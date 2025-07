Air Dolomiti: certificazione Iosa rinnovata per la compagnia del gruppo Lh Certificazione Iosa rinnovata per Air Dolomiti: lo Iata Operational Safety Audit è un sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo tecnico/operativo delle compagnie aeree. L’audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutte le compagnie aeree devono aderire per mantenere l’appartenenza alla Iata. Per la prima volta l’audit è stato svolto nella modalità “risk-based Iosa”, che associa gli standard dell’industria a livello mondiale agli elementi specifici di Air Dolomiti, tenendo in considerazione anche i risultati dei precedenti audit Iosa della compagnia. Sono stati verificati i dipartimenti Flight Operations, Maintenance, Crew Training, Ground Operations, Cargo, Compliance Monitoring, Safety e Security. Air Dolomiti ha ricevuto la prima certificazione IOSA nel 2005 e, con cadenza biennale, sono stati effettuati i successivi audit. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2027. “Ogni giorno, dietro ogni volo, c’è un impegno silenzioso ma costante per garantire sicurezza, affidabilità e qualità. È questo il nostro modo di volare: con responsabilità – spiega Valerio Zuppicchiatti, vice president operations e accountable manager del vettore -. Crediamo fermamente che la sicurezza non sia mai un traguardo definitivo, ma un percorso in continua evoluzione: per questo investiamo costantemente nella formazione e nell’addestramento del nostro personale, sottoponendo regolarmente i nostri processi ai controlli degli enti competenti. Solo così possiamo assicurarci di offrire un servizio all’altezza delle aspettative di passeggeri, collaboratori e stakeholder, con trasparenza, responsabilità e visione a lungo termine”. Condividi

