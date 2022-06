Vacanza Promo lancia il nuovo prodotto villaggi Ole’ Club. Focus su Sharm e Mykonos

Sono Sharm e Mykonos le due destinazioni di punta scelte da Vacanza Promo per il nuovo prodotto Ole’ Club. “L’obiettivo – spiega Danilo Gorla, direttore marketing di Vacanza Promo – è fornire ai nostri ospiti l’atmosfera da villaggio con attenzione ai servizi alberghieri e al rapporto qualità prezzo. Gli standard qualitativi saranno uniformi in tutti i club con la presenza della guest relations e di una animazione soft”.

Il club egiziano di Sharm sarà in particolare il 4 stelle Seti Sharm, conosciuto da tempo dal mercato italiano; situato direttamente sulla spiaggia a pochi passi dal mercato Vecchio, dista due chilometri da Ras um Sid e sei da Naama Bay. Associata all’operazione mar Rosso, ripartito in maniera forte, “abbiamo inoltre deciso – prosegue Gorla – di iniziare un’operazione charter che ci renderà protagonisti dall’aeroporto di Parma a partire dal 15 luglio fino al 16 settembre, con partenze settimanali il venerdì in collaborazione con la compagnia aerea Almasria Airlines. Previsto anche uno scalo a Napoli, per favorire un mercato del Sud in forte crescita”.

Il secondo Ole’ Club sarà il 4 stelle Anastasia Village di Mykonos, nella baia di Sant’Anna, anch’esso molto conosciuto dal mercato italiano e storico prodotto di importanti to nel passato. Il villaggio è situato in una posizione panoramica con vista sulla baia di Aghia Anna, la cui lunga e ampia spiaggia sabbiosa, comodamente raggiungibile a piedi, è molto apprezzata per le favorevoli condizioni climatiche che la caratterizzano. Altri Ole’ Club saranno inoltre disponibili fin da subito a Creta, a Maiorca, a Gran Canaria, nonché in Sicilia e in Puglia.

Il team commerciale sarà coordinato da Maurizio Tenconi, storico professionista del mercato agenziale, con una forte vision sul digitale. Tutta la squadra sta presidiando il territorio e visitando le agenzie italiane per presentare il prodotto. “Nella selezione dei network abbiamo appena siglato un importante accordo con Nuovevacanze – sottolinea lo stesso Tenconi – posizionandoci nel cluster di maggior prestigio, ovvero il Platinum. Ma siamo naturalmente aperti a valutare ulteriori sinergie. Siamo infatti certi di avere un prodotto facilmente posizionabile per tutte le agenzie viaggi che vorranno catturare e fidelizzare nuovi target di mercato. A oggi lavoriamo con mille adv“.

A supporto di questa importante operazione Vacanza Promo ha anche messo in campo un calendario fitto di eventi per il mese di giugno, invitando alle travel academy le agenzie di viaggio. Sono già stati calendarizzati tre appuntamenti a Milano, Parma e Napoli per presentare al trade il prodotto. In ultimo, dal 10 al 13 luglio si terrà il primo educational Vacanza Promo con un numero di selezionate agenzie presso l’Ole’ Club Seti Sharm.