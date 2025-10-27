Copa Airlines a Milano con un viaggio musicale sulle rotte del Sud America Copa Airlines, storica compagnia aerea panamense fondata nel 1944, ha scelto l’area Zelig di Milano per un evento che ha promosso il ruolo cruciale del vettore come ponte aereo per l’intero continente americano, mantenendo un’immagine in linea con le moderne strategie di comunicazione e l’aggiornamento costante dei propri profili social. Il fulcro è l’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama City, l'”Hub delle Americhe”. Questo snodo logistico cruciale unisce in modo efficiente l’Europa, il Nord, il Centro e il Sud America, includendo aeroporti principali come Bogotá, Città del Guatemala e Santo Domingo. Per i clienti premium, la compagnia offre un’esperienza esclusiva nelle sei Copa Club Lounge presenti in scali chiave come Panama (Terminal 1 e 2), Bogotá, Città del Guatemala e Santo Domingo. L’evento milanese ha unito business e racconto culturale. La serata è stata animata dal Coro Hispano Americano, guidato dal maestro Antonio Neglia. Questa prima realtà polifonica ad aver portato il complesso repertorio latinoamericano (dal ‘500 al ‘900) in Europa ha accompagnato gli ospiti in un vero e proprio “viaggio geografico” sulle rotte di Copa. L’itinerario sonoro ha ripercorso le principali destinazioni: Cono Sud – con oltre 100 voli settimanali in Cile (Santiago), Paraguay (Asunción), Uruguay (Montevideo) e Argentina (5 città, incluse Buenos Aires e Mendoza) – Brasile – 80 voli settimanali per destinazioni come San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia e Salvador de Bahia – Paesi Andini – in cui il network raggiunge il Perù (Lima), la Bolivia (Santa Cruz) e l’Ecuador (Quito, Guayaquil) e infine Caraibi e Nord – i voli per le sponde caraibiche hanno una durata inferiore alle due ore da Panama. La Repubblica Dominicana è servita capillarmente – con voli su tutti e 4 gli aeroporti di Santo Domingo – e anche in Venezuela, nonostante la critica situazione politica, Copa continua ad operare voli bigiornalieri su Caracas. Grande focus sulla Colombia, che conta 200 voli settimanali da/per Panama. Qui Copa ha acquisito l’ex AeroRepublica trasformandola nella low cost Wingo: quest’ultima opera in modo sinergico con Copa, espandendo l’accesso al network regionale con un modello tariffario più competitivo, complementare al servizio full-service di Copa Airlines. (Micol Rossi) Condividi

