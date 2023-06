Air France: riapre oggi i battenti la lounge all’aeroporto di San Francisco Air France riapre oggi le porte della lounge dell’aeroporto di San Francisco, completamente rinnovata e situata al gate A del terminal internazionale. Dedicata ai clienti La Première, Business e Flying Blue Elite Plus di Air France, Klm e delle compagnie aeree partner Skyteam, la lounge è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30. Più grande di 90 metri quadrati, ha ora una superficie totale di 565 m2 e 117 posti a sedere. Completamente riprogettata dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, questa lounge celebra l’esperienza di viaggio francese, fin dal momento dell’arrivo in aeroporto. Grazie alla scelta di materiali nobili come il legno e la pelle e ai colori di Air France, con sfumature di blu, bianco e tocchi di rosso, vanta un design raffinato e chic. L’arredamento presenta creazioni di designer francesi come le sedie Little Tulip di Pierre Paulin, gli sgabelli da bar Ester di Patrick Jouin e le sedie Softshell dei fratelli Bouroullec. La lounge offre un’atmosfera calda ed elegante, combinando alcove private e spazi conviviali. Panchine, sedie comode e tavoli alti sono il luogo ideale per rilassarsi o lavorare in tranquillità. Durante la stagione estiva 2023 la compagnia opererà fino a 12 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di San Francisco.

