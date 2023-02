Aerolineas Argentinas conferma il potenziamento di capacità sulla Roma-Buenos Aires Aerolíneas Argentinas conferma l’incremento del numero delle frequenze tra Roma e Buenos Aires: dal prossimo 15 aprile sono previste quattro frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche. Inoltre a partire dal 9 luglio e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a cinque, il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica. “L’aumento dei voli tra Roma e Buenos Aires ci rende orgogliosi – ha dichiarato Claudio Neri, country general manager di Aerolíneas Argentinas – e riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l’offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico”. “Accogliamo con grande piacere l’aumento delle frequenze del volo su Buenos Aires – ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Aerolineas Argentinas è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma, il primo elemento di unione sociale, culturale ed economico tra due nazionalità così vicine”.

