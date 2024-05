Costa: accordo con Sostravel per il servizio Lost Luggage Concierge Costa Crociere introduce il servizio Lost Luggage Concierge per le sue crociere 2024. Grazie a un accordo con Sostravel, in caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo in aeroporto del volo che prenderanno per imbarcare sulla loro crociera, gli ospiti Costa saranno assistiti nel rintracciamento e riconsegna delle valige direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione). Sostravel si occuperà di tutte le operazioni necessarie per il recupero del bagaglio senza che gli ospiti debbano fare nulla, se non procedere alla denuncia di smarrimento in aeroporto, necessaria per attivare il servizio. Il Lost Luggage Concierge sarà incluso in modalità predefinita, senza alcun costo, per tutti gli ospiti Fly & Cruise in partenza dall’Europa tra maggio e fine novembre 2024, che acquisteranno il pacchetto completo volo + crociera. Tra pochi giorni, anche gli ospiti Cruise Only in partenza dall’Europa nello stesso periodo, ovvero coloro che prenoteranno solo la crociera, provvedendo eventualmente al volo per conto proprio, potranno usufruire del Lost Luggage Concierge, acquistandolo prima della partenza direttamente sul sito di Sostravel tramite l’app MyCosta. “Questo servizio contribuirà a differenziare ulteriormente le nostre vacanze nel panorama del turismo organizzato, incrementando la qualità della nostra offerta – spiega il vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere, Daniel Caprile. “La fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere rappresentano un’opportunità di crescita importante per noi – aggiunge il direttore generale di Sostravel, Massimo Crippa -. I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti. E questo accordo, insieme ai precedenti accordi b2b recentemente siglati, sono la migliore delle dimostrazioni”. Condividi

Grazie a un accordo con Sostravel, in caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo in aeroporto del volo che prenderanno per imbarcare sulla loro crociera, gli ospiti Costa saranno assistiti nel rintracciamento e riconsegna delle valige direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione). Sostravel si occuperà di tutte le operazioni necessarie per il recupero del bagaglio senza che gli ospiti debbano fare nulla, se non procedere alla denuncia di smarrimento in aeroporto, necessaria per attivare il servizio.\r

\r

Il Lost Luggage Concierge sarà incluso in modalità predefinita, senza alcun costo, per tutti gli ospiti Fly & Cruise in partenza dall’Europa tra maggio e fine novembre 2024, che acquisteranno il pacchetto completo volo + crociera. Tra pochi giorni, anche gli ospiti Cruise Only in partenza dall’Europa nello stesso periodo, ovvero coloro che prenoteranno solo la crociera, provvedendo eventualmente al volo per conto proprio, potranno usufruire del Lost Luggage Concierge, acquistandolo prima della partenza direttamente sul sito di Sostravel tramite l’app MyCosta.\r

\r

“Questo servizio contribuirà a differenziare ulteriormente le nostre vacanze nel panorama del turismo organizzato, incrementando la qualità della nostra offerta - spiega il vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere, Daniel Caprile. \"La fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere rappresentano un’opportunità di crescita importante per noi - aggiunge il direttore generale di Sostravel, Massimo Crippa -. I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti. E questo accordo, insieme ai precedenti accordi b2b recentemente siglati, sono la migliore delle dimostrazioni”.","post_title":"Costa: accordo con Sostravel per il servizio Lost Luggage Concierge","post_date":"2024-05-08T14:21:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715178096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le famiglie italiane puntano sempre di più sulla vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023, che aveva a sua volta già registrato un +10% delle prenotazioni dei nuclei familiari rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dall'analisi condotta da Crocierissime, agenzia web dedicata al mondo delle crociere in Italia.\r

\r

Tra i motivi, il rapporto qualità-prezzo molto interessante. Le tariffe all inclusive generalmente includono alloggio, pasti, intrattenimento e molte attività a bordo, facilitando la pianificazione del budget e garantendo alle famiglie un'esperienza senza pensieri. Inoltre, le navi da crociera offrono qualcosa per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager e alle zone relax per i grandi, garantendo divertimento e svago per ogni membro della famiglia.\r

\r

L'età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni.\r

\r

Le destinazioni più amate dalle famiglie sono il Mediterraneo Occidentale e le Isole Greche, che mostrano un aumento delle prenotazioni del 18% e del 17% rispettivamente nel primo trimestre del 2024.. Costa Azzurra, Spagna e Grecia risultano essere le preferite dalle famiglie, particolarmente nei mesi estivi da maggio ad agosto, quando rivelano tutto il loro fascino e offrono esperienze indimenticabili per grandi e piccini.\r

\r

Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi, poiché offrono un'opportunità unica di vivere l'atmosfera natalizia e di iniziare il nuovo anno con un'avventura indimenticabile; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all'anno precedente.\r

\r

Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale e alla sua efficiente infrastruttura. Seguono subito dopo Genova, mentre Bari, Napoli e Savona completano la lista.\r

\r

«È bello constatare che sempre più famiglie scelgono le crociere come la loro vacanza ideale e che l’età media dei genitori a bordo si sia abbassata ulteriormente verso i 28/29 anni, dato che sottolinea il nostro primato di crocieristi più giovani a livello mondiale - dichiara Laura Amoretti, CEO di Crocierissime - Questo crescente interesse riflette il nostro costante impegno nel metterci al servizio delle famiglie per cercare le soluzioni più adatte per loro, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili: le crociere offrono infatti un ambiente unico dove le famiglie possono rilassarsi e divertirsi insieme, esplorando diverse destinazioni senza lo stress di organizzare ogni singolo dettaglio del viaggio».","post_title":"Crocierissime, aumentano del 13% le famiglie che scelgono le vacanze in crociera","post_date":"2024-05-08T11:46:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715168800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, torna a sentenziare sull'operazione Ita Airways-Lufthansa al vaglio dell'Unione europea: secondo il ceo «la soluzione (per un via libera equo della Commissione europea, ndr) è semplice: dovrebbe esserci un passaggio di slot a easyJet a Milano Linate (...) e a Ryanair a Roma Fiumicino».\r

\r

«Solo così avremo una vera concorrenza» commenta O'Leary, ripreso dall'Ansa, sottolineando che la decisione sull'operazione rappresenta una «sfida per l'Ue». Sempre secondo il numero uno della low cost irlandese la quota di slot da cedere da parte delle due compagnie, dovrebbe essere «del 30%» in entrambi gli aeroporti.\r

\r

Il manager irlandese ha puntualizzato che al momento non sono in corso trattative con Francoforte per la cessione degli slot a Ryanair. «Lufthansa non ce ne ha parlato e le ultime persone a cui vogliono distribuire gli slot siamo noi (...) Saremmo certamente interessati\r

\r

«Vogliamo che la fusione» tra Ita e Lufthansa sia «approvata, ma con seri rimedi alla concorrenza» ha concluso O'Leary.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"O'Leary su Ita-Lufthansa: «Devono cedere gli slot, sia a Linate sia a Roma Fiumicino»","post_date":"2024-05-08T11:18:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715167115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling cancella oltre il 30% dei suoi voli in Francia tra l'8 e il 9 maggio a causa di uno sciopero del personale di cabina nella base della compagnia all'aeroporto di Parigi Orly, che proseguirà fino a domenica 12 maggio.\r

\r

Il vettore spagnolo del gruppo Iag ha dichiarato che sta lavorando «in coordinamento con tutti i team per ridurre al minimo i disagi» e che sta informando «tutti i clienti delle opzioni alternative disponibili per mitigare, per quanto possibile, i maggiori disagi». Vueling, che opera circa 120 voli giornalieri in Francia, ha previsto diverse alternative per i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni, dal rimborso del biglietto, al trasferimento su altri voli o al cambio della data di viaggio.\r

\r

Lo scorso 29 aprile, il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo della compagnia, ha indetto uno sciopero dall'8 al 12 maggio per chiedere negoziati “equi” con la dirigenza su un nuovo accordo aziendale. ","post_title":"Vueling taglia il 30% dei voli in Francia per lo sciopero del personale di cabina","post_date":"2024-05-08T10:58:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715165892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines prenderà in leasing tre nuovi E195-E2 da Azorra, con consegne previste tra la fine di luglio e il terzo trimestre del 2024. La compagnia polacca aggiungerà l'Embraer E195-E2 alla propria flotta per migliorare la flessibilità operativa e favorire l'espansione del network. \r

\r

L'E2 consente una transizione senza soluzione di continuità nell'arco di pochi giorni per gli attuali equipaggi di volo E1 di Lot e offre una cabina spaziosa e confortevole per i passeggeri, garantendo un'esperienza di viaggio estremamente confortevole, senza sedili centrali.\r

\r

«Questo miglioramento della flotta non solo segna il nostro continuo impegno verso l'aviazione sostenibile, ma celebra anche la nostra partnership con Embraer sin dall'introduzione del primo Ejet nel 2004. Grazie all'efficienza e al comfort per i passeggeri dell'E195-E2, siamo pronti a potenziare il network, introducendo frequenze aggiuntive verso destinazioni selezionate» ha dichiarato Michał Fijoł, ceo di Lot.\r

\r

La compagnia aerea ha previsto per l'E195-E2, che può ospitare un massimo di 146 passeggeri, una configurazione in classe singola con 136 posti.\r

\r

Lot è stato il primo operatore dell'E-jet nel 2004. Il primo volo, il 17 marzo 2004, è stato effettuato con un E170 dalla capitale polacca a Vienna. Oggi la compagnia aerea polacca opera con una flotta di 43 E-jet che la rendono uno dei maggiori operatori di E-jet in Europa. ","post_title":"Lot Polish Airlines aggiunge alla flotta tre Embraer E195-E2 in leasing","post_date":"2024-05-08T10:09:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715162940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466873\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Occhiuto ed Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Taglio del nastro a Reggio Calabria per la nuova base di Ryanair: qui la low cost irlandese ha posizionato un aeromobile e ha lanciato 8 nuove rotte, di cui 5 internazionali: Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia.\r

\r

«Questa significativa espansione - ha dichiarato il ceo, Eddie Wilson - segna l’inizio di una strategia a lungo termine con la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, aumentando il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al tempo stesso le tariffe più basse d’Europa. Con l’impegno di fornire tariffe competitive e una maggiore connettività, Ryanair è pronta a trasformare i viaggi per residenti e visitatori, sbloccando il pieno potenziale della Regione Calabria, attirando una gamma diversificata di turisti e stimolando lo sviluppo economico».\r

\r

«All’atto del mio insediamento ho ereditato un sistema aeroportuale immobile, quasi al collasso - ha sottolineato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. In pochi mesi abbiamo posto la Sacal sotto il controllo della Regione e l’abbiamo resa finalmente operativa. Parallelamente abbiamo costruito un piano di ammodernamento di tutti gli aeroporti calabresi. Due anni fa lo scalo di Reggio Calabria era in coma, senza alcuna prospettiva di sviluppo e con i voli per Roma e per Milano che rischiavano di essere cancellati. Abbiamo salvato quei collegamenti, li abbiamo fatti raddoppiare, e qualche mese fa abbiamo presentato ufficialmente con Eddie Wilson, che ringrazio per questa sua nuova visita nella nostra Regione, lo sbarco di Ryanair in riva allo Stretto.\r

\r

Inoltre, quest'estate Ryanair ha potenziato le rotte anche dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone: la compagnia è oggi presente in Calabria con 30 collegamenti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il sistema aeroportuale regionale, per portare sempre più turisti in Calabria e anche per dare nuove opportunità ai nostri concittadini. Con Ryanair abbiamo iniziato un percorso che nei prossimi mesi e nei prossimi anni porterà grandi e positive novità per la nostra Regione».","post_title":"Ryanair fa base a Reggio Calabria e apre otto nuove rotte di cui 5 internazionali","post_date":"2024-05-08T09:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715162047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Milano Linate è ufficialmente un aeroporto 'full biometric' dopo che ieri è stato inaugurato il servizio di FaceBoarding, che consente ai passeggeri che lo desiderano di accedere ai controlli di sicurezza e procedere all'imbarco grazie al sistema biometrico di riconoscimento facciale. \r

\r

Il city airport milanese è il primo scalo in Europa a utilizzare la biometria per il riconoscimento facciale.\r

\r

Il servizio - che ieri ha avuto come testimone d'eccezione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - è disponibile per tutte le compagnie aeree che integreranno i loro sistemi di check-in e boarding con FaceBoarding: Ita Airways e Sas sono stati i primi due vettore ad aderire.\r

\r

\"Questa tecnologia utilizza la biometria per sostituire la tradizionale carta di imbarco e la carta d'identità durante il transito attraverso i controlli di sicurezza e all'ingresso al gate. L'obiettivo principale è duplice: migliorare la sicurezza complessiva del processo e offrire un'esperienza più fluida e comoda ai passeggeri\" ha dichiarato l'ad di Sea Aeroporti, Armando Brunini, che ha sottolineato il percorso di 'rinascita' dello scalo di Linate: \"Questo aeroporto nell'ultimo anno e mezzo - dopo la riqualificazione infrastrutturale avvenuta a cavallo del Covid che ne ha cambiato i connotati fisici - è stato protagonista di 3 innesti di innovazione e tecnologia significativi: sulla Smart security, con la riduzione dei tempi di transito e semplificando i percorsi dei passeggeri; poi la metro 4, vero game changer di cui l’aeroporto è un grande beneficiario e oggi il FaceBoarding, ulteriore investimento che punta a migliorare ancora di più l'esperienza del passeggero\".\r

\r

I passeggeri che si sono precedentemente registrati tramite i chioschi nello scalo o direttamente dai propri dispositivi mobili (l'app mobile sarà disponibile da giugno), riducono così i tempi dei controlli dei documenti d'identità mentre aumenta la sicurezza e garantisce la tutela dei dati dei passeggeri. Non sarà più necessario, infatti, mostrare i propri documenti e/o la carta d'imbarco ai tornelli Pre-Security (tornelli d'accesso all'area controlli di sicurezza) e ai gate per l'imbarco che diventano self-service.\r

\r

La soluzione è l'evoluzione della precedente fase test e, come essa, si basa sulla adesione volontaria del passeggero con registrazione annuale o per il singolo volo.\r

\r

\"Attraverso l'adozione di queste nuove tecnologie - ha osservato il sindaco Sala - Milano abbraccia pienamente il suo ruolo di attore globale, respingendo con fermezza qualsiasi forma di provincialismo. Gli aeroporti, in particolare, rappresentano il punto di partenza di questa audace visione, fungendo da ponte tra la città e il mondo\".\r

\r

[gallery ids=\"466865,466868,466866,466864,466863,466860\"]","post_title":"Milano Linate attiva il FaceBoarding: si può volare senza mostrare i documenti","post_date":"2024-05-08T08:45:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715157914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, annuncia la nuova partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo i clienti di Maggiore e gli ospiti del parco potranno godere di vantaggi e agevolazioni.\r

Gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento in uno dei parchi più importanti in Italia e in Europa. Per coloro che non sono ancora membri bastano pochi semplici passi per iscriversi gratuitamente al Maggiore Club e godere di questo sconto esclusivo e molti altri vantaggi.\r

Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle comode city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia. Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l'auto in modo rapido e sicuro grazie a Maggiore QuickPass","post_title":"Maggiore e Gardaland stringono una nuova partnership","post_date":"2024-05-07T13:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715090029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro ancestrale di radici lontane che raccontano della Sardegna, terra aspra e generosa di piante aromatiche spontanee, piante officinali che fanno parte di un atavico patrimonio collettivo, ma anche di sole, di sabbia bianca, di brezza marina e di spezie coltivate nelle terre più sussurrate. Grazie alla collaborazione con il creatore di fragranze Luca Maffei e con Mariangela Rossi, autrice di vari libri nel settore, l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo, che si concretizza in un profumo creato per l'occasione. «Vorrei che l'ospite, una volta varcata la soglia dell'albergo, sentisse il profumo di una casa sarda, non di un qualsiasi hotel e riuscisse immediatamente a riconoscere l'essenza della Sardegna», sottolinea Diana Zuncheddu, anima dello storico 5 stelle.\r

\r

Il profumo mira a raccogliere l'intensità delle sfumature dell'isola, con un accordo di elicriso, ginepro, zafferano, in un cocktail in cui le note calde della pianta dai fiori giallo oro che richiamano il miele, unite a quelle balsamiche del ginepro, sprofondano in qualcosa di più speziato, come lo zafferano sardo, la cui coltivazione ha origini molto antiche. L'essenza, in vendita nella spa dell'hotel, è ulteriormente accentuata da un mix di ambra dorata e di legni ispirato agli alberi secolari dell'isola.\r

\r

Il progetto vuole anche coinvolgere con un calendario di tre appuntamenti (8 giugno, 8 luglio e 8 settembre) per un'immersione sensoriale nelle nuove cene olfattive presso il ristorante Marinella dell'hotel. Durante tutta la stagione, gli ospiti potranno inoltre trovare nella carta un signature dessert profumato, creato dal pastry chef Andrea Tortora. Anche il bar manager Marcello Cabiddu ha ideato due cocktail olfattivi dedicati alle essenze della Sardegna e in omaggio alla nuova fragranza Abi d'Oru\r

\r

Infine, non possono mancare le Esperienze Olfattive: il tour botanico con il giardiniere nel parco dell'hotel (una curiosità: la suite 136 è dedicata proprio a Eva Mameli Calvino, nata a Sassari, madre dello scrittore Italo e considerata la prima vera botanica italiana) e la masterclass di preparazione del cocktail olfattivo.","post_title":"L'Abi d'Oru inaugura la stagione con un inedito progetto olfattivo dedicato alla Sardegna","post_date":"2024-05-07T10:39:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1715078382000]}]}}