Blue Panorama: Enac ha sospeso la licenza di trasporto aereo

L’Enac informa che, in data odierna (ieri per chi legge, ndr) «la compagnia aerea Blue Panorama ha notificato la sospensione dell’attività commerciale a partire da domani, 28 ottobre 2021, a seguito della crisi del settore conseguente alla pandemia da Covid-19. La decisione del vettore fa seguito al procedimento avviato dall’Enac il 22 ottobre u.s., per la sospensione del Certificato di operatore aereo (Coa) e della licenza di trasporto aereo, correlato alla richiesta di chiarimenti sulle carenze di natura finanziaria riscontrate nella società, ma che non hanno comunque mai avuto impatti sulla sicurezza del volo.

Nel prendere atto della comunicazione, pertanto, l’Enac sta procedendo con la sospensione del Certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio di trasporto aereo di Blue Panorama.

L’Enac, nell’invitare i passeggeri in possesso di biglietti emessi dal vettore Blue Panorama a contattare la compagnia aerea per ogni informazione, continuerà a seguire nei prossimi giorni gli sviluppi della situazione a tutela dell’interesse pubblico e dei passeggeri».