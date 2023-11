Caro-voli sulla Sicilia: Aeroitalia e Ita Airways sconteranno i biglietti

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia. “Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: "Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc. La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa. Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere. [post_title] => I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas [post_date] => 2023-11-17T14:42:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700232122000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia e Ita Airways sarebbero disponibili ad aderire all'iniziativa varata dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi contro il caro-voli. Lo anticipa il presidente della regione, Renato Schifani: "Sono contento che con la compagnia di bandiera si possa finalmente costruire un dialogo approntato alla massima collaborazione con l'obiettivo di ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti gli isolani il diritto, costituzionalmente garantito, alla mobiltà". L'adesione di Ita sarebbe stata comunicata a Schifani dal direttore generale del vettore, Andrea Benassi, ma si attende la conferma ufficiale per i prossimi giorni. Aeroitalia aveva già dato invece la sua disponibilità. La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro -voli, puntualmente atteso per le festività natalizie e di fine anno. In pratica sono previsti sconti del 25% sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate. [post_title] => Caro-voli sulla Sicilia: Aeroitalia e Ita Airways sconteranno i biglietti [post_date] => 2023-11-17T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700220360000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fs e Msc. Sviluppare l’intermodalità fra trasporto marittimo e ferroviario con maggiori e più efficaci sinergie per ampliare la rete logistica del trasporto merci da e verso i porti italiani ed europei, attraverso una Newco per la creazione di nuovi terminal. È il principale obiettivo del Memorandum of understanding firmato a Ginevra da Sabrina De Filippis, ad di Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo FS italiane, e Giuseppe Prudente, chief logistics officer di Msc e presidente di Medlog alla presenza di Luigi Ferraris, ad Gruppo FS, e Gianluigi Aponte, chairman del gruppo Msc. «Il Memorandum firmato oggi, con un importante partner internazionale, conferma l’impegno che il Gruppo FS sta portando avanti per diventare il player europeo della logistica - ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics. L’accordo rientra tra le azioni del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la realizzazione di nuovi hub multimodali, tecnologicamente avanzati e a basso impatto sull’ambiente. Questo permetterà di incrementare i volumi delle merci trasportate in treno anche grazie a connessioni sempre più efficaci dei nostri porti e dei nostri terminal alla rete nazionale e ai corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-gomma». Nuova società L’accordo prevede la creazione di una nuova società controllata da Mercitalia Logistics (51%) e partecipata da Medlog (49%), società del gruppo MSC che si occupa di intermodalità e logistica, con la finalità di progettare, realizzare e gestire nuovi terminal merci all’interno dei siti dei due Gruppi in Italia. «Crediamo fortemente nella collaborazione tra i nostri gruppi – ha commentato Giuseppe Prudente - Questo importante accordo è figlio di un progetto aziendale nato con l’ambizione di diventare uno degli operatori più importanti in Europa, per offrire ai clienti soluzioni logistiche ottimizzate e sempre più sostenibili. Inoltre, va ricordato come la riduzione del trasporto su gomma per le lunghe distanze, contribuisce non solo a minori emissioni ma anche ad una maggiore sicurezza e qualità di vita per i nostri dipendenti». [post_title] => Fs e Msc: una NewCo per il trasporto e l'intermodalità delle merci [post_date] => 2023-11-17T10:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700217469000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci gli agenti di viaggi coinvolti da King Holidays in un fam trip alle Azzorre in collaborazione con l’ente del turismo e Tap Portugal. Il to capitolino torna a investire fortemente sulla meta atlantica. L’educational, che si è svolto dal 7 al 12 novembre, ha permesso agli adv di riscoprire da vicino la vivibilità e la vivacità delle Azzorre grazie a un programma di viaggio che non si è limitato solo all’immagine classica della destinazione, ma che ha permesso di conoscere anche i suoi volti più inediti. Accanto ai principali highlights dell’isola, il focus del fam-trip sono state le numerose strutture alberghiere che, in seguito a forti investimenti, hanno portato a un notevole potenziamento dell’offerta ricettiva con proprietà anche di alto livello, come i 5 stelle Grand Hotel Açores Atlântico, Octant Ponta Delgada o Verde Mar & Spa. Gli agenti hanno inoltre provato in prima persona le experiences proposte ai clienti: oltre a fare un bagno rilassante nelle piscine termali del giardino botanico Terra Nostra e ad assaggiare il famoso cozido, uno spezzatino di carne e verdure cucinato in modo naturale grazie al calore del sottosuolo, hanno avuto il tempo prima per un’escursione in catamarano dedicata all’osservazione dei cetacei e successivamente per una visita nella zona di Nordeste, considerata l’area più ricca di fiori in tutta Europa. Dopo una sosta al Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell'isola, l’educational si è concluso a Lisbona, dove il gruppo ha ammirato alcuni quartieri della capitale lusitana, come Belem e le sue famosissime torre di Belem e monumento alle Scoperte, per poi rifarsi il palato con le pastel de nata, piccole tortine di sfoglia cotte al forno e farcite con crema caramellata. “King Holidays – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, che ha personalmente accompagnato il fam trip – punta da sempre tanto sulla qualità degli itinerari quanto sulla formazione degli intermediari. Per questa ragione, pur essendo impegnativi da un punto di vista economico, continuiamo a puntare sugli educational: una risorsa fondamentale per conoscere fino in fondo tutti i segreti e le novità di una destinazione, ideali da proporre sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci è già stato”. E a dimostrazione dell’importanza degli educational, King Holidays ne ha recentemente organizzati altri due, oltre a quello nelle Azzorre: uno si è svolto a settembre in Egitto, a cui hanno partecipato 30 agenti di viaggio, in occasione del lancio della destinazione nella programmazione del to con il progetto Crociera + Cairo in 5 stelle, mentre l’altro è previsto in Marocco dal 23 al 29 novembre, con un programma che include il tour delle Città Imperiali e un’estensione a Tangeri e alla città blu Chefchaouen. [post_title] => King Holidays fa rotta sulle Azzorre: dieci gli adv in fam trip nella meta atlantica [post_date] => 2023-11-17T10:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700217022000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines non smette di investire sulle rotte transatlantiche: dal prossimo 22 novembre la compagnia volerà in codeshare con airBaltic, fornendo ai passeggeri collegamenti convenienti e opzioni più flessibili di prenotazione ed emissione di biglietti tra il Nord America e la Lettonia. “Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo - ha affermato Alain Bellemare, president - International di Delta -. Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”. Il codeshare consentirà a Delta di inserire il proprio codice su venti rotte operate da airBaltic verso tre delle principali città della compagnia lettone - Riga, Tallinn e Vilnius. “Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’oceano Atlantico - ha aggiunto Martin Gauss, president e ceo di airBaltic -. La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”. [post_title] => Delta volerà in codeshare con airBaltic dal prossimo 22 novembre [post_date] => 2023-11-17T09:30:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700213458000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I sindacati di Ita Airways e del gruppo Lufthansa, sostengono "pienamente la partnership industriale e l'ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways" e chiedono "alla Commissione europea di approvare e sostenere l'operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo". La presa di posizione dei sindacati delle due compegnie aeree (Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi, Ufo) è stata espressa in una dichiarazione congiunta ripresa dall'Ansa, che evidenzia come il passaggio sia importante anche per la salvaguardia dei posti di lavoro. "Questo sviluppo - precisa la nota diffusa in lingua italiana e in tedesco - è la strada giusta per Ita e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l'aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l'economia". “Un forte impegno per la crescita di Ita e per la partnership industriale con Lufthansa garantisce un futuro solido per i lavoratori e un’operatività sostenibile per un’infrastruttura fondamentale per l’Italia. Come rappresentanti di tutti i lavoratori – chiosa la nota – continueremo a lavorare insieme per un’Ita forte, un Gruppo Lufthansa forte e un sistema aeronautico europeo forte”. [post_title] => Lufthansa-Ita: i sindacati chiedono all'Ue un via libera 'tempestivo' all'operazione [post_date] => 2023-11-17T09:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700212589000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400129" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa[/caption] Dopo un'estate decisamente positiva il gruppo Palladium conferma l'obiettivo 1 miliardo di euro di fatturato entro la fine di quest'anno già annunciato a inizio 2022. La compagnia spagnola ha infatti chiuso una stagione estiva decisamente positiva, con un tasso di occupazione medio delle proprie strutture a livello globale dell'83%, pari a due punti percentuali in più rispetto al medesimo periodo del 2022. Ancora più significativo, l'incremento dei ricavi medi per camera disponibile, saliti del 12%. Ottimi in particolare i risultati del complesso siciliano del gruppo, il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, che ha raggiunto un tasso di occupazione dell'87%, con un revpar in crescita del 15%. La struttura è la prima destinazione per il mercato italiano, con gli ospiti tricolori che hanno rappresentato il 14% degli arrivi complessivi nella proprietà, secondi solo ai britannici (31%). [post_title] => Il gruppo Palladium si avvicina all'obiettivo 1 mld di fatturato [post_date] => 2023-11-16T12:42:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700138541000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caro voli sempre nel mirino dell'Antitrust: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ripresa da Adnkronos, rende infatti noto di aver avviato un’indagine conoscitiva sull’uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. Alla base di questa decisione il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda. L’attività di indagine riguarderà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sulle condizioni di offerta ai consumatori legati all’uso degli algoritmi di prezzo, nel contesto di riferimento. L’indagine approfondirà anche le modalità di comunicazione al pubblico dei prezzi dei biglietti aerei e delle loro diverse componenti. Negli ultimi anni il grado di automatizzazione e di sofisticazione di questi sistemi è notevolmente aumentato, sia per la crescita esponenziale delle informazioni trattabili sia per l’evoluzione tecnologica. In prospettiva, l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning potrebbe consentire l’uso di algoritmi di auto-apprendimento, in grado di elaborare nuovi criteri di definizione dei prezzi. L’Autorità potrà, a seguito dell’indagine conoscitiva, imporre alle imprese misure comportamentali o strutturali per eliminare le distorsioni della concorrenza o per raccomandare le opportune modifiche legislative/regolamentari così da migliorare il funzionamento dei mercati. Inoltre se - nel corso del procedimento - le imprese presentano impegni, l’Autorità potrà valutarne l’idoneità a risolvere le criticità rilevate e renderli obbligatori, conclude la nota. [post_title] => Caro voli: parte un'indagine dell'Antitrust sulle rotte per Sicilia e Sardegna [post_date] => 2023-11-16T12:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700138142000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impulso agli investimenti dalla base di Verona per il 2024 di Volotea: dalla prossima primavera la compagnia spagnola inaugurerà 6 nuovi collegamenti, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, e voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita). Sul Catullo Volotea posizionerà un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego diretto ad altre 30 persone e indiretto a oltre 170. Per il 2024, il vettore prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita. La compagnia dal 2012 - anno del debutto a Verona - ad oggi ha trasportato circa 5,3 milioni di passeggeri su Verona, dove ha operato oltre 40.000 voli. «I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del mare e del relax». In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame sempre più forte e sinergico con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle Stagioni Artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017, portando così l’opera ad alta quota. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e Verona for All, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti. «Con questi nuovi collegamenti, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area». 