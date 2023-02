Airbus e Qatar Airways risolvono la disputa sugli A350 con un “accordo amichevole” Qatar Airways ed Airbus hanno messo la parola fine all’aspra controversia legale che le ha viste protagoniste negli ultimi 18 mesi, a causa del degrado della superficie dell’A350 e sul fermo dell’aeromobile A350. È ora in corso un progetto di riparazione ed entrambe le parti non vedono l’ora di riportare in volo questi velivoli in sicurezza. I dettagli dell’accordo – che le due parti hanno definito “amichevole e reciprocamente accettabile” – sono riservati; ora, si procederà a sospendere le rivendicazioni legali. In pratica, gli ordini cancellati per 23 A350 non consegnati e 50 A321neos sono stati ripristinati: è previsto il pagamento da parte di Airbus di diverse centinaia di milioni di dollari al vettore del Golfo, in cambio dall’esenzione di ulteriori richieste di risarcimento. “L’accordo transattivo non costituisce ammissione di responsabilità per nessuna delle parti – precisa una nota di Airbus -. L’intesa così raggiunta consentirà a Qatar Airways ed Airbus di andare avanti e lavorare insieme come partner”.

