Trafoi rilancia sul wellness: apre il nuovo Bella Vista firmato Matteo Thun Nel cuore del parco nazionale dello Stelvio apre ufficialmente oggi il nuovo Bella Vista di Trafoi, storico indirizzo altoatesino della famiglia di Gustav Thöni che, con il progetto di ampliamento firmato da Matteo Thun, compie un deciso salto di posizionamento nel segmento luxury wellness alpino. L’operazione rappresenta una strategia chiara di evoluzione del prodotto hospitality di montagna: non soltanto ampliamento ricettivo, ma ridefinizione dell’esperienza di soggiorno attraverso architettura, natura e benessere integrato. La nuova ala, concepita come un “nido” contemporaneo sospeso tra cielo e montagne, rafforza infatti l’identità del Bella Vista come destinazione dedicata alla rigenerazione psicofisica. “Affacciato sull’Ortles e sulle Dolomiti dell’Engadina, l’hotel punta su un modello di ospitalità immersiva sempre più richiesto dalla clientela alto-spendente internazionale, dove il lusso coincide con spazio, silenzio e connessione con il paesaggio” dichiarano dalla direzione. Elemento centrale del progetto è il nuovo centro wellness, sviluppato attorno a una Natur-Arena outdoor di 5.000 metri quadrati immersa nella montagna. Qui la spa esce dagli spazi tradizionali e si integra completamente con l’ambiente naturale. Cuore dell’offerta sono le quattro piscine panoramiche, tra cui spicca la Infinity Pool “Canyon”, sospesa sul Canyon di Trafoi, insieme a la celebre “Lavasca” disegnata da Matteo Thun, e l’area “Fire and Ice”, concept esperienziale che mette in dialogo il calore del fuoco con percorsi di raffreddamento e docce di neve. La nuova offerta del Bella Vista Il nuovo Bella Vista costruisce così un’offerta che intercetta uno dei trend più forti del turismo premium: il wellbeing esperienziale ad alta quota. Il concept spa si sviluppa infatti attorno al principio “la natura come fonte di salute”, trasformando il paesaggio alpino in parte integrante del percorso di benessere. Yoga vista Ortles, sound healing, forest bathing, respirazione consapevole e trekking nel Canyon di Trafoi diventano attività centrali dell’esperienza, in linea con una domanda sempre più orientata a longevità, detox digitale e riconnessione personale. Un approccio che consente anche di ampliare le opportunità di destagionalizzazione, rafforzando l’appeal della montagna oltre il turismo invernale tradizionale. Anche la proposta gastronomica segue la stessa filosofia. Lo chef Andreas Wunderer firma una cucina equilibrata e contemporanea che combina tradizione sudtirolese, leggerezza mediterranea e attenzione crescente al segmento plant-based. Centrale la valorizzazione delle erbe spontanee alpine e della stagionalità, elementi che trasformano il territorio in esperienza gastronomica identitaria. Con il nuovo Bella Vista, Trafoi consolida così il proprio posizionamento nel turismo alpine wellness di fascia alta, segmento che continua a mostrare margini di crescita importanti e che vede sempre più strutture investire in architettura d’autore, benessere integrato ed esperienze legate alla natura. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514884 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus su lentezza positiva, contemporaneità riflessiva, sostenibilità ambientale al centro dell’Assemblea generale di Cittaslow International, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Greve in Chianti. «Sicuro di interpretare lo spirito comune di tutti gli oltre trecento sindaci di Cittaslow da 33 paesi – dichiara Mauro Migliorini, presidente di Cittaslow International – sono onorato quest’anno di ritornare con la nostra assemblea generale di Cittaslow International là dove tutto ebbe inizio con il sindaco Paolo Saturnini che nel 1999 con altri tre sindaci di piccole città italiane diede vita al movimento. Oggi Cittaslow è una realtà davvero importante, un punto fermo per tutte le comunità associate e oltre, capace di offrire concreti strumenti e progetti per la costruzione di “futuro di buon vivere per tutti” in un periodo di fragilità per istituzioni e incertezza globale. Greve saprà senz’altro ospitare al meglio i delegati da tutto il mondo e offrire a partire dalla magnifica piazza Matteotti il migliore esempio dell’essere Cittaslow». L'evento riunirà nel cuore della Toscana oltre 300 sindaci e delegati rappresentanti delle Cittaslow di 33 paesi da tutto il mondo, per condividere idee, rafforzare i legami e riaffermare i valori del movimento. «Siamo onorati di ospitare l'Assemblea internazionale di Cittaslow per la prima volta dopo tanti anni – afferma Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti– Per noi essere parte attiva della rete Cittaslow è un impegno quotidiano e un grande orgoglio. A distanza di 27 anni l'intuizione lungimirante vive ancora nelle tante città associate da tutto il pianeta, che siamo pronti a ospitare nel nostro territorio. Sarà come sempre una bella occasione per condividere buone pratiche amministrative e rinnovare il legame tra Greve e la rete delle città del buon vivere». L’assemblea generale sarà l’occasione per parlare del contesto dinamico contemporaneo dove riemergono prepotenti i conflitti, riflettere sulle nuove forme di produzione in Europa e nel mondo attraverso scambi interculturali, confrontarsi sul piano politico e sociale a proposito di dinamiche e strategie di trasformazione del paesaggio e di infrastrutture. “ La piattaforma Cittaslow Tourism crea pacchetti per vivere i territori in Italia e nel mondo all’insegna della lentezza e della sostenibilità, in piena armonia con i valori fondanti del movimento. Tra le destinazioni non poteva mancare Greve in Chianti con la proposta di un long weekend tra i vini pregiati e la natura incontaminata delle dolci colline toscane. ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Cittaslow International, dal 19 al 21 giugno l'assembela a Greve in Chianti [post_date] => 2026-05-22T12:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779452688000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato oggi da Olbia il volo di Delta Air Lines per New York Jfk, unico collegamento non-stop tra la Sardegna e gli Stati Uniti. «Questo nuovo collegamento tra New York-Jfk e Olbia permetterà ai passeggeri Delta di scoprire una delle isole più suggestive d'Italia - ha dichiarato Matt Long, managing director di Delta per l'Europa e l'Africa -. La Sardegna e la Costa Smeralda offrono una combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e ospitalità di livello mondiale, e la nostra rotta diretta rende più facile che mai per i viaggiatori statunitensi scoprirle di persona. Allo stesso tempo, i passeggeri in partenza dalla Sardegna possono raggiungere direttamente New York, una delle città più iconiche al mondo, e usufruire di coincidenze verso altre destinazioni del network nordamericano di Delta». La rotta è servita quattro volte a settimana, in collaborazione con i partner europei Air France, Klm e Virgin Atlantic, da un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. «Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione - ha commentato Silvio Pippobello, ceo Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda -. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola: un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale». [post_title] => Delta Air Lines operativa 4 volte a settimana sulla Olbia-New York Jfk [post_date] => 2026-05-21T15:11:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779376297000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mare resta il cuore identitario di Rimini, ma cambia il modo di viverlo e soprattutto di raccontarlo. Non più soltanto spiaggia, ombrelloni e vacanza balneare tradizionale, bensì un elemento trasversale capace di connettere esperienze diverse: gastronomia, cultura, wellness, sport, lifestyle ed eventi. È questa la nuova visione della destinazione promossa da VisitRimini, che accompagna il riconoscimento della Bandiera Blu con una campagna di comunicazione nazionale pensata per rafforzare il posizionamento della città sui mercati italiani e internazionali. Negli anni la Riviera romagnola ha progressivamente trasformato il proprio rapporto con il mare, rendendolo uno scenario dinamico e contemporaneo. Oggi una cena gourmet vista mare, firmata da chef d’eccellenza, diventa un’esperienza immersiva dove paesaggio ed emozione dialogano con l’alta cucina. Allo stesso modo, eventi culturali in spiaggia, percorsi wellness all’alba, attività sportive e itinerari tra porto, darsena ed entroterra contribuiscono a definire una proposta turistica sempre più articolata e destagionalizzata. In questo contesto, la Bandiera Blu assume un valore che supera il semplice riconoscimento ambientale: diventa il simbolo di una Rimini che evolve senza perdere il legame con la propria storia. “Il mare resta il nostro Dna, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept scelto da VisitRimini per raccontare questa trasformazione. La nuova campagna video “Rimini: vivila come ti senti davvero” è partita il 18 maggio dagli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni Termini e Tiburtina, dove sarà visibile per due settimane. Dal 24 maggio il progetto approderà anche sulla rete autostradale nazionale, intercettando il pubblico in viaggio, mentre in parallelo prenderà il via la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, con passaggi in prime time sempre per due settimane. Accanto alla presenza offline, VisitRimini punta anche su una strategia social dedicata, con contenuti studiati per amplificare il nuovo racconto della destinazione e valorizzare un’offerta turistica sempre più esperienziale, sostenibile e accessibile durante tutto l’anno. Rimini guarda così al futuro con una nuova consapevolezza: il mare non è più soltanto il protagonista dell’estate, ma il filo conduttore di un ecosistema turistico capace di attrarre pubblici differenti in ogni stagione. [post_title] => Rimini riscrive il racconto del mare: dalla Bandiera Blu una nuova idea di destinazione [post_date] => 2026-05-21T12:54:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => rimini [1] => visitrimini ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Rimini [1] => visitrimini ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779368070000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viesca Toscana, a pochi minuti da Firenze, Arezzo e Chianti, ha inaugurato la stagione 2026 ampliando le esperienze tra percorsi benessere e degustazioni enogastronomiche. Storica tenuta della famiglia Ferragamo dal 1952, la struttura è stata sottoposta ad un restauro che ha interessato i saloni di Villa Viesca, l’ingresso e l’area di Pian Rinaldi, oggi arricchita con nuovi gazebi e aiuole fiorite. All’interno della tenuta Il Tuscan Bistro di Viesca è aperto sia agli ospiti della Tenuta sia ai visitatori esterni. Guidata dall’Executive Chef Andrea Campani, l’offerta gastronomica celebra la filosofia farm to table attraverso menù stagionali che valorizzano ingredienti locali, selezionati nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi. Per la nuova stagione, Viesca Toscana propone inoltre appuntamenti gastronomici settimanali aperti a tutti: il giovedì la Cena Contadina e la serata BBQ, e la domenica il Pizza Party. Anche la Spa La Corte apre le sue porte agli ospiti esterni, offrendo percorsi pensati per rigenerare corpo e mente, dai massaggi tradizionali ai trattamenti olistici. Accanto a massaggi e trattamenti viso e corpo, Viesca Toscana propone esperienze immersive come The Sound of Viesca, un percorso nel parco della Tenuta dedicato all’ascolto delle vibrazioni della natura, e il Viesca Chakra Walk, una passeggiata meditativa per il riequilibrio energetico. Alcune di queste esperienze si svolgeranno nella nuova Serra, uno spazio immerso nel verde e concepito in continuità con la natura circostante grazie alle sue ampie vetrate, adatta anche ad eventi privati. Per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva di relax, è disponibile il “Day Spa” di coppia: un percorso che include armonizzazione sonora con campane tibetane, un massaggio o trattamento viso a scelta, pranzo al Tuscan Bistro della Tenuta e accesso per l’intera giornata alla piscina di Pian Rinaldi. [post_title] => Viesca Toscana, nuovi percorsi benessere ed esperienze enogastronomiche in Valdarno [post_date] => 2026-05-21T10:48:28+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779360508000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sull’isola di Vulcano Life Hotels & Resorts firma una nuova operazione di sviluppo annunciando l’ingresso del Life Resort Mari del Sud Eolie nella propria collezione. La struttura, tra le più conosciute dell’arcipelago eoliano, si affaccia direttamente sulla celebre spiaggia vulcanica e si inserisce in uno scenario naturale di forte impatto paesaggistico. Novanta camere e suite reinterpretano l’estetica eoliana in chiave contemporanea, tra dettagli artigianali, suggestioni arabo-siciliane e ambienti pensati per dialogare con il territorio. Tra gli spazi più rappresentativi del resort spicca la terrazza panoramica sulla baia, destinata a diventare uno dei punti centrali dell’esperienza degli ospiti. «Il Mari del Sud è da anni un punto di riferimento per il turismo delle Eolie - sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts -. L’ingresso nella nostra collezione rientra in una strategia di consolidamento nelle destinazioni italiane ad alto potenziale, con un modello di ospitalità che integra qualità dei servizi e valorizzazione del territorio». Piano di espansione L’operazione conferma il percorso di espansione del gruppo in alcune delle destinazioni leisure più attrattive del mercato italiano. Il resort sarà infatti gestito con formula full management e promosso attraverso il network internazionale di partner commerciali. L’offerta del Mari del Sud punta su una proposta esperienziale costruita attorno al territorio: cucina mediterranea, attività sportive, percorsi dedicati al wellness ed escursioni pensate per raccontare l’identità delle Eolie a un pubblico sempre più orientato verso soggiorni autentici e personalizzati. «Con questa acquisizione – aggiunge Carella – rafforziamo un approccio che punta a costruire esperienze su misura e a sviluppare, attraverso la nostra destination management company, una relazione più strutturata tra ospitalità e territorio». Il Life Resort Mari del Sud Eolie aprirà la stagione a fine maggio inaugurando ufficialmente il suo primo capitolo sotto il marchio Life Resorts. Un passaggio che segna non soltanto un’evoluzione per la struttura, ma anche un ulteriore tassello nella trasformazione dell’ospitalità premium nel Sud Italia. (Enzo Scudieri) [post_title] => Life Hotels & Resorts cresce alle Eolie: il Mari del Sud entra in portfolio [post_date] => 2026-05-21T10:07:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => eolie [1] => life-hotels-resorts [2] => vulcano ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Eolie [1] => Life Hotels & Resorts [2] => Vulcano ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779358048000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo del benessere, come accertato dal Global Wellness Institute, è ormai diventato una scelta culturale. È in questo scenario che nasce e si sviluppa il modello Five Dimensions Wellness, il primo brand italiano di ospitalità rigenerativa ideato da Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere e autrice del libro 'F.R.A.M.S. – Le cinque dimensioni del benessere', che ora annuncia un importante sviluppo: un questionario di self-assessment da compilare al check-in e al check-out. Una misurazione concreta dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite - prima e dopo il soggiorno - per trasformare ogni permanenza in un atto consapevole di rigenerazione personale, da vivere durante il viaggio e da portare a casa come nuova competenza per la propria quotidianità. Il modello Five Dimensions Wellness non misura solo il benessere individuale: portando l'attenzione anche sulla dimensione ambientale, mette in relazione l'ospite con il territorio che lo accoglie, stimolando una consapevolezza più profonda del proprio impatto sul contesto naturale e culturale circostante. Il questionario Il questionario è uno strumento semplice e accessibile, validato da un comitato scientifico multidisciplinare. È già attivo in via di sperimentazione presso l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) e presso Casa Raphael di Roncegno Terme (TN) - dove viene consegnato agli ospiti non coinvolti in percorsi terapeutici - ed è in fase di attivazione al Vojon – Bioagriturismo e Cantina Biologica di Ponti sul Mincio (MN). L'obiettivo è estenderlo progressivamente a tutte le realtà che aderiranno al progetto.ranno al progetto. «Molte persone hanno capito che andare in vacanza oggi non significa soltanto prendersi una pausa dalla routine quotidiana - afferma Vincenzo Primitivo, medico-chirurgo esperto in Longevity Medicine, Biohacking & Health Optimization, membro dell'Expert Hub di Five Dimensions Wellness® - ma anche un'occasione per migliorare la propria qualità di vita. L'intenzione a volte non è sufficiente: riuscire a valutare tramite test e questionari specifici gli effetti di un soggiorno su vari aspetti del benessere è un passo significativo. Significa far comprendere all'ospite come il proprio equilibrio si ripercuota sulla salute — informazioni che possono davvero influenzare lo stile di vita e diventare fondamentali anche da un punto di vista strettamente clinico». Non basta offrire esperienze di qualità se l'ospite non è invitato a riflettere su di sé prima e dopo il soggiorno. Il questionario si articola in due momenti distinti. Al check-in, l'ospite fotografa il proprio stato di partenza sulle cinque dimensioni del modello FRAMS - fisica, relazionale, ambientale, mentale, spirituale - cuore filosofico e scientifico del brand. Al check-out, risponde agli stessi quesiti, misurando in modo concreto i cambiamenti percepiti e porta a casa consapevolezza nuova di sé. Un doppio vantaggio: l'ospite viene guidato a scoprire il proprio benessere e a osservarne l'evoluzione nel corso del soggiorno, mentre la struttura ottiene una comprensione più profonda dei bisogni reali dei propri ospiti e dell'impatto concreto dell'esperienza offerta. «L'obiettivo non è stilare una classifica o certificare uno stato di salute - spiega Paola Rizzitelli - ma fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: chiedere all'ospite come sta. Davvero. Una struttura dedicata al benessere ha il dovere di farselo raccontare. Ma c'è di più: proporre questo questionario significa anche mettere l'ospite di fronte a domande che raramente si pone. Hai capito cosa ti manca per stare bene? Sei disposto a fermarti un momento per ascoltarti? Sai guardare il tuo benessere nelle sue cinque dimensioni? Trovare il tempo per dedicarsi tempo, sperimentare nuove pratiche e portarle a casa come competenze per la propria quotidianità: è questo che vogliamo che l'ospite scopra, non solo durante il soggiorno, ma anche a casa». [post_title] => Turismo del benessere: la ricerca di Five Dimensions Wellness [post_date] => 2026-05-21T09:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779356442000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo assetto societario per Airidea, nell’ambito del percorso di rafforzamento patrimoniale e sviluppo della società. La nuova compagine societaria vede l'ingresso, con una quota del 40%, di Global Group, società riconducibile al principe Domenico Pallavicino, con soci Domenico Antonio Pallavicino, Claudio Senzioni e Cesare Bruzzone (quota interamente sottoscritta e versata). Al 38,8%, Otto s.s., riconducibile a Gian Marco e Giovanni Vivado, Gaetano Rizzi, Matteo Gatti e Famiglia Lentini; con il 5,9% Gruppo GZeta; e infine con l'1,2% I Will s.r.l.. «È inoltre in fase di definizione - spiega una nota della compagnia - un’ulteriore tranche pari al 14,1% del capitale, relativa a un investimento di euro 100.000,00 oltre sovrapprezzo pari a euro 400.000,00, attualmente oggetto di trattativa con un imprenditore del settore aviation operante all’estero e in fase di trasferimento in Italia». La società comunica inoltre che è stato deliberato un aumento di capitale pari a euro 710.000,00 oltre sovrapprezzo per euro 400.000: alla data odierna risultano già sottoscritti e versati euro 650.000. Si terrà infine entro il mese di luglio un’assemblea straordinaria finalizzata alla deliberazione di un ulteriore aumento di capitale, nell’ambito del percorso di sviluppo industriale e commerciale della società. Il nuovo consiglio di amministrazione della società è composto da Claudio Senzioni in qualità di presidente, Gian Marco Vivado quale amministratore delegato e Cesare Bruzzone, Gaetano Rizzi e Giovanni Vivado nel ruolo di consiglieri. Contestualmente, Airidea sta avviando il processo di quotazione su Euronext Growth Milan, anche attraverso le agevolazioni previste dal progetto regionale “Quota Liguria”, promosso da Regione Liguria e Filse a sostegno della crescita e dell’accesso ai mercati dei capitali da parte delle pmi liguri. «Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda del vettore e amministratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova». [post_title] => Airidea: Global Group (principe Domenico Pallavicino) acquisisce il 40% delle quote [post_date] => 2026-05-20T14:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779289135000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512964" align="alignleft" width="300"] Due Torri Hotel - Verona[/caption] Il lusso alberghiero come piattaforma di relazione tra impresa, cultura e territorio. È questa la visione che guida il ritorno di “Talenti. Storie di imprese straordinarie”, il format firmato Duetorrihotels che, dopo il debutto del 2025, rilancia un nuovo ciclo di incontri ospitati nei cinque stelle del gruppo. Il progetto, ideato e curato da Sec & Partners, punta a trasformare gli hotel storici della compagnia in hub di networking e contenuti, mettendo in dialogo imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana all’interno di location iconiche dell’ospitalità luxury. Quattro le tappe del calendario 2026: Verona il 26 maggio al Due Torri Hotel, Bologna il 15 ottobre al Grand Hotel Majestic già Baglioni, Firenze il 26 ottobre all’Hotel Bernini Palace e Genova il 4 novembre all’Hotel Bristol Palace. Più che semplici appuntamenti istituzionali, gli incontri si configurano come un racconto corale del fare impresa italiano, dove leadership, innovazione e radicamento territoriale diventano elementi centrali di una narrazione che rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento dell’hôtellerie esperienziale e culturale. Le tappe del 2026 A Verona saliranno sul palco Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare del Veneto, Silvia Nicolis del Museo Nicolis e Giordano Riello, presidente di Giordano Riello International Group. Bologna metterà invece al centro heritage industriale e innovazione con Francesco Majani di Majani 1796, Gianluca Pavanello di Macron e Marianna Vollaro di Endura. A Firenze il focus sarà sul dialogo tra tradizione familiare e nuovi linguaggi imprenditoriali grazie agli interventi di Vittoria Ferragamo de Il Borro, Monica Sarti del Lanificio Faliero e Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio. Genova chiuderà il percorso con Beppe Costa di Costa Edutainment, Costanza Musso del Gruppo Grendi e Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali. (Enzo Scudieri) [post_title] => Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking [post_date] => 2026-05-20T13:52:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => duetorrihotels ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Duetorrihotels ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779285120000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_514677" align="alignleft" width="300"] Claudio Guzovich[/caption] Eti - Express Travel International - annuncia l’apertura del primo ufficio in Italia a Napoli e la nomina di Claudio Guzovich come direttore commerciale Italia. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza sul territorio italiano, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggio e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante. Il gruppo Attivo dal 1998, Etitrasporta oggi oltre 600.000 passeggeri all’anno e opera con società proprie in 12 Paesi europei. Grazie a una crescita costante, a un modello integrato e a una forte specializzazione sulla destinazione Egitto, il gruppo è diventato uno dei principali player europei dedicati al Mar Rosso. Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti: Eti Viaggi, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e mar Rosso; Red Sea Hotels, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel mar Rosso; Cet - Cairo Express-, dmc fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l'Egitto con oltre 40 anni di esperienza. L’apertura dell’ufficio di Napoli rappresenta un passaggio chiave nella strategia di consolidamento del brand sul mercato italiano, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il trade e garantire un supporto diretto alle agenzie partner. «Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per Eti. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa» afferma Claudio Guzovich. [post_title] => Eti apre un ufficio a Napoli e nomina un direttore commerciale Italia [post_date] => 2026-05-20T12:47:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779281274000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trafoi rilancia sul wellness apre bella vista firmato matteo thun" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1366,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus su lentezza positiva, contemporaneità riflessiva, sostenibilità ambientale al centro dell’Assemblea generale di Cittaslow International, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Greve in Chianti.\r

\r

«Sicuro di interpretare lo spirito comune di tutti gli oltre trecento sindaci di Cittaslow da 33 paesi – dichiara Mauro Migliorini, presidente di Cittaslow International – sono onorato quest’anno di ritornare con la nostra assemblea generale di Cittaslow International là dove tutto ebbe inizio con il sindaco Paolo Saturnini che nel 1999 con altri tre sindaci di piccole città italiane diede vita al movimento. Oggi Cittaslow è una realtà davvero importante, un punto fermo per tutte le comunità associate e oltre, capace di offrire concreti strumenti e progetti per la costruzione di “futuro di buon vivere per tutti” in un periodo di fragilità per istituzioni e incertezza globale. Greve saprà senz’altro ospitare al meglio i delegati da tutto il mondo e offrire a partire dalla magnifica piazza Matteotti il migliore esempio dell’essere Cittaslow».\r

\r

L'evento riunirà nel cuore della Toscana oltre 300 sindaci e delegati rappresentanti delle Cittaslow di 33 paesi da tutto il mondo, per condividere idee, rafforzare i legami e riaffermare i valori del movimento.\r

\r

«Siamo onorati di ospitare l'Assemblea internazionale di Cittaslow per la prima volta dopo tanti anni – afferma Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti– Per noi essere parte attiva della rete Cittaslow è un impegno quotidiano e un grande orgoglio. A distanza di 27 anni l'intuizione lungimirante vive ancora nelle tante città associate da tutto il pianeta, che siamo pronti a ospitare nel nostro territorio. Sarà come sempre una bella occasione per condividere buone pratiche amministrative e rinnovare il legame tra Greve e la rete delle città del buon vivere».\r

\r

L’assemblea generale sarà l’occasione per parlare del contesto dinamico contemporaneo dove riemergono prepotenti i conflitti, riflettere sulle nuove forme di produzione in Europa e nel mondo attraverso scambi interculturali, confrontarsi sul piano politico e sociale a proposito di dinamiche e strategie di trasformazione del paesaggio e di infrastrutture. “\r

\r

La piattaforma Cittaslow Tourism crea pacchetti per vivere i territori in Italia e nel mondo all’insegna della lentezza e della sostenibilità, in piena armonia con i valori fondanti del movimento. Tra le destinazioni non poteva mancare Greve in Chianti con la proposta di un long weekend tra i vini pregiati e la natura incontaminata delle dolci colline toscane.\r

\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­","post_title":"Cittaslow International, dal 19 al 21 giugno l'assembela a Greve in Chianti","post_date":"2026-05-22T12:24:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779452688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato oggi da Olbia il volo di Delta Air Lines per New York Jfk, unico collegamento non-stop tra la Sardegna e gli Stati Uniti. «Questo nuovo collegamento tra New York-Jfk e Olbia permetterà ai passeggeri Delta di scoprire una delle isole più suggestive d'Italia - ha dichiarato Matt Long, managing director di Delta per l'Europa e l'Africa -. La Sardegna e la Costa Smeralda offrono una combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e ospitalità di livello mondiale, e la nostra rotta diretta rende più facile che mai per i viaggiatori statunitensi scoprirle di persona. Allo stesso tempo, i passeggeri in partenza dalla Sardegna possono raggiungere direttamente New York, una delle città più iconiche al mondo, e usufruire di coincidenze verso altre destinazioni del network nordamericano di Delta».\r

\r

La rotta è servita quattro volte a settimana, in collaborazione con i partner europei Air France, Klm e Virgin Atlantic, da un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.\r

\r

«Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione - ha commentato Silvio Pippobello, ceo Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda -. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola: un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale».\r

\r

","post_title":"Delta Air Lines operativa 4 volte a settimana sulla Olbia-New York Jfk","post_date":"2026-05-21T15:11:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779376297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mare resta il cuore identitario di Rimini, ma cambia il modo di viverlo e soprattutto di raccontarlo. Non più soltanto spiaggia, ombrelloni e vacanza balneare tradizionale, bensì un elemento trasversale capace di connettere esperienze diverse: gastronomia, cultura, wellness, sport, lifestyle ed eventi. È questa la nuova visione della destinazione promossa da VisitRimini, che accompagna il riconoscimento della Bandiera Blu con una campagna di comunicazione nazionale pensata per rafforzare il posizionamento della città sui mercati italiani e internazionali.\r

\r

Negli anni la Riviera romagnola ha progressivamente trasformato il proprio rapporto con il mare, rendendolo uno scenario dinamico e contemporaneo. Oggi una cena gourmet vista mare, firmata da chef d’eccellenza, diventa un’esperienza immersiva dove paesaggio ed emozione dialogano con l’alta cucina. Allo stesso modo, eventi culturali in spiaggia, percorsi wellness all’alba, attività sportive e itinerari tra porto, darsena ed entroterra contribuiscono a definire una proposta turistica sempre più articolata e destagionalizzata.\r

\r

In questo contesto, la Bandiera Blu assume un valore che supera il semplice riconoscimento ambientale: diventa il simbolo di una Rimini che evolve senza perdere il legame con la propria storia. “Il mare resta il nostro Dna, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept scelto da VisitRimini per raccontare questa trasformazione.\r

\r

La nuova campagna video “Rimini: vivila come ti senti davvero” è partita il 18 maggio dagli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni Termini e Tiburtina, dove sarà visibile per due settimane. Dal 24 maggio il progetto approderà anche sulla rete autostradale nazionale, intercettando il pubblico in viaggio, mentre in parallelo prenderà il via la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, con passaggi in prime time sempre per due settimane.\r

\r

Accanto alla presenza offline, VisitRimini punta anche su una strategia social dedicata, con contenuti studiati per amplificare il nuovo racconto della destinazione e valorizzare un’offerta turistica sempre più esperienziale, sostenibile e accessibile durante tutto l’anno.\r

\r

Rimini guarda così al futuro con una nuova consapevolezza: il mare non è più soltanto il protagonista dell’estate, ma il filo conduttore di un ecosistema turistico capace di attrarre pubblici differenti in ogni stagione.","post_title":"Rimini riscrive il racconto del mare: dalla Bandiera Blu una nuova idea di destinazione","post_date":"2026-05-21T12:54:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["rimini","visitrimini"],"post_tag_name":["Rimini","visitrimini"]},"sort":[1779368070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viesca Toscana, a pochi minuti da Firenze, Arezzo e Chianti, ha inaugurato la stagione 2026 ampliando le esperienze tra percorsi benessere e degustazioni enogastronomiche.\r

\r

Storica tenuta della famiglia Ferragamo dal 1952, la struttura è stata sottoposta ad un restauro che ha interessato i saloni di Villa Viesca, l’ingresso e l’area di Pian Rinaldi, oggi arricchita con nuovi gazebi e aiuole fiorite.\r

\r

All’interno della tenuta Il Tuscan Bistro di Viesca è aperto sia agli ospiti della Tenuta sia ai visitatori esterni. Guidata dall’Executive Chef Andrea Campani, l’offerta gastronomica celebra la filosofia farm to table attraverso menù stagionali che valorizzano ingredienti locali, selezionati nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi.\r

\r

Per la nuova stagione, Viesca Toscana propone inoltre appuntamenti gastronomici settimanali aperti a tutti: il giovedì la Cena Contadina e la serata BBQ, e la domenica il Pizza Party.\r

\r

Anche la Spa La Corte apre le sue porte agli ospiti esterni, offrendo percorsi pensati per rigenerare corpo e mente, dai massaggi tradizionali ai trattamenti olistici. Accanto a massaggi e trattamenti viso e corpo, Viesca Toscana propone esperienze immersive come The Sound of Viesca, un percorso nel parco della Tenuta dedicato all’ascolto delle vibrazioni della natura, e il Viesca Chakra Walk, una passeggiata meditativa per il riequilibrio energetico. Alcune di queste esperienze si svolgeranno nella nuova Serra, uno spazio immerso nel verde e concepito in continuità con la natura circostante grazie alle sue ampie vetrate, adatta anche ad eventi privati.\r

\r

Per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva di relax, è disponibile il “Day Spa” di coppia: un percorso che include armonizzazione sonora con campane tibetane, un massaggio o trattamento viso a scelta, pranzo al Tuscan Bistro della Tenuta e accesso per l’intera giornata alla piscina di Pian Rinaldi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viesca Toscana, nuovi percorsi benessere ed esperienze enogastronomiche in Valdarno","post_date":"2026-05-21T10:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779360508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sull’isola di Vulcano Life Hotels & Resorts firma una nuova operazione di sviluppo annunciando l’ingresso del Life Resort Mari del Sud Eolie nella propria collezione.\r

\r

La struttura, tra le più conosciute dell’arcipelago eoliano, si affaccia direttamente sulla celebre spiaggia vulcanica e si inserisce in uno scenario naturale di forte impatto paesaggistico. Novanta camere e suite reinterpretano l’estetica eoliana in chiave contemporanea, tra dettagli artigianali, suggestioni arabo-siciliane e ambienti pensati per dialogare con il territorio. Tra gli spazi più rappresentativi del resort spicca la terrazza panoramica sulla baia, destinata a diventare uno dei punti centrali dell’esperienza degli ospiti.\r

\r

«Il Mari del Sud è da anni un punto di riferimento per il turismo delle Eolie - sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts -. L’ingresso nella nostra collezione rientra in una strategia di consolidamento nelle destinazioni italiane ad alto potenziale, con un modello di ospitalità che integra qualità dei servizi e valorizzazione del territorio».\r

Piano di espansione\r

L’operazione conferma il percorso di espansione del gruppo in alcune delle destinazioni leisure più attrattive del mercato italiano. Il resort sarà infatti gestito con formula full management e promosso attraverso il network internazionale di partner commerciali.\r

\r

L’offerta del Mari del Sud punta su una proposta esperienziale costruita attorno al territorio: cucina mediterranea, attività sportive, percorsi dedicati al wellness ed escursioni pensate per raccontare l’identità delle Eolie a un pubblico sempre più orientato verso soggiorni autentici e personalizzati. «Con questa acquisizione – aggiunge Carella – rafforziamo un approccio che punta a costruire esperienze su misura e a sviluppare, attraverso la nostra destination management company, una relazione più strutturata tra ospitalità e territorio».\r

\r

Il Life Resort Mari del Sud Eolie aprirà la stagione a fine maggio inaugurando ufficialmente il suo primo capitolo sotto il marchio Life Resorts. Un passaggio che segna non soltanto un’evoluzione per la struttura, ma anche un ulteriore tassello nella trasformazione dell’ospitalità premium nel Sud Italia.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Life Hotels & Resorts cresce alle Eolie: il Mari del Sud entra in portfolio","post_date":"2026-05-21T10:07:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["eolie","life-hotels-resorts","vulcano"],"post_tag_name":["Eolie","Life Hotels & Resorts","Vulcano"]},"sort":[1779358048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo del benessere, come accertato dal Global Wellness Institute, è ormai diventato una scelta culturale.\r

\r

È in questo scenario che nasce e si sviluppa il modello Five Dimensions Wellness, il primo brand italiano di ospitalità rigenerativa ideato da Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere e autrice del libro 'F.R.A.M.S. – Le cinque dimensioni del benessere', che ora annuncia un importante sviluppo: un questionario di self-assessment da compilare al check-in e al check-out. Una misurazione concreta dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite - prima e dopo il soggiorno - per trasformare ogni permanenza in un atto consapevole di rigenerazione personale, da vivere durante il viaggio e da portare a casa come nuova competenza per la propria quotidianità.\r

\r

Il modello Five Dimensions Wellness non misura solo il benessere individuale: portando l'attenzione anche sulla dimensione ambientale, mette in relazione l'ospite con il territorio che lo accoglie, stimolando una consapevolezza più profonda del proprio impatto sul contesto naturale e culturale circostante.\r

Il questionario\r

Il questionario è uno strumento semplice e accessibile, validato da un comitato scientifico multidisciplinare. È già attivo in via di sperimentazione presso l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) e presso Casa Raphael di Roncegno Terme (TN) - dove viene consegnato agli ospiti non coinvolti in percorsi terapeutici - ed è in fase di attivazione al Vojon – Bioagriturismo e Cantina Biologica di Ponti sul Mincio (MN). L'obiettivo è estenderlo progressivamente a tutte le realtà che aderiranno al progetto.ranno al progetto.\r

\r

«Molte persone hanno capito che andare in vacanza oggi non significa soltanto prendersi una pausa dalla routine quotidiana - afferma Vincenzo Primitivo, medico-chirurgo esperto in Longevity Medicine, Biohacking & Health Optimization, membro dell'Expert Hub di Five Dimensions Wellness® - ma anche un'occasione per migliorare la propria qualità di vita. L'intenzione a volte non è sufficiente: riuscire a valutare tramite test e questionari specifici gli effetti di un soggiorno su vari aspetti del benessere è un passo significativo. Significa far comprendere all'ospite come il proprio equilibrio si ripercuota sulla salute — informazioni che possono davvero influenzare lo stile di vita e diventare fondamentali anche da un punto di vista strettamente clinico».\r

\r

Non basta offrire esperienze di qualità se l'ospite non è invitato a riflettere su di sé prima e dopo il soggiorno. Il questionario si articola in due momenti distinti. Al check-in, l'ospite fotografa il proprio stato di partenza sulle cinque dimensioni del modello FRAMS - fisica, relazionale, ambientale, mentale, spirituale - cuore filosofico e scientifico del brand. Al check-out, risponde agli stessi quesiti, misurando in modo concreto i cambiamenti percepiti e porta a casa consapevolezza nuova di sé.\r

\r

Un doppio vantaggio: l'ospite viene guidato a scoprire il proprio benessere e a osservarne l'evoluzione nel corso del soggiorno, mentre la struttura ottiene una comprensione più profonda dei bisogni reali dei propri ospiti e dell'impatto concreto dell'esperienza offerta.\r

\r

«L'obiettivo non è stilare una classifica o certificare uno stato di salute - spiega Paola Rizzitelli - ma fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: chiedere all'ospite come sta. Davvero. Una struttura dedicata al benessere ha il dovere di farselo raccontare. Ma c'è di più: proporre questo questionario significa anche mettere l'ospite di fronte a domande che raramente si pone. Hai capito cosa ti manca per stare bene? Sei disposto a fermarti un momento per ascoltarti? Sai guardare il tuo benessere nelle sue cinque dimensioni? Trovare il tempo per dedicarsi tempo, sperimentare nuove pratiche e portarle a casa come competenze per la propria quotidianità: è questo che vogliamo che l'ospite scopra, non solo durante il soggiorno, ma anche a casa».","post_title":"Turismo del benessere: la ricerca di Five Dimensions Wellness","post_date":"2026-05-21T09:40:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779356442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo assetto societario per Airidea, nell’ambito del percorso di rafforzamento patrimoniale e sviluppo della società. La nuova compagine societaria vede l'ingresso, con una quota del 40%, di Global Group, società riconducibile al principe Domenico Pallavicino, con soci Domenico Antonio Pallavicino, Claudio Senzioni e Cesare Bruzzone (quota interamente sottoscritta e versata).\r

\r

Al 38,8%, Otto s.s., riconducibile a Gian Marco e Giovanni Vivado, Gaetano Rizzi, Matteo Gatti e Famiglia Lentini; con il 5,9% Gruppo GZeta; e infine con l'1,2% I Will s.r.l..\r

\r

«È inoltre in fase di definizione - spiega una nota della compagnia - un’ulteriore tranche pari al 14,1% del capitale, relativa a un investimento di euro 100.000,00 oltre sovrapprezzo pari a euro 400.000,00, attualmente oggetto di trattativa con un imprenditore del settore aviation operante all’estero e in fase di trasferimento in Italia».\r

\r

La società comunica inoltre che è stato deliberato un aumento di capitale pari a euro 710.000,00 oltre sovrapprezzo per euro 400.000: alla data odierna risultano già sottoscritti e versati euro 650.000.\r

\r

Si terrà infine entro il mese di luglio un’assemblea straordinaria finalizzata alla deliberazione di un ulteriore aumento di capitale, nell’ambito del percorso di sviluppo industriale e commerciale della società. Il nuovo consiglio di amministrazione della società è composto da Claudio Senzioni in qualità di presidente, Gian Marco Vivado quale amministratore delegato e Cesare Bruzzone, Gaetano Rizzi e Giovanni Vivado nel ruolo di consiglieri.\r

\r

Contestualmente, Airidea sta avviando il processo di quotazione su Euronext Growth Milan, anche attraverso le agevolazioni previste dal progetto regionale “Quota Liguria”, promosso da Regione Liguria e Filse a sostegno della crescita e dell’accesso ai mercati dei capitali da parte delle pmi liguri. \r

\r

«Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda del vettore e amministratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova».","post_title":"Airidea: Global Group (principe Domenico Pallavicino) acquisisce il 40% delle quote","post_date":"2026-05-20T14:58:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779289135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512964\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Due Torri Hotel - Verona[/caption]\r

\r

Il lusso alberghiero come piattaforma di relazione tra impresa, cultura e territorio. È questa la visione che guida il ritorno di “Talenti. Storie di imprese straordinarie”, il format firmato Duetorrihotels che, dopo il debutto del 2025, rilancia un nuovo ciclo di incontri ospitati nei cinque stelle del gruppo.\r

\r

Il progetto, ideato e curato da Sec & Partners, punta a trasformare gli hotel storici della compagnia in hub di networking e contenuti, mettendo in dialogo imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana all’interno di location iconiche dell’ospitalità luxury.\r

\r

Quattro le tappe del calendario 2026: Verona il 26 maggio al Due Torri Hotel, Bologna il 15 ottobre al Grand Hotel Majestic già Baglioni, Firenze il 26 ottobre all’Hotel Bernini Palace e Genova il 4 novembre all’Hotel Bristol Palace.\r

\r

Più che semplici appuntamenti istituzionali, gli incontri si configurano come un racconto corale del fare impresa italiano, dove leadership, innovazione e radicamento territoriale diventano elementi centrali di una narrazione che rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento dell’hôtellerie esperienziale e culturale.\r

Le tappe del 2026\r

A Verona saliranno sul palco Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare del Veneto, Silvia Nicolis del Museo Nicolis e Giordano Riello, presidente di Giordano Riello International Group. Bologna metterà invece al centro heritage industriale e innovazione con Francesco Majani di Majani 1796, Gianluca Pavanello di Macron e Marianna Vollaro di Endura.\r

\r

A Firenze il focus sarà sul dialogo tra tradizione familiare e nuovi linguaggi imprenditoriali grazie agli interventi di Vittoria Ferragamo de Il Borro, Monica Sarti del Lanificio Faliero e Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio. Genova chiuderà il percorso con Beppe Costa di Costa Edutainment, Costanza Musso del Gruppo Grendi e Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia.\r

\r

Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking","post_date":"2026-05-20T13:52:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels"],"post_tag_name":["Duetorrihotels"]},"sort":[1779285120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Eti - Express Travel International - annuncia l’apertura del primo ufficio in Italia a Napoli e la nomina di Claudio Guzovich come direttore commerciale Italia. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza sul territorio italiano, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggio e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante.\r

\r

Il gruppo\r

Attivo dal 1998, Etitrasporta oggi oltre 600.000 passeggeri all’anno e opera con società proprie in 12 Paesi europei. Grazie a una crescita costante, a un modello integrato e a una forte specializzazione sulla destinazione Egitto, il gruppo è diventato uno dei principali player europei dedicati al Mar Rosso.\r

Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti: Eti Viaggi, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e mar Rosso; Red Sea Hotels, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel mar Rosso; Cet - Cairo Express-, dmc fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l'Egitto con oltre 40 anni di esperienza.\r

L’apertura dell’ufficio di Napoli rappresenta un passaggio chiave nella strategia di consolidamento del brand sul mercato italiano, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il trade e garantire un supporto diretto alle agenzie partner.\r

«Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per Eti. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa» afferma Claudio Guzovich.","post_title":"Eti apre un ufficio a Napoli e nomina un direttore commerciale Italia","post_date":"2026-05-20T12:47:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779281274000]}]}}