Air Transat a BMT per incontrare le agenzie: “Pronti a ripartire”

Air Transat a BMT per presentare alle agenzie di viaggio il programma dei voli all’avvio.

«Siamo presenti a BMT per incontrare gli agenti di viaggio – spiega Tiziana Della Serra, managing director del gsa Rephouse – che sono nostri partner. Ci piace l’idea di aggiungere dei volti al rapporto con il canale agenziale, che è stato e continua ad essere molto stretto».

Si riprende il 9 aprile, con l’avvio del Roma Fiumicino – Montréal, a cui seguirà il no-stop dalla Capitale verso Toronto (17 aprile). Il network operativo da aprile a ottobre vedrà complessivamente l’avvio di 13 voli diretti: da Roma 5 voli diretti per Toronto e 4 voli diretti per Montréal da aprile 2022 ; da Venezia 1 volo diretto per Toronto e 2 voli diretti per Montréal da maggio 2022 o Lamezia Terme 1 volo diretto per Toronto da giugno 2022.

«Notiamo già una buona richiesta – anticipa Tiziana Della Serra -, non solo da parte degli individuali, ma anche dei gruppi. Le tariffe sono molto competitive e l’allentamento delle regole legate al Covid sui viaggi rappresenteranno un forte slancio per l’appeal dei viaggi oltreoceano».