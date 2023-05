EasyJet seleziona 200 piloti per il programma di addestramento “Generation easyJet” EasyJet ha riaperto il programma di addestramento piloti “Generation easyJet” per il 2023, che prevede l’inserimento di circa 200 aspiranti piloti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cae e fornisce agli aspiranti piloti della compagnia i più alti standard di formazione per diventare piloti di linea commerciali qualificati in circa due anni. La formazione a terra viene svolta presso le sedi dell’Accademia europea dell’aviazione di CaeE a Oxford, Milano, Bruxelles o Madrid, mentre la formazione di volo viene effettuata presso la sede di Cae a Phoenix negli Stati Uniti. Al termine del programma, i diplomati iniziano la loro carriera volando come second officer con easyJet. Una classe di piloti cadetti, selezionata quando il programma è stato riaperto nel gennaio 2022, è già in formazione. Si accettano ora le candidature per i programmi che iniziano a dicembre 2023 e si concludono nel 2026. Nel corso dei prossimi cinque anni, sono attesi oltre mille nuovi piloti in easyJet. EasyJet ha inoltre garantito il proprio sostegno a Cae Women in Flight, offrendo a una candidata europea l’accesso alla sua prima opportunità di lavoro. Cae finanzia e fornisce la formazione di pilota alla candidata prescelta presso una delle accademie di aviazione di Cae. La vincitrice diventa un’ambasciatrice di Cae Women in Flight, incoraggiando un maggior numero di ragazze e donne a prendere in considerazione una carriera nell’aviazione, sognando in grande e senza porsi limiti. Poiché ancora solo il 6% circa dei piloti in tutto il mondo è costituito da donne, easyJet si è concentrata nel contrastare questo squilibrio di genere nel settore, incoraggiando un maggior numero di donne a partecipare al suo programma di addestramento piloti. Per iscriversi al programma di addestramento, gli interessati dovranno avere almeno 18 anni al momento dell’inizio della formazione e dovranno fornire certificati che dimostrino il superamento degli esami di matematica, inglese e scienze di scuola superiore/secondaria, insieme ad altre due materie – non sono richieste qualifiche superiori o lauree universitarie.

