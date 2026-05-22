Sofly: il medio raggio traina l’estate, supportato da qualità del prodotto e sostegno al trade Medio raggio protagonista della stagione estiva di Sofly, con trend positivi che premiano la flessibilità operativa dell’operatore, che rafforza la struttura interna per garantire risposte rapide alla distribuzione. La strategia di sviluppo commerciale si traduce “in un flusso di prenotazioni costante – spiega il to in una nota -, strutturato per rispondere con prontezza ed efficacia alle specifiche esigenze della rete distributiva, garantendo alle agenzie di viaggio partner stabilità, risposte rapide e coerenza qualitativa rispetto alle oscillazioni della domanda globale”. Su un mercato non di prima linea per i flussi tradizionali italiani come la Turchia, l’attività di selezione e la costruzione di itinerari dedicati hanno permesso di trasformare la meta in un attore centrale dell’estate. La destinazione si conferma infatti molto richiesta per i tour organizzati e registra una domanda importante su Bodrum, molto apprezzata per il suo posizionamento lifestyle. Un riscontro analogo, frutto della medesima filosofia di scouting, si rileva nelle performance positive per il Marocco: una destinazione capace di consentire alle agenzie di intercettare target differenti di clientela grazie a un’offerta variegata e flessibile, con un ruolo di primo piano giocato dai tour. Segnali di ripresa arrivano poi dall’Egitto, che sta vivendo una nuova fase di crescita non solo sul fronte del prodotto balneare. Un punto di forza dell’operatore è la programmazione delle crociere sul Nilo abbinate al soggiorno al Cairo; nelle ultime settimane sia il mar Rosso sia la proposta crocieristica stanno registrando una rinnovata e diffusa attenzione da parte delle agenzie. Si evidenziano infatti già le prime richieste per l’Oriente in vista dei prossimi mesi invernali, a dimostrazione di una crescente propensione alla pianificazione anticipata sul lungo raggio. Questo trend è supportato dalla forza del comparto tailor made, recentemente potenziato con l’inserimento in organico di una nuova risorsa. “In una fase di mercato non semplice, continuiamo a lavorare con attenzione rigorosa sulla qualità del prodotto, sulla costruzione di esperienze autentiche e sulla capacità di rispondere rapidamente alle esigenze della distribuzione – afferma Alberto Giorgio, direttore commerciale SoFly (nella foto) -. I riscontri positivi sulle prenotazioni dimostrano che la specializzazione, lo scouting sul campo e il supporto costante al trade sono gli unici strumenti in grado di trasformare la complessità dello scenario internazionale in opportunità concrete di business per i nostri partner”. Condividi

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Situato nel cuore della città, il Leonardo Hotel Torremolinos Costa del Sol offre una piscina all'aperto, una piscina interna riscaldata e una terrazza panoramica sul tetto con sky bar e vista mozzafiato sul Mediterraneo, oltre a un ristorante e una palestra. Inoltre, come si legge su Hosteltur, è uno dei pochi hotel della zona con un'offerta dedicata a eventi privati ​​e aziendali.\r

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Il nuovo hotel ha mantenuto il personale della fase precedente, garantendo così circa 150 posti di lavoro in città. La catena effettuerà una ristrutturazione della struttura, piano per piano, con l'obiettivo di adeguare gli ambienti agli standard di qualità, design e servizio del marchio Leonardo Hotels.\r

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La catena alberghiera è arrivata sulla Costa del Sol tre anni fa con l'aggiunta del Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol, che dispone di 184 camere. Con questa nuova acquisizione, che porta a 20 il numero totale di hotel in Spagna, l'azienda rafforza la sua strategia di espansione nel segmento turistico e consolida la sua presenza in una delle destinazioni turistiche più promettenti della Spagna.\r

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«Consideriamo Malaga una destinazione turistica dal potenziale ineguagliabile nell'Europa meridionale, grazie al suo clima, all'offerta di attività ricreative e sportive, ai ristoranti e servizi di alto livello, nonché alla qualità dei suoi numerosi campi da golf. Ci impegniamo per lo sviluppo sostenibile di questa enclave privilegiata nel Mediterraneo» afferma Shay Raz, amministratore delegato di Leonardo Hotels in Spagna.\r

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","post_title":"Leonardo Hotels, nuova acquisizione a Torremolinos","post_date":"2026-05-22T09:36:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779442617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi, dopo cinque anni difficili per il suo principale rivale, Boeing, Airbus dovrebbe godere di risultati finanziari eccezionali. Nonostante gli ordini ricevuti, non è in grado di consegnare gli aerei venduti e ha quindi appena lanciato una guerra interna contro le spese \"non essenziali\" del tutto inaspettata. \r

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Infatti ha informato alcuni clienti di ulteriori ritardi nelle consegne dell'A350 previste per la fine del decennio, sollevando nuove preoccupazioni sulle spedizioni provenienti da una fabbrica di componenti statunitense recentemente acquisita dal costruttore europeo, secondo quanto riferito da fonti industriali.\r

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Quindi l'azienda ha ordinato di controllare le spese al massimo. \"La nostra priorità è interrompere tutte le attività e le spese non strettamente necessarie per le nostre operazioni, senza compromettere né la sicurezza né la qualità\", si legge in una nota interna dell'azienda. \"L'obiettivo è ridurre i costi del 10% entro il 2025\", aggiunge.\r

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L'obiettivo è eliminare tutte le esternalizzazioni non essenziali. Anche le spese per eventi, conferenze e fiere devono essere ridotte. Si raccomanda di evitare l'avvio di nuovi progetti a meno che non siano assolutamente cruciali.\r

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Nel 2019, Airbus ha consegnato 863 aeromobili e quest'anno, con tutti i cambiamenti in atto, l'obiettivo è raggiungere quota 870.","post_title":"Airbus: riduzioni di costi del 10%. Tagli: esternalizzazioni, fiere, conferenze","post_date":"2026-05-21T13:05:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779368717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines lancia la speciale promozione Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio.\r

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Easytrip consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l’esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l’ampio network di collegamenti offerto dalla compagnia.\r

La flotta\r

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L’allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di qualità e a filiera corta.\r

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Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il golfo dell’Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada, la Costa Brava.\r

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In evidenza sul sito della compagnia i pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici. L’offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il 1 giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti.","post_title":"Grimaldi Lines lancia la promozione \"Easytrip\"","post_date":"2026-05-21T11:53:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779364428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 28 maggio The Sense Experience Resort 5 stelle lusso, nel cuore del golfo di Follonica, ospiterà un esclusivo recruiting day dedicato alla selezione di nuove figure da inserire all’interno della struttura per la stagione 2026.\r

Immerso nella natura della Maremma Toscana, il resort si conferma punto di riferimento dell’hôtellerie di alta gamma e luogo ideale dove costruire un percorso professionale dinamico, stimolante e orientato alla crescita. L’evento, promosso da Icon Collection, rappresenta molto più di una semplice giornata di colloqui: sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con una realtà che mette al centro le persone, valorizzando talento, motivazione e spirito di squadra.\r

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Le figure richieste\r

Durante il recruiting day sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure professionali, tra cui front office & shift lLeader, personale di sala (commis de rang e chef de rang), facchini. Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, offrendo ai candidati la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente, i valori e le prospettive professionali offerte dal gruppo.\r

Icon Collection investe costantemente nella crescita delle proprie persone attraverso percorsi formativi dedicati, opportunità di carriera e benefit pensati per garantire benessere e qualità della vita lavorativa.\r

Tra i principali benefit offerti concrete opportunità di crescita professionale all’interno del gruppo, formazione continua e percorsi di sviluppo personalizzati, premi stagionali, alloggio dedicato, mensa aziendale attiva anche nei giorni off, un giorno libero extra in occasione del compleanno.\r

È possibile partecipare presentandosi direttamente il 28 maggio oppure inviando il proprio curriculum vitae in anticipo all’indirizzo hr@iconcollection.it.","post_title":"The Sense Experience Resort: appuntamento di recruiting il 28 maggio","post_date":"2026-05-21T11:30:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779363044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Genova sono operativi da oggi, 21 maggio, i primi 9 check-in situati all’area partenze. L’intervento, parte del piano di ammodernamento del Colombo del valore di 24 milioni di euro, ha previsto la sostituzione delle dotazioni dedicate all’imbarco e al trasporto bagagli, con l’installazione di nuove postazioni e di nastri di trasporto più veloci ed efficienti.\r

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Entro il prossimo luglio, verranno posizionati ulteriori 13 nuovi check-in, che porteranno il numero complessivo delle postazioni a 22 dalle attuali 12.\r

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Nel dettaglio, grazie alla maggiore velocità dei nuovi nastri, i bagagli imbarcati confluiranno più rapidamente nel sistema di smistamento bagagli che, localizzato all’interno della nuova ala est, li smista e li indirizza verso i rispettivi voli. Inoltre, i nuovi banchi sono predisposti per una futura automatizzazione del processo di etichettatura e spedizione dei bagagli, che aumenterà ulteriormente l’efficienza complessiva del processo.\r

Insieme al l’installazione dei nuovi banchi check-in è stata completamente riqualificata anche l’intera area che li ospita attraverso un allestimento che riprende quello della nuova al est inaugurata lo scorso anno.\r

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«L’installazione dei primi nove nuovi check-in si inserisce nelle attività finalizzate a migliorare ulteriormente i servizi per i viaggiatori - ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Parallelamente, il consistente incremento delle postazioni è stato progettato per sostenere la crescita dei volumi di traffico dell’aeroporto, resa possibile grazie alla realizzazione della nuova ala est che ha raddoppiato la capacità dello scalo portandola a 3 milioni di passeggeri».\r

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«Questo nuovo intervento costituisce un passo importante nel percorso di ammodernamento del Cristoforo Colombo che prosegue come da cronoprogramma», ha continuato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova. «Entro l’estate 2026 è prevista l’apertura della nuova Sala Lounge dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e dotata di terrazza panoramica. I prossimi mesi, inoltre, vedranno la conclusione della prima fase del potenziamento delle aree dedicate ai controlli di frontiera, con l’incremento degli spazi di controllo e di attesa e installazione di apparecchiature automatiche per il controllo dei passaporti elettronici (e-gates)».","post_title":"Aeroporto Genova, attivi da oggi i nuovi banchi per il check-in. Entro luglio saranno 22","post_date":"2026-05-21T11:26:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779362761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qualche giorno fa su Quality Travel è stata pubblicata una riflessione sul turismo che trovo molto interessante. L'autore non è riportato, e comunque a chiunque sia stato a scriverlo va la mia stima.\r

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L'articolo sostiene una tesi fondata. Infatti da una parte ci sono le grandi compagnie di tour operating, le compagnie di navigazione ecc, che stanno attaccando l'informazione (o disinformazione) sia per la questione carburante, che quella più recente dell'hantavirus, con toni accesi, e molto spesso condivisibili. E chi sono i destinatari di queste critiche? eccoli: giornali, televisioni e radio. Insomma il sistema comunicativo essenziale del nostro Paese.\r

Aporia\r

Ora il punto è questo: com'è possibile che le stesse aziende che criticano il sistema dell'informazione, poi fanno, sempre su quei mezzi di comunicazione campagne pubblicitarie dai costi elevatissimi?\r

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E' quello che in filosofia si chiama aporia. Cioè una situazione irrisolvibile. Il fatto è che il sistema turistico è troppo appiattito sul sistema della grande comunicazione, e quindi continua a comprare spazi anche su quei mezzi che non fanno altro che terrorizzare i futuri clienti. \r

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E' un atteggiamento di dissociazione. O li combattete o li sponsorizzate. Le due cose insieme sono inconciliabili.","post_title":"Il gotha del turismo contro la disinformazione. E poi ci fa le campagne.","post_date":"2026-05-21T11:19:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779362382000]}]}}