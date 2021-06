Patanè e gli interventi del governo sul turismo: “Troppo poco e troppo lentamente”

“I ristori? Li aspettiamo con ansia…”: Luca Patanè, presidente di Luke Air/Blue Panorama Airlines e del gruppo Uvet, risponde così riguardo agli interventi del governo italiano a supporto del settore turistico, a margine dell’evento che questa mattina ha visto protagonista a Malpensa il nuovo A330-200 della compagnia in livrea Luke Air.

Il presidente bacchetta senza mezzi termini le iniziative finora messe in campo: “Non si può vivere d’aria. E’ stato fatto troppo poco in proporzione al valore di questo settore – e includo non solo il trasporto aereo, ma tutto il comparto turistico -, soprattutto sono state lente le decisioni, a cominciare da quelle sulle vaccinazioni e poi del green pass. Purtroppo, i tempi della politica non sono quelli degli imprenditori ma non sono soprattutto quelli dei clienti che ancora oggi non sanno cosa fare, prenotare oppure no, cancellare… Dobbiamo cambiare atteggiamento, un’altra crisi così e salta il paese. Probabilmente occorrerà anche tollerare di viaggiar in modo diverso”.

Vaccinazioni che stanno molto a cuore a Patané che definisce “non tollerabile che qualcuno oggi possa ancora rifiutare la vaccinazione. Questa deve essere una battaglia senza frontiere: il nostro personale impiegato non può mettere a repentaglio la salute dei clienti”.