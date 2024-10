Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar. Il programma si articolerà in 18 tappe in tutta Italia, per presentare le ultime tendenze e novità dei prodotti Naar legate al mare d’inverno, con particolare attenzione alle destinazioni più ambite: Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Tra le novità in arrivo, da segnalare anche un inedito tool dedicato alla creazione di pacchetti volo + mare per rendere l’offerta ancora più completa e flessibile, su cui il fondatore Frederic Naar sta lavorando insieme ai software engineer della compagnia. In ogni appuntamento, la forza vendite sarà affiancata dai product manager guidati da Corrado Locatelli e da partner di primo piano come Emirates, Atmosphere, Constance, Baglioni, Ita Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Klm. Il calendario prevede oggi la tappa di Palermo, domani quella di Catania, il 24 ottobre Verona e Brescia, il 28 Roma, il 29 Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia e il 30 Rimini. A novembre il 4 sarà la volta di Torino e Como, il 5 Genova e Bari, il 6 Pescara e Firenze, il 7 Livorno e il 12 Perugia. Infine, in chiusura del roadshow il 13 novembre a Milano, Naar ha anche organizzato un esclusivo workshop. A questo evento saranno invitati espositori provenienti da tutte le destinazioni trattate dal tour operator; un’occasione per chiudere in bellezza questa serie di incontri e per rafforzare i legami con partner e agenti di viaggi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477471" align="alignleft" width="300"] L’Atmosphere Kanifushi Maldives è la nuova esclusiva per il mercato italiano di Naar[/caption] Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar. Il programma si articolerà in 18 tappe in tutta Italia, per presentare le ultime tendenze e novità dei prodotti Naar legate al mare d'inverno, con particolare attenzione alle destinazioni più ambite: Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Tra le novità in arrivo, da segnalare anche un inedito tool dedicato alla creazione di pacchetti volo + mare per rendere l’offerta ancora più completa e flessibile, su cui il fondatore Frederic Naar sta lavorando insieme ai software engineer della compagnia. In ogni appuntamento, la forza vendite sarà affiancata dai product manager guidati da Corrado Locatelli e da partner di primo piano come Emirates, Atmosphere, Constance, Baglioni, Ita Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Klm. Il calendario prevede oggi la tappa di Palermo, domani quella di Catania, il 24 ottobre Verona e Brescia, il 28 Roma, il 29 Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia e il 30 Rimini. A novembre il 4 sarà la volta di Torino e Como, il 5 Genova e Bari, il 6 Pescara e Firenze, il 7 Livorno e il 12 Perugia. Infine, in chiusura del roadshow il 13 novembre a Milano, Naar ha anche organizzato un esclusivo workshop. A questo evento saranno invitati espositori provenienti da tutte le destinazioni trattate dal tour operator; un’occasione per chiudere in bellezza questa serie di incontri e per rafforzare i legami con partner e agenti di viaggi. [post_title] => Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar [post_date] => 2024-10-23T13:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729689577000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 29 ottobre e si concluderò il 14 novembre la nuova edizione del roadshow Condividere di Alpitour. Il programma prevede 40 tappe in tutta Italia, con un numero di agenti attesa di circa 1.600 professionisti. Questa edizione si inserisce in un ampio programma di eventi sul territorio italiano e di fam trip, a conferma della forte attenzione della compagnia nei confronti del settore trade. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati, 19 gli Aw Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano, 44 le live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow. Durante ogni tappa di Condividere saranno affrontate diverse tematiche: le nuove proposte per la stagione invernale dei vari brand del gruppo, con qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva, le caratteristiche principali del contratto commerciale 2024/2025, le specifiche iniziative rivolte alle agenzie di viaggio, le promozioni riservate al cliente finale e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi. Come già avvenuto l'anno scorso, gli incontri si svolgeranno in spazi legati a imprese o associazioni attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su specifiche tematiche sociali e offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte. “Sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni e che ci vede sempre più vicini a realtà locali, che fondano la propria attività sull’attenzione al prossimo e sulla solidarietà – commenta il direttore commerciale, Alessandro Seghi –. È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri significativamente superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere”. [post_title] => Alpitour: al via il nuovo roadshow Condividere in 40 tappe [post_date] => 2024-10-23T12:11:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729685491000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età. Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” . Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche. I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato.. [post_title] => Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023 [post_date] => 2024-10-23T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729683354000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà per il Giappone a fine ottobre il primo tour autunnale con accompagnatore dall'Italia griffato Mapo World. "Con il nostro brand pensato per il lungo raggio stiamo sperimentando molto – spiega Barbara Marangi, general manager Mapo Travel -. Autunno in Giappone è un’avventura alla scoperta del Paese del Sol Levante con un programma esclusivo e la consueta assistenza h24. I nostri team specialist sono continuamente al lavoro e in ascolto delle agenzie di viaggio per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali”. A novembre riparte anche il tradizionale roadshow in giro per l’Italia con le tappe di Trento e Vicenza, prima di spostarsi nelle regioni centrali. “Non smettiamo mai di incontrare le agenzie. Solo attraverso il confronto diretto con chi ha il compito di presentare i prodotti Mapo ai viaggiatori è infatti possibile dare vita a tour unici e tailor made. Agli adv presenteremo sia importanti conferme come il mare Italia e la programmazione su Marocco, Turchia ed Egitto, con voli disponibili dai principali aeroporti anche per le festività natalizie, sia grosse novità come il potenziamento delle partenze per mete best seller come la Thailandia e i viaggi di gruppo con corso fotografico. Il primo sarà in Sudafrica accompagnati da Franco Cappellari, master photographer della Nikon School”. Al centro degli incontri, pure i viaggi di nozze con pacchetti personalizzati in giro per il mondo: “La luna di miele è un momento unico. Ed è per questo che i nostri esperti realizzano tour costruiti sulle esigenze degli sposi - conclude Barbara Marangi -. La Thailandia è sicuramente una delle destinazioni preferite. Ma registriamo ottimi riscontri anche sul Giappone, con tour kimoni e onsen in esclusiva, sugli Stati Uniti, da vivere on the road con partenza da Los Angeles, sull'Australia, con un itinerario da ovest a est e da sud a nord, nonché sull'Indonesia con l’isola dell’amore e degli dei”. [post_title] => Al via i tour autunnali di Mapo World. Si parte dal Giappone [post_date] => 2024-10-23T11:18:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729682297000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già ventilata in occasione dell'ultima fiera di Rimini, arriva ora l'ufficializzazione dell'accordo in esclusiva per il mercato italiano del 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives. Protagonista dell'operazione, il to Naar Bespoke Travel che in questo modo decide di presidiare maggiormente il prodotto mare. “Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – sottolinea Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts (due brand del gruppo Atmosphere Core, ndr) -. Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità”. "L'accordo con Atmosphere è un passo che arriva in un momento di grande fermento per noi - aggiunge il ceo e titolare del to milanese, Frederic Naar -. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale. E l'Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati”. Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggio. “La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti - conclude il general manager di Naar, Luca Battifora -. L'Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gli effetti si possono definire ville (a partire da 100 mq), offerta culinaria declinata in cinque ristoranti, un modello di all- inclusive che davvero contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort”. [post_title] => Naar investe nel prodotto mare: firmata l'esclusiva per l'Atmosphere Kanifushi Maldives [post_date] => 2024-10-22T13:04:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729602243000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477340" align="alignleft" width="287"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption] Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor. La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore. “L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”. La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro. Di Elisa Biagioli [post_title] => “Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco [post_date] => 2024-10-22T09:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729590268000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network di 64 destinazioni nel mondo per Thai Airways durante l'inverno 2024-25 che vede anche un aumento delle frequenze sulle rotte principali: in particolare, la compagnia opererà un doppio collegamento giornaliero per Francoforte, Londra, Sydney e Melbourne fino al prossimo aprile. In Europa il vettore volerà tutti i giorni su Monaco, Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Zurigo, Parigi e Milano; dal prossimo 1° dicembre, inoltre, sarà ripristinato anche anche un collegamento giornaliero tra l'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok e Bruxelles. Anche i voli per Istanbul e Perth saranno giornalieri. Nella regione Asia-Pacifico, le novità della winter includono cinque voli giornalieri per Singapore, quattro per Hong Kong e tre per Tokyo Narita (più due voli giornalieri per l'aeroporto di Haneda). Thai Airways rafforza anche la capacità sulle rotte verso l'India, la Cina e il Sud-est asiatico, tra cui un doppio volo quotidiano per Denpasar e Kathmandu, 22 voli settimanali per Delhi, undici voli settimanali per Shanghai e dieci servizi settimanali per Pechino. Il vettore ha confermato anche nove voli giornalieri per Phuket, oltre a due voli al giorno per Krabi e 35 voli settimanali per Chiang Mai. [post_title] => Thai Airways vola sull'inverno con un network di 64 destinazioni [post_date] => 2024-10-22T09:15:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729588537000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha messo in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per viaggiare dal 27 ottobre 2024. Lo schedule prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere. La compagnia gestirà le due rotte in esclusiva fino al 25 ottobre 2025 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025. "Non appena Ita riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli". “L’avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale del vettore -. Non solo assicuriamo i servizi su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti, con il resto d’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network nonché con quelle raggiunte dai vettori partner”. La compagnia segnala inoltre che "qualore dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro il 26 ottobre 2024, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri". [post_title] => Ita Airways: sono in vendita i voli in ct da Alghero per Linate e Roma [post_date] => 2024-10-21T09:05:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729501527000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico. Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci. Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni. Tra le novità di quest’anno, il festival "DeMusicAssisi Winter Edition", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale. La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia. Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto. E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo. Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come "Musei per tutti nel Parco del Subasio" e "Assisi, le pietre parlano", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi. [post_title] => Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni [post_date] => 2024-10-17T10:38:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729161495000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parte oggi il nuovo roadshow winter waves di naar" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":335,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L’Atmosphere Kanifushi Maldives è la nuova esclusiva per il mercato italiano di Naar[/caption]\r

\r

Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar. Il programma si articolerà in 18 tappe in tutta Italia, per presentare le ultime tendenze e novità dei prodotti Naar legate al mare d'inverno, con particolare attenzione alle destinazioni più ambite: Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Tra le novità in arrivo, da segnalare anche un inedito tool dedicato alla creazione di pacchetti volo + mare per rendere l’offerta ancora più completa e flessibile, su cui il fondatore Frederic Naar sta lavorando insieme ai software engineer della compagnia.\r

\r

In ogni appuntamento, la forza vendite sarà affiancata dai product manager guidati da Corrado Locatelli e da partner di primo piano come Emirates, Atmosphere, Constance, Baglioni, Ita Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Klm. Il calendario prevede oggi la tappa di Palermo, domani quella di Catania, il 24 ottobre Verona e Brescia, il 28 Roma, il 29 Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia e il 30 Rimini. A novembre il 4 sarà la volta di Torino e Como, il 5 Genova e Bari, il 6 Pescara e Firenze, il 7 Livorno e il 12 Perugia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Infine, in chiusura del roadshow il 13 novembre a Milano, Naar ha anche organizzato un esclusivo workshop. A questo evento saranno invitati espositori provenienti da tutte le destinazioni trattate dal tour operator; un’occasione per chiudere in bellezza questa serie di incontri e per rafforzare i legami con partner e agenti di viaggi.","post_title":"Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar","post_date":"2024-10-23T13:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729689577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 29 ottobre e si concluderò il 14 novembre la nuova edizione del roadshow Condividere di Alpitour. Il programma prevede 40 tappe in tutta Italia, con un numero di agenti attesa di circa 1.600 professionisti. Questa edizione si inserisce in un ampio programma di eventi sul territorio italiano e di fam trip, a conferma della forte attenzione della compagnia nei confronti del settore trade. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati, 19 gli Aw Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano, 44 le live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow.\r

\r

Durante ogni tappa di Condividere saranno affrontate diverse tematiche: le nuove proposte per la stagione invernale dei vari brand del gruppo, con qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva, le caratteristiche principali del contratto commerciale 2024/2025, le specifiche iniziative rivolte alle agenzie di viaggio, le promozioni riservate al cliente finale e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi. Come già avvenuto l'anno scorso, gli incontri si svolgeranno in spazi legati a imprese o associazioni attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su specifiche tematiche sociali e offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte.\r

\r

“Sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni e che ci vede sempre più vicini a realtà locali, che fondano la propria attività sull’attenzione al prossimo e sulla solidarietà – commenta il direttore commerciale, Alessandro Seghi –. È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri significativamente superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere”.","post_title":"Alpitour: al via il nuovo roadshow Condividere in 40 tappe","post_date":"2024-10-23T12:11:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729685491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età.\r

\r

Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” .\r

\r

Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche.\r

\r

I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato..","post_title":"Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023","post_date":"2024-10-23T11:35:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729683354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà per il Giappone a fine ottobre il primo tour autunnale con accompagnatore dall'Italia griffato Mapo World. \"Con il nostro brand pensato per il lungo raggio stiamo sperimentando molto – spiega Barbara Marangi, general manager Mapo Travel -. Autunno in Giappone è un’avventura alla scoperta del Paese del Sol Levante con un programma esclusivo e la consueta assistenza h24. I nostri team specialist sono continuamente al lavoro e in ascolto delle agenzie di viaggio per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali”.\r

\r

A novembre riparte anche il tradizionale roadshow in giro per l’Italia con le tappe di Trento e Vicenza, prima di spostarsi nelle regioni centrali. “Non smettiamo mai di incontrare le agenzie. Solo attraverso il confronto diretto con chi ha il compito di presentare i prodotti Mapo ai viaggiatori è infatti possibile dare vita a tour unici e tailor made. Agli adv presenteremo sia importanti conferme come il mare Italia e la programmazione su Marocco, Turchia ed Egitto, con voli disponibili dai principali aeroporti anche per le festività natalizie, sia grosse novità come il potenziamento delle partenze per mete best seller come la Thailandia e i viaggi di gruppo con corso fotografico. Il primo sarà in Sudafrica accompagnati da Franco Cappellari, master photographer della Nikon School”.\r

\r

Al centro degli incontri, pure i viaggi di nozze con pacchetti personalizzati in giro per il mondo: “La luna di miele è un momento unico. Ed è per questo che i nostri esperti realizzano tour costruiti sulle esigenze degli sposi - conclude Barbara Marangi -. La Thailandia è sicuramente una delle destinazioni preferite. Ma registriamo ottimi riscontri anche sul Giappone, con tour kimoni e onsen in esclusiva, sugli Stati Uniti, da vivere on the road con partenza da Los Angeles, sull'Australia, con un itinerario da ovest a est e da sud a nord, nonché sull'Indonesia con l’isola dell’amore e degli dei”.","post_title":"Al via i tour autunnali di Mapo World. Si parte dal Giappone","post_date":"2024-10-23T11:18:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729682297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già ventilata in occasione dell'ultima fiera di Rimini, arriva ora l'ufficializzazione dell'accordo in esclusiva per il mercato italiano del 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives. Protagonista dell'operazione, il to Naar Bespoke Travel che in questo modo decide di presidiare maggiormente il prodotto mare.\r

\r

“Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – sottolinea Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts (due brand del gruppo Atmosphere Core, ndr) -. Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità”.\r

\r

\"L'accordo con Atmosphere è un passo che arriva in un momento di grande fermento per noi - aggiunge il ceo e titolare del to milanese, Frederic Naar -. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale. E l'Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati”.\r

\r

Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggio.\r

\r

“La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti - conclude il general manager di Naar, Luca Battifora -. L'Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gli effetti si possono definire ville (a partire da 100 mq), offerta culinaria declinata in cinque ristoranti, un modello di all- inclusive che davvero contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort”.\r

\r

","post_title":"Naar investe nel prodotto mare: firmata l'esclusiva per l'Atmosphere Kanifushi Maldives","post_date":"2024-10-22T13:04:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729602243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477340\" align=\"alignleft\" width=\"287\"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption]\r

\r

Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor.\r

\r

La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore.\r

\r

“L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”.\r

\r

La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. \r

\r

Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225.\r

\r

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"“Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco","post_date":"2024-10-22T09:44:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729590268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network di 64 destinazioni nel mondo per Thai Airways durante l'inverno 2024-25 che vede anche un aumento delle frequenze sulle rotte principali: in particolare, la compagnia opererà un doppio collegamento giornaliero per Francoforte, Londra, Sydney e Melbourne fino al prossimo aprile.\r

\r

In Europa il vettore volerà tutti i giorni su Monaco, Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Zurigo, Parigi e Milano; dal prossimo 1° dicembre, inoltre, sarà ripristinato anche anche un collegamento giornaliero tra l'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok e Bruxelles. Anche i voli per Istanbul e Perth saranno giornalieri.\r

\r

Nella regione Asia-Pacifico, le novità della winter includono cinque voli giornalieri per Singapore, quattro per Hong Kong e tre per Tokyo Narita (più due voli giornalieri per l'aeroporto di Haneda).\r

\r

Thai Airways rafforza anche la capacità sulle rotte verso l'India, la Cina e il Sud-est asiatico, tra cui un doppio volo quotidiano per Denpasar e Kathmandu, 22 voli settimanali per Delhi, undici voli settimanali per Shanghai e dieci servizi settimanali per Pechino.\r

\r

Il vettore ha confermato anche nove voli giornalieri per Phuket, oltre a due voli al giorno per Krabi e 35 voli settimanali per Chiang Mai.\r

\r

","post_title":"Thai Airways vola sull'inverno con un network di 64 destinazioni","post_date":"2024-10-22T09:15:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729588537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per viaggiare dal 27 ottobre 2024.\r

Lo schedule prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere.\r

La compagnia gestirà le due rotte in esclusiva fino al 25 ottobre 2025 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025. \"Non appena Ita riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli\".\r

“L’avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale del vettore -. Non solo assicuriamo i servizi su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti, con il resto d’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network nonché con quelle raggiunte dai vettori partner”. \r

La compagnia segnala inoltre che \"qualore dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro il 26 ottobre 2024, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri\".","post_title":"Ita Airways: sono in vendita i voli in ct da Alghero per Linate e Roma","post_date":"2024-10-21T09:05:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729501527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico.\r

\r

Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci.\r

\r

Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni.\r

\r

Tra le novità di quest’anno, il festival \"DeMusicAssisi Winter Edition\", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale.\r

\r

La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia.\r

\r

Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto.\r

\r

E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo.\r

\r

Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come \"Musei per tutti nel Parco del Subasio\" e \"Assisi, le pietre parlano\", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni","post_date":"2024-10-17T10:38:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729161495000]}]}}