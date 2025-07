All Nippon Airways: bilancio positivo per il primo trimestre del nuovo esercizio All Nippon Airways chiude il primo trimestre dell’esercizio 2025-26 positivamente e mantiene la vision per l’intero anno, stimando un aumento del fatturato, accompagnato però da una diminuzione degli utili. Nei tre mesi archiviati lo scorso 30 giugno, Ana ha registrato un fatturato di 548,7 miliardi di yen (circa 3,3 miliardi di euro), stabilendo un nuovo record. I voli passeggeri internazionali hanno raggiunto un fatturato record di 1,2 miliardi di euro, supportato dalle ottime performance delle tre nuove rotte Haneda-Milano, Haneda-Stoccolma e Haneda-Istanbul, che hanno registrato un load factor medio di circa l’80% grazie alla forte domanda inbound. Sul fronte domestico, sia il numero di passeggeri che il coefficiente di riempimento hanno superato i dati dell’anno precedente grazie alla stimolazione della domanda leisure. Le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente a causa dell’aumento dei costi di outsourcing e del personale. Tuttavia, l’utile operativo è aumentato del 21% raggiungendo quota 224 milioni di euro, il secondo livello più alto mai registrato dopo il record stabilito nell’anno fiscale 2023. L’obiettivo del vettore è quello di realizzare in modo affidabile il piano annuale e mantenere una crescita sostenuta. Condividi

