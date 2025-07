Discover Airlines: c’è Brindisi nel tris di nuove destinazioni dell’estate 2026 Discover Airlines aprirà una nuova rotta stagionale da Francoforte a Brindisi, che sarà operativa dal 9 giugno 2026 con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, fino al 23 ottobre. Lo schedule prevede partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30, mentre da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì). La compagnia del gruppo Lufthansa, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza la propria presenza in Puglia, andando a collegare, in questo caso, un’area di eccellenza per l’industria del turismo pugliese. “Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del Sud della regione. Il mercato tedesco, infatti, è sempre stato uno dei più importanti per questa area della nostra regione e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici. Peraltro, la disponibilità di questo volo si tradurrà in un vantaggio anche per il mondo delle imprese e per quella comunità pugliese ben radicata e inserita nella grande città tedesca. Un valore aggiunto è anche costituito dal network del vettore su Francoforte che consente prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, oltre che da quello di Lufthansa e delle altre compagnie di Staralliance, di cui Discover Airlines fa parte”. La nuova tratta su Brindisi è una delle tre novità targate Discover Airlines per l’estate 2026: le altre due sono Shannon e Larnaca: la destinazione del Nord-ovest dell’Irlanda sarà collegata a Francoforte da aprile, con due voli a settimana; la rotta su Cipro debutterà invece a fine marzo, con frequenze giornaliere da Francoforte e Monaco. Inoltre, saranno disponibili due voli giornalieri da Francoforte il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre da Monaco saranno disponibili due collegamenti giornalieri il venerdì e la domenica. Le rotte erano precedentemente offerte da Lufthansa. Il network estivo del vettore conterà oltre 40 destinazioni a corto e medio raggio da Francoforte e Monaco; l a flotta a corto e medio raggio aumenterà di altri due aeromobili nella primavera del 2026, raggiungendo un totale di 18 Airbus A320, undici dei quali partiranno da Francoforte e sette da Monaco. Condividi

La revisione riguarderà inoltre le regole Iva per il trasporto passeggeri, che calcolano le imposte in base ai chilometri percorsi nel territorio comunitario. Un meccanismo che penalizza i piccoli operatori e genera disparità tra i diversi mezzi di trasporto.","post_title":"L'Europa avvia una consultazione per aggiornare l'iva sul turismo","post_date":"2025-07-28T10:28:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753698490000]}]}}