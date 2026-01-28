Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese. La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la promozione internazionale del paese, integrando calcio, turismo e mobilità aerea come leve strategiche di visibilità globale. Tap accompagnerà la Nazionale nei suoi viaggi internazionali, garantendo standard elevati in termini di qualità, sicurezza e comfort. L’accordo si inserisce in una fase chiave del ciclo sportivo internazionale, caratterizzata dai preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e da una prospettiva di lungo periodo legata al Mondiale 2030, che il Portogallo ospiterà congiuntamente con Spagna e Marocco. In questo contesto, la partnership tra FPF e TAP svolge un ruolo centrale nella promozione del Portogallo oltre i suoi confini. Un’unione che rafforza la strategia di internazionalizzazione della FPF e consolida la posizione di Tap come partner attivo nella promozione dello sport, del turismo e dell’immagine di un Portogallo moderno e competitivo a livello globale. «Trasportare la Nazionale è per Tap motivo di orgoglio e un’opportunità per valorizzare l’immagine del Portogallo nel mondo. Questa partnership riflette non solo l’impegno della compagnia verso l’eccellenza e la proiezione internazionale del paese, ma anche lo spirito vincente con cui affrontiamo tutte le sfide», commenta Luís Rodrigues, amministratore delegato di TAP. «Questa partnership con TAP – aggiunge Pedro Proença, Presidente della Federazione calcistica portoghese – è motivo di enorme soddisfazione per la Federazione Calcistica Portoghese. Rappresenta l’unione di due brand che agiscono da ambasciatori del Portogallo nel mondo e che condividono una visione strategica di lungo periodo. In un ciclo competitivo che culmina con il Mondiale 2026, questo legame rafforza la capacità della Nazionale di andare oltre, dentro e fuori dal campo, promuovendo al contempo il Portogallo come Paese di talento, eccellenza e ambizione». Condividi

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all'aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l'ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. [post_title] => Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali [post_date] => 2026-01-28T09:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769591050000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Vitalpina® Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano 20 anni di vacanze attive nella natura. La mission del gruppo è rimasta sempre la stessa e poggia su alcuni principi cardine: amore per la montagna e la natura, oggi nota come sostenibilità e impegno verso l’ambiente, attività fisica con un’attenzione particolare per l’escursionismo, alimentazione sana che promuove prodotti locali e di stagione, benessere naturale che nasce dall’utilizzo delle materie prime altoatesine. Il ventesimo anniversario dei Vitalpina Hotels sarà l’occasione per realizzare nuove proposte, mettere a disposizione degli ospiti altre esperienze multisensoriali e offerte speciali. «Questo anniversario mi riempie di grande gioia – afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del Green Luxury Hotel Pfösl****S di Nova Ponente – dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura. Per tutti i nostri membri è importante un rapporto rispettoso con le risorse e l’ambiente, un approccio consapevole alla natura». Il gruppo dei Vitalpina Hotels contava nel 2006 una quindicina di alberghi, tra questi ben 7 fanno ancora parte del gruppo. Oggi sono una trentina le strutture, distribuite nel territorio dell’Alto Adige, dalla Val Venosta al meranese, nella Valle Isarco e nelle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina passando per Sesto. New entry di quest’anno è l’OLM Nature Escape****S di Campo Tures. «Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo – spiegano Astrid Hellweger e Berni Aichner – perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto». Questa struttura circolare è un Eco Aparthotel immerso nella natura che offre ai propri ospiti un nido alpino sostenibile con centro benessere, laghetto naturale nel giardino selvatico e un innovativo concetto culinario. I Vitalpina Hotels Südtirol sono strutture raffinate e di charme, dal design innovativo o dal tipico stile altoatesino, con centri benessere all’avanguardia, situate in posizioni panoramiche o ai margini del bosco, in alta quota o vicino alle piste da sci, in ogni caso immersi nella natura altoatesina. Prevalentemente a conduzione familiare, offrono un servizio di prima qualità anche grazie ad albergatori appassionati di montagna e natura, spesso guide alpine o escursionistiche che accompagnano personalmente gli ospiti alla scoperta del territorio. La sostenibilità e l’attenzione verso l’ambiente è diventata via via sempre più importante, mentre l’esperienza di vacanza si è arricchita nel tempo anche di programmi strutturati, condivisi dai diversi hotel, proposti in esclusiva dal gruppo. È il caso del Vitalpina Relax con il Bagno nel Bosco, una full immersion sensoriale nell’ambiente clou della montagna, e il Vitalpina Respiro, dedicato a una respirazione consapevole, fino al Vitalpina Montagna da vivere, dove il cammino percorso è più importante della meta da raggiungere. La sostenibilità per il gruppo non è uno slogan o un trend legato alla moda del momento. Anzi, i Vitalpina Hotels Südtirol sono forse tra i primi a parlare di vacanza green, di esperienze da vivere nella natura con il minor impatto possibile sull’ambiente. L’attività sportiva open air, a contatto con la natura, è un elemento fondamentale della vacanza Vitalpina, con un’attenzione particolare all’escursionismo. Altro elemento essenziale della vacanza Vitalpina è il gusto. Materie prime locali e di qualità, di provenienza certa, nel rispetto delle stagioni e del ritmo della natura contraddistinguono la gastronomia delle strutture del gruppo. Alcuni ortaggi arrivano direttamente dall’orto dell’albergo, latte, uova, formaggi e salumi provengono prevalentemente dal vicino maso, così come la frutta, i vini e addirittura i distillati. E non poteva mancare il mondo del benessere: trattamenti salutari e curativi a base, anche in questo caso, di prodotti naturali locali. Mela, ginepro, fieno siero di latte, erbe aromatiche diventano gli ingredienti di massaggi, peeling e impacchi. Le strutture mettono a disposizione centri benessere esclusivi, sauna finlandese e bagno di vapore, piscine e laghetti balneabili. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Vitalpina Hotels, 20 anni di attività tra natura, benessere, sostenibilità e nuove proposte [post_date] => 2026-01-27T13:02:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769518956000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines annuncia una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, allo scopo di migliorare le opzioni di viaggio tra la Turchia e il Montenegro. Da una parte Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività via Istanbul. Dall'altra Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo non solo sui servizi tra i due paesi, ma anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku. Unendo la presenza regionale di Air Montenegro nei Balcani alla vasta rete internazionale di Turkish Airlines, si evidenzieranno nuove opportunità sia per i viaggiatori leisure che per il business. «Oltre a essere uno dei principali hub dell'aviazione mondiale - commenta Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines - Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio». «Questa partnership in codeshare con Turkish Airlines - aggiungeVukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro - rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei collegamenti internazionali del Montenegro. Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un'esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due paesi». [post_title] => Turkish Airlines e Air Montenegro, nuovo accordo per migliorare i collegamenti tra i due paesi [post_date] => 2026-01-27T12:23:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516627000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il termalismo italiano torna protagonista a BIT 2026 con Villaggio Thermalia, il progetto di Federterme Confindustria che negli ultimi anni si è affermato come piattaforma di riferimento per raccontare il turismo del benessere in chiave contemporanea, integrata e strategica. Non solo destinazioni, ma visione. Villaggio Thermalia interpreta il termalismo come sistema evoluto in cui salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita diventano leve concrete di sviluppo turistico e territoriale. Al centro, le acque termali: risorsa identitaria e motore di un’offerta capace di rispondere ai nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al benessere attivo, alla consapevolezza e all’equilibrio psicofisico. “L’edizione 2026 si inserisce in un contesto particolarmente significativo anche grazie alla spinta internazionale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che rafforzano il racconto dell’Italia come ecosistema integrato di sport, natura, salute e turismo. In questo scenario, Villaggio Thermalia si propone come hub del benessere italiano, capace di intercettare trend globali e tradurli in progettualità per il mercato” dichiarano da Federterme Con una superficie di 600 mq, il Villaggio propone un ecosistema di esperienze dove terme, spa, fitness, ricerca e cultura dialogano tra loro, offrendo agli operatori una visione concreta delle opportunità di sviluppo del comparto. Lo spazio diventa occasione di relazione tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute, mettendo in luce il valore competitivo del termalismo italiano tra tradizione e innovazione. Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva a BIT 2026 con una struttura consolidata e un posizionamento sempre più chiaro. Il claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del progetto, che rafforza l’esperienza e amplia il programma di contenuti, con talk e incontri dedicati a operatori, istituzioni e stakeholder. Ampio spazio sarà riservato all’approfondimento: panel su dati di settore, scenari di mercato e valore del termalismo in ambito turistico e sanitario. Presenti Italcares, con focus sui nuovi modelli di accesso ai servizi, Forst – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, con contributi su ricerca e medicina preventiva, ed Ebiterme, che offrirà una lettura aggiornata delle dinamiche del lavoro e delle prospettive di sviluppo del comparto. Come commentano da Federterme, “l’obiettivo è rafforzare Villaggio Thermalia come hub nazionale del turismo del benessere e consolidare Thermalia come brand capace di raccontare, con concretezza e visione, il futuro del termalismo italiano”. [post_title] => Villaggio Thermalia a BIT 2026: l’Italia del benessere che guarda al futuro [post_date] => 2026-01-27T12:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => bit [1] => federterme ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bit [1] => Federterme ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516605000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Heritance Aarah Maldives, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service Bologna rinnovano la partnership ufficiale con il Bologna Football Club 1909 per la stagione 2025/2026. Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, i tre partner puntano a rafforzare il ponte tra il mondo dei viaggi di lusso e quello dello sport professionistico. Heritance Aarah, primo resort maldiviano ad aver stretto una collaborazione con una squadra di Serie A, continua a rafforzare il proprio legame con uno dei club più storici e ambiziosi d’Italia. Connessioni significative «Questo rinnovato accordo di partnership con il Bologna FC 1909 - spiega Susith Jayawickrama, managing director di Aitken Spence Hotels & Resorts - rappresenta la nostra continua dedizione nel costruire connessioni significative tra Heritance Hotels and Resorts e le comunità internazionali che condividono i nostri valori di passione, lavoro di squadra ed eccellenza». «Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Bologna FC 1909 – aggiunge Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, rappresentante esclusivo di Heritance Aarah in Italia - È una partnership fondata su valori comuni — passione, autenticità e dedizione. Heritance Aarah incarna alla perfezione l’essenza dell’ospitalità maldiviana e, insieme a Bigtours, vogliamo offrire ai tifosi del Bologna e ai viaggiatori italiani esperienze davvero indimenticabili». In qualità di tour operator italiano di riferimento nel segmento premium, Sporting Vacanze continuerà a valorizzare Heritance Aarah quale resort iconico della destinazione Maldive, attraverso lo sviluppo di campagne di marketing congiunte, progetti di comunicazione integrata e la creazione di pacchetti di viaggio esclusivi dedicati ai tifosi e ai partner del Bologna FC. Bigtours Travel Service Bologna, agenzia viaggi ufficiale del Bologna FC 1909, riconferma il proprio ruolo strategico nel progetto, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, la città e la passione per i viaggi. «Siamo entusiasti di proseguire questo percorso – continuano Larry Artruda, titolare di Bigtours, e Marina Moroni, Travel Manager del Bologna FC per Bigtours - al fianco di un brand d’eccellenza come Heritance Aarah. Questa partnership unisce due mondi — calcio e viaggi — che condividono la stessa energia, le stesse emozioni e la voglia di ispirare». Nel corso della stagione, la partnership sarà visibile allo stadio Renato Dall’Ara, con attività di marketing co-brandizzate, eventi dedicati ai tifosi e contenuti digitali esclusivi pensati per portare la magia del lusso maldiviano nel cuore dei supporter rossoblù. [post_title] => Heritance Aarah, Sporting Vacanze e Bigtours insieme con il Bologna [post_date] => 2026-01-27T12:22:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516566000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Greater Miami e Miami Beach sono in attesa di accogliere i quattro incontri della fase a gironi che si terranno al Miami Stadium (Hard Rock Stadium a Miami Gardens ), parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che ospiterà Greater Miami, dalla fase a gironi ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto. Questi incontri fanno parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che Greater Miami ospiterà, dalla fase a gironi fino ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto.Le partite della fase a gironi di Miami includono: 15 giugno 2026 – Arabia Saudita vs. Uruguay alle 18:00 EST; 21 giugno 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde alle 18:00 EST; 24 giugno 2026 – Brasile vs. Scozia alle 18:00 EST; 27 giugno 2026 – Colombia vs. Portogallo alle 19:30 EST. «Greater Miami e Miami Beach sono il luogo in cui il mondo si incontra. Ospitare sette partite della Coppa del Mondo, comprese queste emozionanti gare della fase a gironi, è per noi un vero onore - spiega David Whitaker, president e ceo Greater Miami convention & visitors bureau - Tifosi da quattro continenti stanno arrivando per vivere la FIFA World Cup 26™, e non vediamo l’ora di far scoprire loro la vera Miami: i quartieri multiculturali, i ristoranti pluripremiati, le spiagge spettacolari e, soprattutto, la nostra passione unica per gli eventi sportivi globali». L’identità multiculturale di Miami e Miami Beach conferisce alla destinazione un ruolo ideale per ospitare squadre provenienti da Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa. La FIFA World Cup 26 ™ si aggiunge alla celebre serie di eventi sportivi internazionali di Miami, tra cui il World Baseball Classic il Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, il Miami Open, il Nascar Championship e i quarti di finale dei playoff del Capital One Orange Bowl College Football Miami continua a essere una delle destinazioni più importanti al mondo per quanto riguarda la competizione, lo stile di vita e l'intrattenimento a livello globale. «Poche destinazioni incarnano l’energia globale come Miami - aggiunge Whitaker - Con sette partite della Coppa del Mondo, i tifosi non assisteranno solo a calcio di livello mondiale, ma vivranno anche la cultura, lo spirito e la gioia che rendono Miami davvero indimenticabile». [post_title] => Greater Miami e Miami Beach, tutto è pronto per accogliere 4 incontri della Coppa del Mondo FIFA 26 [post_date] => 2026-01-27T12:21:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516511000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453974" align="alignleft" width="300"] Alessandro Seghi[/caption] Prende il via "Condividere" la nuova edizione del roadshow di Alpitour World, 45 appuntamenti distribuiti in tutta Italia, con la partecipazione attesa di circa 2.100 professionisti del settore. Un programma ricco di contenuti, che si svolgerà dal 5 al 20 febbraio, durante il quale verranno presentate le novità di prodotto sui vari brand del gruppo e approfondite le principali campagne commerciali pensate per supportare e facilitare l’attività delle singole agenzie. L'impegno sociale In continuità con le edizioni precedenti, anche il tour del 2026 sarà ospitato da organizzazioni impegnate in progetti sociali e ambientali, per accendere i riflettori su temi di forte impatto per il settore turistico e, allo stesso tempo, dare visibilità alle realtà che operano a livello locale con iniziative concrete. «Nel corso di questi anni abbiamo progressivamente incrementato il numero di tappe dei nostri roadshow decentrandoli rispetto ai grandi centri abitati - commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour -. L’obiettivo è quello di arrivare sempre più vicini alle adv. Come sempre puntiamo ad illustrare le grandissime novità che riguardano il prodotto, le programmazioni, gli sviluppi digital, i piani loyalty e le azioni di comunicazione lanciate su scala nazionale. Allo stesso tempo, continuiamo a promuovere un impegno concreto verso la comunità perché crediamo che il valore del nostro settore passi anche attraverso iniziative capaci di generare un impatto positivo sul territorio». [post_title] => Alpitour World, adv al centro del roadshow "Condividere" [post_date] => 2026-01-27T12:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769515727000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tap air portugal la compagnia aerea ufficiale della nazionale calcio portoghese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3788,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania.\r

\r

La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana.\r

\r

Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore.\r

\r

Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.\r

\r

«Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile».\r

\r

Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta.","post_title":"Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania","post_date":"2026-01-28T10:17:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769595429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 31 aeromobili, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnati, la flotta di aeromobili widebody del vettore sarà ampliata fino a 55 A330neo e 79 A350.\r

\r

«Mentre ampliamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta a servire mercati a lungo raggio in espansione, questi aeromobili miglioreranno le nostre capacità e eleveranno la nostra offerta premium - ha dichiarato il ceo, Ed Bastian -. Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e, con questi aeromobili widebody, vedremo ulteriori efficienze operative e vantaggi in termini di costi a lungo termine negli anni a venire».\r

\r

«La rinnovata fiducia di Delta sia nell'A330neo che nell'A350 è una testimonianza della nostra partnership duratura e dell'eccellenza delle prestazioni della famiglia di widebody Airbus - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. Questi aeromobili offrono l'autonomia, la capacità e l'esperienza di cabina premium di cui Delta ha bisogno per crescere in nuovi mercati e collegare una parte più ampia del mondo».\r

\r

Delta Air Lines gestisce attualmente più di 500 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall'A220 all'A350-900. L'attuale portafoglio ordini di Delta Air Lines per Airbus è di circa 200 aeromobili e include l'A350-1000.\r

\r

","post_title":"Delta amplia la flotta lungo raggio con un ordine per 31 Airbus 330 e 350","post_date":"2026-01-28T09:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769592110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Palermo sono a disposizione dei passeggeri nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dello scalo, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti.\r

\r

Le due aree, come riferisce l'Ansa, sono dotate di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell'imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata.\r

\r

«Con l'apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell'aeroporto - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' -. Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio».\r

\r

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all'aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l'ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto.","post_title":"Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali","post_date":"2026-01-28T09:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769591050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Vitalpina® Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano 20 anni di vacanze attive nella natura. La mission del gruppo è rimasta sempre la stessa e poggia su alcuni principi cardine: amore per la montagna e la natura, oggi nota come sostenibilità e impegno verso l’ambiente, attività fisica con un’attenzione particolare per l’escursionismo, alimentazione sana che promuove prodotti locali e di stagione, benessere naturale che nasce dall’utilizzo delle materie prime altoatesine.\r

\r

Il ventesimo anniversario dei Vitalpina Hotels sarà l’occasione per realizzare nuove proposte, mettere a disposizione degli ospiti altre esperienze multisensoriali e offerte speciali.\r

\r

«Questo anniversario mi riempie di grande gioia – afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del Green Luxury Hotel Pfösl****S di Nova Ponente – dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura. Per tutti i nostri membri è importante un rapporto rispettoso con le risorse e l’ambiente, un approccio consapevole alla natura».\r

\r

Il gruppo dei Vitalpina Hotels contava nel 2006 una quindicina di alberghi, tra questi ben 7 fanno ancora parte del gruppo. Oggi sono una trentina le strutture, distribuite nel territorio dell’Alto Adige, dalla Val Venosta al meranese, nella Valle Isarco e nelle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina passando per Sesto. New entry di quest’anno è l’OLM Nature Escape****S di Campo Tures.\r

\r

«Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo – spiegano Astrid Hellweger e Berni Aichner – perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto».\r

\r

Questa struttura circolare è un Eco Aparthotel immerso nella natura che offre ai propri ospiti un nido alpino sostenibile con centro benessere, laghetto naturale nel giardino selvatico e un innovativo concetto culinario.\r

\r

I Vitalpina Hotels Südtirol sono strutture raffinate e di charme, dal design innovativo o dal tipico stile altoatesino, con centri benessere all’avanguardia, situate in posizioni panoramiche o ai margini del bosco, in alta quota o vicino alle piste da sci, in ogni caso immersi nella natura altoatesina. \r

\r

Prevalentemente a conduzione familiare, offrono un servizio di prima qualità anche grazie ad albergatori appassionati di montagna e natura, spesso guide alpine o escursionistiche che accompagnano personalmente gli ospiti alla scoperta del territorio.\r

\r

La sostenibilità e l’attenzione verso l’ambiente è diventata via via sempre più importante, mentre l’esperienza di vacanza si è arricchita nel tempo anche di programmi strutturati, condivisi dai diversi hotel, proposti in esclusiva dal gruppo. È il caso del Vitalpina Relax con il Bagno nel Bosco, una full immersion sensoriale nell’ambiente clou della montagna, e il Vitalpina Respiro, dedicato a una respirazione consapevole, fino al Vitalpina Montagna da vivere, dove il cammino percorso è più importante della meta da raggiungere.\r

La sostenibilità per il gruppo non è uno slogan o un trend legato alla moda del momento. Anzi, i Vitalpina Hotels Südtirol sono forse tra i primi a parlare di vacanza green, di esperienze da vivere nella natura con il minor impatto possibile sull’ambiente.\r

\r

L’attività sportiva open air, a contatto con la natura, è un elemento fondamentale della vacanza Vitalpina, con un’attenzione particolare all’escursionismo.\r

\r

Altro elemento essenziale della vacanza Vitalpina è il gusto. Materie prime locali e di qualità, di provenienza certa, nel rispetto delle stagioni e del ritmo della natura contraddistinguono la gastronomia delle strutture del gruppo. Alcuni ortaggi arrivano direttamente dall’orto dell’albergo, latte, uova, formaggi e salumi provengono prevalentemente dal vicino maso, così come la frutta, i vini e addirittura i distillati.\r

\r

E non poteva mancare il mondo del benessere: trattamenti salutari e curativi a base, anche in questo caso, di prodotti naturali locali. Mela, ginepro, fieno siero di latte, erbe aromatiche diventano gli ingredienti di massaggi, peeling e impacchi. Le strutture mettono a disposizione centri benessere esclusivi, sauna finlandese e bagno di vapore, piscine e laghetti balneabili.\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

","post_title":"Vitalpina Hotels, 20 anni di attività tra natura, benessere, sostenibilità e nuove proposte","post_date":"2026-01-27T13:02:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769518956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines annuncia una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, allo scopo di migliorare le opzioni di viaggio tra la Turchia e il Montenegro.\r

\r

Da una parte Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività via Istanbul.\r

\r

Dall'altra Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo non solo sui servizi tra i due paesi, ma anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku. Unendo la presenza regionale di Air Montenegro nei Balcani alla vasta rete internazionale di Turkish Airlines, si evidenzieranno nuove opportunità sia per i viaggiatori leisure che per il business.\r

\r

«Oltre a essere uno dei principali hub dell'aviazione mondiale - commenta Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines - Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio».\r

\r

«Questa partnership in codeshare con Turkish Airlines - aggiungeVukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro - rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei collegamenti internazionali del Montenegro. Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un'esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due paesi».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines e Air Montenegro, nuovo accordo per migliorare i collegamenti tra i due paesi","post_date":"2026-01-27T12:23:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769516627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il termalismo italiano torna protagonista a BIT 2026 con Villaggio Thermalia, il progetto di Federterme Confindustria che negli ultimi anni si è affermato come piattaforma di riferimento per raccontare il turismo del benessere in chiave contemporanea, integrata e strategica.\r

\r

Non solo destinazioni, ma visione. Villaggio Thermalia interpreta il termalismo come sistema evoluto in cui salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita diventano leve concrete di sviluppo turistico e territoriale. Al centro, le acque termali: risorsa identitaria e motore di un’offerta capace di rispondere ai nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al benessere attivo, alla consapevolezza e all’equilibrio psicofisico.\r

\r

“L’edizione 2026 si inserisce in un contesto particolarmente significativo anche grazie alla spinta internazionale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che rafforzano il racconto dell’Italia come ecosistema integrato di sport, natura, salute e turismo. In questo scenario, Villaggio Thermalia si propone come hub del benessere italiano, capace di intercettare trend globali e tradurli in progettualità per il mercato” dichiarano da Federterme\r

\r

Con una superficie di 600 mq, il Villaggio propone un ecosistema di esperienze dove terme, spa, fitness, ricerca e cultura dialogano tra loro, offrendo agli operatori una visione concreta delle opportunità di sviluppo del comparto. Lo spazio diventa occasione di relazione tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute, mettendo in luce il valore competitivo del termalismo italiano tra tradizione e innovazione.\r

\r

Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva a BIT 2026 con una struttura consolidata e un posizionamento sempre più chiaro. Il claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del progetto, che rafforza l’esperienza e amplia il programma di contenuti, con talk e incontri dedicati a operatori, istituzioni e stakeholder.\r

\r

Ampio spazio sarà riservato all’approfondimento: panel su dati di settore, scenari di mercato e valore del termalismo in ambito turistico e sanitario. Presenti Italcares, con focus sui nuovi modelli di accesso ai servizi, Forst – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, con contributi su ricerca e medicina preventiva, ed Ebiterme, che offrirà una lettura aggiornata delle dinamiche del lavoro e delle prospettive di sviluppo del comparto.\r

\r

Come commentano da Federterme, “l’obiettivo è rafforzare Villaggio Thermalia come hub nazionale del turismo del benessere e consolidare Thermalia come brand capace di raccontare, con concretezza e visione, il futuro del termalismo italiano”.","post_title":"Villaggio Thermalia a BIT 2026: l’Italia del benessere che guarda al futuro","post_date":"2026-01-27T12:23:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bit","federterme"],"post_tag_name":["Bit","Federterme"]},"sort":[1769516605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heritance Aarah Maldives, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service Bologna rinnovano la partnership ufficiale con il Bologna Football Club 1909 per la stagione 2025/2026.\r

\r

Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, i tre partner puntano a rafforzare il ponte tra il mondo dei viaggi di lusso e quello dello sport professionistico.\r

\r

Heritance Aarah, primo resort maldiviano ad aver stretto una collaborazione con una squadra di Serie A, continua a rafforzare il proprio legame con uno dei club più storici e ambiziosi d’Italia.\r

Connessioni significative\r

«Questo rinnovato accordo di partnership con il Bologna FC 1909 - spiega Susith Jayawickrama, managing director di Aitken Spence Hotels & Resorts - rappresenta la nostra continua dedizione nel costruire connessioni significative tra Heritance Hotels and Resorts e le comunità internazionali che condividono i nostri valori di passione, lavoro di squadra ed eccellenza».\r

\r

«Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Bologna FC 1909 – aggiunge Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, rappresentante esclusivo di Heritance Aarah in Italia - È una partnership fondata su valori comuni — passione, autenticità e dedizione. Heritance Aarah incarna alla perfezione l’essenza dell’ospitalità maldiviana e, insieme a Bigtours, vogliamo offrire ai tifosi del Bologna e ai viaggiatori italiani esperienze davvero indimenticabili».\r

\r

In qualità di tour operator italiano di riferimento nel segmento premium, Sporting Vacanze continuerà a valorizzare Heritance Aarah quale resort iconico della destinazione Maldive, attraverso lo sviluppo di campagne di marketing congiunte, progetti di comunicazione integrata e la creazione di pacchetti di viaggio esclusivi dedicati ai tifosi e ai partner del Bologna FC.\r

\r

Bigtours Travel Service Bologna, agenzia viaggi ufficiale del Bologna FC 1909, riconferma il proprio ruolo strategico nel progetto, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, la città e la passione per i viaggi.\r

\r

«Siamo entusiasti di proseguire questo percorso – continuano Larry Artruda, titolare di Bigtours, e Marina Moroni, Travel Manager del Bologna FC per Bigtours - al fianco di un brand d’eccellenza come Heritance Aarah. Questa partnership unisce due mondi — calcio e viaggi — che condividono la stessa energia, le stesse emozioni e la voglia di ispirare».\r

\r

Nel corso della stagione, la partnership sarà visibile allo stadio Renato Dall’Ara, con attività di marketing co-brandizzate, eventi dedicati ai tifosi e contenuti digitali esclusivi pensati per portare la magia del lusso maldiviano nel cuore dei supporter rossoblù.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Heritance Aarah, Sporting Vacanze e Bigtours insieme con il Bologna","post_date":"2026-01-27T12:22:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769516566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Greater Miami e Miami Beach sono in attesa di accogliere i quattro incontri della fase a gironi che si terranno al Miami Stadium (Hard Rock Stadium a Miami Gardens ), parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che ospiterà Greater Miami, dalla fase a gironi ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto. Questi incontri fanno parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che Greater Miami ospiterà, dalla fase a gironi fino ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto.Le partite della fase a gironi di Miami includono: 15 giugno 2026 – Arabia Saudita vs. Uruguay alle 18:00 EST; 21 giugno 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde alle 18:00 EST; 24 giugno 2026 – Brasile vs. Scozia alle 18:00 EST; 27 giugno 2026 – Colombia vs. Portogallo alle 19:30 EST.\r

\r

«Greater Miami e Miami Beach sono il luogo in cui il mondo si incontra. Ospitare sette partite della Coppa del Mondo, comprese queste emozionanti gare della fase a gironi, è per noi un vero onore - spiega David Whitaker, president e ceo Greater Miami convention & visitors bureau - Tifosi da quattro continenti stanno arrivando per vivere la FIFA World Cup 26™, e non vediamo l’ora di far scoprire loro la vera Miami: i quartieri multiculturali, i ristoranti pluripremiati, le spiagge spettacolari e, soprattutto, la nostra passione unica per gli eventi sportivi globali».\r

\r

L’identità multiculturale di Miami e Miami Beach conferisce alla destinazione un ruolo ideale per ospitare squadre provenienti da Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa.\r

\r

La FIFA World Cup 26 ™ si aggiunge alla celebre serie di eventi sportivi internazionali di Miami, tra cui il World Baseball Classic il Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, il Miami Open, il Nascar Championship e i quarti di finale dei playoff del Capital One Orange Bowl College Football Miami continua a essere una delle destinazioni più importanti al mondo per quanto riguarda la competizione, lo stile di vita e l'intrattenimento a livello globale.\r

\r

«Poche destinazioni incarnano l’energia globale come Miami - aggiunge Whitaker - Con sette partite della Coppa del Mondo, i tifosi non assisteranno solo a calcio di livello mondiale, ma vivranno anche la cultura, lo spirito e la gioia che rendono Miami davvero indimenticabile».","post_title":"Greater Miami e Miami Beach, tutto è pronto per accogliere 4 incontri della Coppa del Mondo FIFA 26","post_date":"2026-01-27T12:21:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769516511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453974\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Seghi[/caption]\r

\r

Prende il via \"Condividere\" la nuova edizione del roadshow di Alpitour World, 45 appuntamenti distribuiti in tutta Italia, con la partecipazione attesa di circa 2.100 professionisti del settore. Un programma ricco di contenuti, che si svolgerà dal 5 al 20 febbraio, durante il quale verranno presentate le novità di prodotto sui vari brand del gruppo e approfondite le principali campagne commerciali pensate per supportare e facilitare l’attività delle singole agenzie.\r

L'impegno sociale\r

In continuità con le edizioni precedenti, anche il tour del 2026 sarà ospitato da organizzazioni impegnate in progetti sociali e ambientali, per accendere i riflettori su temi di forte impatto per il settore turistico e, allo stesso tempo, dare visibilità alle realtà che operano a livello locale con iniziative concrete.\r

\r

«Nel corso di questi anni abbiamo progressivamente incrementato il numero di tappe dei nostri roadshow decentrandoli rispetto ai grandi centri abitati - commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour -. L’obiettivo è quello di arrivare sempre più vicini alle adv. Come sempre puntiamo ad illustrare le grandissime novità che riguardano il prodotto, le programmazioni, gli sviluppi digital, i piani loyalty e le azioni di comunicazione lanciate su scala nazionale. Allo stesso tempo, continuiamo a promuovere un impegno concreto verso la comunità perché crediamo che il valore del nostro settore passi anche attraverso iniziative capaci di generare un impatto positivo sul territorio».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alpitour World, adv al centro del roadshow \"Condividere\"","post_date":"2026-01-27T12:08:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769515727000]}]}}