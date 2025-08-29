Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo Emirates ha messo in calendario altri 6 appuntamenti in altrettante città d’Italia per il recruiting del personale di bordo, che seguono le già numerose giornate di selezione organizzate quest’anno dalla compagnia di Dubai nel nostro Paese. A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell’equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani. In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all’interno di 350 posizioni diverse. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha messo in calendario altri 6 appuntamenti in altrettante città d'Italia per il recruiting del personale di bordo, che seguono le già numerose giornate di selezione organizzate quest'anno dalla compagnia di Dubai nel nostro Paese. A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani. In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse. [post_title] => Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo [post_date] => 2025-08-29T12:51:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756471901000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ciminnisi e Ryanair. Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione. "Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento. Rimostranze ufficiali Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.Ribadiamo l’importanza dell’accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell’agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell’interesse dell’intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione". [post_title] => Ciminnisi (Fiavet): "Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato" [post_date] => 2025-08-29T12:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756470267000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie. Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa. Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati. [post_title] => Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi [post_date] => 2025-08-29T12:09:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756469348000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe. L'ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall'EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione. Solo negli Stati Uniti, quest'anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644. Asia e Southwest Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti. Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%. [post_title] => Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall'uso delle batterie al litio [post_date] => 2025-08-29T11:52:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468366000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre. A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote. Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano. Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari. Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo. Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni. Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi. Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio. Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni. [post_title] => Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona [post_date] => 2025-08-29T10:36:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756463811000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451049" align="alignleft" width="300"] L'a&o Venezia Mestre[/caption] Il primo semestre dell’anno procura numeri in crescita per a&o Hostels. In dettaglio, la catena ha registrato 3,1 milioni di pernottamenti, 1,4 milioni di ospiti con un tasso di occupazione pari al 73% (in lieve calo rispetto al 74,8% del 2024 pari periodo), e con un fatturato di 116 milioni di euro (in crescita rispetto ai 110 milioni del 2024 pari periodo). “Nonostante una certa reticenza degli ospiti rispetto ai prezzi nella prima parte dell’anno, l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un lieve calo delle tariffe – spiega Il fondatore e ceo Oliver Winter -. Siamo ottimisti per il proseguo della stagione: il 2025 è un anno di crescita per l’azienda e i progetti di espansione proseguono con slancio. È un periodo entusiasmante per noi e nuove aperture internazionali sono già in programma”. Nel corso del primo semestre, il tasso più alto di occupazione, vicino all’80%, si è registrato da aprile a giugno. Le strutture più popolari in Germania sono state a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof, mentre in ambito internazionale sono state a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre. Il traino-eventi Nello stesso periodo del 2024, la catena aveva avuto performance record durante i campionati di calcio Euro 2024 e i concerti di Taylor Swift e Coldplay. “I viaggi in concomitanza di eventi incidono sempre più – aggiunge Winter -, ma la nostra sfida è essere attraenti costantemente, indipendentemente da situazioni di forte richiamo. Per questo offriamo posti letto da 12 euro a notte, e in estate abbiamo introdotto un piano famiglie con riduzione del 20%. Assistiamo a una forte crescita di a&o Club, i cui membri sono attualmente 300 mila”. “Almeno altre due aperture sono previste entro l’anno – chiude Winter - e il numero complessivo dei nostri posti letto in Europa supererà le 30 mila unità. Per il nostro 25° anniversario, il mio sogno è avere almeno una struttura in ogni grande città turistica europea, e magari anche oltre”. [post_title] => a&o Hostels: 1,4 milioni di ospiti nel primo semestre [post_date] => 2025-08-29T10:02:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756461755000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La consegna ad Air France del suo 46° Airbus A220-300 ha rappresentato una prima assoluta: il nuovo aeromobile proveniente dallo stabilimento Airbus di Mirabel in Canada ha volato con una miscela contenente il 50% di Saf certificato direttamente da Airbus. Un traguardo riflette l'impegno del Gruppo Air France-Klm ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto aereo. Il Saf consente una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di CO₂ nell'intero ciclo di vita rispetto al carburante convenzionale per aerei. Air France-Klm è tra i primi tre utilizzatori mondiali di Saf e applica una rigorosa politica di approvvigionamento: viene selezionato solo carburante che non è in concorrenza con l'approvvigionamento alimentare umano, non contribuisce alla deforestazione e non è prodotto da olio di palma. Sempre in ambito green, Air France-Klm ed Airbus hanno firmato un accordo che consente ai dipendenti di Airbus di ridurre l'impronta di carbonio dei loro viaggi di lavoro sostenendo la produzione di carburante sostenibile per l'aviazione. [post_title] => Airbus consegna ad Air France un nuovo A220 con un volo alimentato da miscela Saf [post_date] => 2025-08-29T09:21:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756459316000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città. Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni. [gallery ids="496094,496096,496095"] [post_title] => Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza [post_date] => 2025-08-28T12:54:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756385645000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova tappa a Ravenna della campagna nazionale di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. Il format prevede un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre 2025 alle 14,30, con la presentazione delle opportunità di lavoro sulle navi, dal titolo “ Lavorare navigando: entra in Gnv”. Sarà anche l'occasione per illustrare iter, requisiti richiesti e modalità di candidatura. L’evento può essere seguito sia in presenza, presso la Sala Baldini di via Guaccimanni 10 a Ravenna, oppure collegandosi online compilando il form a questo link. La ricerca Nei giorni successive, il Centro per l’impiego di Ravenna effettuerà il pre-screening delle candidature ricevute. I candidati ritenuti in linea con le posizioni ricercate saranno convocati alla giornata di recruiting in programma martedì 7 ottobre, per sostenere un colloquio conoscitivo e di selezione con i recruiter Gnv, presso la sede del Centro per l’impiego di Ravenn in via Teodorico 21. Le iscrizioni alla giornata di selezione del 7 ottobre si apriranno il 10 settembre. Al recruiting day di Ravenna Gnv è alla ricerca di circa 150 persone fra personale di gestione dell’hotel e amministrazione e personale di macchina (engine) e di coperta (deck). La selezione è principalmente rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza nel settore. [post_title] => Gnv, prosegue il recruiting. Tappa a Ravenna [post_date] => 2025-08-28T12:30:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756384203000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emirates appuntamento in 6 citta italiane per selezionare personale di bordo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3132,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha messo in calendario altri 6 appuntamenti in altrettante città d'Italia per il recruiting del personale di bordo, che seguono le già numerose giornate di selezione organizzate quest'anno dalla compagnia di Dubai nel nostro Paese.\r

A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). \r

Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani.\r

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse.","post_title":"Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo","post_date":"2025-08-29T12:51:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756471901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ciminnisi e Ryanair. Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione.\r

\r

\"Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento.\r

Rimostranze ufficiali\r

Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.Ribadiamo l’importanza dell’accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell’agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell’interesse dell’intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione\".","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): \"Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato\"","post_date":"2025-08-29T12:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756470267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie.\r

\r

Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.\r

\r

Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati.","post_title":"Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi","post_date":"2025-08-29T12:09:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756469348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe.\r

\r

L'ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall'EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione.\r

\r

Solo negli Stati Uniti, quest'anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644.\r

Asia e Southwest\r

Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti.\r

\r

Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%.","post_title":"Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall'uso delle batterie al litio","post_date":"2025-08-29T11:52:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756468366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. \r

\r

Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre.\r

\r

A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote.\r

\r

Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. \r

\r

Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano.\r

\r

Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari.\r

\r

Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo.\r

\r

Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni.\r

\r

Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche.\r

\r

Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi.\r

\r

Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).\r

\r

Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo\r

\r

L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio.\r

\r

Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni.","post_title":"Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona","post_date":"2025-08-29T10:36:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756463811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

Il primo semestre dell’anno procura numeri in crescita per a&o Hostels. In dettaglio, la catena ha registrato 3,1 milioni di pernottamenti, 1,4 milioni di ospiti con un tasso di occupazione pari al 73% (in lieve calo rispetto al 74,8% del 2024 pari periodo), e con un fatturato di 116 milioni di euro (in crescita rispetto ai 110 milioni del 2024 pari periodo).\r

\r

\r

\r

“Nonostante una certa reticenza degli ospiti rispetto ai prezzi nella prima parte dell’anno, l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un lieve calo delle tariffe – spiega Il fondatore e ceo Oliver Winter -. Siamo ottimisti per il proseguo della stagione: il 2025 è un anno di crescita per l’azienda e i progetti di espansione proseguono con slancio. È un periodo entusiasmante per noi e nuove aperture internazionali sono già in programma”. Nel corso del primo semestre, il tasso più alto di occupazione, vicino all’80%, si è registrato da aprile a giugno. Le strutture più popolari in Germania sono state a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof, mentre in ambito internazionale sono state a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre.\r

Il traino-eventi\r

Nello stesso periodo del 2024, la catena aveva avuto performance record durante i campionati di calcio Euro 2024 e i concerti di Taylor Swift e Coldplay. “I viaggi in concomitanza di eventi incidono sempre più – aggiunge Winter -, ma la nostra sfida è essere attraenti costantemente, indipendentemente da situazioni di forte richiamo. Per questo offriamo posti letto da 12 euro a notte, e in estate abbiamo introdotto un piano famiglie con riduzione del 20%. Assistiamo a una forte crescita di a&o Club, i cui membri sono attualmente 300 mila”.\r

\r

“Almeno altre due aperture sono previste entro l’anno – chiude Winter - e il numero complessivo dei nostri posti letto in Europa supererà le 30 mila unità. Per il nostro 25° anniversario, il mio sogno è avere almeno una struttura in ogni grande città turistica europea, e magari anche oltre”.","post_title":"a&o Hostels: 1,4 milioni di ospiti nel primo semestre","post_date":"2025-08-29T10:02:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756461755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La consegna ad Air France del suo 46° Airbus A220-300 ha rappresentato una prima assoluta: il nuovo aeromobile proveniente dallo stabilimento Airbus di Mirabel in Canada ha volato con una miscela contenente il 50% di Saf certificato direttamente da Airbus. Un traguardo riflette l'impegno del Gruppo Air France-Klm ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto aereo.\r

\r

Il Saf consente una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di CO₂ nell'intero ciclo di vita rispetto al carburante convenzionale per aerei.\r

\r

Air France-Klm è tra i primi tre utilizzatori mondiali di Saf e applica una rigorosa politica di approvvigionamento: viene selezionato solo carburante che non è in concorrenza con l'approvvigionamento alimentare umano, non contribuisce alla deforestazione e non è prodotto da olio di palma.\r

\r

Sempre in ambito green, Air France-Klm ed Airbus hanno firmato un accordo che consente ai dipendenti di Airbus di ridurre l'impronta di carbonio dei loro viaggi di lavoro sostenendo la produzione di carburante sostenibile per l'aviazione.","post_title":"Airbus consegna ad Air France un nuovo A220 con un volo alimentato da miscela Saf","post_date":"2025-08-29T09:21:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756459316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. \r

\r

Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. \r

Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. \r

\r

Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. \r

\r

Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città.\r

\r

Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni.\r

\r

[gallery ids=\"496094,496096,496095\"]","post_title":"Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza","post_date":"2025-08-28T12:54:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756385645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova tappa a Ravenna della campagna nazionale di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia.\r

\r

Il format prevede un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre 2025 alle 14,30, con la presentazione delle opportunità di lavoro sulle navi, dal titolo “ Lavorare navigando: entra in Gnv”. Sarà anche l'occasione per illustrare iter, requisiti richiesti e modalità di candidatura. L’evento può essere seguito sia in presenza, presso la Sala Baldini di via Guaccimanni 10 a Ravenna, oppure collegandosi online compilando il form a questo link.\r

La ricerca\r

Nei giorni successive, il Centro per l’impiego di Ravenna effettuerà il pre-screening delle candidature ricevute. I candidati ritenuti in linea con le posizioni ricercate saranno convocati alla giornata di recruiting in programma martedì 7 ottobre, per sostenere un colloquio conoscitivo e di selezione con i recruiter Gnv, presso la sede del Centro per l’impiego di Ravenn in via Teodorico 21. Le iscrizioni alla giornata di selezione del 7 ottobre si apriranno il 10 settembre.\r

\r

Al recruiting day di Ravenna Gnv è alla ricerca di circa 150 persone fra personale di gestione dell’hotel e amministrazione e personale di macchina (engine) e di coperta (deck). La selezione è principalmente rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza nel settore.","post_title":"Gnv, prosegue il recruiting. Tappa a Ravenna","post_date":"2025-08-28T12:30:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1756384203000]}]}}