Blue Panorama rimane a terra: sospese le attività di volo

La breve avventura di Blue Panorama in casa Uvet segna il passo. La compagnia aerea ieri sera “ha sospeso le attività di volo – si legge in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti -. Un’ulteriore ed ennesima vittima della crisi del settore che si aggiunge agli altri vettori aerei Alitalia, Air Italy, Ernest e Norwegian.

Il vettore, come più volte denunciato dallo stesso Luca Patanè, ha dovuto affrontare la pesante crisi provocata dalla pandemia e la mancata erogazione dei fondi Covid a sostegno del settore.

Un settore in crisi

«Peggiora ulteriormente lo stato di crisi dell’intero settore – riprendono i sindacati – che, come dichiariamo da mesi, sta implodendo soprattutto nel caso degli operatori italiani. L’intera filiera versa in uno stato di crisi, è da inizio anno che denunciamo il rischio di un crollo complessivo del sistema ed il tavolo aperto solo adesso presso il Mims si rende ancora più vitale ed urgente affinché si trovino soluzioni rapide e siano previsti ammortizzatori sociali per tutto il 2022 -spiegano le organizzazioni sindacali, che proseguono–.

E’ prioritario affrontare il tema industriale e quindi le grandi crisi ad esso collegate a partire da Alitalia–Ita per rafforzare il progetto della nuova compagnia e ricondurlo ad un ambito più idoneo sia in termini di dimensioni che di rapporti di lavoro. Va affrontata la crisi del sistema aeroportuale per le società di handling e catering. Il tavolo incardinato al Mims deve essere riconvocato al più presto dal momento che sono decine di migliaia i posti di lavoro a rischio».