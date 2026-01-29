Vienna, record di turisti nel 2025. Un milione di pernottamenti dall’Italia Nel 2025 Vienna ha registrato 20 milioni di pernottamenti. I visitatori internazionali hanno rappresentato circa l’83% dei pernottamenti complessivi, segnando un leggero incremento rispetto all’82% registrato nel 2024. La Germania ha fornito il contributo più significativo con 3.543.000 pernottamenti (+2%), seguita dall’Austria con 3.381.000 presenze (+1%). Sebbene gli Stati Uniti si siano posizionati al terzo posto per volume totale con 1.259.000 pernottamenti (+3%), hanno mantenuto il primato per quanto riguarda i ricavi generati nel segmento degli hotel a cinque stelle. I mercati europei completano la classifica dei primi dieci paesi, con l’Italia che spicca grazie a 1.077.000 pernottamenti e un incremento del 4%. Seguono il Regno Unito con 800.000 presenze (dato invariato), la Spagna con 660.000 (+7%), la Francia con 539.000 (+2%), la Polonia con 512.000 (+6%), la Svizzera con 408.000 (in calo del 2%) e la Romania con 394.000 (+6%). «Il 2025 è stato un anno d’oro per il turismo nella capitale: la città ha infatti stabilito un nuovo record, che sottolinea la rilevanza di Vienna come destinazione turistica europea – conferma Norbert Kettner, ceo di Vienna Tourist Board – Abbiamo registrato complessivamente 20.065.000 visitatori, superando i risultati del 2024 e si prevede che anche i ricavi del settore alberghiero raggiungeranno i massimi storici: le valutazioni effettuate da gennaio a novembre confermano un totale di 1.254.168.000 euro (+4%), con il solo mese di novembre che ha contribuito con 131 milioni di euro, un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2025 supereremo con ogni probabilità il precedente record di 1,4 miliardi di euro registrato nel 2024». La Cina si è posizionata al decimo posto per ricavi alberghieri con 365.000 pernottamenti (+22%), pur restando ancora al 70% dei livelli pre-crisi. Hanno mostrato una crescita robusta anche il Canada (235.000, +17%), la Corea del Sud (232.000, +7%) e il Giappone (202.000, +24%). Con 450 hotel, per un totale di circa 42.400 camere e 84.600 posti letto, la capitale è pronta ad accogliere l’Eurovision Song Contest e gli altri grandi eventi previsti per il 2026, tra cui cinque congressi internazionali che attireranno oltre 10.000 partecipanti ciascuno. Per l’anno in corso, si prevede che Vienna ospiterà quasi 50 tra congressi e meeting aziendali con più di 1.000 partecipanti per evento. Per la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, la più grande competizione musicale al mondo il sito web ufficiale eurovision.vienna.info fornisce già informazioni aggiornate in cinque lingue. Da aprile, l’app ivie proporrà guide dedicate all’evento, dettagli sulle fan-zone e una caccia al tesoro interattiva con estrazione di premi. In parallelo, Vienna metterà in luce la sua ricca diversità culinaria attraverso il tema del 2026, “Vienna Bites: Cuisine, Culture, Character”. «Questo lo slogan del 2026 – conclude Kettner – che vedrà protagonista assoluta la diversità culinaria di Vienna, dall’alta cucina ai chioschi dei Würstel». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha lanciato l'operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, e la new entry stagionale per Tirana. Complessivamente saranno oltre 90 i voli settimanali. «L'operativo 2026 da Genova - spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair - dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, invitiamo il governo italiano e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, la compagnia risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane». «Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025 - aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale dell’aeroporto di Genova - un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria». [post_title] => Ryanair, 12 rotte da Genova per l'estate 2026 con la novità di Tirana [post_date] => 2026-01-29T12:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690970000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SunExpress entra a passo deciso nel 2026 con l'aggiunta di quattro nuovi Boeing 737-8, rafforzando ulteriormente il suo programma di modernizzazione della flotta. La compagnia aerea turca leisure nata dalla joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e basata ad Antalya, ha confermato che i nuovi aeromobili sono arrivati questo gennaio. Il quarto e ultimo velivolo è stato consegnato oggi, 29 gennaio. Dei quattro Boeing 737-8, tre sono già entrati in servizio sul network SunExpress, mentre l'ultimo velivolo dovrebbe iniziare le operazioni commerciali all'inizio di febbraio. Queste ultime consegne seguono l'arrivo di cinque Boeing 737-8 nel 2025, sottolineando il costante investimento della compagnia aerea in macchine di nuova generazione. SunExpress ha costruito una solida posizione nel mercato europeo dei viaggi leisure, gestendo un ampio network di servizi di linea e charter che collegano le principali città europee con destinazioni turche popolari come Antalya, Izmir e Dalaman. [post_title] => SunExpress: in flotta e operativi quattro nuovi Boeing 737-8 [post_date] => 2026-01-29T12:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690689000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400387" align="alignright" width="300"] La Regal Princess[/caption] Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta la programmazione della compagnia per l'Europa nel 2027. Un’offerta ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 paesi con partenze da aprile ad agosto 2027. Protagonista della stagione sarà Regal Princess che tornerà a navigare nel Vecchio Continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti. La nave Regal Princess è una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises che può ospitare fino a 3.560 persone in circa 1.780 cabine tra suite, cabine con balcone e interne di varie tipologie. E' progettata per offrire un’esperienza di bordo completa, che include il Seawalk, la passerella panoramica esterna in vetro, sospesa sopra il mare. Tra i punti di forza del programma spiccano nuovi itinerari e crociere pensate per chi cerca esperienze più complete e approfondite. Tra le novità, da segnalare la Northern Europe Explorer (49 notti): crociera inedita con partenze A/R da Southampton o Copenhagen e pernottamenti città iconiche come Stoccolma e Cobh. Inoltre, nuova è la Ultimate European Journey (64 notti): la crociera europea più immersiva mai proposta da Princess, A/R da Southampton. Per vivere le destinazioni in modo più autentico, Princess Cruises propone un ampio catalogo di shore excursions, tra esperienze Princess Exclusive e attività particolarmente apprezzate dagli ospiti. Qualche esempio: in Irlanda e Scozia, Cork City Sights & Jameson Whiskey con un Jameson Ambassador (Princess Exclusive); in Islanda e Norvegia, Cascata di Godafoss, Labirinto di lava e sorgenti termali (Guest Favourite); nel Baltico e Scandinavia, Tallinn & Its Artisans (Princess Exclusive). [post_title] => Princess Cruises, nel 2027 più crociere in Europa [post_date] => 2026-01-29T12:22:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769689376000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025 Vienna ha registrato 20 milioni di pernottamenti. I visitatori internazionali hanno rappresentato circa l'83% dei pernottamenti complessivi, segnando un leggero incremento rispetto all'82% registrato nel 2024. La Germania ha fornito il contributo più significativo con 3.543.000 pernottamenti (+2%), seguita dall'Austria con 3.381.000 presenze (+1%). Sebbene gli Stati Uniti si siano posizionati al terzo posto per volume totale con 1.259.000 pernottamenti (+3%), hanno mantenuto il primato per quanto riguarda i ricavi generati nel segmento degli hotel a cinque stelle. I mercati europei completano la classifica dei primi dieci paesi, con l'Italia che spicca grazie a 1.077.000 pernottamenti e un incremento del 4%. Seguono il Regno Unito con 800.000 presenze (dato invariato), la Spagna con 660.000 (+7%), la Francia con 539.000 (+2%), la Polonia con 512.000 (+6%), la Svizzera con 408.000 (in calo del 2%) e la Romania con 394.000 (+6%). «Il 2025 è stato un anno d’oro per il turismo nella capitale: la città ha infatti stabilito un nuovo record, che sottolinea la rilevanza di Vienna come destinazione turistica europea - conferma Norbert Kettner, ceo di Vienna Tourist Board - Abbiamo registrato complessivamente 20.065.000 visitatori, superando i risultati del 2024 e si prevede che anche i ricavi del settore alberghiero raggiungeranno i massimi storici: le valutazioni effettuate da gennaio a novembre confermano un totale di 1.254.168.000 euro (+4%), con il solo mese di novembre che ha contribuito con 131 milioni di euro, un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Nel 2025 supereremo con ogni probabilità il precedente record di 1,4 miliardi di euro registrato nel 2024». La Cina si è posizionata al decimo posto per ricavi alberghieri con 365.000 pernottamenti (+22%), pur restando ancora al 70% dei livelli pre-crisi. Hanno mostrato una crescita robusta anche il Canada (235.000, +17%), la Corea del Sud (232.000, +7%) e il Giappone (202.000, +24%). Con 450 hotel, per un totale di circa 42.400 camere e 84.600 posti letto, la capitale è pronta ad accogliere l'Eurovision Song Contest e gli altri grandi eventi previsti per il 2026, tra cui cinque congressi internazionali che attireranno oltre 10.000 partecipanti ciascuno. Per l'anno in corso, si prevede che Vienna ospiterà quasi 50 tra congressi e meeting aziendali con più di 1.000 partecipanti per evento. Per la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, la più grande competizione musicale al mondo il sito web ufficiale eurovision.vienna.info fornisce già informazioni aggiornate in cinque lingue. Da aprile, l'app ivie proporrà guide dedicate all'evento, dettagli sulle fan-zone e una caccia al tesoro interattiva con estrazione di premi. In parallelo, Vienna metterà in luce la sua ricca diversità culinaria attraverso il tema del 2026, “Vienna Bites: Cuisine, Culture, Character”. «Questo lo slogan del 2026 - conclude Kettner - che vedrà protagonista assoluta la diversità culinaria di Vienna, dall’alta cucina ai chioschi dei Würstel». [post_title] => Vienna, record di turisti nel 2025. Un milione di pernottamenti dall'Italia [post_date] => 2026-01-29T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769689349000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale. Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025. Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro. Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico. [post_title] => L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico [post_date] => 2026-01-29T11:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769685331000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 al rialzo e un inizio 2026 altrettanto positivo per l'arcipelago delle Seychelles, che si conferma tra le destinazioni long haul più desiderate dai viaggiatori europei. In questo quadro l’Italia rimane protagonista assoluta tra i mercati chiave. Al 31 dicembre 2025, gli arrivi complessivi alle Seychelles hanno raggiunto quota 398.841 visitatori, segnando un +13% rispetto al 2024. L’Europa si conferma il principale bacino di riferimento per la destinazione, rappresentando il 70% degli arrivi totali (in lieve riequilibrio rispetto al 73% del 2024), a dimostrazione di una domanda sempre più diversificata a livello globale. L’Italia, fra i bacini europei, consolida il suo ruolo strategico, posizionandosi al 4° posto tra i mercati internazionali con 22.524 arrivi e una crescita del +18% rispetto al 2024, la più alta tra i principali mercati europei: la Germania registra 55.498 arrivi (-3%), la Francia 41.407 arrivi (-1%), la Russia 37.595 arrivi (+7%), l'Italia 22.524 arrivi (+18%). Un risultato che conferma il forte legame con le isole desempre più scelte per vacanze leisure, honeymoon e viaggi esperienziali di alto profilo. Il trend positivo prosegue anche nel nuovo anno: al 18 gennaio 2026, gli arrivi dall’Italia hanno già raggiunto quota 789 visitatori, registrando un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025, un segnale chiaro della continuità della domanda e dell’ottimo posizionamento della destinazione sul mercato italiano anche in bassa stagione. Accanto all’Europa (70%), il 2025 ha visto una crescente rilevanza degli altri mercati internazionali: Asia 18%, Africa 7%, Americhe 5%, un equilibrio che rafforza la resilienza della destinazione e la sua attrattività su scala mondiale. “I numeri di fine 2025 e l’ottimo avvio del 2026 confermano la forza del mercato italiano per le Seychelles - commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia -. La crescita a doppia cifra è il risultato di un lavoro costante sul territorio, di una strategia mirata e della capacità della destinazione di intercettare i desideri dei viaggiatori italiani, sempre più orientati verso esperienze autentiche, natura incontaminata e un’ospitalità di eccellenza. Guardiamo al 2026 con grande ottimismo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questi risultati.” [post_title] => Seychelles: il mercato Italia cresce a doppia cifra anche a inizio 2026 [post_date] => 2026-01-29T11:10:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769685032000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bluserena Hotels & Resorts archivia un 2025 particolarmente positivo, segnando il terzo anno consecutivo di crescita. Nel corso dell’anno il gruppo ha superato 1,2 milioni di presenze e registrato oltre 440.000 room nights. A questi risultati si affianca una significativa espansione della clientela internazionale, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand nel panorama dell’ospitalità leisure italiana. Accanto alle performance economiche, Bluserena ha continuato a investire sulla qualità dell’esperienza e sulla relazione con i propri ospiti. Il livello di soddisfazione ha raggiunto valori record, confermati da un volume crescente di oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025. Novità 2026 La Bit - Bluserena sarà presente al padiglione 9, stand H20 H22, fornirà l’occasione per presentare la visione che guiderà Bluserena nel 2026, a partire dall’introduzione del nuovo modello Inclusive Made in Italy, la più ampia evoluzione dell’offerta del gruppo degli ultimi anni. A partire dalla prossima stagione estiva, Bluserena supererà il tradizionale schema della pensione completa introducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – pensate per offrire maggiore libertà di scelta, più servizi inclusi e un’esperienza di vacanza ancora più ricca e contemporanea. Le nuove formule rappresentano il cuore del modello Inclusive Made in Italy e segnano un’evoluzione sostanziale dell’esperienza di soggiorno Bluserena. La Soft-Inclusive, formula di ingresso già più ricca della tradizionale pensione completa, offre una vacanza semplice e senza pensieri con pensione completa, bevande durante i pasti, consumazioni disponibili durante la giornata e un accesso settimanale al ristorante regionale “La Trattoria”. La All-Inclusive amplia ulteriormente l’esperienza, includendo servizi aggiuntivi come late breakfast, snack durante la giornata, una selezione illimitata di bevande al bar, due accessi settimanali a “La Trattoria”, minibar all’arrivo, telo mare dedicato e gift Bluserena. La Ultra-Inclusive, infine, rappresenta la proposta premium del gruppo, con servizi esclusivi, ristorazione senza limiti, selezioni beverage di alto livello, aree riservate, esperienze benessere ed enogastronomiche dedicate, per una vacanza pensata per chi desidera il massimo, senza compromessi. [post_title] => Bluserena in Bit con tre nuove formule di soggiorno [post_date] => 2026-01-29T10:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769683993000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506021 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aviareps è il gsa della cilena Sky Airline in Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. La compagnia aerea è il secondo vettore domestico per dimensioni in Cile e Perù. Fondata nel 2001, Sky Airline opera con una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321neo, serve oltre 40 destinazioni nelle Americhe e ha trasportato ad oggi più di 70 milioni di passeggeri. Aviareps fornirà servizi completi di vendita, marketing e biglietteria nei nove mercati, supportando l’espansione internazionale e lo sviluppo del brand di Sky Airline. I team locali di Aviareps, composti da esperti del settore, collaboreranno strettamente con agenzie di viaggio, tour operator e partner corporate per rafforzare i canali di distribuzione, aumentare la visibilità e stimolare la domanda per il network di Sky Airline nelle Americhe. «Questa partnership con Aviareps rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita internazionale - afferma Natalia Tenderini, Deputy Sales Director per i mercati europei e australiani di Sky Airline -. Europa, Australia e Nuova Zelanda sono mercati chiave per il turismo verso il Sud America, e la solida presenza locale di Aviareps e la sua esperienza nel settore dei viaggi giocheranno un ruolo fondamentale nel rafforzare il nostro brand e ampliare la nostra presenza in queste regioni». «L’innovativo modello low-cost di Sky, la sua flotta moderna e l’impegno per la sostenibilità la rendono un partner solido per la crescita internazionale - ha evidenziato Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps -. Con i nostri esperti team locali, non vediamo l’ora di costruire solide relazioni commerciali e supportare la crescita della compagnia aerea in Europa e nel Sud Pacifico». [post_title] => La cilena Sky Airline ha scelto Aviareps come gsa in Italia e altri mercati [post_date] => 2026-01-29T10:45:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769683507000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506009" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Shikha Surendran, direttrice di Kerala Tourism, insieme all’ambasciatrice indiana,Vani Sarraju Rao[/caption] Il Kerala, conosciuto come God’s Own Country, ha incontrato il trade italiano a Roma in occasione del Kerala Travel Meet 2026, un evento dedicato alla scoperta di una delle destinazioni più affascinanti dell’India. L’incontro ha rappresentato un’occasione esclusiva per approfondire nuove esperienze di viaggio e opportunità di collaborazione, grazie agli interventi di Shikha Surendran Ias, direttrice di Kerala Tourism, e dell’ambasciatrice Vani Sarraju Rao. Shikha Surendran, direttrice del Turismo del Kerala e amministratore delegato della Kerala Tourism Development Corporation, ha illustrato le iniziative dello stato indiano per attrarre turisti internazionali, con un focus particolare sul mercato italiano. «Il Kerala offre esperienze uniche per ogni tipo di turista. Dalle spiagge e dai backwaters, all’Ayurveda e alle esperienze culturali, fino alle stazioni collinari, foreste e parchi naturali, senza dimenticare le vacanze avventurose. Promuoviamo anche il turismo responsabile, con particolare attenzione all’empowerment delle donne locali» ha spiegato Surendran. L’Italia rappresenta un mercato consolidato: prima della pandemia, gli arrivi italiani erano in costante crescita, con un picco di 28.046 visitatori nel 2019. Durante il periodo Covid i numeri sono calati, ma nel 2024 si registra una ripresa con 16.675 turisti. «Investiamo circa 1 miliardo di rupie indiane all’anno nel marketing internazionale, pari a circa 11 milioni di euro. Partecipiamo a fiere B2B, collaboriamo con influencer internazionali e sviluppiamo campagne sui social media. La nostra pagina Facebook è tra le più visualizzate al mondo, seconda solo all’Australia, mentre su Instagram siamo tra i primi cinque stati indiani» ha aggiunto Surendran. Il Kerala propone soluzioni di ospitalità per ogni esigenza: resort sul mare e nei backwaters, hotel storici che uniscono arte e cultura, resort immersi nelle piantagioni di spezie o nella foresta, centri benessere Ayurveda, houseboat tradizionali (kettuvallam) e homestay presso famiglie locali. "Le nostre strutture non solo garantiscono comfort e qualità, ma permettono al visitatore di vivere esperienze autentiche e sostenibili» sottolinea Surendran. Connettività e infrastrutture La connettività aerea è un elemento chiave per aumentare gli arrivi internazionali. Air India introdurrà collegamenti da Milano via Delhi, mentre altre compagnie collegano il Kerala ai principali hub del Medio Oriente. «Per quanto riguarda le infrastrutture turistiche, si tratta di un lavoro coordinato tra diversi dipartimenti governativi. Il dipartimento del turismo investe circa 4 miliardi di rupie indiane all’anno, pari a circa 44 milioni di euro, mentre le strade, l’elettricità e i servizi digitali sono curati da altri enti. Tutti collaborano per garantire un’esperienza ottimale al turista» conclude Surendran. Il messaggio per gli operatori internazionali è chiaro: il Kerala offre bellezze naturali, esperienze culturali autentiche e infrastrutture moderne, supportate da strategie di marketing mirate, rendendo lo stato una destinazione ideale per il turismo di qualità. L’ambasciatrice indiana Vani Sarraju Rao ha evidenziato la straordinaria diversità culturale e turistica dell’India, tra templi, siti Unesco, spiagge, foreste e centri benessere ayurvedici, invitando i tour operator italiani a visitare personalmente il Kerala per poterlo promuovere al meglio ai propri clienti. Ha inoltre sottolineato la facilità di viaggio grazie a voli, treni ad alta velocità e e-visa rapide, la sicurezza delle destinazioni turistiche e la crescente attrattiva per matrimoni di destinazione, yoga e turismo medico. (Quirino Falessi) [post_title] => Kerala Tourism mette a fuoco opportunità e strategie sul mercato Italia [post_date] => 2026-01-29T09:45:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769679912000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vienna record turisti nel 2025 un milione pernottamenti dallitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7397,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato l'operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, e la new entry stagionale per Tirana.\r

\r

Complessivamente saranno oltre 90 i voli settimanali.\r

\r

«L'operativo 2026 da Genova - spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair - dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, invitiamo il governo italiano e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, la compagnia risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».\r

\r

«Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025 - aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale dell’aeroporto di Genova - un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair, 12 rotte da Genova per l'estate 2026 con la novità di Tirana","post_date":"2026-01-29T12:49:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769690970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SunExpress entra a passo deciso nel 2026 con l'aggiunta di quattro nuovi Boeing 737-8, rafforzando ulteriormente il suo programma di modernizzazione della flotta. La compagnia aerea turca leisure nata dalla joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e basata ad Antalya, ha confermato che i nuovi aeromobili sono arrivati questo gennaio. Il quarto e ultimo velivolo è stato consegnato oggi, 29 gennaio.\r

\r

Dei quattro Boeing 737-8, tre sono già entrati in servizio sul network SunExpress, mentre l'ultimo velivolo dovrebbe iniziare le operazioni commerciali all'inizio di febbraio. Queste ultime consegne seguono l'arrivo di cinque Boeing 737-8 nel 2025, sottolineando il costante investimento della compagnia aerea in macchine di nuova generazione.\r

\r

SunExpress ha costruito una solida posizione nel mercato europeo dei viaggi leisure, gestendo un ampio network di servizi di linea e charter che collegano le principali città europee con destinazioni turche popolari come Antalya, Izmir e Dalaman.\r

\r

","post_title":"SunExpress: in flotta e operativi quattro nuovi Boeing 737-8","post_date":"2026-01-29T12:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769690689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400387\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Regal Princess[/caption]\r

\r

Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, presenta la programmazione della compagnia per l'Europa nel 2027. Un’offerta ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 paesi con partenze da aprile ad agosto 2027.\r

\r

Protagonista della stagione sarà Regal Princess che tornerà a navigare nel Vecchio Continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti.\r

La nave\r

Regal Princess è una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises che può ospitare fino a 3.560 persone in circa 1.780 cabine tra suite, cabine con balcone e interne di varie tipologie. E' progettata per offrire un’esperienza di bordo completa, che include il Seawalk, la passerella panoramica esterna in vetro, sospesa sopra il mare.\r

\r

Tra i punti di forza del programma spiccano nuovi itinerari e crociere pensate per chi cerca esperienze più complete e approfondite.\r

\r

Tra le novità, da segnalare la Northern Europe Explorer (49 notti): crociera inedita con partenze A/R da Southampton o Copenhagen e pernottamenti città iconiche come Stoccolma e Cobh. Inoltre, nuova è la Ultimate European Journey (64 notti): la crociera europea più immersiva mai proposta da Princess, A/R da Southampton.\r

\r

\r

\r

Per vivere le destinazioni in modo più autentico, Princess Cruises propone un ampio catalogo di shore excursions, tra esperienze Princess Exclusive e attività particolarmente apprezzate dagli ospiti. Qualche esempio: in Irlanda e Scozia, Cork City Sights & Jameson Whiskey con un Jameson Ambassador (Princess Exclusive); in Islanda e Norvegia, Cascata di Godafoss, Labirinto di lava e sorgenti termali (Guest Favourite); nel Baltico e Scandinavia, Tallinn & Its Artisans (Princess Exclusive).","post_title":"Princess Cruises, nel 2027 più crociere in Europa","post_date":"2026-01-29T12:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769689376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 Vienna ha registrato 20 milioni di pernottamenti. I visitatori internazionali hanno rappresentato circa l'83% dei pernottamenti complessivi, segnando un leggero incremento rispetto all'82% registrato nel 2024.\r

\r

La Germania ha fornito il contributo più significativo con 3.543.000 pernottamenti (+2%), seguita dall'Austria con 3.381.000 presenze (+1%). Sebbene gli Stati Uniti si siano posizionati al terzo posto per volume totale con 1.259.000 pernottamenti (+3%), hanno mantenuto il primato per quanto riguarda i ricavi generati nel segmento degli hotel a cinque stelle.\r

\r

I mercati europei completano la classifica dei primi dieci paesi, con l'Italia che spicca grazie a 1.077.000 pernottamenti e un incremento del 4%. Seguono il Regno Unito con 800.000 presenze (dato invariato), la Spagna con 660.000 (+7%), la Francia con 539.000 (+2%), la Polonia con 512.000 (+6%), la Svizzera con 408.000 (in calo del 2%) e la Romania con 394.000 (+6%).\r

\r

«Il 2025 è stato un anno d’oro per il turismo nella capitale: la città ha infatti stabilito un nuovo record, che sottolinea la rilevanza di Vienna come destinazione turistica europea - conferma Norbert Kettner, ceo di Vienna Tourist Board - Abbiamo registrato complessivamente 20.065.000 visitatori, superando i risultati del 2024 e si prevede che anche i ricavi del settore alberghiero raggiungeranno i massimi storici: le valutazioni effettuate da gennaio a novembre confermano un totale di 1.254.168.000 euro (+4%), con il solo mese di novembre che ha contribuito con 131 milioni di euro, un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Nel 2025 supereremo con ogni probabilità il precedente record di 1,4 miliardi di euro registrato nel 2024».\r

\r

La Cina si è posizionata al decimo posto per ricavi alberghieri con 365.000 pernottamenti (+22%), pur restando ancora al 70% dei livelli pre-crisi. Hanno mostrato una crescita robusta anche il Canada (235.000, +17%), la Corea del Sud (232.000, +7%) e il Giappone (202.000, +24%).\r

\r

Con 450 hotel, per un totale di circa 42.400 camere e 84.600 posti letto, la capitale è pronta ad accogliere l'Eurovision Song Contest e gli altri grandi eventi previsti per il 2026, tra cui cinque congressi internazionali che attireranno oltre 10.000 partecipanti ciascuno. Per l'anno in corso, si prevede che Vienna ospiterà quasi 50 tra congressi e meeting aziendali con più di 1.000 partecipanti per evento.\r

\r

Per la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, la più grande competizione musicale al mondo il sito web ufficiale eurovision.vienna.info fornisce già informazioni aggiornate in cinque lingue. Da aprile, l'app ivie proporrà guide dedicate all'evento, dettagli sulle fan-zone e una caccia al tesoro interattiva con estrazione di premi. \r

\r

In parallelo, Vienna metterà in luce la sua ricca diversità culinaria attraverso il tema del 2026, “Vienna Bites: Cuisine, Culture, Character”. «Questo lo slogan del 2026 - conclude Kettner - che vedrà protagonista assoluta la diversità culinaria di Vienna, dall’alta cucina ai chioschi dei Würstel».","post_title":"Vienna, record di turisti nel 2025. Un milione di pernottamenti dall'Italia","post_date":"2026-01-29T12:22:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769689349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale.\r

\r

Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025.\r

\r

Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro.\r

\r

Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico","post_date":"2026-01-29T11:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769685331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 al rialzo e un inizio 2026 altrettanto positivo per l'arcipelago delle Seychelles, che si conferma tra le destinazioni long haul più desiderate dai viaggiatori europei. In questo quadro l’Italia rimane protagonista assoluta tra i mercati chiave.\r

Al 31 dicembre 2025, gli arrivi complessivi alle Seychelles hanno raggiunto quota 398.841 visitatori, segnando un +13% rispetto al 2024. L’Europa si conferma il principale bacino di riferimento per la destinazione, rappresentando il 70% degli arrivi totali (in lieve riequilibrio rispetto al 73% del 2024), a dimostrazione di una domanda sempre più diversificata a livello globale.\r

L’Italia, fra i bacini europei, consolida il suo ruolo strategico, posizionandosi al 4° posto tra i mercati internazionali con 22.524 arrivi e una crescita del +18% rispetto al 2024, la più alta tra i principali mercati europei: la Germania registra 55.498 arrivi (-3%), la Francia 41.407 arrivi (-1%), la Russia 37.595 arrivi (+7%), l'Italia 22.524 arrivi (+18%). Un risultato che conferma il forte legame con le isole desempre più scelte per vacanze leisure, honeymoon e viaggi esperienziali di alto profilo.\r

Il trend positivo prosegue anche nel nuovo anno: al 18 gennaio 2026, gli arrivi dall’Italia hanno già raggiunto quota 789 visitatori, registrando un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025, un segnale chiaro della continuità della domanda e dell’ottimo posizionamento della destinazione sul mercato italiano anche in bassa stagione. Accanto all’Europa (70%), il 2025 ha visto una crescente rilevanza degli altri mercati internazionali: Asia 18%, Africa 7%, Americhe 5%, un equilibrio che rafforza la resilienza della destinazione e la sua attrattività su scala mondiale.\r

“I numeri di fine 2025 e l’ottimo avvio del 2026 confermano la forza del mercato italiano per le Seychelles - commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia -. La crescita a doppia cifra è il risultato di un lavoro costante sul territorio, di una strategia mirata e della capacità della destinazione di intercettare i desideri dei viaggiatori italiani, sempre più orientati verso esperienze autentiche, natura incontaminata e un’ospitalità di eccellenza. Guardiamo al 2026 con grande ottimismo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questi risultati.”","post_title":"Seychelles: il mercato Italia cresce a doppia cifra anche a inizio 2026","post_date":"2026-01-29T11:10:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769685032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bluserena Hotels & Resorts archivia un 2025 particolarmente positivo, segnando il terzo anno consecutivo di crescita. Nel corso dell’anno il gruppo ha superato 1,2 milioni di presenze e registrato oltre 440.000 room nights. A questi risultati si affianca una significativa espansione della clientela internazionale, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand nel panorama dell’ospitalità leisure italiana.\r

\r

Accanto alle performance economiche, Bluserena ha continuato a investire sulla qualità dell’esperienza e sulla relazione con i propri ospiti. Il livello di soddisfazione ha raggiunto valori record, confermati da un volume crescente di oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025.\r

Novità 2026\r

La Bit - Bluserena sarà presente al padiglione 9, stand H20 H22, fornirà l’occasione per presentare la visione che guiderà Bluserena nel 2026, a partire dall’introduzione del nuovo modello Inclusive Made in Italy, la più ampia evoluzione dell’offerta del gruppo degli ultimi anni. A partire dalla prossima stagione estiva, Bluserena supererà il tradizionale schema della pensione completa introducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – pensate per offrire maggiore libertà di scelta, più servizi inclusi e un’esperienza di vacanza ancora più ricca e contemporanea.\r

Le nuove formule rappresentano il cuore del modello Inclusive Made in Italy e segnano un’evoluzione sostanziale dell’esperienza di soggiorno Bluserena. La Soft-Inclusive, formula di ingresso già più ricca della tradizionale pensione completa, offre una vacanza semplice e senza pensieri con pensione completa, bevande durante i pasti, consumazioni disponibili durante la giornata e un accesso settimanale al ristorante regionale “La Trattoria”. La All-Inclusive amplia ulteriormente l’esperienza, includendo servizi aggiuntivi come late breakfast, snack durante la giornata, una selezione illimitata di bevande al bar, due accessi settimanali a “La Trattoria”, minibar all’arrivo, telo mare dedicato e gift Bluserena. La Ultra-Inclusive, infine, rappresenta la proposta premium del gruppo, con servizi esclusivi, ristorazione senza limiti, selezioni beverage di alto livello, aree riservate, esperienze benessere ed enogastronomiche dedicate, per una vacanza pensata per chi desidera il massimo, senza compromessi.","post_title":"Bluserena in Bit con tre nuove formule di soggiorno","post_date":"2026-01-29T10:53:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769683993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviareps è il gsa della cilena Sky Airline in Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. La compagnia aerea è il secondo vettore domestico per dimensioni in Cile e Perù. Fondata nel 2001, Sky Airline opera con una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321neo, serve oltre 40 destinazioni nelle Americhe e ha trasportato ad oggi più di 70 milioni di passeggeri.\r

\r

Aviareps fornirà servizi completi di vendita, marketing e biglietteria nei nove mercati, supportando l’espansione internazionale e lo sviluppo del brand di Sky Airline. I team locali di Aviareps, composti da esperti del settore, collaboreranno strettamente con agenzie di viaggio, tour operator e partner corporate per rafforzare i canali di distribuzione, aumentare la visibilità e stimolare la domanda per il network di Sky Airline nelle Americhe.\r

\r

«Questa partnership con Aviareps rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita internazionale - afferma Natalia Tenderini, Deputy Sales Director per i mercati europei e australiani di Sky Airline -. Europa, Australia e Nuova Zelanda sono mercati chiave per il turismo verso il Sud America, e la solida presenza locale di Aviareps e la sua esperienza nel settore dei viaggi giocheranno un ruolo fondamentale nel rafforzare il nostro brand e ampliare la nostra presenza in queste regioni».\r

\r

«L’innovativo modello low-cost di Sky, la sua flotta moderna e l’impegno per la sostenibilità la rendono un partner solido per la crescita internazionale - ha evidenziato Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps -. Con i nostri esperti team locali, non vediamo l’ora di costruire solide relazioni commerciali e supportare la crescita della compagnia aerea in Europa e nel Sud Pacifico».\r

\r

","post_title":"La cilena Sky Airline ha scelto Aviareps come gsa in Italia e altri mercati","post_date":"2026-01-29T10:45:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769683507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506009\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Shikha Surendran, direttrice di Kerala Tourism, insieme all’ambasciatrice indiana,Vani Sarraju Rao[/caption]\r

Il Kerala, conosciuto come God’s Own Country, ha incontrato il trade italiano a Roma in occasione del Kerala Travel Meet 2026, un evento dedicato alla scoperta di una delle destinazioni più affascinanti dell’India. L’incontro ha rappresentato un’occasione esclusiva per approfondire nuove esperienze di viaggio e opportunità di collaborazione, grazie agli interventi di Shikha Surendran Ias, direttrice di Kerala Tourism, e dell’ambasciatrice Vani Sarraju Rao.\r

Shikha Surendran, direttrice del Turismo del Kerala e amministratore delegato della Kerala Tourism Development Corporation, ha illustrato le iniziative dello stato indiano per attrarre turisti internazionali, con un focus particolare sul mercato italiano. «Il Kerala offre esperienze uniche per ogni tipo di turista. Dalle spiagge e dai backwaters, all’Ayurveda e alle esperienze culturali, fino alle stazioni collinari, foreste e parchi naturali, senza dimenticare le vacanze avventurose. Promuoviamo anche il turismo responsabile, con particolare attenzione all’empowerment delle donne locali» ha spiegato Surendran.\r

L’Italia rappresenta un mercato consolidato: prima della pandemia, gli arrivi italiani erano in costante crescita, con un picco di 28.046 visitatori nel 2019. Durante il periodo Covid i numeri sono calati, ma nel 2024 si registra una ripresa con 16.675 turisti. «Investiamo circa 1 miliardo di rupie indiane all’anno nel marketing internazionale, pari a circa 11 milioni di euro. Partecipiamo a fiere B2B, collaboriamo con influencer internazionali e sviluppiamo campagne sui social media. La nostra pagina Facebook è tra le più visualizzate al mondo, seconda solo all’Australia, mentre su Instagram siamo tra i primi cinque stati indiani» ha aggiunto Surendran.\r

Il Kerala propone soluzioni di ospitalità per ogni esigenza: resort sul mare e nei backwaters, hotel storici che uniscono arte e cultura, resort immersi nelle piantagioni di spezie o nella foresta, centri benessere Ayurveda, houseboat tradizionali (kettuvallam) e homestay presso famiglie locali. \"Le nostre strutture non solo garantiscono comfort e qualità, ma permettono al visitatore di vivere esperienze autentiche e sostenibili» sottolinea Surendran.\r

\r

Connettività e infrastrutture\r

La connettività aerea è un elemento chiave per aumentare gli arrivi internazionali. Air India introdurrà collegamenti da Milano via Delhi, mentre altre compagnie collegano il Kerala ai principali hub del Medio Oriente. «Per quanto riguarda le infrastrutture turistiche, si tratta di un lavoro coordinato tra diversi dipartimenti governativi. Il dipartimento del turismo investe circa 4 miliardi di rupie indiane all’anno, pari a circa 44 milioni di euro, mentre le strade, l’elettricità e i servizi digitali sono curati da altri enti. Tutti collaborano per garantire un’esperienza ottimale al turista» conclude Surendran.\r

Il messaggio per gli operatori internazionali è chiaro: il Kerala offre bellezze naturali, esperienze culturali autentiche e infrastrutture moderne, supportate da strategie di marketing mirate, rendendo lo stato una destinazione ideale per il turismo di qualità.\r

L’ambasciatrice indiana Vani Sarraju Rao ha evidenziato la straordinaria diversità culturale e turistica dell’India, tra templi, siti Unesco, spiagge, foreste e centri benessere ayurvedici, invitando i tour operator italiani a visitare personalmente il Kerala per poterlo promuovere al meglio ai propri clienti. Ha inoltre sottolineato la facilità di viaggio grazie a voli, treni ad alta velocità e e-visa rapide, la sicurezza delle destinazioni turistiche e la crescente attrattiva per matrimoni di destinazione, yoga e turismo medico.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Kerala Tourism mette a fuoco opportunità e strategie sul mercato Italia","post_date":"2026-01-29T09:45:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769679912000]}]}}