Cathay Pacific aggiunge capacità al network: obiettivo 70% dei livelli pre-Covid entro fine 2023 Cathay Pacific ha accolto con favore la decisione del governo di Hong Kong di eliminare alcune delle ultime restrizioni legate al Covid-19, e auspica che la mossa contribuisca ulteriormente a ripristinare le operazioni del proprio hub a Hong Kong International. La compagnia aerea prevede di offrire nel mese di dicembre circa 1,16 milioni di posti attraverso il proprio network, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente. Anche la consociata HK Express ha aumentato la capacità del 50,1%, raggiungendo 178.646 posti mese su mese, Le rotte per Sapporo, Fukuoka, Penang e Dhaka sono riprese a dicembre, mentre Phuket e Nagoya sono tra le destinazioni di Cathay Pacific che ripartiranno a gennaio 2023. Anche HK Express ha ripristinato i voli per Tokyo Haneda, Da Nang e Chiang Mai, mentre i servizi per Jeju e Busan sono in programma per gennaio. Cathay Pacific prevede di ripristinare i livelli di capacità a un terzo della capacità pre-pandemia entro la fine del 2022 e spera di arrivare al 70% circa entro la fine del prossimo anno. Il pieno recupero è previsto per il 2024. L’allentamento delle restrizioni ai viaggi a Hong Kong arriva mentre la Cina continua a rivedere la rigida politica di zero-Covid. All’inizio di questo mese, Pechino ha eliminato la necessità di sottoporre i viaggiatori ai test prima dei voli nazionali, oltre ad aver rimosso l’obbligo di controlli all’arrivo per i voli regionali. Il 12 dicembre, inoltre, il Paese ha disattivato un’applicazione per il tracciamento dei telefoni.

