La Turchia conquista il palcoscenico del Mice internazionale Istanbul e la Turchia rinsaldano il proprio posizionamento nel mercato Mice: secondo i dati Icca 2025, Istanbul ha registrato un +10% nel numero di congressi internazionali ospitati rispetto all’anno precedente, mentre nel a livello complessivo di Paese la crescita è stata del 16%. A sostenere questa crescita contribuiranno anche due tra i principali appuntamenti geopolitici: il summit Nato, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, e la Cop31 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prevista ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Due eventi destinati a portare in Turchia delegazioni istituzionali, aziende, stakeholder e media da tutto il mondo. In questo contesto, la destinazione continua a investire in connettività internazionale, infrastrutture congressuali e ospitalità, con una strategia sempre più orientata all’integrazione tra business travel ed esperienze leisure. Cuore della strategia Mice turca resta İstanbul, tra le città più connesse al mondo grazie ai due hub internazionali İGA İstanbul Airport e Sabiha Gökçen Airport, collegati con centinaia di destinazioni globali. Nel 2026 la città ospiterà inoltre due importanti congressi medici internazionali, previsti rispettivamente a giugno e settembre, che porteranno complessivamente circa 13.500 partecipanti internazionali. Un plus del Paese è sicuramente quello di integrare meeting ed esperienze urbane: siti Unesco, arte contemporanea, ristorazione premiata dalla Guida Michelin, shopping di fascia alta e format incentive tailor made stanno contribuendo a rafforzare il profilo internazionale di İstanbul come destinazione business e lifestyle. Accanto a İstanbul, anche Antalya continua a crescere nel segmento bleisure e nei grandi eventi internazionali e l’assegnazione della Cop31 rafforza ulteriormente il profilo internazionale della destinazione, già nota per aver ospitato eventi di rilievo globale come il G20. La strategia della Turchia guarda però anche oltre İstanbul e Antalya. Bodrum si sta consolidando nel segmento luxury incentive grazie a resort di alta gamma, blue cruise e collegamenti diretti con le principali città europee. İzmir punta invece sul connubio tra lifestyle mediterraneo, infrastrutture moderne ed esperienze enogastronomiche, mentre la Cappadocia si posiziona nel mercato boutique incentive e corporate retreat grazie ai suoi paesaggi iconici, agli hotel-grotta e ai voli in mongolfiera. Condividi

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(Chiara Ambrosioni)\r

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","post_title":"Mangia’s: la partnership con Nomad per un intrattenimento lifestyle","post_date":"2026-05-26T11:54:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779796442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Istanbul e la Turchia rinsaldano il proprio posizionamento nel mercato Mice: secondo i dati Icca 2025, Istanbul ha registrato un +10% nel numero di congressi internazionali ospitati rispetto all’anno precedente, mentre nel a livello complessivo di Paese la crescita è stata del 16%.\r

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A sostenere questa crescita contribuiranno anche due tra i principali appuntamenti geopolitici: il summit Nato, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, e la Cop31 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prevista ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Due eventi destinati a portare in Turchia delegazioni istituzionali, aziende, stakeholder e media da tutto il mondo.\r

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In questo contesto, la destinazione continua a investire in connettività internazionale, infrastrutture congressuali e ospitalità, con una strategia sempre più orientata all’integrazione tra business travel ed esperienze leisure. \r

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Cuore della strategia Mice turca resta İstanbul, tra le città più connesse al mondo grazie ai due hub internazionali İGA İstanbul Airport e Sabiha Gökçen Airport, collegati con centinaia di destinazioni globali. Nel 2026 la città ospiterà inoltre due importanti congressi medici internazionali, previsti rispettivamente a giugno e settembre, che porteranno complessivamente circa 13.500 partecipanti internazionali.\r

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Un plus del Paese è sicuramente quello di integrare meeting ed esperienze urbane: siti Unesco, arte contemporanea, ristorazione premiata dalla Guida Michelin, shopping di fascia alta e format incentive tailor made stanno contribuendo a rafforzare il profilo internazionale di İstanbul come destinazione business e lifestyle.\r

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Accanto a İstanbul, anche Antalya continua a crescere nel segmento bleisure e nei grandi eventi internazionali e l'assegnazione della Cop31 rafforza ulteriormente il profilo internazionale della destinazione, già nota per aver ospitato eventi di rilievo globale come il G20.\r

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La strategia della Turchia guarda però anche oltre İstanbul e Antalya. Bodrum si sta consolidando nel segmento luxury incentive grazie a resort di alta gamma, blue cruise e collegamenti diretti con le principali città europee. İzmir punta invece sul connubio tra lifestyle mediterraneo, infrastrutture moderne ed esperienze enogastronomiche, mentre la Cappadocia si posiziona nel mercato boutique incentive e corporate retreat grazie ai suoi paesaggi iconici, agli hotel-grotta e ai voli in mongolfiera.\r

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","post_title":"La Turchia conquista il palcoscenico del Mice internazionale","post_date":"2026-05-26T10:44:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779792297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam vince il premio “Top Growth Business Class”, per il mercato italiano, in occasione dei TAP Awards 2026, un importante riconoscimento internazionale che premia i Travel agent partner che meglio hanno promosso TAP Air Portugal. L'evento si è tenuto presso il Cruise Terminal del porto di Leixões, a Matosinhos, un comune nel distretto di Porto famoso per il suo bellissimo litorale.\r

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Il riconoscimento rappresenta un notevole traguardo per ACI blueteam, premiata per i risultati ottenuti nella promozione e nella vendita della business class di TAP, sul mercato italiano, nel corso del 2025, distinguendosi per performance, impegno e qualità del servizio. Il riconoscimento conferma il posizionamento della travel management company come punto di riferimento nel segmento Corporate e dei viaggi d’affari di alto livello, un ambito strategico su cui TAP Air Portugal continua a investire attraverso il rinnovo della flotta e il potenziamento dei servizi di bordo.\r

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A ricevere il riconoscimento per ACI blueteam è stata Elisa Fidanza, supplier relations & trade manager, che ha rappresentato l’azienda e l’impegno dei team grazie ai quali è stato possibile conseguire questo importante traguardo.\r

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“Questo premio rappresenta il risultato della collaborazione e della fiducia che i nostri clienti continuano ad accordarci – ha dichiarato Elisa Fidanza –. Ottenere un riconoscimento internazionale da parte di un partner autorevole come TAP Air Portugal ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a proseguire nel nostro percorso di continuo miglioramento”.\r

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","post_title":"Aci blueteam vince il Top Growth Business Class in occasione dei TAP Awards","post_date":"2026-05-26T10:12:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779790356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483188\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Giovanni Castelli ed Eduard Bogatyr[/caption]\r

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Eduard Bogatyr lascia Avoris dopo due anni come direttore commerciale per l'espansione dei tour operator nella regione Emea. Secondo Preferente, si tratta di una decisione personale del dirigente, che intraprenderà una nuova avventura imprenditoriale al di fuori del settore turistico.\r

La strategia del gruppo\r

Bogatyr è entrato a far parte di Ávoris dopo aver lavorato presso Hertz, Compass Group e Tui. In Tui, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato per Spagna e Portogallo. Negli ultimi due anni, il suo compito è stato quello di guidare le iniziative di espansione commerciale nella regione Emea, in linea con la strategia del gruppo turistico volta a rafforzare ed espandere la propria presenza internazionale.\r

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«Ringrazio tutti coloro con cui ho condiviso questo percorso. Vi ricorderò con grande affetto, mi mancherete e vi auguro sinceramente tutto il meglio per il futuro» si legge nel messaggio di addio di Bogatyr, che ha ringraziato anche Javier Castillo, direttore generale delle operazioni tour, e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo, «per avermi dato l'opportunità di far parte di Ávoris e per fiducia, pazienza e costante supporto in questo progetto».","post_title":"Eduard Bogatyr lascia la direzione commerciale di Avoris","post_date":"2026-05-26T10:06:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779789964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai e Cyprus Airways hanno siglato un accordo interline per migliorare i collegamenti tra l’Europa e numerose destinazioni in Asia, Africa e Medio Oriente, attraverso l'hub di Dubai.\r

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La nuova partnership consente ora ai passeggeri di viaggiare con un unico biglietto, che include la gestione coordinata dei bagagli e coincidenze semplificate attraverso l’aeroporto internazionale di Dubai.\r

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Grazie all'intesa i passeggeri di Cyprus Airways in partenza da Larnaca potranno raggiungere, tramite uno scalo a Dubai, un'ampia gamma di destinazioni servite da flydubai. Tra queste figurano in particolare Almaty, Astana, Colombo, Dhaka, Kathmandu, Krabi, Kuwait, Langkawi, Malé, Medina, Muscat, Penang e Riyadh. Questo accordo rafforza in modo significativo le opzioni di viaggio in partenza da Cipro, offrendo collegamenti ottimizzati verso mercati in forte crescita, sia per i viaggi d'affari che per il turismo.\r

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Viceversa, i passeggeri di flydubai potranno raggiungere Cipro più facilmente grazie ai voli di Cyprus Airways per Larnaca, favorendo così i flussi turistici e commerciali tra l’isola mediterranea e i mercati del Golfo, dell’Asia e dell’Africa.\r

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Una strategia di rete complementare\r

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«Il nuovo accordo interline segna una tappa importante nel miglioramento della connettività e del comfort per i nostri passeggeri - dichiara Ghaith Al Ghaith, direttore generale di flydubai -. Grazie alla partnership con Cyprus Airways, offriamo un'esperienza di viaggio più fluida, l'accesso a nuove destinazioni e la possibilità di viaggiare più facilmente su una rete ampliata».\r

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Thanos Pascalis, direttore generale di Cyprus Airways, aggiunge che «questa partnership con flydubai rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo strategico della compagnia e rafforza il nostro impegno a migliorare la connettività per i nostri passeggeri. Via Dubai, i viaggiatori in partenza da Cipro avranno accesso a una rete diversificata attraverso il Golfo, l’Asia e l’Africa.»\r

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","post_title":"Flydubai e Cyprus Airways in coppia sulle rotte tra Europa e Asia","post_date":"2026-05-26T10:03:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779789793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia ha accolto in flotta il suo primo A321Xlr, diventando così la prima compagnia aerea in Medio Oriente e Africa a operare il nuovo aeromobile Airbus a corridoio singolo e a lunghissimo raggio.\r

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L’aeromobile, equipaggiato con motori Cfm International Leap-1A, è il primo dei 15 A321Xlr ordinati dal vettore. Questa consegna rappresenta un elemento chiave dell’ampio programma di modernizzazione della flotta di Saudia e supporta direttamente l’espansione del network internazionale della compagnia in linea con la Saudi Vision 2030. Grazie all’aumento della connettività e della capacità, l’A321Xlr contribuirà all’obiettivo del Regno di attrarre oltre 150 milioni di visitatori all’anno entro la fine del decennio.\r

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Oggi gli aeromobili Airbus restano al centro delle operazioni di Saudia, accompagnando la compagnia nell’espansione della flotta e nello sviluppo del network.\r

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Attualmente Saudia serve oltre 100 destinazioni su quattro continenti e l’A321Xlr supporterà l’ulteriore espansione verso nuovi mercati internazionali. Con un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche, l’A321Xlr consente a Saudia di ampliare il proprio network internazionale utilizzando un aeromobile a corridoio singolo. Rotte che tradizionalmente sarebbero state operate con aeromobili widebody potranno così essere servite mantenendo al contempo un’esperienza premium per i passeggeri.\r

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Il velivolo è configurato con un layout premium a bassa densità, che comprende 24 poltrone di Business Class full flat con accesso diretto al corridoio, oltre a 120 posti in Economy Class. È inoltre dotato della cabina Airspace di Airbus, che porta su un aeromobile a singolo il comfort tipico dei widebody. Tra gli elementi distintivi figuarno ampie cappelliere XL, sistemi di illuminazione di ultima generazione e una delle cabine più silenziose della categoria.","post_title":"Saudia è il primo vettore in Medio Oriente e Africa che opera un A321Xlr","post_date":"2026-05-26T09:23:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779787401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Holidays sta entrando in una nuova fase nel mercato tedesco. A partire da giugno, inizierà ufficialmente a operare come tour operator per la compagnia aerea guidata da Peter Gerber attraverso una nuova joint venture che ha avviato le attività a dicembre. La mossa, come riporta Hosteltur, si inserisce in una tendenza già adottata da altri gruppi aerei europei: conquistare una quota maggiore del mercato turistico, non solo attraverso la vendita di singoli biglietti, ma anche tramite pacchetti vacanza completi. Nel caso di Condor Holidays, l'approccio sarà diretto e digitale: vendite online, pacchetti dinamici, selezione accurata di hotel e un focus sulla ricerca basata sull'intelligenza artificiale.\r

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La Spagna, con le isole Baleari e le Canarie in primo piano, sarà un mercato prioritario, come spiegato da Carlos Esteve, ceo dell'azienda. \r

«Il marchio Condor Holidays - spiega Esteve in un'intervista rilasciata a Hosteltur - non è nuovo. Lavoravamo già con Condor e vendevamo i nostri pacchetti con il nome di Condor Holidays, ma lo facevamo come azienda esterna. La novità è che Condor ha deciso di creare un proprio tour operator insieme a noi. Fino ad ora, eravamo un fornitore esterno che collaborava con diverse compagnie. Abbiamo iniziato con Air Berlin, poi Lufthansa, poi Condor, facendo sempre la stessa cosa: offrire pacchetti vacanza per le compagnie aeree. Ma ora non siamo più un'azienda esterna. Abbiamo creato una nuova partnership con Condor e continueremo a vendere i pacchetti vacanza Condor, ma ora come tour operator della compagnia aerea. Si tratta di un cambiamento significativo, perché essere un partner esterno non è la stessa cosa che essere il tour operator di Condor. Da un lato, dimostra che la compagnia aerea prende sul serio la questione, come hanno già fatto Jet2, easyJet ed Eurowings. Dall'altro, consente una maggiore integrazione: i posti offerti da Condor sono anche i posti offerti da Condor Holidays. Non abbiamo ancora iniziato a vendere come nuova azienda. Se tutto andrà bene dal punto di vista legale e tecnico, il lancio avverrà a giugno».\r

Si tratterà di un modello di vendita diretto, online. «Non ci saranno intermediari o agenzie di viaggio fisiche, almeno nel prossimo futuro. L'obiettivo è convertire parte della clientela esistente di Condor, già presente sui suoi canali digitali, in acquirenti di pacchetti turistici. Vogliamo che i clienti che visitano il sito web di Condor alla ricerca di un volo possano prenotare anche hotel, trasferimenti, assicurazioni o auto a noleggio tramite Condor Holidays. Il nostro obiettivo principale è quello di concentrarci sui canali online dove Condor è già presente. Questo non significa che vogliamo sostituire tutti gli altri modelli. Alcuni clienti preferiscono il pacchetto tradizionale, l'agenzia di viaggio e un servizio più personalizzato, e va benissimo. Ci rivolgiamo a un segmento diverso: i clienti che prenotano già i voli online e sono abituati a organizzare i propri viaggi in digitale».\r

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Pacchetto dinamico\r

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«Non stiamo parlando di un pacchetto da catalogo vecchio stile. È un prodotto dinamico: volo, hotel e servizi aggiuntivi, come trasferimenti, assicurazione o noleggio auto, combinati in base alle esigenze del cliente. Non ho nulla contro i pacchetti tradizionali, ma si tratta di un segmento diverso. Il nostro cliente è colui che prenota già online e desidera configurare le proprie vacanze in modo flessibile. Questo segmento è in crescita ed è abituato ad acquistare in questo modo. Inoltre, vogliamo spingerci ancora oltre. Attualmente, la tecnologia ci permette di creare pacchetti che includono un aeroporto di partenza, un aeroporto di destinazione, un hotel e determinati servizi. Ma l'obiettivo è quello di arrivare a un pacchetto veramente personalizzabile: un pacchetto in cui il cliente possa, ad esempio, volare a Tenerife, trascorrervi due giorni, poi spostarsi su un'altra isola e tornare da Fuerteventura a Francoforte; oppure in cui possa fare un viaggio negli Stati Uniti con diversi soggiorni, un'auto a noleggio, attività e voli, tutto in un'unica prenotazione. L'idea è che tutti gli elementi del viaggio siano inclusi in un'unica prenotazione, ma che il cliente possa configurarli in modo molto più flessibile».\r

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Per il mercato tedesco, «l'anno è iniziato con ottime prenotazioni anticipate, ma a marzo c'è stato un rallentamento. Da allora, abbiamo assistito a un'ondata di prenotazioni dell'ultimo minuto. Il picco di prenotazioni last minute, che normalmente inizierebbe a giugno, è cominciato a marzo. Le prenotazioni stanno iniziando ad arrivare anche per luglio, non solo per maggio e giugno, e quelle per agosto dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. Se la situazione internazionale non dovesse peggiorare, crediamo che settembre e ottobre potrebbero essere mesi proficui. Le persone potrebbero prolungare la loro stagione».\r

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","post_title":"Condor Holidays ai nastri di partenza: parte a giugno il t.o. del vettore","post_date":"2026-05-26T09:14:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779786858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo archivia il primo quadrimestre del 2026 con risultati in forte miglioramento sia sul fronte del traffico passeggeri sia sotto il profilo economico-finanziario. \r

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Nei primi quattro mesi dell’anno, secondo i dati della società di gestione, Gesap, lo scalo ha superato i 2,5 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +6,73% rispetto allo stesso periodo del 2025, trainata in particolare dalla forte espansione del traffico internazionale. \r

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La componente internazionale, che rappresenta ormai il 40% del traffico totale, con oltre 344 mila passeggeri e una crescita di sei punti percentuali rispetto allo scorso anno, confermando il progressivo rafforzamento del ruolo di Palermo come porta strategica della Sicilia nel Mediterraneo.\r

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Sul piano economico e gestionale, il primo quadrimestre evidenzia una crescita dell’ebitda, pari a 6 milioni di euro, mentre l’utile netto raggiunge i 5,8 milioni di euro. I ricavi complessivi si attestano a 74,3 milioni di euro, accompagnati da un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria della società e da una riduzione dell’indebitamento bancario. Alla luce dei risultati conseguiti, la società ha rivisto al rialzo la guidance 2026 relativa a ricavi, ebitda e utile netto. \r

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Positiva anche la performance del comparto commerciale non aviation, che registra un incremento complessivo del +12% delle ancillary revenues. In particolare, crescono i ricavi derivanti da parcheggi (+22%), retail (+12%), food & beverage (+10%) e rent a car (+5%). \r

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Parallelamente prosegue il piano di investimenti infrastrutturali e di innovazione dello scalo, con circa 15 milioni di euro di interventi attualmente in corso, focalizzati su customer experience, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e innovazione tecnologica.\r

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“L’aeroporto di Palermo sta vivendo una fase di trasformazione molto importante che non riguarda soltanto la crescita del traffico passeggeri, ma soprattutto il riposizionamento strategico dello scalo nel sistema aeroportuale nazionale ed europeo - sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - L’incremento dei collegamenti internazionali, la crescita della componente estera, il rafforzamento delle performance economiche e gli investimenti avviati confermano la validità della strategia industriale intrapresa. Stiamo lavorando per costruire un aeroporto sempre più moderno, efficiente e sostenibile nel quale la qualità dell’esperienza del passeggero diventa un elemento centrale di competitività internazionale. Oggi un aeroporto non è più soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma una piattaforma strategica capace di generare sviluppo economico, attrarre turismo, investimenti e connettività internazionale. Palermo ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei principali gateway del Mediterraneo e la nostra ambizione è accompagnare questa crescita con investimenti, innovazione e una visione industriale di lungo periodo”.","post_title":"Aeroporto Palermo: boom di traffico internazionale e utili nel 1° quadrimestre 2026","post_date":"2026-05-26T09:11:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779786710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanza il piano di rinnovo della flotta di Egyptair con l'ingresso dei primi tre Airbus A350-900 e dei primi tre Boeing 737-8 Max. Grazie all'entrata in servizio di questi nuovi aeromobili il vettore può contare su una flotta sempre più efficiente e moderna, con l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni, migliorare l’esperienza di viaggio ed espandere la propria rete internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense, considerato strategico per la compagnia.\r

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L’ingresso dei nuovi aeromobili si inserisce nella fase Eis del piano di crescita previsto fino al 2031, che comprende anche un completo rinnovamento delle cabine dei velivoli già operativi e importanti aggiornamenti nei servizi di catering, assistenza a terra e manutenzione.\r

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Intanto, con il debutto del primo A350-900 Egyptair inserisce due nuove rotte verso il Nord America: Los Angeles e Chicago: nel dettaglio, dal 23 maggio è operativo il collegamento diretto Il Cairo - Los Angeles con partenze il lunedì, giovedì e sabato, mentre dal 21 giugno decollerà il volo diretto Il Cairo - Chicago nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.\r

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Le nuove destinazioni si aggiungono ai collegamenti già esistenti con New York, Newark e Washington, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio verso gli Stati Uniti.\r

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L'aeroporto del Cairo si conferma inoltre uno scalo ideale per i viaggiatori diretti negli Stati Uniti, rappresentando un punto di connessione tra Europa, Africa, Asia e America. Un’opportunità che permette anche di scoprire alcune delle principali attrazioni dell’Egitto, dal nuovo Grand Egyptian Museum alle Piramidi di Giza e alla Grande Sfinge, fino alle crociere sul Nilo e ai tour nel deserto.\r

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“L’introduzione dei nuovi modelli e il lancio di nuove rotte intercontinentali rappresentano tasselli fondamentali per la nostra crescita globale e sostenibile. Una testimonianza concreta del nostro impegno nel mantenere una flotta giovane e all’avanguardia, capace di collegare l’Egitto con il resto del mondo -. ha dichiarato Ahmed Adel, ceo e presidente di Egyptair -. Il nostro obiettivo è offrire collegamenti sempre più efficienti, confortevoli e competitivi, rafforzando il ruolo de Il Cairo come hub internazionale di primo piano e rispondendo alla crescente domanda di viaggi tra Africa, Medio Oriente e Americhe”.\r

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Nel piano di sviluppo della compagnia rientra anche l’Italia: a partire dal 29 giugno sarà infatti operativa la nuova rotta diretta da Venezia per la capitale egiziana.\r

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","post_title":"Egyptair: con l'arrivo dell'A350 decollano le due nuove rotte per Los Angeles e Chicago","post_date":"2026-05-26T08:52:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779785549000]}]}}