Air Europa: si dimette il ceo Jesús Nuño de la Rosa. Nuovo cda e flotta ampliata L’amministratore delegato di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, lascia il proprio incarico, dopo il recente investimento di Turkish Airlines nella compagnia aerea spagnola, che ha consentito a quest’ultima di completare il rimborso anticipato del prestito statale contratto con Sepi. In un comunicato, Air Europa sottolinea che l’accordo con il presidente della compagnia e di Globalia, Juan José Hidalgo, è stato raggiunto in un «clima di amicizia e massima cordialità» e che è già stato approvato dal consiglio di amministrazione. Secondo quanto riferisce El Mundo, a loro volta, i rappresentanti della Sepi nel consiglio di amministrazione, César Hernández e Juan Manuel Bujía, hanno rassegnato le dimissioni da amministratori della società una volta che la compagnia ha completato il rimborso del prestito. Air Europa ha ringraziato Nuño de la Rosa per la «dedizione, impegno e lealtà durante lo svolgimento del suo incarico» dal luglio 2022 e Hernández e Buijía per tutto il lavoro svolto e il loro impegno durante questo periodo. Ora, la compagnia aerea rinnoverà il suo consiglio di amministrazione. I piani di ampliamento della flotta Proprio oggi Air Europa ha firmato al Dubai Airshow un protocollo d’intesa (MoU) con Airbus per l’acquisto di un massimo di 40 aeromobili A350-900: un accordo che va a costituire il perno attorno a cui ruota il rinnovo della flotta a lungo raggio. L’arrivo dell’A350 imprime infatti un’accelerata al rinnovamento della flotta long haul di Air Europa e stimola una crescita redditizia nei mercati chiave dell’America Latina grazie alle prestazioni e all’economicità senza pari del velivolo. I passeggeri potranno inoltre godere di un comfort eccezionale, il migliore della categoria. «Questo ordine rappresenta una pietra miliare strategica nello sviluppo della flotta di Air Europa, accelerandone la crescita redditizia attraverso il rinnovamento dell’attuale flotta di widebody – ha dichiarato Hidalgo -. L’A350-900 è un punto di svolta per le principali destinazioni dell’America Latina. Offre un’esperienza di cabina eccezionale e le prestazioni operative e l’economicità necessarie per espandere la rete della compagnia aerea senza compromessi, garantendo i più alti standard nel trasporto aereo». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'amministratore delegato di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, lascia il proprio incarico, dopo il recente investimento di Turkish Airlines nella compagnia aerea spagnola, che ha consentito a quest'ultima di completare il rimborso anticipato del prestito statale contratto con Sepi. In un comunicato, Air Europa sottolinea che l'accordo con il presidente della compagnia e di Globalia, Juan José Hidalgo, è stato raggiunto in un «clima di amicizia e massima cordialità» e che è già stato approvato dal consiglio di amministrazione. Secondo quanto riferisce El Mundo, a loro volta, i rappresentanti della Sepi nel consiglio di amministrazione, César Hernández e Juan Manuel Bujía, hanno rassegnato le dimissioni da amministratori della società una volta che la compagnia ha completato il rimborso del prestito. Air Europa ha ringraziato Nuño de la Rosa per la «dedizione, impegno e lealtà durante lo svolgimento del suo incarico» dal luglio 2022 e Hernández e Buijía per tutto il lavoro svolto e il loro impegno durante questo periodo. Ora, la compagnia aerea rinnoverà il suo consiglio di amministrazione. I piani di ampliamento della flotta Proprio oggi Air Europa ha firmato al Dubai Airshow un protocollo d'intesa (MoU) con Airbus per l'acquisto di un massimo di 40 aeromobili A350-900: un accordo che va a costituire il perno attorno a cui ruota il rinnovo della flotta a lungo raggio. L'arrivo dell'A350 imprime infatti un'accelerata al rinnovamento della flotta long haul di Air Europa e stimola una crescita redditizia nei mercati chiave dell'America Latina grazie alle prestazioni e all'economicità senza pari del velivolo. I passeggeri potranno inoltre godere di un comfort eccezionale, il migliore della categoria. «Questo ordine rappresenta una pietra miliare strategica nello sviluppo della flotta di Air Europa, accelerandone la crescita redditizia attraverso il rinnovamento dell'attuale flotta di widebody - ha dichiarato Hidalgo -. L'A350-900 è un punto di svolta per le principali destinazioni dell'America Latina. Offre un'esperienza di cabina eccezionale e le prestazioni operative e l'economicità necessarie per espandere la rete della compagnia aerea senza compromessi, garantendo i più alti standard nel trasporto aereo». [post_title] => Air Europa: si dimette il ceo Jesús Nuño de la Rosa. Nuovo cda e flotta ampliata [post_date] => 2025-11-18T11:06:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463996000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oceania Cruises ha svelato i dettagli di Sonata, la prima nave della classe Sonata e la più grande nave della compagnia di crociere realizzata fino ad oggi. Un rendering della grande sala da pranzo mostra calde tonalità di rosa chiaro per le sedute, con accenti in bronzo, mentre l'atrio avrà una scala bianca, una moquette color acquamarina e un elemento centrale scultoreo. Con 86.000 tonnellate di stazza lorda, la Sonata sarà più grande del 28% rispetto alle navi più grandi della flotta, Oceania Allura e Oceania Vista. La capacità di accoglienza, tuttavia, aumenterà solo del 16% circa, arrivando a 1.390 ospiti. Debutto nel 2027 Il suo debutto è previsto per agosto 2027 e sarà la prima di quattro navi della classe Sonata della compagnia, tutte con la stessa capacità di trasporto passeggeri. Tra ufficiali e membri dell'equipaggio, saranno 855. Circa un terzo degli alloggi della Sonata saranno suite, e ci saranno due nuove categorie di suite Oceania. Le suite armatoriali saranno "completamente reinventate", ha affermato la compagnia di crociere in un messaggio riportato da Travel Weekly. Sonata avrà ristoranti come il Jacques, il Red Ginger, il Polo Grill e il Toscana. Ci saranno anche nuovi punti ristoro, che Oceania prevede di annunciare nei prossimi mesi. L'Oceania Sonata è in costruzione in Italia presso Fincantieri. Il debutto delle successive tre navi della classe è previsto per il 2029, 2032 e 2035. Il debutto della Sonata, previsto per il 2027, avverrà appena due anni dopo quello di Allura, battezzato la scorsa settimana a Miami . [post_title] => Oceania Cruises: ecco i dettagli della prima nave di classe Sonata [post_date] => 2025-11-18T09:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459540000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eccellenza, rigore e rispetto del passeggero. Per Corsica Sardinia Ferries l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione. La compagnia, fondata dall’armatore corso Pascal Lota, negli anni non ha mai perso di vista uno dei principali obiettivi: alzare il livello dell’offerta enogastronomia a bordo. Un obiettivo che si concretizza di anno in anno con programmi ed investimenti volti a garantire ai passeggeri un’accoglienza di alto livello e fare in modo che anche una semplice traversata possa essere un esperienza gastronomica unica. Corsica Sardinia Ferries è l’unica compagnia di navigazione passeggeri in Italia che gestisce la ristorazione in proprio, senza affidarsi a terzi. In poche parole ha direttamente il controllo degli acquisti delle materie prime, della creazione dei menù e della formazione del personale. Proprio perché si tratta di una convinzione profonda, quella di garantire al passeggero servizio e piatti eccellenti, Corsica Sardinia Ferries, nel corso degli ultimi dieci anni ha collaborato con cuochi di alto livello come Filippo Chiappini Dattilo, che da qualche tempo affianca la compagnia nella creazione dei menu a bordo delle Navi Gialle, nella formazione del personale di cucina e nella sperimentazione di nuovi piatti, mescolando tradizione e innovazione. Filippo Chiappini Dattilo, prima di essere titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza (2 Stelle Michelin) ha lavorato con gli chef stellati francesi Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin. E oggi è uno degli chef italiani più apprezzati. “Ho trascorso 30 anni nel mio ristorante di Piacenza – racconta Filippo Chiappini Dattilo – e dopo averlo lasciato ho intrapreso una nuova avventura con Corsica Sardinia Ferries, che mi consente di trasferire il mio know how ai giovani”. Il passaggio dal ristorante di Piacenza alle navi è stata una sorpresa per Chiappini Dattilo. “Ho toccato con mano l’importanza dell’accoglienza e della cura a bordo anche durante una semplice traversata – aggiunge lo chef – I traghetti non hanno nulla da invidiare alle navi da crociera, per questo ogni piccolo momento passato a bordo deve garantire servizi di alto livello”. Nel rispetto dell’equilibrio tra innovazione e tradizione, i passeggeri della compagnia trovano nel menu non solo piatti originali, ma anche ricette che richiamano la cultura culinaria di Corsica e Sardegna. “A bordo utilizziamo sempre materie prime fresche e di stagione - sottolinea lo Chef – Non solo, ma con una grande attenzione a ridurre gli sprechi e a rispettare l’ambiente. Qualità e sostenibilità sono fondamentali. Per esempio, oltre a non utilizzare la plastica, ci rivolgiamo alla pesca sostenibile e acquistiamo prodotti bio. La qualità e la selezione delle materie prime sono molto importanti, ma dal momento che i numeri dei pasti sono più alti rispetto ad un ristorante a terra, dobbiamo considerare anche la reperibilità di un prodotto durante un periodo più lungo”. [gallery ids="501650,501653,501652"] Per quanto riguarda l’aspetto formativo del personale di bordo, che Corsica Sardinia Ferries cura da molto tempo, è stata istituita una vera e propria “nave scuola” che accoglie i giovani aspiranti chef. L’obiettivo è quello di innestare forze nuove a bordo. “I giovani sono molto attenti e desiderosi di imparare – aggiunge lo Chef - è una bella soddisfazione lavorare con loro. Dobbiamo spronarli per fargli capire che devono credere in questo lavoro, con amore e passione. La crescita professionale continua esiste anche nel campo marittimo. Se lavori bene il percorso è incredibile e molto appagante. Dopo alcune settimane, a contatto con il mondo della cucina navale, i ragazzi hanno le idee più chiare su quella che può essere una carriera a bordo ed eventualmente possono sceglierla come possibilità di impiego ”. Il ruolo formativo di Filippo Chiappini Dattilo comprende naturalmente anche il coinvolgimento di tutto il personale nell’esecuzione dei piatti che cambiano a seconda delle stagioni o delle innovazioni che lo chef vuole apportare. “Il passeggero deve trovare su tutte le navi della flotta la stessa preparazione, qualità e presentazione dei piatti – commenta lo Chef – A bordo non ci sono piatti di serie A o di serie B. La qualità eccellente è una caratteristica sia del ristorante Dolce Vita che del Self Service. La creazione dei piatti segue le materie prime della stagione. Per questo la conoscenza della materia prima è fondamentale, poi segue la tecnica. I ragazzi sono sempre molto interessati e propositivi: vengono coinvolti nei piatti che cambiano, con l’utilizzo di materie prime che magari prima non conoscevano”. La qualità dei piatti va sempre di pari passo con il servizio a tavola: l’apparecchiatura come anche il materiale o il colore del piatto contribuiscono a rendere speciale l’esperienza per il passeggero. “Partirà a breve una formazione focalizzata sul servizio a tavola – conclude Chiappini Dattilo – perché al cura è a 360 gradi e comprende sia il cibo proposto che il servizio”. Di recente la compagnia ha rinnovato la “mise en place” su alcune navi, un investimento importante che ha permesso un restyling della tavola sia al ristorante che al self service. Si tratta di piccoli dettagli che fanno la differenza e predispongono il passeggero ad apprezzare al meglio l’esperienza a tavola. Il cliente infatti mangia prima con l’occhio e poi con il gusto. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione [post_date] => 2025-11-18T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => accoglienza-a-bordo [1] => chef-filippo-chiappini-dattilo [2] => corsica-sardinia-ferries [3] => cucina-sostenibile [4] => cucina-tradizione-innovazione [5] => eccellenza-culinaria [6] => enogastronomia [7] => esperienza-gastronomica [8] => menu-navi-gialle [9] => qualita-materie-prime [10] => ristorazione-a-bordo [11] => traghetti-corsica [12] => traghetti-sardegna [13] => viaggio-in-traghetto ) [post_tag_name] => Array ( [0] => accoglienza a bordo [1] => chef Filippo Chiappini Dattilo [2] => Corsica Sardinia Ferries [3] => cucina sostenibile [4] => cucina tradizione innovazione [5] => eccellenza culinaria [6] => enogastronomia [7] => esperienza gastronomica [8] => menu navi gialle [9] => qualità materie prime [10] => ristorazione a bordo [11] => traghetti Corsica [12] => traghetti Sardegna [13] => viaggio in traghetto ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763456410000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settanta milioni di euro, a tanto ammonta il piano di investimenti previsto dal piano industriale allo studio per l'aeroporto di Palermo: stanziamento suddiviso in quattro macro aree e precisamente l’ampliamento e modernizzazione del terminal passeggeri, lo sviluppo delle aree commerciali e dei servizi al pubblico, la digitalizzazione completa dei processi infrastrutturazione Saf-ready e, su tutto, la privatizzazione della Gesap, la società di gestione dello scalo “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi.in venga varato il piano industriale cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni: Una road map anticipata in occasione della presentazione della stagione invernale 2025-26, come riferisce Il Sole 24 Ore che riprende il commento dell'ad della Gesap, Gianfranco Battisti: «La capitalizzazione è necessaria, non siamo in grado di andare avanti con i soli fondi pubblici» ha spiegato. Il bando per la scelta dell’advisor è quasi pronto e potrebbe essere pubblicato a metà dicembre. Il futuro dello scalo è ben delineato: «Palermo non sarà più un aeroporto di passaggio. Stiamo lavorando su un piano industriale ambizioso, costruito su basi concrete, sostenibili e aperte alle partnership. In un mondo in cui la geografia torna a contare, scegliere Palermo significa investire in un progetto con radici profonde e soprattutto prospettive solide». Battisti precisa che l’obiettivo è connettere Palermo ai grandi hub globali, ricordando che oggi lo scalo vanta collegamenti diretti verso città come New York, Istanbul, Parigi, Londra, Madrid e Vienna. L’intenzione è rafforzare i rapporti con il Nord Africa e il Medio Oriente, considerati mercati in espansione. Il traguardo è attivare tra 7 e 9 nuove rotte intercontinentali entro il 2030. Intanto, la winter conta 45 rotte, 14 compagnie aeree e collegamenti con 13 Paesi: le due principali novità della stagione sono le nuove rotte internazionali verso Varsavia e Bratislava, operate da Ryanair e Wizz Air. Tra novembre 2025 e marzo 2026 saranno oltre 19.500 i movimenti, il 4% in più rispetto allo scorso anno, mentre i posti disponibili superano i 3,4 milioni, con un incremento dell’8%. Il 2025 che volge al termine si chiuderà con circa «9,2 milioni di passeggeri e un load factor dell’87,4% (...) Ma il dato più significativo è la trasformazione strutturale e organizzativa che stiamo guidando, soprattutto per il traffico internazionale che ha superato il 34% del totale. Palermo non vuole più essere un aeroporto regionale, ma una piattaforma intercontinentale, dinamica, connessa e orientata al futuro». [post_title] => Palermo: investimenti da 70 mln di euro per l'aeroporto, sempre più internazionale [post_date] => 2025-11-17T10:15:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763374535000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "In Viaggio con Jaime" ed è la nuova attività che Idee per Viaggiare dedica ai suoi clienti. Si tratta di un nuovo modo di vivere - e raccontare - il viaggio firmato dal t.o.: un'avventura al mese verso destinazioni da sogno con un compagno di viaggio d'eccezione. A guidare il viaggio del mese c’è infatti Jaime, travel ambassador ufficiale di Idee per Viaggiare: sarà lui il tour leader del gruppo. In un mondo popolato da content creator e influencer, il t.o. sceglie di affidarsi a un viaggiatore appassionato, capace di catturare l’essenza dei luoghi e di raccontarla con autenticità. È questo lo spirito di “In Viaggio con Jaime”, il nuovo format creato da Idee per Viaggiare per far vivere ai propri viaggiatori un’esperienza unica, autentica e condivisa. Jaime, il vero viaggiatore Romano di nascita e giramondo per vocazione, Jaime ha trascorso anni a Bali, dove ha imparato a riconoscere e condividere la bellezza di ogni incontro. Dai mercati dell’Oman ai grandi panorami argentini, dalle avventure nel bush africano allo street food orientale, Jaime accompagnerà piccoli gruppi di viaggiatori in esperienze coinvolgenti, confidenziali e su misura, dove il viaggio diventerà una storia da vivere insieme. “In Viaggio con Jaime” è pensato per un pubblico trasversale: coppie, amici, viaggiatori solitari e amanti dell’esplorazione. Un format che unisce la cura del dettaglio tipica di Idee per Viaggiare con il piacere della condivisione e della scoperta, in linea con le nuove tendenze del turismo esperienziale. Libertà e personalizzazione Anche nella formula, il progetto rispecchia l’approccio flessibile e tailor made del brand. Il volo non è incluso, per lasciare ai viaggiatori la possibilità - con il supporto dei consulenti di Idee per Viaggiare - di scegliere compagnia, aeroporto di partenza e durata del viaggio, magari aggiungendo un soggiorno al mare o uno stopover in una città lungo il percorso. Con “In Viaggio con Jaime”, Idee per Viaggiare arricchisce la propria offerta con un prodotto pensato per intercettare nuovi target e valorizzare la forza del racconto come strumento di ispirazione e fidelizzazione. Un progetto che rinnova il dialogo tra tour operator, agenti di viaggio e viaggiatori, confermando la capacità del tour operator di unire professionalità, emozione e contemporaneità. [post_title] => Idee per Viaggiare: le nuove avventure "In Viaggio con Jaime" [post_date] => 2025-11-17T09:45:00+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763372700000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere in prima linea con una speciale promozione per il Black Friday. Da oggi al 1° dicembre sarà possibile prenotare una crociera con sconti fino al 50% sulla quota crociera per il primo e il secondo ospite nella stessa cabina, su una vasta selezione di itinerari in tutto il mondo. La promozione è valida su tutte le aree geografiche e coinvolge tutte le partenze aperte alle vendite con particolare attenzione agli itinerari dell’inverno 2025/2026 e dell’estate 2026, con focus su Mediterraneo e Nord Europa. Sono escluse le partenze in Sud America, Far East, Sud Africa e World Cruise. Le riduzioni Gli sconti, variabili dal 5% al 50%, si applicano alle categorie standard, mentre per l’esclusiva esperienza Msc Yacht Club la riduzione potrà variare in base a performance dedicate con uno sconto che si intende solo sulla quota crociera e solo per i primi due passeggeri nella stessa cabina. «Il Black Friday rappresenta per noi non solo un momento di grande interesse commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi ospiti al mondo Msc - afferma Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo voluto costruire un’offerta ampia e competitiva, che valorizzi sia il lavoro delle agenzie di viaggio sia la qualità del prodotto Msc. È un’iniziativa che unisce convenienza ed esperienza, mantenendo sempre al centro il valore dell’eccellenza che contraddistingue il nostro brand» ha concluso Valentini. [post_title] => Msc Crociere in rotta sul Black Friday [post_date] => 2025-11-14T12:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763124559000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le principali agenzie di viaggio online e gds europee stanno rispondendo alle recenti affermazioni di Google sul presunto impatto negativo del Digital Markets Act (DMA) su hotel e compagnie aeree. Eu Travel Tech accusa il colosso della tecnologia di utilizzare dati inesatti per difendere la propria posizione dominante e di presentare come un danno quello che in realtà è un obbligo di concorrenza leale imposto dalla normativa europea. Il Digital Markets Act è un regolamento dell'Unione Europea del 2022 che ha lo scopo di garantire una concorrenza leale e promuovere l'innovazione nel mercato digitale, imponendo obblighi specifici alle grandi aziende tecnologiche designate come gatekeeper. Queste normative mirano a impedire a questi "controllori degli accessi" di imporre condizioni sleali a consumatori e imprese, rendendo il mercato digitale più aperto e competitivo. Niente trattamento preferenziale Google ha ripetutamente avvertito che il DMA "costringe i motori di ricerca a rimuovere i link diretti ad hotel, voli e ristoranti", il che, a suo avviso, avvantaggia solo "alcuni grandi intermediari". Tuttavia, Eu Travel Tech sostiene che il regolamento non rimuove i link diretti né favorisce terze parti, ma impedisce piuttosto alle piattaforme di riservarsi un trattamento preferenziale nei risultati di ricerca. Il segretario generale diEu Travel Tech, Emmanuel Mounier, ritiene che Google stia cercando di "distogliere l'attenzione dai suoi obblighi e presentare la difesa della sua posizione dominante come una difesa delle piccole imprese. Il problema non è la legge, ma la sua applicazione". [post_title] => Battaglia contro Google che vuole mantenere la sua posizione dominante [post_date] => 2025-11-14T10:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763116733000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Portogallo varerà una nuova strategia decennale per la crescita del turismo che mira a proiettare il paese nella top ten dell'Indice di sviluppo dei viaggi e del turismo del World Economic Forum. La destinazione, che lancerà la nuova Strategia per il turismo 2035 alla fine dell'anno, punta a uno sviluppo “equilibrato e coeso” del turismo in tutto il Portogallo. Attualmente occupa il 12° posto nell'indice di sviluppo del turismo e dei viaggi del Wef, ma punta a superare Canada e Svizzera per entrare nella top 10 entro i prossimi tre anni, come dichiarato da Carlos Abade, presidente di Visit Portugal, ripreso da Travel Weekly. L'indice, nato nel 2022, valuta e misura le politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore turistico e il loro contributo allo sviluppo di un paese. La nuova strategia del Portogallo avrà 12 programmi incentrati su diversi “pilastri”, che spazieranno dal cambiamento climatico, alla formazione dei professionisti del turismo, dalla mobilità sostenibile alla capacità dei collegamenti aerei. Tra le priorità, il rafforzamento del connubio turismo-residenti locali; maggiore unione fra turismo e industria locale, ad esempio attraverso tour enogastronomici; specializzarsi, diversificare e investire nei mercati di origine concentrandosi su cultura, arte e gastronomia; e concentrarsi sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. «Vogliamo migliorare la qualità dell'esperienza di chi visita il Portogallo, ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita di chi ci vive» ha affermato Abade. Nel 2024 oltre 30 milioni di turisti hanno visitato il Portogallo e, complessivamente, il paese ha totalizzato 28 miliardi di euro di entrate turistiche, provenienti da visitatori domestici e internazionali, che era l'obiettivo fissato per il 2027. [post_title] => Portogallo: entro fine anno il lancio della nuova Strategia per il turismo al 2035 [post_date] => 2025-11-13T14:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763042939000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Perugia inaugura Lab – Luisa Annibale Base, progetto fortemente voluto da Destinazione Cioccolato Srl SB. Un intervento di riqualificazione che si inserisce in un disegno più ampio: a pochi metri dal Lab, infatti, il primo novembre ha aperto ufficialmente la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, ospitato negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia. «Il LAB è stato un obiettivo proposto dal nostro Direttore Artistico Eugenio Guarducci – dichiara Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl SB – che ha da sempre accompagnato la nostra mission e visione aziendale. A tal proposito, ringraziamo, da una parte la Famiglia Ansidei proprietaria di questi meravigliosi spazi, e dall’altra, Luisa Spagnoli SPA che ha contribuito in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, di restauro e di allestimento di questa importante location alla quale è affidata un’importante funzione complementare a quella interpretata dalla Città del Cioccolato». «Proprio tra queste mura, più di un secolo fa, Luisa e Annibale Spagnoli hanno dato forma a un sogno – dichiara Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli – quello di trasformare la passione per il cioccolato in un’impresa capace di unire creatività, impegno e amore per la bellezza. Oggi restituiamo alla città di Perugia un pezzo importante della sua storia ma, soprattutto, la promessa che continueremo a custodirla, valorizzarla e farla vivere con la stessa energia e lo stesso amore di chi, più di cent’anni fa, seppe credere in un sogno chiamato cioccolato». Il Lab accoglierà un calendario di esperienze dedicate al cioccolato, articolate in più ambienti ricavati dagli spazi che un tempo ospitavano i magazzini e le caldaie della Perugina in via Angusta: un’area per show cooking e corsi pratici, per un gruppi fino a 14 persone, una sala adibita ad ospitare gruppi fino a 36 persone per degustazioni guidate di cioccolato, e un ambiente più raccolto (18 persone) destinato a laboratori ed esperienze immersive, tra cui la suggestiva Cerimonia del Cacao. In via Alessi 23, all’interno della prima sede produttiva della Perugina, il Lab si sviluppa su due livelli distinti. La prima area, dedicata all’accoglienza, rievoca quella che era l’antica Confetteria Corelli e successivamente la Confetteria Spagnoli e primo negozio Perugina. Lo spazio è una ricostruzione fedele dell’ambiente del negozio della fiction Rai “Luisa Spagnoli”, i cui arredi di scena sono stati gentilmente messi a disposizione dall’azienda Luisa Spagnoli Spa. Un video permetterà ai visitatori di rivivere le scene più iconiche della serie. La seconda area, collegata alla prima, consentirà al pubblico di scoprire l’anima produttiva del luogo: attraverso delle infografiche, sarà possibile rivivere le vicende che si sono susseguite negli spazi articolati dei laboratori dove nacquero i primi confetti, le confetture e le tavolette di cioccolato. Tavoli di marmo per la lavorazione dello zucchero e il temperaggio del cioccolato, una cella frigo d’epoca, molte tracce di impianti elettrici e idrici dei primi del Novecento, la statua di Giuseppe Battaglini, il primo operaio della Perugina, sono tutti elementi che raccontano la genesi e l’avvio della Società Perugina, che nel 1907 Annibale Spagnoli fondò insieme ai soci Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni. Fu proprio qui che il giovane Giovanni Buitoni, chiamato dal padre Francesco nel 1909 a occuparsi della contabilità dell’azienda di famiglia, conobbe Luisa Spagnoli. Il LAB sarà protagonista anche durante Eurochocolate 2025 (14–23 novembre), con un fitto calendario di eventi, per poi inaugurare la sua programmazione stabile di attività esperienziali. [post_title] => Perugia inaugura il Laboratorio Luisa Annibale Base per valorizzare il cioccolato e la sua storia [post_date] => 2025-11-13T13:50:19+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041819000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa si dimette il ceo jesus nuno de la rosa nuovo cda e flotta ampliata" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1182,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'amministratore delegato di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, lascia il proprio incarico, dopo il recente investimento di Turkish Airlines nella compagnia aerea spagnola, che ha consentito a quest'ultima di completare il rimborso anticipato del prestito statale contratto con Sepi.\r

\r

In un comunicato, Air Europa sottolinea che l'accordo con il presidente della compagnia e di Globalia, Juan José Hidalgo, è stato raggiunto in un «clima di amicizia e massima cordialità» e che è già stato approvato dal consiglio di amministrazione.\r

\r

Secondo quanto riferisce El Mundo, a loro volta, i rappresentanti della Sepi nel consiglio di amministrazione, César Hernández e Juan Manuel Bujía, hanno rassegnato le dimissioni da amministratori della società una volta che la compagnia ha completato il rimborso del prestito.\r

\r

Air Europa ha ringraziato Nuño de la Rosa per la «dedizione, impegno e lealtà durante lo svolgimento del suo incarico» dal luglio 2022 e Hernández e Buijía per tutto il lavoro svolto e il loro impegno durante questo periodo. Ora, la compagnia aerea rinnoverà il suo consiglio di amministrazione.\r

I piani di ampliamento della flotta\r

Proprio oggi Air Europa ha firmato al Dubai Airshow un protocollo d'intesa (MoU) con Airbus per l'acquisto di un massimo di 40 aeromobili A350-900: un accordo che va a costituire il perno attorno a cui ruota il rinnovo della flotta a lungo raggio.\r

\r

L'arrivo dell'A350 imprime infatti un'accelerata al rinnovamento della flotta long haul di Air Europa e stimola una crescita redditizia nei mercati chiave dell'America Latina grazie alle prestazioni e all'economicità senza pari del velivolo. I passeggeri potranno inoltre godere di un comfort eccezionale, il migliore della categoria.\r

\r

«Questo ordine rappresenta una pietra miliare strategica nello sviluppo della flotta di Air Europa, accelerandone la crescita redditizia attraverso il rinnovamento dell'attuale flotta di widebody - ha dichiarato Hidalgo -. L'A350-900 è un punto di svolta per le principali destinazioni dell'America Latina. Offre un'esperienza di cabina eccezionale e le prestazioni operative e l'economicità necessarie per espandere la rete della compagnia aerea senza compromessi, garantendo i più alti standard nel trasporto aereo».","post_title":"Air Europa: si dimette il ceo Jesús Nuño de la Rosa. Nuovo cda e flotta ampliata","post_date":"2025-11-18T11:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763463996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises ha svelato i dettagli di Sonata, la prima nave della classe Sonata e la più grande nave della compagnia di crociere realizzata fino ad oggi. Un rendering della grande sala da pranzo mostra calde tonalità di rosa chiaro per le sedute, con accenti in bronzo, mentre l'atrio avrà una scala bianca, una moquette color acquamarina e un elemento centrale scultoreo.\r

Con 86.000 tonnellate di stazza lorda, la Sonata sarà più grande del 28% rispetto alle navi più grandi della flotta, Oceania Allura e Oceania Vista. La capacità di accoglienza, tuttavia, aumenterà solo del 16% circa, arrivando a 1.390 ospiti.\r

Debutto nel 2027\r

Il suo debutto è previsto per agosto 2027 e sarà la prima di quattro navi della classe Sonata della compagnia, tutte con la stessa capacità di trasporto passeggeri. Tra ufficiali e membri dell'equipaggio, saranno 855.\r

\r

Circa un terzo degli alloggi della Sonata saranno suite, e ci saranno due nuove categorie di suite Oceania. Le suite armatoriali saranno \"completamente reinventate\", ha affermato la compagnia di crociere in un messaggio riportato da Travel Weekly.\r

\r

Sonata avrà ristoranti come il Jacques, il Red Ginger, il Polo Grill e il Toscana. Ci saranno anche nuovi punti ristoro, che Oceania prevede di annunciare nei prossimi mesi. L'Oceania Sonata è in costruzione in Italia presso Fincantieri. Il debutto delle successive tre navi della classe è previsto per il 2029, 2032 e 2035. \r

\r

Il debutto della Sonata, previsto per il 2027, avverrà appena due anni dopo quello di Allura, battezzato la scorsa settimana a Miami .\r

\r

","post_title":"Oceania Cruises: ecco i dettagli della prima nave di classe Sonata","post_date":"2025-11-18T09:52:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763459540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Eccellenza, rigore e rispetto del passeggero. Per Corsica Sardinia Ferries l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione.\r

\r

La compagnia, fondata dall’armatore corso Pascal Lota, negli anni non ha mai perso di vista uno dei principali obiettivi: alzare il livello dell’offerta enogastronomia a bordo. Un obiettivo che si concretizza di anno in anno con programmi ed investimenti volti a garantire ai passeggeri un’accoglienza di alto livello e fare in modo che anche una semplice traversata possa essere un esperienza gastronomica unica.\r

\r

Corsica Sardinia Ferries è l’unica compagnia di navigazione passeggeri in Italia che gestisce la ristorazione in proprio, senza affidarsi a terzi. In poche parole ha direttamente il controllo degli acquisti delle materie prime, della creazione dei menù e della formazione del personale.\r

\r

Proprio perché si tratta di una convinzione profonda, quella di garantire al passeggero servizio e piatti eccellenti, Corsica Sardinia Ferries, nel corso degli ultimi dieci anni ha collaborato con cuochi di alto livello come Filippo Chiappini Dattilo, che da qualche tempo affianca la compagnia nella creazione dei menu a bordo delle Navi Gialle, nella formazione del personale di cucina e nella sperimentazione di nuovi piatti, mescolando tradizione e innovazione.\r

\r

Filippo Chiappini Dattilo, prima di essere titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza (2 Stelle Michelin) ha lavorato con gli chef stellati francesi Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin. E oggi è uno degli chef italiani più apprezzati.\r

\r

“Ho trascorso 30 anni nel mio ristorante di Piacenza – racconta Filippo Chiappini Dattilo – e dopo averlo lasciato ho intrapreso una nuova avventura con Corsica Sardinia Ferries, che mi consente di trasferire il mio know how ai giovani”.\r

\r

Il passaggio dal ristorante di Piacenza alle navi è stata una sorpresa per Chiappini Dattilo. “Ho toccato con mano l’importanza dell’accoglienza e della cura a bordo anche durante una semplice traversata – aggiunge lo chef – I traghetti non hanno nulla da invidiare alle navi da crociera, per questo ogni piccolo momento passato a bordo deve garantire servizi di alto livello”.\r

\r

Nel rispetto dell’equilibrio tra innovazione e tradizione, i passeggeri della compagnia trovano nel menu non solo piatti originali, ma anche ricette che richiamano la cultura culinaria di Corsica e Sardegna.\r

\r

“A bordo utilizziamo sempre materie prime fresche e di stagione - sottolinea lo Chef – Non solo, ma con una grande attenzione a ridurre gli sprechi e a rispettare l’ambiente. Qualità e sostenibilità sono fondamentali. Per esempio, oltre a non utilizzare la plastica, ci rivolgiamo alla pesca sostenibile e acquistiamo prodotti bio. La qualità e la selezione delle materie prime sono molto importanti, ma dal momento che i numeri dei pasti sono più alti rispetto ad un ristorante a terra, dobbiamo considerare anche la reperibilità di un prodotto durante un periodo più lungo”.\r

\r

[gallery ids=\"501650,501653,501652\"]\r

\r

Per quanto riguarda l’aspetto formativo del personale di bordo, che Corsica Sardinia Ferries cura da molto tempo, è stata istituita una vera e propria “nave scuola” che accoglie i giovani aspiranti chef. L’obiettivo è quello di innestare forze nuove a bordo.\r

\r

“I giovani sono molto attenti e desiderosi di imparare – aggiunge lo Chef - è una bella soddisfazione lavorare con loro. Dobbiamo spronarli per fargli capire che devono credere in questo lavoro, con amore e passione. La crescita professionale continua esiste anche nel campo marittimo. Se lavori bene il percorso è incredibile e molto appagante. Dopo alcune settimane, a contatto con il mondo della cucina navale, i ragazzi hanno le idee più chiare su quella che può essere una carriera a bordo ed eventualmente possono sceglierla come possibilità di impiego ”.\r

\r

Il ruolo formativo di Filippo Chiappini Dattilo comprende naturalmente anche il coinvolgimento di tutto il personale nell’esecuzione dei piatti che cambiano a seconda delle stagioni o delle innovazioni che lo chef vuole apportare.\r

\r

“Il passeggero deve trovare su tutte le navi della flotta la stessa preparazione, qualità e presentazione dei piatti – commenta lo Chef – A bordo non ci sono piatti di serie A o di serie B. La qualità eccellente è una caratteristica sia del ristorante Dolce Vita che del Self Service. La creazione dei piatti segue le materie prime della stagione. Per questo la conoscenza della materia prima è fondamentale, poi segue la tecnica. I ragazzi sono sempre molto interessati e propositivi: vengono coinvolti nei piatti che cambiano, con l’utilizzo di materie prime che magari prima non conoscevano”.\r

\r

La qualità dei piatti va sempre di pari passo con il servizio a tavola: l’apparecchiatura come anche il materiale o il colore del piatto contribuiscono a rendere speciale l’esperienza per il passeggero.\r

\r

“Partirà a breve una formazione focalizzata sul servizio a tavola – conclude Chiappini Dattilo – perché al cura è a 360 gradi e comprende sia il cibo proposto che il servizio”.\r

\r

Di recente la compagnia ha rinnovato la “mise en place” su alcune navi, un investimento importante che ha permesso un restyling della tavola sia al ristorante che al self service. Si tratta di piccoli dettagli che fanno la differenza e predispongono il passeggero ad apprezzare al meglio l’esperienza a tavola. Il cliente infatti mangia prima con l’occhio e poi con il gusto.\r

","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, l’accoglienza a bordo passa anche dalla qualità della ristorazione","post_date":"2025-11-18T09:00:10+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["accoglienza-a-bordo","chef-filippo-chiappini-dattilo","corsica-sardinia-ferries","cucina-sostenibile","cucina-tradizione-innovazione","eccellenza-culinaria","enogastronomia","esperienza-gastronomica","menu-navi-gialle","qualita-materie-prime","ristorazione-a-bordo","traghetti-corsica","traghetti-sardegna","viaggio-in-traghetto"],"post_tag_name":["accoglienza a bordo","chef Filippo Chiappini Dattilo","Corsica Sardinia Ferries","cucina sostenibile","cucina tradizione innovazione","eccellenza culinaria","enogastronomia","esperienza gastronomica","menu navi gialle","qualità materie prime","ristorazione a bordo","traghetti Corsica","traghetti Sardegna","viaggio in traghetto"]},"sort":[1763456410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settanta milioni di euro, a tanto ammonta il piano di investimenti previsto dal piano industriale allo studio per l'aeroporto di Palermo: stanziamento suddiviso in quattro macro aree e precisamente l’ampliamento e modernizzazione del terminal passeggeri, lo sviluppo delle aree commerciali e dei servizi al pubblico, la digitalizzazione completa dei processi infrastrutturazione Saf-ready e, su tutto, la privatizzazione della Gesap, la società di gestione dello scalo “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi.in venga varato il piano industriale cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni:\r

\r

Una road map anticipata in occasione della presentazione della stagione invernale 2025-26, come riferisce Il Sole 24 Ore che riprende il commento dell'ad della Gesap, Gianfranco Battisti: «La capitalizzazione è necessaria, non siamo in grado di andare avanti con i soli fondi pubblici» ha spiegato. Il bando per la scelta dell’advisor è quasi pronto e potrebbe essere pubblicato a metà dicembre.\r

\r

Il futuro dello scalo è ben delineato: «Palermo non sarà più un aeroporto di passaggio. Stiamo lavorando su un piano industriale ambizioso, costruito su basi concrete, sostenibili e aperte alle partnership. In un mondo in cui la geografia torna a contare, scegliere Palermo significa investire in un progetto con radici profonde e soprattutto prospettive solide». Battisti precisa che l’obiettivo è connettere Palermo ai grandi hub globali, ricordando che oggi lo scalo vanta collegamenti diretti verso città come New York, Istanbul, Parigi, Londra, Madrid e Vienna. L’intenzione è rafforzare i rapporti con il Nord Africa e il Medio Oriente, considerati mercati in espansione. Il traguardo è attivare tra 7 e 9 nuove rotte intercontinentali entro il 2030.\r

\r

Intanto, la winter conta 45 rotte, 14 compagnie aeree e collegamenti con 13 Paesi: le due principali novità della stagione sono le nuove rotte internazionali verso Varsavia e Bratislava, operate da Ryanair e Wizz Air. Tra novembre 2025 e marzo 2026 saranno oltre 19.500 i movimenti, il 4% in più rispetto allo scorso anno, mentre i posti disponibili superano i 3,4 milioni, con un incremento dell’8%.\r

\r

Il 2025 che volge al termine si chiuderà con circa «9,2 milioni di passeggeri e un load factor dell’87,4% (...) Ma il dato più significativo è la trasformazione strutturale e organizzativa che stiamo guidando, soprattutto per il traffico internazionale che ha superato il 34% del totale. Palermo non vuole più essere un aeroporto regionale, ma una piattaforma intercontinentale, dinamica, connessa e orientata al futuro». ","post_title":"Palermo: investimenti da 70 mln di euro per l'aeroporto, sempre più internazionale","post_date":"2025-11-17T10:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763374535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"In Viaggio con Jaime\" ed è la nuova attività che Idee per Viaggiare dedica ai suoi clienti. Si tratta di un nuovo modo di vivere - e raccontare - il viaggio firmato dal t.o.: un'avventura al mese verso destinazioni da sogno con un compagno di viaggio d'eccezione. A guidare il viaggio del mese c’è infatti Jaime, travel ambassador ufficiale di Idee per Viaggiare: sarà lui il tour leader del gruppo.\r

In un mondo popolato da content creator e influencer, il t.o. sceglie di affidarsi a un viaggiatore appassionato, capace di catturare l’essenza dei luoghi e di raccontarla con autenticità. È questo lo spirito di “In Viaggio con Jaime”, il nuovo format creato da Idee per Viaggiare per far vivere ai propri viaggiatori un’esperienza unica, autentica e condivisa.\r

\r

Jaime, il vero viaggiatore\r

Romano di nascita e giramondo per vocazione, Jaime ha trascorso anni a Bali, dove ha imparato a riconoscere e condividere la bellezza di ogni incontro. Dai mercati dell’Oman ai grandi panorami argentini, dalle avventure nel bush africano allo street food orientale, Jaime accompagnerà piccoli gruppi di viaggiatori in esperienze coinvolgenti, confidenziali e su misura, dove il viaggio diventerà una storia da vivere insieme.\r

\r

“In Viaggio con Jaime” è pensato per un pubblico trasversale: coppie, amici, viaggiatori solitari e amanti dell’esplorazione. Un format che unisce la cura del dettaglio tipica di Idee per Viaggiare con il piacere della condivisione e della scoperta, in linea con le nuove tendenze del turismo esperienziale.\r

Libertà e personalizzazione\r

Anche nella formula, il progetto rispecchia l’approccio flessibile e tailor made del brand. Il volo non è incluso, per lasciare ai viaggiatori la possibilità - con il supporto dei consulenti di Idee per Viaggiare - di scegliere compagnia, aeroporto di partenza e durata del viaggio, magari aggiungendo un soggiorno al mare o uno stopover in una città lungo il percorso.\r

Con “In Viaggio con Jaime”, Idee per Viaggiare arricchisce la propria offerta con un prodotto pensato per intercettare nuovi target e valorizzare la forza del racconto come strumento di ispirazione e fidelizzazione. Un progetto che rinnova il dialogo tra tour operator, agenti di viaggio e viaggiatori, confermando la capacità del tour operator di unire professionalità, emozione e contemporaneità.","post_title":"Idee per Viaggiare: le nuove avventure \"In Viaggio con Jaime\"","post_date":"2025-11-17T09:45:00+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763372700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere in prima linea con una speciale promozione per il Black Friday. Da oggi al 1° dicembre sarà possibile prenotare una crociera con sconti fino al 50% sulla quota crociera per il primo e il secondo ospite nella stessa cabina, su una vasta selezione di itinerari in tutto il mondo.\r

\r

La promozione è valida su tutte le aree geografiche e coinvolge tutte le partenze aperte alle vendite con particolare attenzione agli itinerari dell’inverno 2025/2026 e dell’estate 2026, con focus su Mediterraneo e Nord Europa. Sono escluse le partenze in Sud America, Far East, Sud Africa e World Cruise.\r

Le riduzioni\r

Gli sconti, variabili dal 5% al 50%, si applicano alle categorie standard, mentre per l’esclusiva esperienza Msc Yacht Club la riduzione potrà variare in base a performance dedicate con uno sconto che si intende solo sulla quota crociera e solo per i primi due passeggeri nella stessa cabina.\r

\r

«Il Black Friday rappresenta per noi non solo un momento di grande interesse commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi ospiti al mondo Msc - afferma Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo voluto costruire un’offerta ampia e competitiva, che valorizzi sia il lavoro delle agenzie di viaggio sia la qualità del prodotto Msc. È un’iniziativa che unisce convenienza ed esperienza, mantenendo sempre al centro il valore dell’eccellenza che contraddistingue il nostro brand» ha concluso Valentini.\r

\r

","post_title":"Msc Crociere in rotta sul Black Friday","post_date":"2025-11-14T12:49:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763124559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le principali agenzie di viaggio online e gds europee stanno rispondendo alle recenti affermazioni di Google sul presunto impatto negativo del Digital Markets Act (DMA) su hotel e compagnie aeree. Eu Travel Tech accusa il colosso della tecnologia di utilizzare dati inesatti per difendere la propria posizione dominante e di presentare come un danno quello che in realtà è un obbligo di concorrenza leale imposto dalla normativa europea.\r

\r

Il Digital Markets Act è un regolamento dell'Unione Europea del 2022 che ha lo scopo di garantire una concorrenza leale e promuovere l'innovazione nel mercato digitale, imponendo obblighi specifici alle grandi aziende tecnologiche designate come gatekeeper. Queste normative mirano a impedire a questi \"controllori degli accessi\" di imporre condizioni sleali a consumatori e imprese, rendendo il mercato digitale più aperto e competitivo. \r

Niente trattamento preferenziale\r

Google ha ripetutamente avvertito che il DMA \"costringe i motori di ricerca a rimuovere i link diretti ad hotel, voli e ristoranti\", il che, a suo avviso, avvantaggia solo \"alcuni grandi intermediari\". Tuttavia, Eu Travel Tech sostiene che il regolamento non rimuove i link diretti né favorisce terze parti, ma impedisce piuttosto alle piattaforme di riservarsi un trattamento preferenziale nei risultati di ricerca.\r

\r

Il segretario generale diEu Travel Tech, Emmanuel Mounier, ritiene che Google stia cercando di \"distogliere l'attenzione dai suoi obblighi e presentare la difesa della sua posizione dominante come una difesa delle piccole imprese. Il problema non è la legge, ma la sua applicazione\".","post_title":"Battaglia contro Google che vuole mantenere la sua posizione dominante","post_date":"2025-11-14T10:38:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763116733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Portogallo varerà una nuova strategia decennale per la crescita del turismo che mira a proiettare il paese nella top ten dell'Indice di sviluppo dei viaggi e del turismo del World Economic Forum.\r

\r

La destinazione, che lancerà la nuova Strategia per il turismo 2035 alla fine dell'anno, punta a uno sviluppo “equilibrato e coeso” del turismo in tutto il Portogallo.\r

\r

Attualmente occupa il 12° posto nell'indice di sviluppo del turismo e dei viaggi del Wef, ma punta a superare Canada e Svizzera per entrare nella top 10 entro i prossimi tre anni, come dichiarato da Carlos Abade, presidente di Visit Portugal, ripreso da Travel Weekly.\r

\r

L'indice, nato nel 2022, valuta e misura le politiche che consentono uno sviluppo sostenibile e resiliente del settore turistico e il loro contributo allo sviluppo di un paese.\r

\r

La nuova strategia del Portogallo avrà 12 programmi incentrati su diversi “pilastri”, che spazieranno dal cambiamento climatico, alla formazione dei professionisti del turismo, dalla mobilità sostenibile alla capacità dei collegamenti aerei.\r

\r

Tra le priorità, il rafforzamento del connubio turismo-residenti locali; maggiore unione fra turismo e industria locale, ad esempio attraverso tour enogastronomici; specializzarsi, diversificare e investire nei mercati di origine concentrandosi su cultura, arte e gastronomia; e concentrarsi sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale.\r

\r

«Vogliamo migliorare la qualità dell'esperienza di chi visita il Portogallo, ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita di chi ci vive» ha affermato Abade.\r

\r

Nel 2024 oltre 30 milioni di turisti hanno visitato il Portogallo e, complessivamente, il paese ha totalizzato 28 miliardi di euro di entrate turistiche, provenienti da visitatori domestici e internazionali, che era l'obiettivo fissato per il 2027. ","post_title":"Portogallo: entro fine anno il lancio della nuova Strategia per il turismo al 2035","post_date":"2025-11-13T14:08:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763042939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Perugia inaugura Lab – Luisa Annibale Base, progetto fortemente voluto da Destinazione Cioccolato Srl SB. Un intervento di riqualificazione che si inserisce in un disegno più ampio: a pochi metri dal Lab, infatti, il primo novembre ha aperto ufficialmente la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, ospitato negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia.\r

\r

«Il LAB è stato un obiettivo proposto dal nostro Direttore Artistico Eugenio Guarducci – dichiara Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl SB – che ha da sempre accompagnato la nostra mission e visione aziendale. A tal proposito, ringraziamo, da una parte la Famiglia Ansidei proprietaria di questi meravigliosi spazi, e dall’altra, Luisa Spagnoli SPA che ha contribuito in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, di restauro e di allestimento di questa importante location alla quale è affidata un’importante funzione complementare a quella interpretata dalla Città del Cioccolato».\r

\r

«Proprio tra queste mura, più di un secolo fa, Luisa e Annibale Spagnoli hanno dato forma a un sogno – dichiara Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli – quello di trasformare la passione per il cioccolato in un’impresa capace di unire creatività, impegno e amore per la bellezza. Oggi restituiamo alla città di Perugia un pezzo importante della sua storia ma, soprattutto, la promessa che continueremo a custodirla, valorizzarla e farla vivere con la stessa energia e lo stesso amore di chi, più di cent’anni fa, seppe credere in un sogno chiamato cioccolato».\r

\r

Il Lab accoglierà un calendario di esperienze dedicate al cioccolato, articolate in più ambienti ricavati dagli spazi che un tempo ospitavano i magazzini e le caldaie della Perugina in via Angusta: un’area per show cooking e corsi pratici, per un gruppi fino a 14 persone, una sala adibita ad ospitare gruppi fino a 36 persone per degustazioni guidate di cioccolato, e un ambiente più raccolto (18 persone) destinato a laboratori ed esperienze immersive, tra cui la suggestiva Cerimonia del Cacao.\r

\r

In via Alessi 23, all’interno della prima sede produttiva della Perugina, il Lab si sviluppa su due livelli distinti. La prima area, dedicata all’accoglienza, rievoca quella che era l’antica Confetteria Corelli e successivamente la Confetteria Spagnoli e primo negozio Perugina. Lo spazio è una ricostruzione fedele dell’ambiente del negozio della fiction Rai “Luisa Spagnoli”, i cui arredi di scena sono stati gentilmente messi a disposizione dall’azienda Luisa Spagnoli Spa. Un video permetterà ai visitatori di rivivere le scene più iconiche della serie.\r

\r

La seconda area, collegata alla prima, consentirà al pubblico di scoprire l’anima produttiva del luogo: attraverso delle infografiche, sarà possibile rivivere le vicende che si sono susseguite negli spazi articolati dei laboratori dove nacquero i primi confetti, le confetture e le tavolette di cioccolato. Tavoli di marmo per la lavorazione dello zucchero e il temperaggio del cioccolato, una cella frigo d’epoca, molte tracce di impianti elettrici e idrici dei primi del Novecento, la statua di Giuseppe Battaglini, il primo operaio della Perugina, sono tutti elementi che raccontano la genesi e l’avvio della Società Perugina, che nel 1907 Annibale Spagnoli fondò insieme ai soci Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni. \r

\r

Fu proprio qui che il giovane Giovanni Buitoni, chiamato dal padre Francesco nel 1909 a occuparsi della contabilità dell’azienda di famiglia, conobbe Luisa Spagnoli.\r

\r

Il LAB sarà protagonista anche durante Eurochocolate 2025 (14–23 novembre), con un fitto calendario di eventi, per poi inaugurare la sua programmazione stabile di attività esperienziali.\r

\r

","post_title":"Perugia inaugura il Laboratorio Luisa Annibale Base per valorizzare il cioccolato e la sua storia","post_date":"2025-11-13T13:50:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763041819000]}]}}