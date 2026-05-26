Federagit al ministero del turismo: sospendere le procedure per le guide Federagit Confesercenti ha scritto al ministro del turismo Gianmarco Mazzi per chiedere un riesame immediato sulla sessione 2026 dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, con la sospensione delle procedure, lo spostamento della prova scritta fissata al 5 giugno, la pubblicazione del verbale della Commissione su programma e griglie di valutazione e, soprattutto, l’apertura di un tavolo permanente con le associazioni di categoria. “Federagit – spiega la presidente Micol Caramello – conferma il proprio convinto sostegno alla riforma nazionale della professione di guida turistica. Tuttavia, nell’interesse dell’intera categoria, riteniamo doveroso segnalare le criticità che caratterizzano la sessione d’esame 2026. Innanzitutto, le associazioni non hanno potuto contribuire a migliorare l’impianto selettivo, alla luce delle criticità emerse nella prima edizione dell’esame nazionale, ma si sono trovate davanti a scelte già definite”. Per l’Associazione di categoria la sequenza temporale adottata rischia di compromettere la qualità della selezione e di alimentare incertezza nella categoria: programma, criteri e griglie pubblicati il 20 maggio a fronte di una prova scritta fissata al 5 giugno, con un margine di preparazione estremamente ridotto, in un periodo intenso per chi lavora nel settore turistico. “Ci sono numerose questioni strutturali ancora irrisolte per una vera attuazione di una riforma che rafforzi la tutela della professione. In particolare, il tesserino di riconoscimento professionale non risulta ancora introdotto e il tavolo di confronto con il ministero della cultura, necessario per affrontare le questioni relative all’accesso delle guide nei siti museali statali, non è stato attivato. Mancano poi controlli efficaci sul territorio, non avendo il ministero ancora trasmesso alle regioni indicazioni operative che le sollecitino a verificare il rispetto delle norme sull’esercizio della professione”, sottolinea la presidente di Federagit. “Federagit Confesercenti – si legge nella lettera inviata al ministro – desidera ribadire con chiarezza che non sono in discussione la riforma né la necessità di sessioni periodiche e nazionali di abilitazione. Proprio per tale ragione, una procedura costruita in termini così compressi, e in assenza di un reale confronto con le rappresentanze di categoria, rischia di produrre effetti contrari: indebolire la credibilità della riforma, esporla a contestazioni diffuse e generare tra i professionisti un clima di incertezza”. Condividi

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“Ci sono numerose questioni strutturali ancora irrisolte per una vera attuazione di una riforma che rafforzi la tutela della professione. In particolare, il tesserino di riconoscimento professionale non risulta ancora introdotto e il tavolo di confronto con il ministero della cultura, necessario per affrontare le questioni relative all'accesso delle guide nei siti museali statali, non è stato attivato. Mancano poi controlli efficaci sul territorio, non avendo il ministero ancora trasmesso alle regioni indicazioni operative che le sollecitino a verificare il rispetto delle norme sull’esercizio della professione”, sottolinea la presidente di Federagit.\r

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“Federagit Confesercenti – si legge nella lettera inviata al ministro - desidera ribadire con chiarezza che non sono in discussione la riforma né la necessità di sessioni periodiche e nazionali di abilitazione. Proprio per tale ragione, una procedura costruita in termini così compressi, e in assenza di un reale confronto con le rappresentanze di categoria, rischia di produrre effetti contrari: indebolire la credibilità della riforma, esporla a contestazioni diffuse e generare tra i professionisti un clima di incertezza”.","post_title":"Federagit al ministero del turismo: sospendere le procedure per le guide","post_date":"2026-05-26T12:30:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779798639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Istanbul e la Turchia rinsaldano il proprio posizionamento nel mercato Mice: secondo i dati Icca 2025, Istanbul ha registrato un +10% nel numero di congressi internazionali ospitati rispetto all’anno precedente, mentre nel a livello complessivo di Paese la crescita è stata del 16%.\r

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A sostenere questa crescita contribuiranno anche due tra i principali appuntamenti geopolitici: il summit Nato, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, e la Cop31 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prevista ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Due eventi destinati a portare in Turchia delegazioni istituzionali, aziende, stakeholder e media da tutto il mondo.\r

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In questo contesto, la destinazione continua a investire in connettività internazionale, infrastrutture congressuali e ospitalità, con una strategia sempre più orientata all’integrazione tra business travel ed esperienze leisure. \r

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Cuore della strategia Mice turca resta İstanbul, tra le città più connesse al mondo grazie ai due hub internazionali İGA İstanbul Airport e Sabiha Gökçen Airport, collegati con centinaia di destinazioni globali. Nel 2026 la città ospiterà inoltre due importanti congressi medici internazionali, previsti rispettivamente a giugno e settembre, che porteranno complessivamente circa 13.500 partecipanti internazionali.\r

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Un plus del Paese è sicuramente quello di integrare meeting ed esperienze urbane: siti Unesco, arte contemporanea, ristorazione premiata dalla Guida Michelin, shopping di fascia alta e format incentive tailor made stanno contribuendo a rafforzare il profilo internazionale di İstanbul come destinazione business e lifestyle.\r

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Accanto a İstanbul, anche Antalya continua a crescere nel segmento bleisure e nei grandi eventi internazionali e l'assegnazione della Cop31 rafforza ulteriormente il profilo internazionale della destinazione, già nota per aver ospitato eventi di rilievo globale come il G20.\r

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La strategia della Turchia guarda però anche oltre İstanbul e Antalya. Bodrum si sta consolidando nel segmento luxury incentive grazie a resort di alta gamma, blue cruise e collegamenti diretti con le principali città europee. İzmir punta invece sul connubio tra lifestyle mediterraneo, infrastrutture moderne ed esperienze enogastronomiche, mentre la Cappadocia si posiziona nel mercato boutique incentive e corporate retreat grazie ai suoi paesaggi iconici, agli hotel-grotta e ai voli in mongolfiera.\r

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","post_title":"La Turchia conquista il palcoscenico del Mice internazionale","post_date":"2026-05-26T10:44:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779792297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos ha presentato la nuova formula \"Neos Protection\". «Abbiamo sentito la necessità – ha detto ad Askanews Aldo Sarnataro, cco di Neos – di mettere in campo una garanzia per tranquillizzare i nostri clienti. Non c’è nessun motivo quest’estate per non andare in vacanza e Neos Protection vuole rappresentare la garanzia e la tranquillità: se ti portiamo in vacanza, noi ti riportiamo anche a casa. Come lo facciamo? Questo è il valore intrinseco di far parte del gruppo Alpitour e quindi di avere una filiera che lavora insieme. Questo ci permette di poter mettere in campo una protezione che è figlia di un lavoro operativo e di procedure di investimenti per cercare di proteggere la vacanza».\r

Tutela a tutto tondo\r

Il prodotto offerto dal turismo organizzato è concepito per tutelare il viaggiatore sotto tutti gli aspetti, compreso quello dei costi legati al carburante degli aerei. «Ci tenevamo a riaffermare ancora questo concetto perché in un momento così difficile, ovviamente dove c’è una variabilità del costo del fuel che è molto grande, ci poteva essere il timore da parte del cliente che ci potrebbero essere costi post acquisto. Quindi volevamo sottolineare che alla luce di quello che è il preventivo nel momento in cui si va ad acquistare, non ci saranno sorprese dalla chiusura dell’acquisto fino alla partenza».\r

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In dettaglio, queste le garanzie offerte da Neos:\r

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prezzo bloccato: una volta confermata la prenotazione, il cliente è assicurato contro le fluttuazioni dei costi legati al carburante aereo. Il prezzo è bloccato e non subirà alcuna variazione.\r

Neos Protection: qualora, per cause di forza maggiore derivanti da eventi imprevedibili, il volo venisse cancellato, si potrà scegliere tra un volo alternativo, l'ottenimento del rimborso immediato e integrale del biglietto o un voucher Neos utilizzabile liberamente - senza vincoli di destinazione – per nuove prenotazioni Neos entro 24 mesi.\r

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Neos Fuel Protection: una volta partito, il viaggio di ritorno a casa del cliente è sempre assicurato. Se si ha una prenotazione andata e ritorno, anche qualora si verifichi la circostanza eccezionale di carenza di carburante, Neos assicurerà comunque un volo di rientro, senza alcun costo aggiuntivo.\r

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","post_title":"Neos scende in pista con la nuova \"Neos Protection\"","post_date":"2026-05-25T15:34:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779723252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora II fa tappa a Brindisi. In occasione della sua prima toccata nel porto pugliese, a bordo della nave si è svolta la tradizionale cerimonia marinara dello scambio del crest, momento simbolico che suggella ufficialmente il legame tra l’unità, la compagnia e il porto ospitante.\r

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All’evento hanno preso parte i principali rappresentanti delle istituzioni brindisine, tra cui il sindaco Giuseppe Marchionna, il prefetto Guido Aprea, il questore Aurelio Montaruli, il comandante della capitaneria di porto, Luigi Amitrano, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Mastro, oltre a numerosi esponenti del cluster marittimo, industriale e delle forze dell’ordine.\r

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Gli ospiti sono stati accolti dal comandante della nave, Pietro Sinisi, da Luigi Merlo, responsabile rapporti istituzionali del gruppo Msc per l’Italia e da Barbara Baldini, direttorecommerciale Explora Journeys per il nostro Paese.\r

Un legame di valore\r

Il sindaco Marchionna ha dichiarato: «Tra i migliori marketer della città di Brindisi vi è Msc, perché chi viene da fuori è spesso in grado di valorizzare meglio aspetti che a livello locale vengono colti di meno. Portando qui le sue navi, Msc ha dato modo a un mondo intero di conoscere questa città di antichissima e illustre tradizione».\r

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Barbara Baldini ha aggiunto: “Brindisi rappresenta un punto strategico nello sviluppo della nostra presenza nel Mediterraneo, soprattutto in vista della stagione invernale 2026/2027. La centralità della città, unita alla qualità e autenticità delle esperienze a terra che il territorio brindisino è in grado di offrire, costituisce un elemento fondamentale per rafforzare l’attrattività della destinazione e il legame con i nostri ospiti».","post_title":"Explora II fa tappa a Brindisi: «Scalo strategico per la compagnia»","post_date":"2026-05-25T10:26:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779704794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"17 mila gli iscritti ai test di verifica per guide turistiche in programma il prossimo 5 giugno secondo il modello misto, che prevede il ricorso a sedi di prossimità e modalità telematica.\r

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I test rispondono a un’esigenza fortemente espressa dagli operatori del settore che lamentano, da tempo, anche in vista dell’imminente stagione estiva, una cronica carenza di guide turistiche.\r

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Per risolvere questo problema, il ministero ha tempestivamente affidato a Formez la gestione delle procedure dei test, rivolti a una platea di potenziali candidati prevalentemente già identificati in occasione della tornata del 2025.\r

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Come sottolineato dalla Commissione, il test non sarà nozionistico e riguarderà la conoscenza di base dei principali siti turistici italiani. Il protocollo, semplificato e razionalizzato, elimina, tra le altre cose, le penalizzazioni.\r

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“Il settore ha chiesto a gran voce la certificazione di competenze per migliaia di guide. Gli uffici del ministero si stanno impegnando per raggiungere il massimo risultato entro la fine di luglio”, ha commentato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.","post_title":"Test di verifica per guide turistiche: 17 mila iscritti per la prova","post_date":"2026-05-25T09:52:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779702756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La partecipazione alle principali fiere di settore rappresenta per una società editrice specializzata nel turismo un’importante occasione di crescita, aggiornamento professionale e consolidamento della propria presenza nel mercato internazionale. Eventi di rilievo come la BIT Milano, il TTG Travel Experience di Rimini o il World Travel Market di Londra costituiscono infatti luoghi privilegiati di incontro tra operatori, enti del turismo, destinazioni, compagnie e stakeholder provenienti da tutto il mondo.\r

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La partecipazione a tali appuntamenti consente alla Travel Open Day S.r.l. di ampliare e rafforzare la propria rete di relazioni con operatori internazionali e partner strategici, favorendo nuove collaborazioni nell’ambito della promozione delle realtà turistiche internazionali. Allo stesso tempo, la presenza in fiera offre l’opportunità di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, approfondimenti e testimonianze dirette sui trend emergenti del comparto, contribuendo così ad arricchire l’attività editoriale e informativa della società.\r

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Attraverso queste partecipazioni, Travel Open Day S.r.l. promuove le proprie pubblicazioni e presenta al pubblico professionale tutte le novità editoriali, i prossimi eventi in programma e i fam trip in calendario, rafforzando ulteriormente la visibilità del brand e il proprio posizionamento quale punto di riferimento nell’informazione turistica professionale.\r

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Le fiere internazionali rappresentano inoltre un contesto qualificato per sviluppare nuove opportunità commerciali, avviare accordi di collaborazione e sostenere concretamente la promozione e la valorizzazione del turismo internazionale, favorendo il dialogo tra i diversi attori della filiera e contribuendo alla diffusione di informazioni aggiornate sull’evoluzione del mercato turistico globale.\r

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La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano e di ItaliAbsolutely, alla BIT 2026 e alle prossime edizioni di TTG Travel Experience e World Travel Market, è resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 erogato per ciascuna fiera dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 di cui alla Det.n.G13369 del 15 ottobre 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione.\r

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","post_title":"Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, l'importanza della presenza nelle fiere","post_date":"2026-05-22T16:13:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779466408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514919\" align=\"alignleft\" width=\"282\"] Il ministro Mazzi[/caption]\r

Una campagna per sostenere il turismo organizzato, il richiamo al ruolo strategico dell’incoming, l’attenzione al turismo delle radici e la volontà di legare sempre di più grandi eventi e patrimonio culturale alla promozione territoriale. Sono questi i principali temi emersi nella conferenza stampa tenuta stamattina dal neo ministro del turismo Gian Marco Mazzi, che ha tracciato una panoramica sulle direttrici su cui il ministero intende muoversi nei prossimi mesi, con particolare attenzione all'incoming e alla capacità del sistema Italia di rafforzare attrattività e competitività.\r

Ad aprire l'evento è stata la nuova campagna istituzionale dedicata al turismo organizzato, nata, ha spiegato Mazzi, da un confronto con la filiera. Associazioni di categoria, agenzie di viaggio e tour operator avevano infatti chiesto al ministero un segnale di attenzione verso il comparto che, nelle parole del ministro, continua a «rappresentare una componente importante e che ha dovuto confrontarsi con situazioni di instabilità internazionale e maggiore prudenza nelle prenotazioni da parte dei consumatori».\r

In questo quadro si inserisce la campagna “Viaggio organizzato. Vacanza assicurata\" che vede protagonista Marco Liorni, scelta che il ministro ha collegato alla necessità di utilizzare una comunicazione riconoscibile e popolare per rafforzare il messaggio legato a tutela, affidabilità e valore del viaggio organizzato.\r

Nel suo intervento, Mazzi ha sottolineato come il tema della fiducia resti oggi centrale: secondo il ministro, uno dei principali freni alle prenotazioni non riguarda tanto la volontà di viaggiare, quanto il timore di perdere denaro o di trovarsi esposti a imprevisti in un contesto internazionale ancora instabile. Da qui il riferimento al ruolo del turismo intermediato, considerato una leva in grado di offrire maggiore protezione e supporto al viaggiatore. \r

Su eventuali misure a sostegno della filiera, oltre a quelle oggetto della conferenza, il ministro Mazzi ha confermato che il tema è all’attenzione del ministero, mantenendo però una linea prudente. Il dicastero sta valutando come muoversi e cercando di definire l’entità delle eventuali criticità, senza anticipare al momento misure specifiche.\r

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L'incoming al centro delle strategie\r

Nel corso dell’intervento il ministro ha dedicato ampio spazio al tema dell’incoming, confermando la centralità del turismo in ingresso nell’agenda del ministero. Mazzi ha richiamato i dati di crescita del comparto, con una spesa turistica in aumento del 4% e arrivi in crescita del 2%, evidenziando come il quadro resti positivo nonostante un contesto internazionale ancora complesso.\r

Secondo il ministro, proprio questa situazione potrebbe tradursi in un vantaggio competitivo per l’Italia. «Lo dico a bassa voce, ma potremmo godere dell’interesse degli europei a non rinunciare alle possibilità di viaggio e a scegliere il nostro Paese», ha detto, sottolineando come l’Italia possa intercettare una domanda europea più prudente rispetto ai viaggi a lungo raggio, ma ancora orientata verso destinazioni vicine, attrattive e percepite come affidabili.\r

Un altro capitolo del suo intervento ha riguardato i grandi eventi, indicati come strumenti capaci di incidere non solo sul piano mediatico, ma anche sulla visibilità internazionale dei territori. Tra gli esempi citati, l’America’s Cup prevista a Napoli, letta come un appuntamento con potenziale impatto turistico significativo per il Sud Italia.\r

Proprio la Campania è stata al centro di una riflessione più ampia, che intreccia promozione turistica, identità culturale e attrattori territoriali. Mazzi ha infatti annunciato l’avvio del percorso per la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio immateriale Unesco, un progetto che punta a valorizzare uno dei patrimoni culturali più riconoscibili del Paese.\r

Secondo quanto spiegato dal ministro, l’obiettivo è costruire un percorso che, oltre al valore culturale, possa avere ricadute anche in termini di visibilità internazionale e richiamo turistico, rafforzando il legame tra patrimonio immateriale e promozione territoriale.\r

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Radici\r

La candidatura si collega direttamente a uno dei temi più sottolineati durante l’intervento: il turismo delle radici. Mazzi ha ricordato il potenziale ancora ampio rappresentato dai discendenti delle comunità italiane emigrate all’estero, un bacino che continua a essere osservato con interesse per la sua capacità di generare soggiorni più lunghi e flussi orientati verso territori meno centrali rispetto ai tradizionali itinerari turistici.\r

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Sul caro carburante, così come sulle altre criticità che oggi impensieriscono il settore, Mazzi ha scelto una linea di cautela. Il ministro ha confermato che il tema è all’attenzione del dicastero e che sono in corso valutazioni, precisando però che è ancora presto per indicare eventuali misure o quantificare possibili interventi. Allo stesso tempo ha ribadito la volontà di guardare alla stagione con un atteggiamento positivo, aggiungendo con una battuta di voler essere ricordato come il \"Ministro dell’ottimismo\", piuttosto che come ministro del turismo.\r

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","post_title":"Mazzi, \"ministro dell'ottimismo\", lancia una campagna di sostegno al comparto","post_date":"2026-05-22T13:15:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1779455740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate firmata Glamour ruota attorno ad alcune delle destinazioni più affascinanti dell'Africa: Kenya, Zanzibar e Namibia. Un’offerta pensata per chi sogna il mare dell’oceano Indiano, i safari e l’emozione di paesaggi primordiali.\r

Il tour operator conferma la propria vocazione per i viaggi di qualità, unendo selezione accurata delle strutture, assistenza specializzata e itinerari esperienziali. \r

Il Kenya viene proposto tra mare e safari toccando Tsavo, Masai Mara e Amboseli, con partenze programmate il 4 e 11 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con destinazione Mombasa, per un’estate all’insegna del relax e dell’avventura. Per i viaggiatori più esigenti, Glamour propone anche la formula mare + safari, con piccoli gruppi e guida parlante italiano, alla scoperta dei grandi parchi del Kenya: dallo Tsavo, all’iconico Masai Mara, fino all’area di Amboseli, tra elefanti, savane infinite e tramonti africani.\r

Le spiagge da sogno di Zanzibar sono raggiungibili con partenze il 2 e il 9 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per soggiorni mare di 9 notti in strutture selezionate.\r

Il “Glam Exclusive Namibia” conduce infine alla scoperta dell'Africa più autentica, con partenza il 12 agosto da Milano Malpensa con voli Lufthansa via Francoforte. Un itinerario esclusivo di 11 notti dedicato ai clienti Glamour, pensato per piccoli gruppi e accompagnato da guida locale parlante italiano.\r

Il viaggio attraversa alcuni degli scenari più spettacolari dell’Africa australe: dalle iconiche dune rosse di Sossusvlei e Dead Vlei nel deserto del Namib, fino alla costa atlantica di Swakopmund, passando per il suggestivo Damaraland, le incisioni rupestri di Twyfelfontein e i villaggi tradizionali Himba.","post_title":"L'estate di Glamour alla scoperta di Kenya, Zanzibar e Namibia","post_date":"2026-05-22T10:35:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779446101000]}]}}