Air Europa riattiva domani la rotta da Madrid a Salvador de Bahia Air Europa riattiva da domani, 21 dicembre, i collegamenti tra Madrid e Salvador de Bahía: la rotta sarà operata due volte alla settimana, mercoledì e venerdì. L’operativo è ideale per garantire collegamenti veloci da Madrid verso varie destinazioni europee quali Barcellona, Porto, Lisbona, Vigo, Zurigo, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma e Milano. Con il ritorno in quella che è stata la prima destinazione brasiliana collegata da Air Europa, la compagnia rafforza il posizionamento nell’hub di Madrid e amplia progressivamente l’offerta per rispondere all’incremento della domanda. Oltre al volo giornaliero su San Paolo, Air Europa aggiunge Salvador de Bahia al suo network operato con il Boeing 787 Dreamliner. La compagnia ha ampliato i collegamenti in Brasile anche grazie all’accordo di codeshare con Azul, che con voli da San Paolo e Salvador de Bahia raggiunge altre nove città del paese. Air Europa stima di offrire oltre 78.000 posti su questa rotta nel 2023, operando più di 250 voli, in un chiaro impegno a recuperare i livelli e le operazioni del 2019.

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia è entrata a regime: ieri, come riportato dall'Ansa, nei sei poli regionali sono stati 4.300 i primi ingressi registrati e si sono contati 53mila passaggi, a cui si aggiungono gli 8.300 primi ingressi di oggi, che ha chiuso attorno a 85-87mila passaggi. Nel primo weekend di apertura dei comprensori sciistici regionali FVG - dove la stagione è partita l'8 dicembre con l'apertura agli sciatori del solo polo di Sella Nevea - sono stati dunque oltre 12.500 i primi ingressi contati da PromoTurismoFVG, che per queste prime giornate nei poli di Forni di Sopra/ Sauris, Sappada, Tarvisio e Ravascletto/ Zoncolan ha applicato uno sconto del 30% sul prezzo di bassa stagione, mentre a Sella Nevea e Piancavallo nel weekend sono entrate in vigore le tariffe ordinarie. Da domani prenderà il via il periodo di alta stagione con il cambio delle tariffe che vede lo skipass giornaliero a 39,50 euro valido in tutti i comprensori e per i prossimi giorni le aperture degli impianti rimarranno tendenzialmente invariate. [post_title] => FVG: la stagione invernale inizia con una grande affluenza [post_date] => 2022-12-19T11:36:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449812000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436194" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Gabriel Escarrer e Rafael Nadal[/caption] Un nuovo brand alberghiero dal tocco mediterraneo, caratterizzato in ogni hotel dalla presenza di un cortile su cui affacceranno terrazze, rooftop e beach club. Dalla collaborazione tra Meliá Hotels International e il tennista spagnolo Rafael Nadal nasce Zel, marchio di resort e proprietà urban. Il brand debutterà a Maiorca nel 2023 per poi espandersi in altre destinazioni nel Mediterraneo, nonché in grandi città come Madrid, Parigi e Londra. Il tutto senza escludere future espansioni anche nel Medio Oriente, in Asia e nelle Americhe. Al momento i piani prevedono l'apertura di oltre 20 hotel in cinque anni, con un particolare focus sulle destinazioni leisure in cui già opera il gruppo Meliá. "Zel mira a diventare un brand innovativo pensato per attirare una nuova generazione di viaggiatori alla ricerca di modi inediti di concepire il benessere e la sostenibilità nel turismo", spiega il ceo della compagnia alberghiera iberica, Gabriel Escarrer. "Come spagnolo, maiorchino e viaggiatore globale, il lancio di questo brand è un progetto che avevo in mente da lungo tempo - aggiunge Nadal -. Zel vuole essere sinonimo dello star bene e del piacere di sperimentare lo stile di vita mediterraneo". [post_title] => Dalla collaborazione tra Meliá e Rafael Nadal nasce il brand Zel dal tocco mediterraneo [post_date] => 2022-12-19T10:47:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671446856000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways inaugura domani la nuova rotta da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con l’Airbus A350. La tratta sarà servita da due frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all'8 gennaio). Il volo sarà quindi operato fino al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua. “Il collegamento Roma-Malè - dichiara Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo Volare - sviluppa ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione. I passeggeri Ita Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa.” "Non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto alle Maldive a Ita Airways e siamo certi che l'aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno - ha affermato Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives -. L'Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l'industria del turismo maldiviano. I turisti italiani sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa e, oggi, siamo davvero entusiasti di questa nuova connessione diretta tra i due Paesi". [post_title] => Ita Airways: decolla domani il volo da Roma Fiumicino alle Maldive [post_date] => 2022-12-16T12:50:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671195034000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia ha in piano di collegare Madrid e Parigi, via Barcellona, ​​con l'alta velocità, entro la fine del 2024. Questo secondo Luigi Ferraris, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, la società capogruppo, come riferisce L'Echo Touristique. Il gruppo italiano, con Trenitalia, copre da un anno la tratta tra Parigi e Lione. E ora, da meno di un mese, opera tra Madrid e Barcellona, ​​con la sua controllata Iryo. Quello che il gruppo italiano intende ora è collegare le due tratte. Scendendo da Lione a Montpellier e da lì fino al confine con la Spagna e Barcellona. Madrid-Italia Ferraris afferma inoltre che «possiamo pensare di collegare Madrid con l'Italia attraverso la Francia. Dove siamo già arrivati ​​con il nostro Frecciarossa». L'ad delle Ferrovie dello Stato, intervenuto a un evento a Madrid, ha detto che «abbiamo un piano e ci stiamo lavorando. Questo sogno – ha aggiunto – può realizzarsi entro la fine del 2024». Fino ad ora esiste un collegamento ad alta velocità tra Parigi e Barcellona offerto dalle ferrovie francesi, ma richiede un cambio di treno per proseguire verso Madrid. Le ferrovie francesi, che hanno anche la loro filiale in Spagna, Ouigo, non parlano ancora di creare questo percorso. Ma potrebbero farlo senza problemi, anche se sarebbe necessario verificare se una ferrovia autorizzata ad operare in Francia può entrare la rotta Madrid Barcellona. [post_title] => Trenitalia ha intenzione di collegare Parigi a Madrid entro il 2024 [post_date] => 2022-12-16T11:11:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671189066000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436113" align="alignleft" width="300"] Il Trs Ibiza[/caption] Picchi di occupazione fino al 90% a luglio e ad agosto per gli hotel Palladium delle Baleari e della costa del Sol. Un dato calato solo di poco a settembre, che pur ha mostrato cifre superiori al 2019, con tassi di riempimento camere che si sono comunque mantenuti attorno all'85%, per scendere poi su un buon 70% a ottobre nelle strutture stagionali. A trainare le performance della compagnia, il rimbalzo della domanda dopo due anni di pandemia e una stagione calda particolarmente lunga. Buoni anche gli effetti delle nuove aperture Trs Ibiza Hotel (primo Trs in Europa) e Hard Rock Marbella. La ripresa è stata peraltro registrata in tutti i mercati: "I turisti internazionali sono tornati. Soprattutto nel caso delle isole", sottolinea Sergio Zertuche, chief sales & marketing officer del gruppo. Spicca anche la ripresa del segmento mice, soprattutto a Madrid e Ibiza, dove ha superato di oltre il 50% i livelli del 2019. Per la stagione invernale ore i riflettori sono puntati soprattutto sui Caraibi: "I prossimi mesi e soprattutto il Natale si prospettano molto buoni - prosegue Zertuche -. Siamo soddisfatti". Oltre alle buone performance già registrate, la recente alleanza di Palladium con il gruppo Wyndham rafforzerà la capacità di distribuzione degli hotel caraibici in due mercati prioritari per la compagnia spagnola: Stati Uniti e Canada. Grazie a questo accordo, 14 hotel dei brand Grand Palladium Hotels & Resorts e Trs Hotels, situati in Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, sono entrati a far parte del portfolio del brand di lusso Registry Collection della società nordamericana. Da segnalare infine anche la ristrutturazione del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, che sarà completata entro la fine dell'anno. [post_title] => Tassi di occupazione in crescita per l'estate del gruppo Palladium. Ora focus sui Caraibi [post_date] => 2022-12-16T11:02:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671188537000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’idea del progetto di turismo sociale e inclusivo Reception nasce quando due giovani professionisti pugliesi hanno deciso di unire la passione alla professionalità. Emanuele Aprile classe ‘88 studente universitario con otto anni di esperienza nel mondo del turismo, tutt’oggi titolare di un’agenzia viaggi nel territorio barese, da sempre organizzatore di eventi, in questo momento coordinatore del servizio di assistenza domiciliare in Puglia per conto di una Cooperativa Sociale. Annarita Amoruso classe ‘89 educatrice professionale, impegnata da dieci anni nel settore del disagio e della disabilità psichica, in questo momento lavora per un servizio di riabilitazione psichiatrica e neuropsichiatrica domiciliare. Da sempre amante dei viaggi, nelle sue esperienze ha unito la curiosità per la diversità alla professionalità facendo due esperienze di cooperazione internazionale in Kenya e in Tailandia. La mission del progetto è proporre un ventaglio di pacchetti turistici vari a tutte quelle famiglie e persone affette da una disabilità mentale, che non vogliono privarsi dell’emozione e della gioia che dà fare un viaggio all’insegna della scoperta e del comfort. Infatti, quello che distingue questo servizio di consulenza turistica dagli altri è proprio la cura dei dettagli e delle scelte di strutture adatte a ospitare questi viaggiatori. Gli obiettivi Chiunque dovrebbe poter andare in vacanza liberamente e avere il diritto di godersi in tranquillità esperienze indimenticabili e senza impedimenti. L’Italia, però, non è un Paese del tutto inclusivo e non riesce a soddisfare una domanda, talvolta latente, di potenziali turisti con particolari esigenze per un bacino che arriva a 14 milioni di persone. Reception si propone di portare avanti un progetto che mira a ricercare strutture e servizi turistici accessibili a tutti senza distinzioni, qualificando se necessario l’offerta ricettiva. I nostri obiettivi sono: fare una mappatura nazionale e internazionale di strutture che abbiano i giusti requisiti ambientali e strutturali come luci soffuse, musica a basso volume, assenza di profumazioni intense, spazi grandi e poco affollati, arredamento minimal e sicuro in particolar modo delle camere; fornire sul territorio nazionale una consulenza completa di un’anamnesi utile a conoscere il tipo e le caratteristiche di disabilità della persona. Proporre formazione per il personale delle strutture ricettive, con il fine di arricchire il loro know-how sull’accoglienza delle persone affette da disabilità. Risultati attesi Reception risponderebbe al fabbisogno emerso, grazie all’ampia e approfondita conoscenza delle disabilità psichiche e della ricettività nazionale e internazionale, garantendo una consulenza tecnica personalizzata dedita ad orientare chiunque abbia voglia di andare in vacanza. [post_title] => Nasce Reception, per un turismo sociale e inclusivo [post_date] => 2022-12-16T09:00:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671181224000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transavia France fa rotta verso l'estate con l'introduzione di quattro nuove destinazioni da Parigi Orly: Venezia, Paphos, Almeria e Oslo; nuove anche le rotte per Antalya da Lione e Nantes e per Yerevan, quest'ultima operata da Marsiglia. Il nuovo collegamento per Venezia decollerà il 26 marzo 2023, con fino a quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e tariffe a partire da 39 euro (tasse incluse). La rotta per Paphos verrà operata una volta alla settimana (sabato), a partire dal prossimo 22 aprile; il servizio per Almeria debutterà sempre il 22 aprile, con tre frequenze alla settimana (martedì, giovedì e sabato); infine, il volo per Oslo partirà il 20 aprile 2023, con quattro collegamenti settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). La divisione low cost del gruppo Air France-Klm conferma inoltre "la volontà di svilupparsi nel mercato turco" aprendo due nuovi collegamenti per l'aeroporto di Antalya, dove già vola da Orly durante l'alta stagione: dalla base di Lione-Saint Exupéry, ogni lunedì a partire dal 10 aprile e dalla base di Nantes-Atlantique ogni sabato, dal 15 aprile 2023. [post_title] => Transavia France: nuova rotta da Parigi Orly per Venezia, dal 26 marzo prossimo [post_date] => 2022-12-15T13:28:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671110892000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa decollerà nell'estate 2023 verso oltre 205 destinazioni nel mondo, sfiorando così i numeri pre pandemia. La compagnia opererà dagli hub di Francoforte e Monaco 5.200 frequenze settimanali, pari all'87% del livello pre-crisi. In particolare, Lufthansa aggiungerà al network da Francoforte i voli per Belfast, primo collegamento verso l'Irlanda del Nord, operati quattro volte alla settimana; nuova anche la Londra Gatwick, terzo aeroporto di Londra che il vettore offre nel suo programma di voli. Con Belfast e Gatwick, Lufthansa collegherà 11 destinazioni in Gran Bretagna e Irlanda del Nord a partire dal 23 aprile. Nuovi collegamenti poi verso le Asturie, così come per Skopje e Biarritz. Dallo scalo di Monaco invece la compagnia introdurrà la nuova rotta verso le Asturie e quella per Bordeaux, mentre verranno ripristinatii collegamenti per la città polacca di Rzeszów. Infine, sempre con l'apertura dell'orario estivo, torneranno nell'operativo Osaka e Città del Messico: la destinazione giapponese sarà collegata da Monaco a partire dal 2 maggio, con tre frequenze alla settimana. La capitale messicana sarà raggiungibile invece dal 2 giugno, sempre con tre voli settimanali. Sulle rotte verso entrambe le destinazioni verrà impiegato un Airbus A350. [post_title] => L'estate 2023 di Lufthansa conta oltre 205 destinazioni. 