Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l’Africa

\r

L’impegno nei confronti del Genoa Cfc proseguirà anche in questa stagione con la fornitura di soluzioni di mobilità eco-friendly, da utilizzare per gli spostamenti dello staff e della dirigenza. Inoltre, Avis sarà presente allo stadio Luigi Ferraris durante i match casalinghi del campionato di Serie A con led domination a bordocampo, sia nel pre-partita che nell’intervallo, e attraverso la diffusione di messaggi audio/video.\r

\r

Avis sarà protagonista anche sui campi di pallavolo, a partire dal fischio d’inizio del campionato 2025/2026: il logo del brand, applicato direttamente sui pantaloncini della divisa da gioco, accompagnerà la squadra dell’Emma Villas Codeyeco Lupi Siena durante ogni partita.\r

\r

La decisione di proseguire le collaborazioni anche quest’anno contribuisce a rafforzare la presenza della società nel panorama sportivo nazionale, anche grazie alla partnership in corso con un’altra importante realtà agonistica italiana: la Fir - Federazione Italiana Rugby. Durante tutte le partite della Quilter Nations Series 2025, appuntamento di rilievo nel calendario rugbistico, il logo Avis sarà presente sulla parte posteriore sinistra dei pantaloncini da gara della Nazionale. \r

\r

Inoltre, il brand di rent-a-car aderirà al progetto “Una meta per il futuro” promosso da Fir e Unicef, attraverso la donazione di 37 kit “School in the Box” contenenti materiale didattico a sostegno delle scuole in difficoltà. Al contempo, contribuirà all’obiettivo di raggiungere un totale di 50 kit, in base alle mete segnate dalla Nazionale Maschile e Femminile durante i match della Quilter Nations Series 2025.","post_title":"Avis e lo sport: rinnovate per la stagione 25-26 le partnership con Genoa ed Emma Villas","post_date":"2025-11-17T15:17:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763392662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'inedita collaborazione per le Bahamas è quella con Mindtrip, che consente di trasformare i contenuti della dmo in piani di viaggio personalizzati e fruibili. Dalla scoperta delle isole meno note ai festival gastronomici, dalle immersioni subacquee all'ecoturismo, Mindtrip for Business supporta la pianificazione e la creazione di itinerari su misura.\r

Sul sito Bahamas.com i visitatori interagiscono con l'AI di Mindtrip che risponde a domande, suggerisce esperienze e genera istantaneamente itinerari personalizzati completi di foto e mappe interattive per ogni punto d'interesse. La piattaforma elabora query come il periodo migliore per visitare le isole, i resort più adatti alle famiglie, i ristoranti top-rated o quale isola risponde meglio alle specifiche esigenze, fornendo risposte dettagliate con suggerimenti localizzati ed eliminando tempi morti nella fase di ricerca\r

«Le Bahamas rappresentano il partner ideale per Mindtrip for Business, essendo una destinazione in grado di offrire soluzioni per ogni tipologia di viaggiatore - ha dichiarato Andy Moss, co-fondatore e ceo di Mindtrip - Che si tratti di viaggi in famiglia, romantici, ecoturistici o di avventura outdoor, Mindtrip rende la scoperta e l'esperienza delle isole immediata ed efficace. È la pianificazione travel reinventata per l'esploratore moderno».\r

«Nel nostro impegno continuo per migliorare l'esperienza del visitatore, stiamo implementando tecnologie innovative per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi verso le Bahamas - ha affermato Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del turismo, investimenti e aviazione - Questa partnership con Mindtrip rappresenta un passo importante verso una pianificazione più personalizzata, che permette ai visitatori di immergersi nella nostra cultura, nelle avventure e nelle bellezze naturali ancora prima dell'arrivo».\r

Mindtrip fornisce, inoltre, condizioni meteo aggiornate in tempo reale offrendo update su tempeste tropicali, uragani ed eventi che potrebbero impattare i viaggi.\r

Il sistema supporta i viaggiatori nella navigazione dei 20 aeroporti internazionali della regione, evidenziando i collegamenti di Nassau verso le Out Islands e i voli diretti o con coincidenze dalle principali destinazioni Usa e canadesi, oltre a guidare i visitatori internazionali verso gli aeroporti più funzionali alle loro esigenze. «Il nostro obiettivo è garantire che le Isole delle Bahamas rimangano una scelta prioritaria per i viaggiatori di tutto il mondo - ha dichiarato Latia Duncombe, direttore generale del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione - Attraverso questa partnership con Mindtrip, mettiamo in evidenza la cultura vibrante e la ricca diversità delle nostre 16 isole uniche, connettendo i viaggiatori alle esperienze più rilevanti per loro».\r

Alla novità di Bahamas, Mindtrip for Business affianca un'ampia gamma di collaborazioni con altre destinazioni, tra cui Brand Usa e Visit Costa Rica, Discover Puerto Rico, Visit California e Travel Nevada.","post_title":"Bahamas: con Mindtrip la pianificazione del viaggio su misura passa anche dall'AI","post_date":"2025-11-17T14:01:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763388085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501704\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Sebastianelli[/caption]\r

Viaggialdo arricchisce il proprio catalogo Caraibi siglando un nuovo contratto con Viva Resorts by Wyndham, aggiungendo due strutture di forte attrattiva per il mercato italiano, il Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana e il Viva Fortuna Beach by Wyndham di Freeport, alle Bahamas.\r

Il viva Miches è un resort da 535 camere, ideale per una clientela che cerca ampi spazi, servizi completi e il comfort di un villaggio internazionale.\r

Il Viva Fortuna Beach by Wyndham propone 274 camere, ognuna con balcone o terrazza per garantire un soggiorno vista mare.\r

Inoltre, il tour operator rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale grazie alla partnership con Eurostars Hotel, includendo nel portfolio Eurostars Winter Haven a Miami; Eurostars Casablanca; Reserve Hotel Exe El Pueblito a Holbox Island, in Messico; Eurostars Grand Cayacoa a Samaná. Si tratta di destinazioni ad altissima richiesta, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela che desidera il city-break o la vacanza balneare, il prodotto lifestyle o quello esotico.\r

Infine, per supportare la crescita dell’area Africa, Viaggialdo annuncia l’ingresso a partire dal 1° dicembre di un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica. Il nome verrà svelato nelle prossime settimane, ma si tratta di una figura con una lunga esperienza sul continente e una forte competenza sul prodotto ‘wildlife + mare’.\r

\r

Il successo dei Travel Open Day\r

Viaggialdo archivia con soddisfazione anche la partecipazione ai recenti Travel Open Day, eventi durante i quali il team ha incontrato numerose agenzie di viaggio. Gli appuntamenti si sono rivelati altamente produttivi, con forte interesse verso le nuove destinazioni e i progetti in sviluppo.\r

«Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato. Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti» dichiara Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo.","post_title":"Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l'Africa","post_date":"2025-11-17T11:56:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763380570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Nuova iniziativa in casa Egyptair grazie alla partnership con Trenitalia per l'offerta di un biglietto integrato in grado di unire rotte aeree e tratte ferroviarie tra Italia ed Egitto.\r

\r

\r

L’accordo aereo+treno, valido fino al 30 giugno 2026, si applica ai viaggi ferroviari in partenza dalle principali città italiane per arrivi e partenze di voli internazionali Egyptair da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il biglietto combinato, disponibile solo per determinate tariffe e classi di prenotazione, può essere acquistato presso gli uffici del vettore a Roma e Milano e le agenzie di viaggio presenti sul territorio.\r

Dopo l’acquisto, il passeggero riceverà il biglietto integrato via mail e dovrà poi effettuare il check-in del treno direttamente online entro 72 ore prima della partenza. Sulla piattaforma, il check-in sul treno sarà quindi disponibile in concomitanza con l’apertura del check-in aereo.\r

Le informazioni su prezzi, regole e condizioni per la prenotazione di questo servizio sono già presenti nel sistema di tariffazione e possono essere visualizzate e utilizzate seguendo le normali procedure di prenotazione.","post_title":"Egyptair fa coppia con Trenitalia: disponibile il biglietto combinato aereo+treno","post_date":"2025-11-17T11:54:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763380446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates da subito protagonista al Dubai Air Show 2025 con un ordine per altri 65 Boeing 777-9, equipaggiati con motori GE 9X, per un valore di 38 miliardi di dollari, a prezzo di listino.\r

\r

Il portafoglio ordini totale della compagnia aerea con Boeing sale così a 315 widebody, di cui 270 Boeing 777X, 10 Boeing 777 cargo e 35 Boeing 787; e il suo portafoglio ordini con GE Aerospace per i motori GE9X a un totale di 540 unità, comprese le 130 unità aggiuntive firmate oggi. Si tratta di un impegno a lungo termine di enorme portata per l'industria aerospaziale statunitense, che garantirà sostegno a centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto nel settore manifatturiero negli Stati Uniti per tutta la durata dei programmi.\r

\r

L'ultimo accordo di Emirates con Boeing fornisce anche un forte sostegno allo studio di fattibilità di Boeing per lo sviluppo del 777-10, una variante più grande della famiglia 777X, con la compagnia aerea che ha sottoscritto opzioni per convertire l'ultimo ordine di 777-9 in 777-10 o 777-8.\r

\r

«Emirates è già il più grande operatore al mondo di Boeing 777 e oggi stiamo ampliando il nostro impegno nei confronti del programma con ulteriori ordini del valore di 38 miliardi di dollari per 65 Boeing 777-9 e 130 motori GE9X - dichiara Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline and Group -. Si tratta di un impegno a lungo termine e di una testimonianza della nostra partnership con Boeing e GE, nonché con l'industria aerospaziale statunitense. Ciascuno dei nostri aeromobili in ordine è stato attentamente inserito nel piano di espansione di Emirates, in linea con la crescita di Dubai».\r

\r

Con l'ordine odierno, Emirates riceverà consegne di aeromobili Boeing fino al 2038.","post_title":"Emirates sigla un nuovo ordine miliardario per 65 Boeing 777-9","post_date":"2025-11-17T11:41:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763379692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Meeting Industry è un prodotto turistico a carattere globale che ha registrato nel 2024 oltre 11 mila meeting internazionali nel mondo, come risulta dai dati ICCA (International Congress and Convention Association).\r

\r

L’Europa ne ha accolti il 56%, l’Asia il 18%, il Nord America il 10%, l’America Latina l’8% Africa e Oceania entrambe il 3% ed il Medio Oriente il 2% del totale.\r

\r

Questa tipologia di incontri, infatti, rappresenta un catalizzatore economico per molte città e Paesi, dalle destinazioni mature a quelle emergenti, ospitando congressi medici (17%), tecnologici (14%), scientifici (13%), business (8%) o della formazione (8%).\r

\r

La Catalogna è una regione che ha una crescita del PIL del +3,6%, oltre il +3,2% del dato totale della Spagna, e ancor più del dato Europa (+0.8%). Barcellona, contribuisce a questi risultati economici essendo in testa al rating mondiale per numero di meetings internazionali con 142 incontri nel 2024, e ha accolto circa 126 mila delegati per un fatturato di 360 milioni di US$.\r

\r

Segue nel rating Londra, che con 105 meetings e oltre 79 mila delegati ha un ritorno economico di 298 milioni di US$.\r

\r

Al terzo posto, Singapore il cui PIL del 2024 è cresciuto del +4,4% con il settore turismo e gli eventi business come fattori chiave di questo sviluppo, con 144 meetings, oltre 93 mila delegati e 290 milioni di US$.\r

\r

Da queste statistiche si evince come Roma e Milano rientrano a pieno tra le destinazioni di punta dell’offerta turistica del comparto economico del MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions):\r

\r

\tRoma nel 2024 ha ospitato 114 incontri internazionali di rilievo con oltre 58 mila delegati per un fatturato di 200 milioni di US$;\r

\tMilano con 100 meetings internazionali e oltre 80 mila delegati ha avuto un ritorno economico di 237 milioni di US$.\r

\r

E l’impatto economico diretto apportato alle destinazioni dal MICE è solo la punta dell’iceberg, un 20% del valore totale che si compone anche di scambio di conoscenze, innovazione, internazionalizzazione e impatto sociale.\r

\r

Nel 2024, il nostro Paese è stato protagonista con 635 meeting internazionali, confermandosi leader europeo e secondo a livello mondiale, subito dietro agli Stati Uniti, che hanno ospitato 709 incontri. Tra le città italiane, Roma con i suoi 114 meeting brilla al 9° posto del rating mondiale e Milano si distingue per numero medio di partecipanti (803 pp) raggiungendo il bronzo dopo Dubai (899) e Barcellona (886).\r

\r

La Meeting Industry si conferma un motore economico in forte crescita, come dimostrano i dati emersi da una recente indagine condotta da ENIT in collaborazione con l’Università Cattolica. Il settore mostra una vivace dinamica di investimento: ben il 77,3% delle 450 strutture coinvolte ha pianificato interventi per il 2024. Tra le realtà più attive spiccano i centri congressi (85,7%), le dimore storiche (85,0%), gli spazi alternativi (83,3%) e i poli fieristico-congressuali (82,4%). Le priorità di investimento nel 2023 hanno riguardato soprattutto la riqualificazione degli ambienti (57,7%), la formazione professionale (52,1%), l’aggiornamento delle tecnologie audio-video (46,6%) e le strategie di promozione (42,0%).\r

\r

Dalle vette alpine alle coste mediterranee, l’Italia si distingue come una delle mete più ambite per eventi aziendali, congressi e viaggi incentive. La ricchezza e la varietà delle location disponibili – che spaziano da hotel di prestigio e architetture contemporanee a residenze storiche, castelli e spazi creativi – permettono di costruire esperienze personalizzate, capaci di valorizzare sia le grandi città d’arte che i borghi più suggestivi e i paesaggi naturali più spettacolari. Questa versatilità rende l’Italia competitiva anche rispetto alle destinazioni più consolidate a livello internazionale.\r

\r

Il nostro Paese si distingue per l’eccellenza dei servizi e per una costante spinta all’innovazione. I centri congressuali italiani, spesso incastonati in contesti architettonici e paesaggistici di grande fascino, offrono un’esperienza immersiva che intreccia l’evento con il patrimonio culturale locale, trasformando ogni appuntamento in un’occasione memorabile.\r

\r

Un ulteriore elemento di attrattività è rappresentato dal fenomeno del bleisure, che fonde esigenze professionali e piacere personale. Sempre più partecipanti agli eventi MICE scelgono di prolungare il soggiorno per esplorare il territorio, approfittando delle bellezze artistiche, dei paesaggi naturali e delle eccellenze enogastronomiche italiane. Questa tendenza rafforza il posizionamento dell’Italia come destinazione ideale non solo per il business, ma anche per un turismo esperienziale di alta qualità.\r

\r

","post_title":"Italia faro mondiale della Meeting Industry e del bleisure","post_date":"2025-11-17T10:23:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["barcellona","bleisure","centri-congressi","congressi-internazionali","crescita-economica","destinazioni-europee","enit","eventi-aziendali","eventi-business","icca","in-evidenza","innovazione-turistica","londra","meeting-industry","mice-italia","milano-2","roma-2","singapore","turismo-congressuale","turismo-daffari","turismo-esperienziale","turismo-italiano","viaggi-incentive"],"post_tag_name":["Barcellona","bleisure","centri congressi","congressi internazionali","crescita economica","destinazioni europee","Enit","eventi aziendali","eventi business","ICCA","In evidenza","innovazione turistica","Londra","Meeting Industry","MICE Italia","milano","roma","Singapore","turismo congressuale","turismo d'affari","turismo esperienziale","turismo italiano","Viaggi incentive"]},"sort":[1763375005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settanta milioni di euro, a tanto ammonta il piano di investimenti previsto dal piano industriale allo studio per l'aeroporto di Palermo: stanziamento suddiviso in quattro macro aree e precisamente l’ampliamento e modernizzazione del terminal passeggeri, lo sviluppo delle aree commerciali e dei servizi al pubblico, la digitalizzazione completa dei processi infrastrutturazione Saf-ready e, su tutto, la privatizzazione della Gesap, la società di gestione dello scalo “Falcone-Borsellino” di Punta Raisi.in venga varato il piano industriale cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni:\r

\r

Una road map anticipata in occasione della presentazione della stagione invernale 2025-26, come riferisce Il Sole 24 Ore che riprende il commento dell'ad della Gesap, Gianfranco Battisti: «La capitalizzazione è necessaria, non siamo in grado di andare avanti con i soli fondi pubblici» ha spiegato. Il bando per la scelta dell’advisor è quasi pronto e potrebbe essere pubblicato a metà dicembre.\r

\r

Il futuro dello scalo è ben delineato: «Palermo non sarà più un aeroporto di passaggio. Stiamo lavorando su un piano industriale ambizioso, costruito su basi concrete, sostenibili e aperte alle partnership. In un mondo in cui la geografia torna a contare, scegliere Palermo significa investire in un progetto con radici profonde e soprattutto prospettive solide». Battisti precisa che l’obiettivo è connettere Palermo ai grandi hub globali, ricordando che oggi lo scalo vanta collegamenti diretti verso città come New York, Istanbul, Parigi, Londra, Madrid e Vienna. L’intenzione è rafforzare i rapporti con il Nord Africa e il Medio Oriente, considerati mercati in espansione. Il traguardo è attivare tra 7 e 9 nuove rotte intercontinentali entro il 2030.\r

\r

Intanto, la winter conta 45 rotte, 14 compagnie aeree e collegamenti con 13 Paesi: le due principali novità della stagione sono le nuove rotte internazionali verso Varsavia e Bratislava, operate da Ryanair e Wizz Air. Tra novembre 2025 e marzo 2026 saranno oltre 19.500 i movimenti, il 4% in più rispetto allo scorso anno, mentre i posti disponibili superano i 3,4 milioni, con un incremento dell’8%.\r

\r

Il 2025 che volge al termine si chiuderà con circa «9,2 milioni di passeggeri e un load factor dell’87,4% (...) Ma il dato più significativo è la trasformazione strutturale e organizzativa che stiamo guidando, soprattutto per il traffico internazionale che ha superato il 34% del totale. Palermo non vuole più essere un aeroporto regionale, ma una piattaforma intercontinentale, dinamica, connessa e orientata al futuro». ","post_title":"Palermo: investimenti da 70 mln di euro per l'aeroporto, sempre più internazionale","post_date":"2025-11-17T10:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763374535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Algérie ha preso in consegna il suo primo Airbus A330-900, che avrà un ruolo chiave nei piani di espansione della compagnia aerea da Algeri, consentendo il lancio di nuove rotte transatlantiche e asiatiche.\r

\r

Air Algérie riceverà altri sette A330neo e diventerà il più grande operatore di questo tipo di aeromobile in Africa. Il velivolo è configurato in una cabina a tre classi con 18 poltrone completamente reclinabili in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy.\r

\r

L'A330neo è inoltre dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri un'esperienza unica, un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Ciò include più spazio individuale, cappelliere più ampie, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.\r

\r

Alla fine di ottobre 2025, la famiglia A330 aveva ottenuto oltre 1.900 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus, l'A330neo è già in grado di operare con fino al 50% di Saf. Airbus punta a rendere i propri aeromobili compatibili al 100% con il Saf entro il 2030.","post_title":"Air Algerie: in flotta il primo degli otto Airbus A330neo in ordine","post_date":"2025-11-17T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763370938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le aziende Alberghiere Bettoja arrivano quest'anno al giro di boa dei 150 anni. Di proprietà della stessa famiglia da cinque generazioni, Bettoja Hotels è un simbolo di continuità e dedizione nel settore dell’hôtellerie romana e italiana .\r

\r

L’eredità impone ora di guardare al futuro dando impulso al rinnovamento che era in realtà già era stato avviato nel 2017 con la ristrutturazione di quattro piani dell’hotel Mediterraneo (dal 6° al 9°). È ora in programma per la prossima primavera la ripresa di importanti lavori che riguarderanno l’hotel Mediterraneo, l’hotel Massimo d’Azeglio e l’hotel Atlantico e che si svolgeranno in circa un anno e mezzo.\r

\r

Verso il futuro\r

Oggi, l’attuale presidente delle aziende, omonimo dell’avo fondatore, Maurizio Bettoja commenta: «Festeggiare 150 anni significa celebrare non solo la nostra lunga storia, ma anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, dal nostro personale agli ospiti, che continuano a contribuire al successo e alla crescita dei nostri hotel».\r

\r

Massimo Bettoja, oggi ceo di Bettoja Hotels, aggiunge: «La ‘mission’ dell'attuale ‘vecchia’ generazione è porre le basi, attraverso un aggiornamento delle strutture e dei sistemi gestionali alle attuali esigenze del turismo, per consentire alle nostre ‘nuove’ generazioni di avviarsi, con solidi strumenti, su un percorso di almeno altri 150 anni».\r

\r

Stefania Bettoja, manager del gruppo che segue ogni dettaglio dei tre alberghi, dalla gestione del food & beverage e del design degli interni, su questa celebrazione importante dei 150 anni di attività racconta: \"Celebrare 150 anni di storia significa soprattutto onorare il nostro passato, la dedizione della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere i nostri hotel luoghi di ospitalità, cultura e calore nel tempo. Oggi mi sento di dire che guardiamo al futuro con la stessa passione che ha guidato le cinque generazioni precedenti».","post_title":"Il gruppo Bettoja compie 150 anni: in arrivo nuovi investimenti","post_date":"2025-11-14T15:25:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763133952000]}]}}