Ana Holding: ritorno all’utile operativo nell’anno finanziario 2022-2023

L’intero anno finanziario di Ana Holding (All Nippon Airways) ha risentito dell’impatto della pandemia, ma la domanda di passeggeri sta mostrando una tendenza alla ripresa. Inoltre, le vendite cargo internazionali hanno raggiunto un livello record grazie all’impegno volto ad intercettare la forte domanda di merci. Di conseguenza, il fatturato operativo per l’anno finanziario è aumentato del 40% rispetto all’anno precedente.

I continui sforzi di gestione dei costi hanno portato ad una riduzione delle spese operative, nonostante l’aumento di 1,3 volte per i voli passeggeri, 1,5 volte per il cargo internazionale e 1,6 volte per i voli nazionali operati da Peach, rispetto all’anno precedente.

Ana Holding ha registrato una perdita per il secondo anno finanziario consecutivo; tuttavia, il fatturato operativo e l’utile hanno segnato miglioramenti significativi rispetto all’anno precedente.

Ulteriori segni di ripresa nella domanda sono visibili grazie alla revoca delle misure di quasi-emergenza in Giappone a marzo, così come all’allentamento delle restrizioni di ingresso in vari paesi.

L’azienda prevede un ritorno all’utile per l’anno finanziario 2022-23, sostenuto dalla ripresa della domanda passeggeri e da iniziative di gestione dei costi.