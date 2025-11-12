BeOnd: la Milano-Malé da oggi farà tappa al Red Sea International Airport Novità BeOnd dall’aeroporto di Milano Malpensa: da oggi, 12 novembre, la rotta verso le Maldive non effettuerà più uno scalo tecnico a Dubai, ma opererà via Red Sea International Airport, in Arabia Saudita. La compagnia aerea premium – che ha aperto i suoi primi collegamenti tra Milano e Malé nel luglio del 2024 – ha infatti ottenuto i diritti di traffico sulla nuova tratta verso l’avveniristico aeroporto saudita, inaugurato a fine 2023 con i primi voli domestici, per poi accogliere anche quelli internazionali nel 2024. Il volo viene operato con un Airbus A321 configurato per accogliere 68 passeggeri, due volte alla settimana (mercoledì e sabato). Nelle scorse settimane BeOnd ha ripreso i collegamenti da Monaco di Baviera a Malé introducendo anche Dubai, nell’ambito dell’espansione del network invernale. «Mentre continuiamo a crescere ed espanderci, la passione della Germania per i viaggi leisure premium rende Monaco una tappa naturale del nostro percorso – ha sottolineato Tero Taskila, presidente e ceo di beOnd -. Con la domanda di viaggi curati e interamente in business class in continua crescita, il ritorno di Monaco di Baviera in vista della stagione invernale arriva in un momento in cui stiamo assistendo a un forte aumento delle prenotazioni e a un rinnovato interesse per le destinazioni con clima mite. Dubai e Malé ci consentiranno di soddisfare tale domanda e di ricollegarci con un importante gateway europeo per i viaggiatori invernali». Condividi

