che viaggiano con animali domestici e un calendario di eventi pensato per regalare qualità del tempo vissuto alla vacanza di ciascuno, secondo le diverse esigenze.\r

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Nei due villaggi del gruppo BiHoliday in Italia e in Croazia, Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage di Fazana in Istria, il mare si trasforma nel cuore della vacanza grazie al rinnovamento delle aree spiaggia: la novità della stagione è rappresentata dalle nuove zone premium, create per offrire agli ospiti un’esperienza ancora più esclusiva tra gazebo vista mare, comfort elevato e servizi personalizzati direttamente sulla sabbia. In queste aree è possibile anche godere del servizio ristorazione direttamente all’ombrellone. Rimane centrale anche il valore della libertà, grazie alle spiagge libere presenti in entrambi i villaggi, dedicate a chi preferisce un’esperienza più spontanea, naturale e informale del mare.\r

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Accanto alle tradizionali aree attrezzate, BiHoliday rafforza anche la propria identità di ospitalità dedicata agli animali domestici, con l’evoluzione di BiDog Beach, la spiaggia dedicata che da questa stagione introduce nuove aree per chi desidera vivere il mare insieme al proprio amico a 4 zampe senza rinunciare a comodità e relax. Anche le aree retrostanti le spiagge sono state Gli ripensate con nuovi spazi dedicati alla dog agility e alle attività dedicate agli animali domestici.\r

Gli appuntamenti in calendario\r

Tra gli appuntamenti simbolo dell’estate torna anche BauWatch, il format dedicato alla vacanza condivisa con il proprio cane, in programma il 6 e 7 giugno al Villaggio San Francesco di Caorle e il 5 e 6 settembre al BiVillage di Fazana. Arrivato alla sua nona edizione, l’evento è diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi della filosofia pet-friendly di BiHoliday attirando grande partecipazione e attenzione: attività in spiaggia, agility dog, passeggiate guidate, dimostrazioni di salvataggio in acqua con unità cinofile, lezioni di primo soccorso coinvolgono grandi e piccini.\r

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L’estate 2026 sarà accompagnata anche da un ricco calendario di eventi e intrattenimento che punta a trasformare i villaggi in veri luoghi di aggregazione e stile di vita: dj set e aperitivi in terrazza, beach e pool party, performance di tribute band internazionali, si susseguiranno. Il programma comprende anche musical, comedy show, karaoke, sport night, games night e attività dedicate alla famiglia per tutta la stagione, con proposte per ospiti di tutte le età.\r

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Anche lo sport è un elemento identitario di BiHoliday: sarà ancora sponsor ufficiale di Benetton Rugby, con giornate specali durante la stagione sportiva presso lo stadio Monigo di Treviso, oltre al sostegno di numerose realtà sportive territoriali. Parallelamente, entrambi i villaggi ospitano gruppi ed eventi legati a pallacanestro, pallavolo, rugby e attività sportive internazionali dedicate a tutti, grazie anche alla presenza di aree sportive polivalenti attrezzate. Tra le attività più amate il sup al tramonto in programma il 27 maggio a Caorle, per unire sport, natura e scoperta del territorio e il parco acquatico di Caorle Acquafollie, che dedica agevolazioni speciali per gli ospiti BiHoliday.\r

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Tra i temi centrali dello sviluppo BiHoliday la sostenibiltà ha un ruolo strategico: entrambi i villaggi procedono con l’implementazione di nuove soluzioni orientate all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di pannelli solari, il potenziamento delle infrastrutture energetiche e il raddoppio delle colonnine elettriche per auto realizzato in collaborazione con Repower. Senza dimenticare la collaborazione con Bike & Go per le e-bike.\r

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","post_title":"BiHoliday inaugura la stagione estiva con le nuove aree premium in spiaggia","post_date":"2026-05-26T09:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779789250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' decollato lo scorso sabato il nuovo volo Eurowings che collega, in esclusiva, Cagliari e Salisburgo: la rotta viene operata su base settimanale ogni sabato fino al prossimo 24 ottobre.\r

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Salgono così a quattro le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l'operativo della summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.\r

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Grazie ai nuovi voli di Eurowings, Cagliari e la Sardegna saranno capaci di attrarre ulteriori flussi turistici da un’area storicamente legata alla Regione, anche grazie alla possibilità di viaggiare con l’ampio network di Eurowings e del gruppo Lufthansa.\r

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“La nuova connessione con Salisburgo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento dei collegamenti internazionali del nostro aeroporto e conferma la solidità della partnership con Eurowings e con il gruppo Lufthansa - spiega una nota di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari -. L’apertura di questa rotta è un’opportunità strategica sia per il turismo incoming verso la Sardegna, grazie al forte interesse dell’area austro-tedesca per il Sud Sardegna, sia per il mercato outgoing, offrendo ai passeggeri sardi la possibilità di raggiungere comodamente una delle città più affascinanti d’Europa.”","post_title":"Eurowings: poker su Cagliari con la nuova rotta stagionale per Salisburgo","post_date":"2026-05-25T09:16:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779700605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Medio raggio protagonista della stagione estiva di Sofly, con trend positivi che premiano la flessibilità operativa dell'operatore, che rafforza la struttura interna per garantire risposte rapide alla distribuzione.\r

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La strategia di sviluppo commerciale si traduce \"in un flusso di prenotazioni costante - spiega il to in una nota -, strutturato per rispondere con prontezza ed efficacia alle specifiche esigenze della rete distributiva, garantendo alle agenzie di viaggio partner stabilità, risposte rapide e coerenza qualitativa rispetto alle oscillazioni della domanda globale\".\r

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Su un mercato non di prima linea per i flussi tradizionali italiani come la Turchia, l'attività di selezione e la costruzione di itinerari dedicati hanno permesso di trasformare la meta in un attore centrale dell'estate. La destinazione si conferma infatti molto richiesta per i tour organizzati e registra una domanda importante su Bodrum, molto apprezzata per il suo posizionamento lifestyle. Un riscontro analogo, frutto della medesima filosofia di scouting, si rileva nelle performance positive per il Marocco: una destinazione capace di consentire alle agenzie di intercettare target differenti di clientela grazie a un'offerta variegata e flessibile, con un ruolo di primo piano giocato dai tour.\r

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Segnali di ripresa arrivano poi dall'Egitto, che sta vivendo una nuova fase di crescita non solo sul fronte del prodotto balneare. Un punto di forza dell'operatore è la programmazione delle crociere sul Nilo abbinate al soggiorno al Cairo; nelle ultime settimane sia il mar Rosso sia la proposta crocieristica stanno registrando una rinnovata e diffusa attenzione da parte delle agenzie.\r

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Si evidenziano infatti già le prime richieste per l'Oriente in vista dei prossimi mesi invernali, a dimostrazione di una crescente propensione alla pianificazione anticipata sul lungo raggio. Questo trend è supportato dalla forza del comparto tailor made, recentemente potenziato con l'inserimento in organico di una nuova risorsa.\r

\"In una fase di mercato non semplice, continuiamo a lavorare con attenzione rigorosa sulla qualità del prodotto, sulla costruzione di esperienze autentiche e sulla capacità di rispondere rapidamente alle esigenze della distribuzione - afferma Alberto Giorgio, direttore commerciale SoFly (nella foto) -. I riscontri positivi sulle prenotazioni dimostrano che la specializzazione, lo scouting sul campo e il supporto costante al trade sono gli unici strumenti in grado di trasformare la complessità dello scenario internazionale in opportunità concrete di business per i nostri partner\".","post_title":"Sofly: il medio raggio traina l'estate, supportato da qualità del prodotto e sostegno al trade","post_date":"2026-05-22T10:58:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779447512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514856\" align=\"alignleft\" width=\"326\"] Elena Carlino[/caption]\r

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Gattinoni Business Travel annuncia una nuova organizzazione della propria struttura manageriale con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita e la trasformazione della business unit.\r

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A partire da maggio, Elena Carlino assume il ruolo di general manager growth & partnerships, mentre Fausto Portelli entra in azienda con la carica di general manager organization & transformation.\r

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Nel nuovo assetto, Elena Carlino avrà il compito di guidare lo sviluppo di Gattinoni Business Travel, con particolare attenzione alla crescita nel segmento delle grandi aziende, alla gestione e sviluppo di partnership strategiche a livello nazionale e internazionale e al coordinamento delle attività commerciali e delle relazioni con i principali stakeholder e fornitori del mercato.\r

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[caption id=\"attachment_514857\" align=\"alignleft\" width=\"284\"] Fausto Portelli[/caption]\r

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L’ingresso di Fausto Portelli risponde alla volontà di accelerare i progetti di evoluzione organizzativa e digitale della divisione Business Travel, in linea con le nuove esigenze delle imprese in termini di efficienza, integrazione tecnologica e governance dei viaggi d’affari.\r

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Portelli è un manager specializzato nel settore del corporate travel, con una consolidata esperienza nella gestione operativa, nello sviluppo strategico e nella trasformazione dei processi legati ai viaggi d’affari. Inizia la propria attività nel 1998 attraverso un’esperienza imprenditoriale che gli consente di sviluppare una visione trasversale del settore travel, supervisionando molteplici aspetti legati alla gestione operativa, commerciale e organizzativa.\r

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Nel corso degli anni, i diversi ruoli manageriali ricoperti in ambito nazionale e internazionale hanno contribuito a consolidare un profilo altamente qualificato nel business travel, con competenze che spaziano dalla gestione delle operation allo sviluppo strategico, fino all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle persone.\r

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Portelli lavorerà in stretta sinergia con le funzioni operative, tecnologiche e di business per ottimizzare processi e modelli organizzativi; rafforzare l’integrazione tra tecnologia, automazione e servizio e supportare l’implementazione delle roadmap di trasformazione del business travel.","post_title":"Gattinoni Business Travel amplia la propria struttura manageriale","post_date":"2026-05-22T09:37:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779442637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mare resta il cuore identitario di Rimini, ma cambia il modo di viverlo e soprattutto di raccontarlo. Non più soltanto spiaggia, ombrelloni e vacanza balneare tradizionale, bensì un elemento trasversale capace di connettere esperienze diverse: gastronomia, cultura, wellness, sport, lifestyle ed eventi. È questa la nuova visione della destinazione promossa da VisitRimini, che accompagna il riconoscimento della Bandiera Blu con una campagna di comunicazione nazionale pensata per rafforzare il posizionamento della città sui mercati italiani e internazionali.\r

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Negli anni la Riviera romagnola ha progressivamente trasformato il proprio rapporto con il mare, rendendolo uno scenario dinamico e contemporaneo. Oggi una cena gourmet vista mare, firmata da chef d’eccellenza, diventa un’esperienza immersiva dove paesaggio ed emozione dialogano con l’alta cucina. Allo stesso modo, eventi culturali in spiaggia, percorsi wellness all’alba, attività sportive e itinerari tra porto, darsena ed entroterra contribuiscono a definire una proposta turistica sempre più articolata e destagionalizzata.\r

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In questo contesto, la Bandiera Blu assume un valore che supera il semplice riconoscimento ambientale: diventa il simbolo di una Rimini che evolve senza perdere il legame con la propria storia. “Il mare resta il nostro Dna, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept scelto da VisitRimini per raccontare questa trasformazione.\r

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La nuova campagna video “Rimini: vivila come ti senti davvero” è partita il 18 maggio dagli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni Termini e Tiburtina, dove sarà visibile per due settimane. Dal 24 maggio il progetto approderà anche sulla rete autostradale nazionale, intercettando il pubblico in viaggio, mentre in parallelo prenderà il via la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, con passaggi in prime time sempre per due settimane.\r

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Accanto alla presenza offline, VisitRimini punta anche su una strategia social dedicata, con contenuti studiati per amplificare il nuovo racconto della destinazione e valorizzare un’offerta turistica sempre più esperienziale, sostenibile e accessibile durante tutto l’anno.\r

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Rimini guarda così al futuro con una nuova consapevolezza: il mare non è più soltanto il protagonista dell’estate, ma il filo conduttore di un ecosistema turistico capace di attrarre pubblici differenti in ogni stagione.","post_title":"Rimini riscrive il racconto del mare: dalla Bandiera Blu una nuova idea di destinazione","post_date":"2026-05-21T12:54:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["rimini","visitrimini"],"post_tag_name":["Rimini","visitrimini"]},"sort":[1779368070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates compie un nuovo passo avanti nell'ampio programma di rinnovo della flotta, con il retrofit del primo Airbus A380, inizialmente configurato in due classi e ora dotato di una cabina Premium economy.\r

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L'A380 ha effettuato i suoi primi voli commerciali sulla rotta Dubai-Birmingham, con una cabina completamente rinnovata. La nuova configurazione comprende 76 posti in business class, 56 posti in Premium economy e 437 posti in economy class. Si tratta del primo dei 15 A380 “a due classi” che la compagnia prevede di trasformare nell'ambito del programma globale di rinnovo delle cabine.\r

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Ed è una novità assoluta nella flotta Emirates: la Premium economy occupa infatti il ponte superiore dell'A380, solitamente riservato alla business class e alle aree premium. Con una configurazione 2-3-2, questa cabina offre sedili in pelle con ampia reclinabilità, poggiagambe e poggiapiedi, poggiatesta regolabili in sei posizioni, prese di ricarica individuali e uno schermo di intrattenimento da 13,3 pollici.\r

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Questo prodotto, già introdotto gradualmente dal 2022 su alcuni A380 e Boeing 777 sul ponte inferiore, costituisce un asse strategico per Emirates al fine di colmare il divario tra la classe economica e la business, in un mercato in cui la Premium economy è sempre più richiesta.\r

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«Il programma di ristrutturazione di Emirates si basa sul principio fondamentale di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza davvero di alto livello ogni volta che scelgono di viaggiare con noi - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. A tal fine, il nostro team di ingegneri ha lavorato senza sosta e a ritmo serrato, in stretta collaborazione con un ecosistema di partner e fornitori, per rinnovare meticolosamente e integrare i migliori prodotti della categoria su ogni aeromobile coinvolto nel programma. Il nostro programma di retrofit ha alzato l’asticella in ogni fase, in termini di complessità, portata e cura dei dettagli».\r

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","post_title":"Emirates: la Premium economy debutta sul primo dei 15 A380 in fase di rinnovo","post_date":"2026-05-21T11:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779361758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Quest’anno Mangia’s compie 53 anni, quindi non è esattamente una start- up, ma nel corso del tempo abbiamo deciso di ripensare il nostro modello di business. Siamo intervenuti contemporaneamente su tutte le nostre strutture alberghiere e ci siamo presentati al mercato in modo nuovo: siamo saliti dalle 4 alle 5 stelle e poi alle 5 stelle lusso e ci siamo rivolti ai possibili investitori istituzionali. Questo ci consente di avere una capacità operativa illimitata in Sicilia e Sardegna. Sulla nostra strada abbiamo incontrato due partner fantastici: nel 2022 la società Hotel Investment Partners, con un portafoglio di oltre 70 strutture in Spagna, Portogallo, Grecia e Italia - il fondo Blackstone ne detiene il 65% e nel 2023 il fondo Gic ne ha rilevato il 35% - e nel 2024 il fondo Arrow Global».\r

Una storia partita da lontano\r

Nell’ambito del froum di Deloitte “Luxury Hospitality Reloaded”, il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha spiegato il modello di business di un gruppo che gestisce 17 strutture alberghiere, con oltre 4000 camere. L’evoluzione di Mangia’s è iniziata nel 2019, quando, con un passaggio generazionale, Marcello Mangia ha assunto il suo ruolo, guardando a innovazione, sostenibilità e riposizionamento sul mercato internazionale.\r

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«Abbiamo tanti investimenti in pipeline - prosegue il manager - , come il Mangia’s Costa Ragusa, 5 stelle e 5 stelle lusso, che aprirà il 22 giugno, trasformando la destinazione in un polo turistico. Siamo diventati il partner italiano per questi fondi di investimento che ci hanno aiutato a crescere. La nostra azienda si è trasformata profondamente ed è stato impegnativo, ma ora la compagnia rispetta tutti gli standard ed è come se fossimo quotati in Borsa, due volte».\r

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«Oggi l’ospitalità è molto sofisticata, ha un approccio di alto livello. Non basta più essere un ottimo gestore alberghiero. Bisogna strutturarsi in modo nuovo e diventano fondamentali la parte tecnologica e la connessione con il partner investitore. Assistiamo il fondo da tutti i punti di vista e collaboriamo nella parte progettuale sfruttando e prestando la nostra competenza. Inoltre, quando possibile, siamo sul territorio, anche appoggiandoci alla banca Unicredit, che ci ha fatto crescere».\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Marcello Mangia: «Ecco come cambia il modello di business»","post_date":"2026-05-21T09:45:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779356732000]}]}}