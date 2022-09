Cathay Pacific aumenta la capacità prevista per fine anno, anche se la piena ripresa dovrà attendere

Cathay Pacific ha rivisto al rialzo le previsioni di capacità offerta per la fine dell’anno, in seguito all’allentamento delle restrizioni di viaggio da parte di Hong Kong, anche se il vettore – citando “complessità operative” – sottolinea che una piena ripresa “richiederà ancora del tempo”.

La compagnia aerea stima quindi che la capacità alla fine dell’anno sarà circa un terzo dei livelli precedenti alla pandemia del 2019. In miglioramento quindi rispetto alle previsioni di luglio, in cui Cathay prevedeva di ripristinare solo il 25% della capacità pre-pandemia. La notizia giunge mentre Hong Kong continua a revocare gradualmente le restrizioni imposte negli ultimi mesi, tra cui l’obbligo di quarantena per i membri dell’equipaggio con sede a Hong Kong al momento dell’arrivo, nonché l’abolizione dei divieti di volo da diverse regioni.

Intanto in agosto Cathay ha registrato un aumento del 15% dei passeggeri rispetto a luglio, raggiungendo circa 254.000 passeggeri. L’aumento su base annua è stato di circa l’88%, ma è soltanto il 9% dei numeri pre-pandemia. Il confronto rispetto al traffico del 2021 vede un aumento dell’83% a fronte di un aumento della capacità del 23,5%. Tuttavia, Cathay osserva che il traffico è stato solo il 14% dei numeri 2019, mentre la capacità è stata di circa il 16% rispetto ai livelli pre-pandemici.