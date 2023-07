Emirates celebra il sodalizio con Bologna dove ha raggiunto un milione di passeggeri trasportati Emirates festeggia il sodalizio con l’aeroporto di Bologna dove è transitato il milionesimo passeggero a bordo di un aereo della compagnia di Dubai, da quando è stata aperta la rotta sul Marconi nel novembre 2015. Alessandro Montisano, questo il nome del fortunato passeggero, è stato omaggiato con un upgrade gratuito in Business Class per il suo volo. «Celebrare il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai in poco meno di otto anni di attività in città è la prova che Emirates è la scelta migliore per i viaggi a lungo raggio per i clienti italiani. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’eccezionale lavoro svolto insieme all’Aeroporto di Bologna, che offre una piacevole esperienza aeroportuale per i nostri viaggiatori, e continua a gestire con successo i flussi di traffico anche durante alcuni dei nostri periodi più affollati – ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. I dati indicano che stiamo assistendo a un significativo aumento della domanda di viaggi da e verso tutti i nostri gateway italiani, soprattutto durante l’attuale stagione estiva. L’aeroporto di Bologna è molto popolare tra i viaggiatori d’affari e di piacere in quanto collega i clienti a Dubai e in poi a più di 140 città in 6 continenti, tra cui destinazioni popolari come: Malè, Bangkok, Delhi, Tokyo e Manila». Dal 2015 ad oggi la compagnia aerea del Golfo ha operato più di 4.100 voli tra Bologna e Dubai e ha trasportato più di 40.000 tonnellate di merci attraverso Emirates SkyCargo, la divisione merci del vettore che, tra l’altro, ha anche trasportato più di 800 auto di lusso, tra cui Ferrari, Lamborghini e Pagani, dall’Italia ad altri mercati del suo network globale. Da Dubai, Emirates opera attualmente 7 voli settimanali per Bologna. Sono 35 gli altri voli settimanali per destinazioni italiane, tra cui Roma, Venezia e Milano, cui si aggiungono altri 7 voli sulla rotta Milano – New York che a breve compirà 10 anni. «Il volo diretto con l’hub di Dubai ha potenziato ulteriormente la nostra connettività verso i Paesi del Golfo e verso tutto l’Estremo Oriente, generando nuove opportunità per la città di Bologna, la regione Emilia-Romagna e l’intero bacino di utenza del nostro aeroporto, sia in ottica leisure che business – ha aggiunto Nazareno Ventola, direttore generale e ad di Aeroporto di Bologna -. Molto importante per il sistema di imprese del territorio anche l’opportunità di trasportare merci, sia import sia export, nella capiente stiva dei Boeing 777-300er utilizzati da Emirates, stiva che consente, in particolare, di raggiungere facilmente mercati importanti per l’export di automobili, abbigliamento, calzature e altri articoli di lusso, a dimostrazione della centralità del nostro aeroporto nelle catene logistiche a livello globale». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partito nel 2022 e procede di gran carriera il recupero dell'industria crocieristica mondiale dopo il crollo subito con lo scoppio della pandemia. A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l'anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell'anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò...), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022. Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d'affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell'anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell'era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all'incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%. Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell'anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d'affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti. Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell'anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l'11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l'analisi Thrends, considerando l'andamento di Borsa dell'intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all'ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell'ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l'indice generale delle crociere chiude la fila a -43%. L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica. [post_title] => Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019 [post_date] => 2023-07-27T10:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690454984000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aena, la società che gestisce la gran parte degli aeroporti spagnoli, archivia il primo semestre 2023 con un utile netto più che raddoppiato grazie al balzo in avanti del traffico passeggeri, tornato ai livelli pre-pandemia oltre che all'aumento dei ricavi dalle vendite al dettaglio. La società ha centrato profitti per 608 milioni di euro rispetto ai 277 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Circa 144 milioni di passeggeri sono transitati dai suoi terminal nei primi sei mesi del 2023, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi commerciali totali hanno raggiunto i 715,3 milioni di euro per una crescita del 29% rispetto alla prima metà del 2022. Nei primi sei mesi del 2023, le vendite nei negozi duty-free sono aumentate del 13,5% rispetto al 2019, grazie alla ripresa del numero di passeggeri. L'operatore aeroportuale, a differenza dei competitor, ha mantenuto il personale durante la pandemia, il che dovrebbe consentirgli di beneficiare appieno dell'aumento della domanda di viaggi dei consumatori quest'anno. Il consiglio di amministrazione di Aena ha deciso all'inizio di questa settimana di aumentare le tariffe per passeggero del 4% a partire da marzo 2024 per coprire i costi più elevati dovuti all'inflazione e ai prezzi dell'elettricità. [post_title] => Gli aeroporti spagnoli oltrepassano i livelli di traffico 2019 e Aena raddoppia l'utile del semestre [post_date] => 2023-07-27T09:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690451554000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trainline mette nero su bianco il grande appeal dei viaggi in treno dei turisti 2023, che sempre più spesso scelgono destinazioni che vanno oltre quelle balneari per premiare anche le cosiddette località minori. I dati delle prenotazioni per il periodo estivo della app specializzata nel booking di prenotazione di biglietti di treni e pullman, premiano innanzitutto le grandi città d'arte, da Roma a Milano e Firenze, con alcuni exploit ad esempio per Caserta, che con un +123% è tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti, sia stranieri che italiani. Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono state: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%). Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma. Nella classifica delle destinazioni estere ad aver visto il maggior incremento di passeggeri ci sono invece Chambéry (+681%), seguita da Granada (+282%) e Malaga (+263%). Quanto ai flussi incoming, la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia proviene da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare, tra le località che hanno visto il maggior incremento ci sono Pompei, Sorrento, Montecatini, Livorno, Torino e Peschiera del Garda. [post_title] => Trainline fotografa le mete predilette dell'estate 2023, dalle città d'arte ai centri minori [post_date] => 2023-07-27T09:29:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690450184000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%. Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni. A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag. A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019. [post_title] => Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro [post_date] => 2023-07-27T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449348000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_316243" align="alignleft" width="300"] Venezia si conferma la città italiana con il prezzo medio per camera d'hotel più elevato[/caption] Prosegue il buon momento dell'industria dell'ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell'anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell'occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%). [post_title] => Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. Occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa [post_date] => 2023-07-26T12:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690375458000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022. Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal. Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3. Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai. [post_title] => Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3 [post_date] => 2023-07-26T10:35:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690367716000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il Capodanno a Dubai, per Mappamondo è già ora dell'inverno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica. Sono online infatti, nella sezione dedicata, le nuove proposte di viaggio per le quattro destinazioni in programma a dicembre. Tutti gli itinerari sono studiati ad hoc, con escursioni e servizi esclusivi per i soli clienti Mappamondo. Per tuffarsi nel mare delle Maldive le partenze sono quindi da Milano e Roma il 28, 29 e 30 dicembre, con quote a partire da 4.790 euro. Per la Thailandia, partenze il 26, 27, 28 e 29 dicembre da Milano, Bologna e Roma, con quote a partire da 2.950 euro. Un viaggio di 14 giorni, in esclusiva, con guida in italiano è la proposta per l’Argentina con partenza da Roma il 25 dicembre, con voli diretti Aerolineas Argentinas e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti. Quota da 5.580 euro Chi desidera infine festeggiare il 2024 nel continente africano, può scegliere il tour di gruppo di 11 giorni in Sudafrica, sempre con guida in italiano e partenza con voli Emirates da Roma il 25 dicembre. Quota da 4.490 euro. Per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione. [post_title] => Online le proposte Mappamondo per il Capodanno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica [post_date] => 2023-07-26T10:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690366180000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates celebra il sodalizio con bologna dove ha raggiunto un milione di passeggeri trasportati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":111,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2350,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito nel 2022 e procede di gran carriera il recupero dell'industria crocieristica mondiale dopo il crollo subito con lo scoppio della pandemia. A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l'anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. \r

\r

Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell'anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò...), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022.\r

\r

Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d'affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell'anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell'era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all'incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%.\r

\r

Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell'anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d'affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti.\r

\r

Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell'anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l'11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l'analisi Thrends, considerando l'andamento di Borsa dell'intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all'ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell'ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l'indice generale delle crociere chiude la fila a -43%.","post_title":"Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary","post_date":"2023-07-27T11:45:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690458346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates festeggia il sodalizio con l'aeroporto di Bologna dove è transitato il milionesimo passeggero a bordo di un aereo della compagnia di Dubai, da quando è stata aperta la rotta sul Marconi nel novembre 2015. Alessandro Montisano, questo il nome del fortunato passeggero, è stato omaggiato con un upgrade gratuito in Business Class per il suo volo. \r

«Celebrare il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai in poco meno di otto anni di attività in città è la prova che Emirates è la scelta migliore per i viaggi a lungo raggio per i clienti italiani. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'eccezionale lavoro svolto insieme all'Aeroporto di Bologna, che offre una piacevole esperienza aeroportuale per i nostri viaggiatori, e continua a gestire con successo i flussi di traffico anche durante alcuni dei nostri periodi più affollati - ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. I dati indicano che stiamo assistendo a un significativo aumento della domanda di viaggi da e verso tutti i nostri gateway italiani, soprattutto durante l'attuale stagione estiva. L'aeroporto di Bologna è molto popolare tra i viaggiatori d'affari e di piacere in quanto collega i clienti a Dubai e in poi a più di 140 città in 6 continenti, tra cui destinazioni popolari come: Malè, Bangkok, Delhi, Tokyo e Manila».\r

Dal 2015 ad oggi la compagnia aerea del Golfo ha operato più di 4.100 voli tra Bologna e Dubai e ha trasportato più di 40.000 tonnellate di merci attraverso Emirates SkyCargo, la divisione merci del vettore che, tra l'altro, ha anche trasportato più di 800 auto di lusso, tra cui Ferrari, Lamborghini e Pagani, dall'Italia ad altri mercati del suo network globale.\r

\r

Da Dubai, Emirates opera attualmente 7 voli settimanali per Bologna. Sono 35 gli altri voli settimanali per destinazioni italiane, tra cui Roma, Venezia e Milano, cui si aggiungono altri 7 voli sulla rotta Milano – New York che a breve compirà 10 anni.\r

«Il volo diretto con l’hub di Dubai ha potenziato ulteriormente la nostra connettività verso i Paesi del Golfo e verso tutto l’Estremo Oriente, generando nuove opportunità per la città di Bologna, la regione Emilia-Romagna e l’intero bacino di utenza del nostro aeroporto, sia in ottica leisure che business - ha aggiunto Nazareno Ventola, direttore generale e ad di Aeroporto di Bologna -. Molto importante per il sistema di imprese del territorio anche l’opportunità di trasportare merci, sia import sia export, nella capiente stiva dei Boeing 777-300er utilizzati da Emirates, stiva che consente, in particolare, di raggiungere facilmente mercati importanti per l’export di automobili, abbigliamento, calzature e altri articoli di lusso, a dimostrazione della centralità del nostro aeroporto nelle catene logistiche a livello globale».","post_title":"Emirates celebra il sodalizio con Bologna dove ha raggiunto un milione di passeggeri trasportati","post_date":"2023-07-27T11:14:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690456489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_216462\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Skyline di Los Angeles[/caption]\r

\r

Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019.\r

\r

L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. \r

\r

Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica.","post_title":"Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019","post_date":"2023-07-27T10:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690454984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aena, la società che gestisce la gran parte degli aeroporti spagnoli, archivia il primo semestre 2023 con un utile netto più che raddoppiato grazie al balzo in avanti del traffico passeggeri, tornato ai livelli pre-pandemia oltre che all'aumento dei ricavi dalle vendite al dettaglio.\r

\r

La società ha centrato profitti per 608 milioni di euro rispetto ai 277 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Circa 144 milioni di passeggeri sono transitati dai suoi terminal nei primi sei mesi del 2023, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi commerciali totali hanno raggiunto i 715,3 milioni di euro per una crescita del 29% rispetto alla prima metà del 2022.\r

\r

Nei primi sei mesi del 2023, le vendite nei negozi duty-free sono aumentate del 13,5% rispetto al 2019, grazie alla ripresa del numero di passeggeri. L'operatore aeroportuale, a differenza dei competitor, ha mantenuto il personale durante la pandemia, il che dovrebbe consentirgli di beneficiare appieno dell'aumento della domanda di viaggi dei consumatori quest'anno.\r

\r

Il consiglio di amministrazione di Aena ha deciso all'inizio di questa settimana di aumentare le tariffe per passeggero del 4% a partire da marzo 2024 per coprire i costi più elevati dovuti all'inflazione e ai prezzi dell'elettricità.","post_title":"Gli aeroporti spagnoli oltrepassano i livelli di traffico 2019 e Aena raddoppia l'utile del semestre","post_date":"2023-07-27T09:52:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690451554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trainline mette nero su bianco il grande appeal dei viaggi in treno dei turisti 2023, che sempre più spesso scelgono destinazioni che vanno oltre quelle balneari per premiare anche le cosiddette località minori. \r

\r

I dati delle prenotazioni per il periodo estivo della app specializzata nel booking di prenotazione di biglietti di treni e pullman, premiano innanzitutto le grandi città d'arte, da Roma a Milano e Firenze, con alcuni exploit ad esempio per Caserta, che con un +123% è tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti, sia stranieri che italiani. Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono state: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%).\r

\r

Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma.\r

\r

Nella classifica delle destinazioni estere ad aver visto il maggior incremento di passeggeri ci sono invece Chambéry (+681%), seguita da Granada (+282%) e Malaga (+263%).\r

\r

Quanto ai flussi incoming, la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia proviene da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare, tra le località che hanno visto il maggior incremento ci sono Pompei, Sorrento, Montecatini, Livorno, Torino e Peschiera del Garda.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trainline fotografa le mete predilette dell'estate 2023, dalle città d'arte ai centri minori","post_date":"2023-07-27T09:29:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690450184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%.\r

\r

Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni.\r

\r

A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag.\r

\r

A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019.","post_title":"Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-27T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690449348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_316243\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Venezia si conferma la città italiana con il prezzo medio per camera d'hotel più elevato[/caption]\r

\r

Prosegue il buon momento dell'industria dell'ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell'anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. \r

\r

I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell'occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%).\r

\r

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%).","post_title":"Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. Occupazione quasi ai livelli di quattro anni fa","post_date":"2023-07-26T12:44:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690375458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022.\r

Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal.\r

Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3.\r

Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. \r

Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.","post_title":"Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3","post_date":"2023-07-26T10:35:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690367716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il Capodanno a Dubai, per Mappamondo è già ora dell'inverno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica. Sono online infatti, nella sezione dedicata, le nuove proposte di viaggio per le quattro destinazioni in programma a dicembre. Tutti gli itinerari sono studiati ad hoc, con escursioni e servizi esclusivi per i soli clienti Mappamondo.\r

\r

Per tuffarsi nel mare delle Maldive le partenze sono quindi da Milano e Roma il 28, 29 e 30 dicembre, con quote a partire da 4.790 euro. Per la Thailandia, partenze il 26, 27, 28 e 29 dicembre da Milano, Bologna e Roma, con quote a partire da 2.950 euro. Un viaggio di 14 giorni, in esclusiva, con guida in italiano è la proposta per l’Argentina con partenza da Roma il 25 dicembre, con voli diretti Aerolineas Argentinas e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti. Quota da 5.580 euro\r

\r

Chi desidera infine festeggiare il 2024 nel continente africano, può scegliere il tour di gruppo di 11 giorni in Sudafrica, sempre con guida in italiano e partenza con voli Emirates da Roma il 25 dicembre. Quota da 4.490 euro. Per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.","post_title":"Online le proposte Mappamondo per il Capodanno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica","post_date":"2023-07-26T10:09:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690366180000]}]}}