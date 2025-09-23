Aeroporti: sciopero 26 settembre per handling, personale Wizz Air e Volotea Un nuovo sciopero nazionale coinvolgerà il settore del trasporto aereo, venerdì 26 settembre: in particolare, si fermeranno i dipendenti di Volotea, Wizz Air e il personale dei servizi di handling di numerosi scali da Nord a Sud iscritti a diverse sigle, che hanno proclamato l’astensione dal servizio per protestare contro le condizioni contrattuali e di lavoro inadeguate. Ritardi e cancellazioni sono attese sui voli di Volotea in tutti gli aeroporti per lo sciopero di 24 ore indetto da Uiltrasporti per il personale del vettore spagnolo in Italia; possibili disagi anche i passeggeri di Wizz Air Malta: la Filt Cgil ha programmato la protesta degli equipaggi di volo e gli addetti a terra della compagnia dalle 00.00 alle 24, con l’eventuale annullamento di tratte nazionali e internazionali. Il caos negli aeroporti italiani potrebbe arrivare anche a causa dello sciopero proclamato dalla sigla Flai Ts per i lavoratori della costellazione di aziende di handling, impiegati nell’assistenza di terra a compagnie aeree, a passeggeri e merci, associate ad Assohandlers e presenti in tutti gli scali del Paese. La mobilitazione durerà quattro ore, dalle 10 alle 14. Scali milanesi Nella stessa fascia oraria 10-14 anche la mobilitazione dei dipendenti di Airport Handling negli aeroporti milanesi, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Cub Trasporti. Quest’ultima sigla ha indetto, con l’adesione degli iscritti a Usb, anche lo sciopero nazionale di 24 ore tutto il comparto aeroportuale e dell’indotto. Infine, all’aeroporto di Venezia incrociano le braccia per 4 ore negli stessi orari gli addetti di terra di Save, mentre per tutta la giornata del personale della sicurezza di Sogaersecurity allo scalo di Cagliari e dei lavoratori di Moditech a Fiumicino. Secondo quanto stabilito da Enac, come di norma durante gli scioperi del comparto aereo, saranno operati regolarmente i voli nelle fasce di garanzia 7.00-10.00 e 18.00-21.00, oltre ai collegamenti con le isole e in continuità territoriale, tratte intercontinentali già programmate, voli militari e governativi, soggetti a obblighi di servizio pubblico. Condividi

La consegna effettiva dei contratti concordati avverrà tra il 2028 e il 2030.\r

\r

Secondo quanto anticipato da Reuters, sarebbero due i modelli in fase di valutazione e cioè i Boeing 787-9 o gli Airbus A350-900.\r

\r

La compagnia vietnamita, da anni porta avanti un progetto di ampliamento della propria flotta per accompagnare la crescita del traffico aereo regionale e internazionale. \r

\r

Attualmente il parco macchine del vettore è composto da un mix di aeromobili Airbus e Boeing, che comprende circa 97 velivoli. Per quanto riguarda gli aeromobili di grandi dimensioni, la compagnia opera con 14 Airbus A350-900, 11 Boeing 787-9 e 6 Boeing 787-10 (e altri due in arrivo). Per le rotte a medio raggio, dispone di circa 60 aeromobili della famiglia A320, di cui una ventina nella versione neo. La flotta è nel complesso giovane, con un'età media di circa 10 anni.","post_title":"Vietnam Airlines valuta un nuovo ordine per 30 aeromobili di lungo raggio","post_date":"2025-09-23T09:15:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758618944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante questo articolo lo abbia scritto sabato scorso voglio ribadirlo anche oggi affinché possa rirpendere l'argomento e parlare con più calma di Alberto.\r

\r

In questo sabato di settembre con il caldo che ritorna, nel mezzo sonno pomeridiano arriva la fucilata. E' morto Alberto Corti. Uno degli uomini più intelligenti e preparati del nostro settore, oltre che mio amico personale da tantissimi anni. La stima e il rispetto e la simpatia per Alberto per me erano un'abitudine. Sempre di un ingegno fuori dal comune, aveva la capacità di scovare ogni problema, riuscendo a individuare il punto che non andava e quindi a migliorarlo.\r

\r

Una persona giusta e leale. Questa notizia mi lascia atterrito. Ci saremmo visti come al solito a Rimini e ci saremmo scambiate le nostre battute da vecchi amici. Era in Fiavet quando lo conobbi per la prima volta a fianco di Sergio Piscitello. \r

\r

Molti lo consideravano un tecnocrate. E in parte lo era. Aveva la legislazione sul turismo nelle mani, conosceva il settore come pochi, forse come nessuno. Ma lui non era solo un tecnocrate, era uno di quei rari uomini che riescono a scovare il granello di sabbia nell'ingranaggio. Lo toglieva e la macchina riprendeva ad andare. Per questo ai miei occhi è sempre stato una specie di antropologo, una specie di esploratore che entrava nei nuclei più complicati delle cose riuscendo a risolvere anche i punti più intricatai.\r

\r

Un'amicizia la nostra che risale agli anni ottanta/novanta. Una simpatia immediata. Un uomo con cui potevi passare un pomeriggio a parlare di tutto e a ridere delle distorsioni del mondo. E quando sbagliavo su un argomento non mi riprendeva, con sapienza me lo rispiegava finché la cosa diventata chiara. Ecco, la chiarezza, la totale mancanza di falsità, la giustezza e tranquillità del suo modo di parlare sono qualcosa che non si possono dimenticare. Che almeno io non posso dimenticare.\r

\r

Io gli volevo bene\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"E' morto Alberto Corti uno dei pochi che aveva quasi sempre ragione","post_date":"2025-09-22T13:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758546266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sncf Voyages Italia incentiva con una proposta green un viaggio a Parigi nel periodo autunnale o per immergersi nell’atmosfera prenatalizia: in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la società ferroviaria valorizza l’importanza di viaggiare a basso impatto ambientale, promuovendo il treno come scelta pratica ed economica per spostarsi in Europa. \r

\r

La promozione, valida fino al 23 settembre, consente di acquistare i biglietti da Milano e Torino per Parigi a un prezzo speciale, a partire da 39 euro, per viaggiare tra il 17 novembre e il 14 dicembre 2025. Inoltre, è già possibile acquistare i biglietti per viaggiare a bordo di Tgv Inoui fino al 27 marzo 2026, in modo da pianificare in anticipo le vacanze invernali. \r

\r

A bordo, gli ambienti sono spaziosi, con sedili ergonomici, lampade da lettura e tavolini che permettono di studiare, lavorare o rilassarsi durante il tragitto, in base alle diverse esigenze. È inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito, una carrozza bar, nursery in prima e seconda classe e un portale di intrattenimento con film, documentari, podcast e riviste, ma anche contenuti per i più piccoli. \r

\r

L’offerta ristorativa prevede un menu franco-italiano che include prodotti biologici e a km zero, con il 70% di ingredienti proveniente da fornitori locali. Inoltre, sono disponibili piatti vegani, vegetariani e senza glutine. È previsto, infine, un servizio di ristorazione mobile e un servizio al posto per la 1ª classe. \r

\r

I collegamenti Tgv Inoui prevedono tre a/r giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38. Giunti a destinazione, si è già nel cuore di Parigi, per cominciare la visita della capitale francese.","post_title":"Tgv Inoui: promozione d'autunno per scoprire il fascino della Parigi prenatalizia","post_date":"2025-09-22T11:14:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758539687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean ha annunciato che la Legend of the Seas, la sua terza nave di classe Icon, inizierà a navigare tre settimane prima del previsto perché la costruzione è in anticipo rispetto al programma.\r

Come riporta TraveWeekly, la prima partenza sarà l'11 luglio anziché il 2 agosto. Royal Caribbean ha inoltre aggiunto partenze il 18 e il 25 luglio. Tutte e tre le crociere inizieranno e termineranno a Civitavecchia.\r

Il nuovo operativo\r

Royal Caribbean consentirà agli ospiti che hanno prenotato la crociera del 2 agosto di passare a una delle nuove crociere. La crociera del 2 agosto da Barcellona continuerà a essere la crociera inaugurale ufficiale.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean, consegna anticipata per Legend of the Seas","post_date":"2025-09-22T10:27:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758536861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde dal governo britannico al progetto da 2,2 miliardi di sterline per la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Londra Gatwick.\r

\r

Secondo quanto riferisce il Financial Times, Heidi Alexander, segretario ai trasporti, ha approvato il piano - che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del decennio - dopo aver richiesto al secondo aeroporto più grande del Regno Unito di soddisfare condizioni più severe in materia di abbattimento del rumore e trasporto pubblico.\r

\r

L'aeroporto di Londra Heathrow ha presentato lo scorso mese i piani per un ampliamento da 49 miliardi di sterline, che include la costruzione di una terza pista e la deviazione dell'autostrada più trafficata della Gran Bretagna.\r

\r

Il cancelliere Rachel Reeves ha dichiarato di sperare che Heathrow vedrà “i primi lavori” prima delle prossime elezioni, che dovranno tenersi entro il 2029. Il progetto di Gatwick è molto più semplice, poiché tutti i lavori principali saranno effettuati all'interno dell'attuale perimetro dell'aeroporto.\r

\r

I primi voli potrebbero decollare entro la fine del decennio, secondo quanto affermato in precedenza dalla società di gestione di Gatwick, e un aeroporto ampliato sarebbe in grado di gestire fino a 75 milioni di passeggeri all'anno entro la fine degli anni 2030, rispetto al record di 46,5 milioni registrato nel 2019.\r

\r

\"Accogliamo con favore l'approvazione da parte del governo dei piani per l'utilizzo regolare della nostra pista nord, in anticipo rispetto alla scadenza prevista - ha commentato Stewart Wingate, ceo nel Regno Unito di Vinci Airports, azionista di maggioranza di Gatwick -. Si tratta di un altro importante traguardo nel processo di pianificazione di questo investimento da 2,2 miliardi di sterline, interamente finanziato dai nostri azionisti\".","post_title":"Londra Gatwick: ok dal governo britannico alla realizzazione della seconda pista","post_date":"2025-09-22T10:17:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758536233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord.\r

\r

Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa.\r

Estate a Cipro\r

Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva.\r

Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto.\r

\r

«Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le agenzie Gold invitate al \"Geo4you\". Obiettivo su Cipro Nord","post_date":"2025-09-22T10:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758535656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497439\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption]\r

Un'offerta turistica diversificata che combina natura, cultura e sport per attrarre un pubblico sempre più internazionale in grado di guarda oltre la - incontestabile - bellezza di spiagge e mare: così le Seychelles evidenziano un primo bilancio positivo del 2025, con circa 266.970 visitatori internazionali accolti tra gennaio e metà settembre, +11% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Una conferma dell’appeal crescente dell’arcipelago sul panorama turistico mondiale, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive.\r

Il mercato italiano, in particolare, si distingue per la sua crescita costante: 16.500 gli arrivi registrati al 14 settembre 2025, pari ad una crescita del +23% rispetto al 2024, confermandosi saldamente al quarto posto tra i mercati di riferimento per le Seychelles, subito dopo Germania, Francia e Russia.\r

“Questi risultati – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative per l’Italia di Tourism Seychelles - dimostrano non solo la fedeltà del pubblico italiano, ma anche la crescente capacità delle Seychelles di diversificare l’offerta e intercettare nuove motivazioni di viaggio”.\r

L'ente del turismo partecipa alla prossima fiera di Rimini con partner locali e internazionali, che incarnano l’autenticità e la qualità dell’ospitalità creola. L’obiettivo sarà rafforzare il dialogo con operatori, agenzie e media, presentando novità, progetti futuri ed esperienze: dal lusso tailor-made alle avventure a contatto con la natura, dalle nuove proposte legate agli eventi sportivi fino all’impegno concreto verso un turismo sostenibile e responsabile.\r

Saranno quindi allo stand: Creole Travel Service, Mason's Travel, 7South, Connect Seychelles, Le Duc de Praslin, Raffles Seychelles e Anantara Maia Seychelles Villas, Avani+ Barbarons Seychelles, Paradise Sun (rappresentati da Controvento).\r

","post_title":"L'appeal delle Seychelles sui turisti italiani: arrivi a +23% nel 2025","post_date":"2025-09-22T09:35:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758533704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stanziamento di 13 miliardi di euro: questo l'investimento di Aena, primo operatore aeroportuale al mondo per numero di passeggeri, per la modernizzazione degli scali spagnoli nel periodo 2027-2031.\r

\r

Si tratta del “più grande investimento nella nostra rete degli ultimi decenni”, ha sottolineato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. La proposta di investimento, fissata precisamente a 12,888 miliardi di euro, deve ancora ottenere l'approvazione del Consiglio dei ministri spagnolo.\r

\r

Sánchez assicura che 1,5 miliardi di euro “saranno destinati a progetti tecnologici, innovazione, sostenibilità ambientale, per vedere come possiamo continuare a decarbonizzare la nostra economia”.\r

\r

Questo investimento, ha spiegato ancora, “è la strategia che ci consentirà di continuare a modernizzare e ampliare non solo i principali aeroporti spagnoli, ma anche tutti quelli che devono adeguarsi alla crescita della domanda”.\r

\r

Il primo ministro ricorda come gli aeroporti siano \"la prima immagine che molti turisti internazionali hanno della Spagna. Ogni 12 secondi, un aereo decolla o atterra nella rete di aeroporti gestita da Aena”, che nel 2025 movimenterà oltre 320 milioni di passeggeri.\r

\r

Nel primo semestre di quest'anno l'utile del gruppo è aumentato del 10% su base annua grazie al dinamismo del traffico aereo, sostenuto dall'elevata affluenza turistica. L'utile netto ha raggiunto gli 894 milioni di euro. Il fatturato del gruppo ha raggiunto nel primo semestre quasi 3 miliardi di euro, +9% rispetto a un anno fa.\r

\r

Con l'integrazione dell'aeroporto londinese di Luton e degli aeroporti gestiti dal gruppo spagnolo in Brasile, tra giugno e agosto 2025 Aena ha movimentato 258 milioni di passeggeri (+4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).\r

\r

","post_title":"Aena: 13 mld di euro per il rinnovo degli aeroporti spagnoli entro il 2031","post_date":"2025-09-22T09:25:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758533108000]}]}}