Una suite sul mare da 280 mq: è la Owner’s Residence della Explora I Spazi complessivi per 280 metri quadrati, con 155 mq dedicati agli ambienti interni e 125 mq alla terrazza esterna che si estende per tutta la larghezza della nave con vasca idromassaggio a sfioro e tavolo per otto persone. Explora I presenta il design della Owner’s Residence, la suite più ampia dell’unità di debutto di Explora Journeys, brand lusso di casa Msc. “Per fornire ai nostri ospiti un’esperienza senza pari abbiamo collaborato con i marchi più rinomati – sottolinea l’head of product di Explora Journeys, Jason Gelineau -: i divani e le sedie sono degli iconici brand Knoll e Molteni & C., gli arredi esterni di Manutti, le soluzioni di illuminazione sono progettate da Astep e il bagno con doppio lavabo è realizzato in marmo di Calacatta”. Gli ospiti della Owner’s Residence avranno inoltre a disposizione un servizio maggiordomo dedicato gestito dal residence manager, assistenza per i bagagli, servizio di pianificazione dei trasferimenti e degli itinerari, oltre alla ristorazione in suite. Godranno, poi, di una priorità illimitata per le prenotazioni presso tutti i bar e ristoranti della nave e di un trattamento omaggio presso la Ocean Wellness – The Spa. Gli ospiti che soggiornano nella Owner’s Residence avranno pure a disposizione trasferimenti di terra tra casa e l’aeroporto, un pernottamento in hotel omaggio prima o dopo la crociera e trasferimenti andata/ritorno tra l’hotel e il porto. In più, in base alla disponibilità, potranno anche avere un autista privato a terra e priorità illimitata sulle prenotazioni di tutti i bar e ristoranti di bordo. La Owner’s Residence di Explora I può ospitare fino a tre adulti o due adulti e un bambino di età inferiore a 18 anni.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spazi complessivi per 280 metri quadrati, con 155 mq dedicati agli ambienti interni e 125 mq alla terrazza esterna che si estende per tutta la larghezza della nave con vasca idromassaggio a sfioro e tavolo per otto persone. Explora I presenta il design della Owner's Residence, la suite più ampia dell'unità di debutto di Explora Journeys, brand lusso di casa Msc. "Per fornire ai nostri ospiti un'esperienza senza pari abbiamo collaborato con i marchi più rinomati - sottolinea l'head of product di Explora Journeys, Jason Gelineau -: i divani e le sedie sono degli iconici brand Knoll e Molteni & C., gli arredi esterni di Manutti, le soluzioni di illuminazione sono progettate da Astep e il bagno con doppio lavabo è realizzato in marmo di Calacatta”. Gli ospiti della Owner's Residence avranno inoltre a disposizione un servizio maggiordomo dedicato gestito dal residence manager, assistenza per i bagagli, servizio di pianificazione dei trasferimenti e degli itinerari, oltre alla ristorazione in suite. Godranno, poi, di una priorità illimitata per le prenotazioni presso tutti i bar e ristoranti della nave e di un trattamento omaggio presso la Ocean Wellness - The Spa. Gli ospiti che soggiornano nella Owner's Residence avranno pure a disposizione trasferimenti di terra tra casa e l'aeroporto, un pernottamento in hotel omaggio prima o dopo la crociera e trasferimenti andata/ritorno tra l'hotel e il porto. In più, in base alla disponibilità, potranno anche avere un autista privato a terra e priorità illimitata sulle prenotazioni di tutti i bar e ristoranti di bordo. La Owner's Residence di Explora I può ospitare fino a tre adulti o due adulti e un bambino di età inferiore a 18 anni. [post_title] => Una suite sul mare da 280 mq: è la Owner's Residence della Explora I [post_date] => 2023-05-19T12:33:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684499629000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arredi su misura, design contemporaneo, un giardino nascosto e materiali pregiati: è il nuovo Rose Garden Palace Roma. L'albergo Omnia Hotels da 65 camere e suite distribuite su cinque piani in via Boncompagni, a un passo da via Veneto, è stato appena ristrutturato e riaprirà nella sua vesta rinnovata a partire dal prossimo mese di giugno. Tutto è stato studiato per dare una nuova impronta a un hotel molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale, senza stravolgere la struttura originale. La hall è quindi ora un accogliente salotto con eleganti divani grigi, pouff e cuscini colorati, libreria e tappeti; il bar ha il bancone in granito nero con una particolare illuminazione che fa risaltare la pietra a spacco; il giardino esterno ha un gazebo per goderne in ogni stagione, anch’esso arricchito con nuovi mosaici in sicis; le camere hanno pavimenti in parquet di rovere, con arredi in stile classico ma allo stesso tempo carta da parati e testate dei letti moderne; tutte le tappezzerie sono state rinnovate così come le tecnologie, dai televisori al servizio Internet, dall’illuminazione alle rubinetterie fino alla cucina completamente nuova; le sale riunioni sono ora cinque e tutte dotate di moderne tecnologie, con la caratteristica di una lounge vip per la massima privacy; rinnovata anche l’area dedicata a fitness e spa. Senza dimenticare le facciate che sono state completamente restaurate, senza stravolgere la storicità dell’edificio, nonché dotate di un impianto dii illuminazione ad hoc. [post_title] => Riapre il Rose Garden Palace Roma completamente rinnovato [post_date] => 2023-05-19T11:24:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684495446000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Hotel Byron di Forte dei Marmi si rinnova e riapre con 18 nuove suite e 2 ristoranti. In una delle cornici più raffinate della Versilia, la dimora patrizia è stata ampliata per offrire un soggiorno sempre più confortevole, nel segno dell’eleganza e della bellezza. «L’ampliamento della struttura ha conservato l’anima di questo luogo, così intimo - commenta Salvatore Madonna, proprietario del Gruppo Soft Living Spaces di cui il Byron fa parte - di sofistica eleganza dove il fascino e i ricordi del passato convivono con uno spirito cosmopolita e contemporaneo. La nuova ala si integra perfettamente alla Villa, creando una cornice armoniosa dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite. Aver scelto anche di riservare un ristorante solo per i clienti dell’hotel rende il tutto ancora più esclusivo». Alla storica “Villa” dotata di 29 camere e suite si è unita il “Sasso”, la nuova ala così chiamata in omaggio alla pietra locale, che comprende 18 suite, che si sviluppano su tre piani con affaccio nel giardino dell’hotel, tutte dotate di terrazza e balcone. Le suite si distinguono per lo stile inconfondibile che esalta la ricerca della bellezza in ogni dettaglio. Ciascuna diversa e con un carattere personale, frutto di una commistione tra classico e moderno, arredate con grande ricercatezza e “vestite” di tessuti preziosi. Le suite si aggiungono alle 29 camere già esistenti, per un totale di 47. Due le suite Penthouse, la prima nella Villa e la seconda al terzo piano del Sasso, luoghi ideali per vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile e regalare agli ospiti del Byron una vera e propria full immersion privata nelle atmosfere della Versilia. La ristrutturazione ha coinvolto anche la proposta ristorativa dell’hotel. La Magnolia, guidata per il secondo anno dallo chef Marco Bernardo, diventa il vero e proprio spazio gourmet aperto per i clienti interni ed esterni e si sposta al primo piano della dependance della Villa. Tra le principali novità, l’introduzione dello chef’s table per far vivere agli ospiti un’esperienza più intima e coinvolgente con la cucina. A La Magnolia si affianca Onda il secondo ristorante (guidato sempre dallo chef Bernardo) riservato ai soli ospiti dell’hotel situato a bordo piscina. Onda offre un menu per il pranzo semplice e snello, mentre per la sera la proposta cambia quotidianamente per offrire una carta con piatti che raccontano il meglio che il territorio regala. [post_title] => Forte dei Marmi, l'Hotel Byron si rinnova con 18 suite e 2 ristoranti [post_date] => 2023-05-19T09:59:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684490384000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia. Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna [post_date] => 2023-05-19T09:32:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684488751000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only. Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro. "Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese". [post_title] => E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia [post_date] => 2023-05-18T12:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684411858000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445831 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445835" align="alignleft" width="300"] Sandro Palumbo[/caption] Welcome Travel Group ha stretto una partnership con PayDo, Fintech che sviluppa e offre una suite di strumenti innovativi ad alto valore aggiunto, per utilizzare il servizio di pagamento/incasso “PlickUp”. PlickUp permetterà agli uffici centrali di Welcome Travel presenti a Milano e Napoli di comunicare con gli oltre 2.300 punti vendita presenti sul territorio italiano, inviando richieste di pagamento in maniera digitale, con esito real-time – notificato anche a terze parti – e riconciliazione automatica degli incassi. «La scelta dei giusti sistemi di incasso e pagamento costituisce un elemento fondamentale nella definizione delle strategie di business di ogni azienda – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale Business Travel Welcome Travel Group ­–. Welcome Travel ha individuato in PayDo e nella soluzione PlickUp lo strumento per ottimizzare e razionalizzare le operazioni d’incasso che, spesso, possono risultare eccessivamente onerose e ‘time consuming’ per le biglietterie. Grazie a questa soluzione sarà possibile coniugare nel migliore dei modi la rapidità di processo con la sicurezza finanziaria delle operazioni». La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica (es., e-mail) da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (es., carta, bonifico irrevocabile, ecc.), il tutto senza scaricare app o effettuare registrazioni a nuovi servizi. Documenti PlickUp, oltre a personalizzare la user experience in termini di grafica e di strumenti di pagamento presenti a sistema, permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici e più efficaci, alleggerendo i passaggi burocratici e agendo da canale di dialogo diretto tra Agenzie e uffici centrali. [caption id="attachment_445836" align="alignleft" width="300"] Fabio Chiurazzi[/caption] «È importante per noi essere stati scelti come semplificatore e acceleratore dei processi di incasso da una realtà come Welcome Travel Group – dichiara Fabio Chiurazzi, head of product development di PayDo –. Sappiamo quanto il turismo sia fondamentale per il nostro Paese e siamo certi che PlickUp, grazie alle sue caratteristiche, sia uno strumento innovativo e di semplice integrazione e utilizzo, in grado di essere cucito addosso all’azienda che lo usa e, al contempo, di offrire la massima flessibilità ai clienti pagatori; una soluzione nata esattamente per dare un contributo concreto, andando ad agire sui processi aziendali, semplificandoli e irrobustendoli». [post_title] => Welcome Travel intesa con PayDo per i pagamenti e gli incassi [post_date] => 2023-05-18T10:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684406994000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Villa Relais San Martino è localizzato a Martina Franca, in provincia di Taranto, nel cuore della Valle d’Itria, anche conosciuta come Valle dei Trulli. Questo lussuoso relais immerso nel verde di un parco di 25.000 mq, circondato dalla rigogliosa e tranquilla campagna pugliese, nasce nel 2004 da un’idea di Martino Solito che decide di trasformare la villa di campagna di famiglia in una romantica dimora di lusso per l’ospitalità nel cuore della Puglia, con l’intento di valorizzare e promuovere le bellezze della sua terra. Già dai primi anni di attività, nonostante all’epoca ancora il turismo in Puglia non fosse così in voga, Villa Relais San Martino diventa un punto di riferimento di ospitalità in Puglia a livello nazionale e internazionale, entrando in guide come il Touring Club e Relais&Chateaux. Ma il vero sviluppo di Villa Relais San Martino si deve certamente all’ingresso nell’attività di famiglia dei figli di Martino Solito, Edoardo e Giulia, che sono oggi rispettivamente architetto progettista e Resident Manager, che hanno dato il loro imprinting e il loro contributo nell’accrescimento del prestigio e dell’internazionalità dell’hotel grazie ai loro studi e alla loro passione. Nel 2022 l’ingresso a Villa Relais San Martino di Gabriele Bianchi, decisivo per la sua moderna evoluzione, che ha portato la Villa ad essere inserita anche nella Guida Michelin Italia Hotel 2023. La sua intraprendenza, le sue competenze e vicissitudini personali lo portano però a divenire sempre più parte integrante della famiglia Solito che gli propone, in definitiva, una collaborazione alla direzione generale di Villa San Martino. Proprio alla presenza e sotto la supervisione di Gabriele iniziano, nell’inverno del 2022, i lavori di ristrutturazione di Villa San Martino che hanno visto miglioramenti dal punto di vista strutturale, tecnologico e di design, oltre all’avvio di un nuovo ristorante fine-dining, che la Famiglia ambisce a far diventare fiore all’occhiello della ristorazione della Valle d’Itria. Oggi il Relais San Martino conta 21 stanze, di cui 1 suite San martino, 2 executive suite, 2 corner suite, 2 junior suite con balcone, 1 junior suite maison rose, 10 deluxe maison rose (con un ampio spazio esterno) e 3 deluxe. Ogni camera, a fianco delle decorazioni d’epoca, mostra tutti i confort moderni tra cui vasche idromassaggio Jacuzzi, televisioni smart di ultima generazione Samsung, mini bar con prodotti biologici e made in Italy, una linea cortesia targata Etro Milano e materassi ergonomici Dorelan, per garantire un riposo di qualità. La grande piscina esterna, posizionata sulla “Sun Terrace” di Villa San Martino e circondata dal verde dei prati, è solo uno dei luoghi in cui godere del benessere più assoluto all’interno della struttura. Oltre alla piscina, infatti, la Villa, presenta una lussuosa SPA in cui si propongono esclusivi e personalizzati trattamenti benessere. Villa San Martino presta grande attenzione anche all’aspetto enogastronomico del viaggio, volendo garantire ai propri ospiti un’esperienza nel cuore di Puglia a 360 gradi. Proprio per questo la recente restaurazione ha coinvolto anche l’aspetto ristorativo di Villa San Martino dando vita allo sviluppo di un’esclusivo ristorante fine dining: il Ninò. Al Ninò due sono oggi i percorsi degustativi proposti e curati dall’executive chef Giuseppe Germanà, che ancora una volta, hanno come fil rouge l’amore per l’arte e per la storia che caratterizzano Villa San Martino. Di grande rilievo e risalto al Ninò anche la carta dei vini, comprendente più di 300 etichette tra cui si annoverano anche una selezione di vini naturali e biodinamici. Ma soprattutto al Ninò l’esclusiva possibilità di avere un twist pairing analcolico di ben 20 etichette studiato nei dettagli dallo stesso Gabriele Bianchi, esperto conoscitore di tè, tisane e kombucha in cucina. [post_title] => Villa San Martino, il relais di lusso nella Valle d’Itria apre il nuovo ristorante gourmet Ninò [post_date] => 2023-05-18T08:45:45+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684399545000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cinque stelle Ahlbecker Hof di Usedom si fregia del marchio di lusso PEARLS by Romantik. Situato direttamente sull'ampio lungomare del Mar Baltico, nella località balneare di Ahlbeck vicino a Heringsdorf, l'hotel offre 90 eleganti camere e lussuose suite con vista sul mare e sul famoso molo di Ahlbeck. «Lieto di poter continuare in questo modo una partnership consolidata - commenta Thomas Edelkamp, CEO di Romantik Hotels & Restaurants AG - e di poter offrire ai nostri ospiti una proposta di eccellenza a Usedom. L'Ahlbecker Hof è una vera istituzione sull’isola di Usedom e completa il nostro portafoglio nel segmento a 5 stelle. La posizione fantastica, gli interni eleganti e, naturalmente, l'offerta culinaria rendono l'Ahlbecker Hof una destinazione che si sposa perfettamente con lo stile di PEARLS by Romantik». «La collaborazione con PEARLS by Romantik - aggiunge Rolf Seelige-Steinhoff, proprietario dei Seetelhotels a Usedom - non solo ci offre una nuova piattaforma per presentare il nostro hotel a cinque stelle a un pubblico più vasto, ma anche l’opportunità di beneficiare dell'esperienza e del know-how dei nostri partner. Siamo convinti che la combinazione di PEARLS by Romantik con il nostro Ahlbecker Hof si armonizzi perfettamente e che insieme ispireremo ancora più ospiti. Siamo certi che questo sia l'inizio di una partnership a lungo termine e di successo». Inaugurato nel 1890, l’hotel splende nello stile della classica architettura termale imperiale. Restaurato con cura recentemente e gestito con grande attenzione ai dettagli dal direttore dell'hotel Marco Fien, l'Ahlbecker Hof è un complesso imponente che all’edificio principale affianca due ville spaziose e una suite residence particolarmente adatta alle famiglie. Ahlbeck è una delle tre località balneari di Usedom e, insieme a Heringsdorf, è nota come città termale imperiale. La sua passeggiata lungomare è considerata la più lunga d'Europa. L'offerta culinaria dell'Ahlbecker Hof comprende quattro ristoranti e un bar. Nell'ampia area termale Kinnaree Spa & Beauty, gli ospiti sperimentano il mondo del wellness orientale su oltre una superficie di circa 1.000 metri quadrati. ­ ­ ­ [post_title] => Il Seetelhotel Ahlbecker Hof di Usedom entra nell'esclusivo circuito Pearls by Romantik [post_date] => 2023-05-17T09:31:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684315917000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate Prime per l'Hangar X: Sea Prime, la società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, ha inaugurato il nuovo spazio insieme a Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. L'Hangar X, con una superficie di 4.700 mq è l'undicesimo hangar di Milano Linate Prime e porta a quota 30.000 mq gli spazi hangar dedicati a Linate Prime e aumenta quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 mq. Il nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation. "Questa nuova infrastruttura a Milano Linate Prime rappresenta un'importante pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di business in crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del nostro Gruppo" ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea. "L'investimento di Sea Prime segue l’incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime ha aggiunto Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime -. Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato che segna il passo per un'ulteriore espansione". [post_title] => Milano Linate Prime: taglio del nastro per l'Hangar X, l'undicesimo dello scalo [post_date] => 2023-05-17T09:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684314622000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "una suite sul mare da 280 mq e la owners residence della explora i" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":841,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spazi complessivi per 280 metri quadrati, con 155 mq dedicati agli ambienti interni e 125 mq alla terrazza esterna che si estende per tutta la larghezza della nave con vasca idromassaggio a sfioro e tavolo per otto persone. Explora I presenta il design della Owner's Residence, la suite più ampia dell'unità di debutto di Explora Journeys, brand lusso di casa Msc.\r

\r

\"Per fornire ai nostri ospiti un'esperienza senza pari abbiamo collaborato con i marchi più rinomati - sottolinea l'head of product di Explora Journeys, Jason Gelineau -: i divani e le sedie sono degli iconici brand Knoll e Molteni & C., gli arredi esterni di Manutti, le soluzioni di illuminazione sono progettate da Astep e il bagno con doppio lavabo è realizzato in marmo di Calacatta”.\r

\r

Gli ospiti della Owner's Residence avranno inoltre a disposizione un servizio maggiordomo dedicato gestito dal residence manager, assistenza per i bagagli, servizio di pianificazione dei trasferimenti e degli itinerari, oltre alla ristorazione in suite. Godranno, poi, di una priorità illimitata per le prenotazioni presso tutti i bar e ristoranti della nave e di un trattamento omaggio presso la Ocean Wellness - The Spa.\r

\r

Gli ospiti che soggiornano nella Owner's Residence avranno pure a disposizione trasferimenti di terra tra casa e l'aeroporto, un pernottamento in hotel omaggio prima o dopo la crociera e trasferimenti andata/ritorno tra l'hotel e il porto. In più, in base alla disponibilità, potranno anche avere un autista privato a terra e priorità illimitata sulle prenotazioni di tutti i bar e ristoranti di bordo. La Owner's Residence di Explora I può ospitare fino a tre adulti o due adulti e un bambino di età inferiore a 18 anni.","post_title":"Una suite sul mare da 280 mq: è la Owner's Residence della Explora I","post_date":"2023-05-19T12:33:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684499629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arredi su misura, design contemporaneo, un giardino nascosto e materiali pregiati: è il nuovo Rose Garden Palace Roma. L'albergo Omnia Hotels da 65 camere e suite distribuite su cinque piani in via Boncompagni, a un passo da via Veneto, è stato appena ristrutturato e riaprirà nella sua vesta rinnovata a partire dal prossimo mese di giugno. Tutto è stato studiato per dare una nuova impronta a un hotel molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale, senza stravolgere la struttura originale.\r

\r

La hall è quindi ora un accogliente salotto con eleganti divani grigi, pouff e cuscini colorati, libreria e tappeti; il bar ha il bancone in granito nero con una particolare illuminazione che fa risaltare la pietra a spacco; il giardino esterno ha un gazebo per goderne in ogni stagione, anch’esso arricchito con nuovi mosaici in sicis; le camere hanno pavimenti in parquet di rovere, con arredi in stile classico ma allo stesso tempo carta da parati e testate dei letti moderne; tutte le tappezzerie sono state rinnovate così come le tecnologie, dai televisori al servizio Internet, dall’illuminazione alle rubinetterie fino alla cucina completamente nuova; le sale riunioni sono ora cinque e tutte dotate di moderne tecnologie, con la caratteristica di una lounge vip per la massima privacy; rinnovata anche l’area dedicata a fitness e spa. Senza dimenticare le facciate che sono state completamente restaurate, senza stravolgere la storicità dell’edificio, nonché dotate di un impianto dii illuminazione ad hoc.\r

\r

","post_title":"Riapre il Rose Garden Palace Roma completamente rinnovato","post_date":"2023-05-19T11:24:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684495446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Hotel Byron di Forte dei Marmi si rinnova e riapre con 18 nuove suite e 2 ristoranti. In una delle cornici più raffinate della Versilia, la dimora patrizia è stata ampliata per offrire un soggiorno sempre più confortevole, nel segno dell’eleganza e della bellezza.\r

\r

«L’ampliamento della struttura ha conservato l’anima di questo luogo, così intimo - commenta Salvatore Madonna, proprietario del Gruppo Soft Living Spaces di cui il Byron fa parte - di sofistica eleganza dove il fascino e i ricordi del passato convivono con uno spirito cosmopolita e contemporaneo. La nuova ala si integra perfettamente alla Villa, creando una cornice armoniosa dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite. Aver scelto anche di riservare un ristorante solo per i clienti dell’hotel rende il tutto ancora più esclusivo».\r

\r

Alla storica “Villa” dotata di 29 camere e suite si è unita il “Sasso”, la nuova ala così chiamata in omaggio alla pietra locale, che comprende 18 suite, che si sviluppano su tre piani con affaccio nel giardino dell’hotel, tutte dotate di terrazza e balcone.\r

\r

Le suite si distinguono per lo stile inconfondibile che esalta la ricerca della bellezza in ogni dettaglio. Ciascuna diversa e con un carattere personale, frutto di una commistione tra classico e moderno, arredate con grande ricercatezza e “vestite” di tessuti preziosi. Le suite si aggiungono alle 29 camere già esistenti, per un totale di 47.\r

\r

Due le suite Penthouse, la prima nella Villa e la seconda al terzo piano del Sasso, luoghi ideali per vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile e regalare agli ospiti del Byron una vera e propria full immersion privata nelle atmosfere della Versilia.\r

\r

La ristrutturazione ha coinvolto anche la proposta ristorativa dell’hotel. La Magnolia, guidata per il secondo anno dallo chef Marco Bernardo, diventa il vero e proprio spazio gourmet aperto per i clienti interni ed esterni e si sposta al primo piano della dependance della Villa. Tra le principali novità, l’introduzione dello chef’s table per far vivere agli ospiti un’esperienza più intima e coinvolgente con la cucina.\r

\r

A La Magnolia si affianca Onda il secondo ristorante (guidato sempre dallo chef Bernardo) riservato ai soli ospiti dell’hotel situato a bordo piscina. Onda offre un menu per il pranzo semplice e snello, mentre per la sera la proposta cambia quotidianamente per offrire una carta con piatti che raccontano il meglio che il territorio regala.\r

\r

","post_title":"Forte dei Marmi, l'Hotel Byron si rinnova con 18 suite e 2 ristoranti","post_date":"2023-05-19T09:59:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684490384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri.\r

\r

Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia.\r

\r

Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. \r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna","post_date":"2023-05-19T09:32:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684488751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.\r

\r

Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia","post_date":"2023-05-18T12:10:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684411858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445835\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Palumbo[/caption]\r

\r

Welcome Travel Group ha stretto una partnership con PayDo, Fintech che sviluppa e offre una suite di strumenti innovativi ad alto valore aggiunto, per utilizzare il servizio di pagamento/incasso “PlickUp”.\r

\r

PlickUp permetterà agli uffici centrali di Welcome Travel presenti a Milano e Napoli di comunicare con gli oltre 2.300 punti vendita presenti sul territorio italiano, inviando richieste di pagamento in maniera digitale, con esito real-time – notificato anche a terze parti – e riconciliazione automatica degli incassi.\r

\r

«La scelta dei giusti sistemi di incasso e pagamento costituisce un elemento fondamentale nella definizione delle strategie di business di ogni azienda – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale Business Travel Welcome Travel Group ­–. Welcome Travel ha individuato in PayDo e nella soluzione PlickUp lo strumento per ottimizzare e razionalizzare le operazioni d’incasso che, spesso, possono risultare eccessivamente onerose e ‘time consuming’ per le biglietterie. Grazie a questa soluzione sarà possibile coniugare nel migliore dei modi la rapidità di processo con la sicurezza finanziaria delle operazioni».\r

\r

La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica (es., e-mail) da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (es., carta, bonifico irrevocabile, ecc.), il tutto senza scaricare app o effettuare registrazioni a nuovi servizi.\r

Documenti\r

PlickUp, oltre a personalizzare la user experience in termini di grafica e di strumenti di pagamento presenti a sistema, permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici e più efficaci, alleggerendo i passaggi burocratici e agendo da canale di dialogo diretto tra Agenzie e uffici centrali.\r

\r

[caption id=\"attachment_445836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Chiurazzi[/caption]\r

\r

«È importante per noi essere stati scelti come semplificatore e acceleratore dei processi di incasso da una realtà come Welcome Travel Group – dichiara Fabio Chiurazzi, head of product development di PayDo –. Sappiamo quanto il turismo sia fondamentale per il nostro Paese e siamo certi che PlickUp, grazie alle sue caratteristiche, sia uno strumento innovativo e di semplice integrazione e utilizzo, in grado di essere cucito addosso all’azienda che lo usa e, al contempo, di offrire la massima flessibilità ai clienti pagatori; una soluzione nata esattamente per dare un contributo concreto, andando ad agire sui processi aziendali, semplificandoli e irrobustendoli».\r

\r

","post_title":"Welcome Travel intesa con PayDo per i pagamenti e gli incassi","post_date":"2023-05-18T10:49:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684406994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Villa Relais San Martino è localizzato a Martina Franca, in provincia di Taranto, nel cuore della Valle d’Itria, anche conosciuta come Valle dei Trulli.\r

\r

Questo lussuoso relais immerso nel verde di un parco di 25.000 mq, circondato dalla rigogliosa e tranquilla campagna pugliese, nasce nel 2004 da un’idea di Martino Solito che decide di trasformare la villa di campagna di famiglia in una romantica dimora di lusso per l’ospitalità nel cuore della Puglia, con l’intento di valorizzare e promuovere le bellezze della sua terra. \r

\r

Già dai primi anni di attività, nonostante all’epoca ancora il turismo in Puglia non fosse così in voga, Villa Relais San Martino diventa un punto di riferimento di ospitalità in Puglia a livello nazionale e internazionale, entrando in guide come il Touring Club e Relais&Chateaux. Ma il vero sviluppo di Villa Relais San Martino si deve certamente all’ingresso nell’attività di famiglia dei figli di Martino Solito, Edoardo e Giulia, che sono oggi rispettivamente architetto progettista e Resident Manager, che hanno dato il loro imprinting e il loro contributo nell’accrescimento del prestigio e dell’internazionalità dell’hotel grazie ai loro studi e alla loro passione. \r

\r

Nel 2022 l’ingresso a Villa Relais San Martino di Gabriele Bianchi, decisivo per la sua moderna evoluzione, che ha portato la Villa ad essere inserita anche nella Guida Michelin Italia Hotel 2023. La sua intraprendenza, le sue competenze e vicissitudini personali lo portano però a divenire sempre più parte integrante della famiglia Solito che gli propone, in definitiva, una collaborazione alla direzione generale di Villa San Martino.\r

\r

Proprio alla presenza e sotto la supervisione di Gabriele iniziano, nell’inverno del 2022, i lavori di ristrutturazione di Villa San Martino che hanno visto miglioramenti dal punto di vista strutturale, tecnologico e di design, oltre all’avvio di un nuovo ristorante fine-dining, che la Famiglia ambisce a far diventare fiore all’occhiello della ristorazione della Valle d’Itria. \r

Oggi il Relais San Martino conta 21 stanze, di cui 1 suite San martino, 2 executive suite, 2 corner suite, 2 junior suite con balcone, 1 junior suite maison rose, 10 deluxe maison rose (con un ampio spazio esterno) e 3 deluxe. \r

\r

Ogni camera, a fianco delle decorazioni d’epoca, mostra tutti i confort moderni tra cui vasche idromassaggio Jacuzzi, televisioni smart di ultima generazione Samsung, mini bar con prodotti biologici e made in Italy, una linea cortesia targata Etro Milano e materassi ergonomici Dorelan, per garantire un riposo di qualità. \r

\r

La grande piscina esterna, posizionata sulla “Sun Terrace” di Villa San Martino e circondata dal verde dei prati, è solo uno dei luoghi in cui godere del benessere più assoluto all’interno della struttura. Oltre alla piscina, infatti, la Villa, presenta una lussuosa SPA in cui si propongono esclusivi e personalizzati trattamenti benessere.\r

\r

Villa San Martino presta grande attenzione anche all’aspetto enogastronomico del viaggio, volendo garantire ai propri ospiti un’esperienza nel cuore di Puglia a 360 gradi. Proprio per questo la recente restaurazione ha coinvolto anche l’aspetto ristorativo di Villa San Martino dando vita allo sviluppo di un’esclusivo ristorante fine dining: il Ninò. Al Ninò due sono oggi i percorsi degustativi proposti e curati dall’executive chef Giuseppe Germanà, che ancora una volta, hanno come fil rouge l’amore per l’arte e per la storia che caratterizzano Villa San Martino. Di grande rilievo e risalto al Ninò anche la carta dei vini, comprendente più di 300 etichette tra cui si annoverano anche una selezione di vini naturali e biodinamici. Ma soprattutto al Ninò l’esclusiva possibilità di avere un twist pairing analcolico di ben 20 etichette studiato nei dettagli dallo stesso Gabriele Bianchi, esperto conoscitore di tè, tisane e kombucha in cucina. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Villa San Martino, il relais di lusso nella Valle d’Itria apre il nuovo ristorante gourmet Ninò","post_date":"2023-05-18T08:45:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684399545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cinque stelle Ahlbecker Hof di Usedom si fregia del marchio di lusso PEARLS by Romantik. Situato direttamente sull'ampio lungomare del Mar Baltico, nella località balneare di Ahlbeck vicino a Heringsdorf, l'hotel offre 90 eleganti camere e lussuose suite con vista sul mare e sul famoso molo di Ahlbeck.\r

\r

«Lieto di poter continuare in questo modo una partnership consolidata - commenta Thomas Edelkamp, CEO di Romantik Hotels & Restaurants AG - e di poter offrire ai nostri ospiti una proposta di eccellenza a Usedom. L'Ahlbecker Hof è una vera istituzione sull’isola di Usedom e completa il nostro portafoglio nel segmento a 5 stelle. La posizione fantastica, gli interni eleganti e, naturalmente, l'offerta culinaria rendono l'Ahlbecker Hof una destinazione che si sposa perfettamente con lo stile di PEARLS by Romantik».\r

\r

«La collaborazione con PEARLS by Romantik - aggiunge Rolf Seelige-Steinhoff, proprietario dei Seetelhotels a Usedom - non solo ci offre una nuova piattaforma per presentare il nostro hotel a cinque stelle a un pubblico più vasto, ma anche l’opportunità di beneficiare dell'esperienza e del know-how dei nostri partner. Siamo convinti che la combinazione di PEARLS by Romantik con il nostro Ahlbecker Hof si armonizzi perfettamente e che insieme ispireremo ancora più ospiti. Siamo certi che questo sia l'inizio di una partnership a lungo termine e di successo».\r

\r

Inaugurato nel 1890, l’hotel splende nello stile della classica architettura termale imperiale. Restaurato con cura recentemente e gestito con grande attenzione ai dettagli dal direttore dell'hotel Marco Fien, l'Ahlbecker Hof è un complesso imponente che all’edificio principale affianca due ville spaziose e una suite residence particolarmente adatta alle famiglie. Ahlbeck è una delle tre località balneari di Usedom e, insieme a Heringsdorf, è nota come città termale imperiale. La sua passeggiata lungomare è considerata la più lunga d'Europa.\r

\r

L'offerta culinaria dell'Ahlbecker Hof comprende quattro ristoranti e un bar. Nell'ampia area termale Kinnaree Spa & Beauty, gli ospiti sperimentano il mondo del wellness orientale su oltre una superficie di circa 1.000 metri quadrati.\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Il Seetelhotel Ahlbecker Hof di Usedom entra nell'esclusivo circuito Pearls by Romantik","post_date":"2023-05-17T09:31:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684315917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate Prime per l'Hangar X: Sea Prime, la società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, ha inaugurato il nuovo spazio insieme a Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. \r

L'Hangar X, con una superficie di 4.700 mq è l'undicesimo hangar di Milano Linate Prime e porta a quota 30.000 mq gli spazi hangar dedicati a Linate Prime e aumenta quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 mq. Il nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation.\r

\"Questa nuova infrastruttura a Milano Linate Prime rappresenta un'importante pietra miliare per il Gruppo Sea in un contesto di business in crescita e con caratteristiche di performance ambientali di alto livello, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del nostro Gruppo\" ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea.\r

\"L'investimento di Sea Prime segue l’incremento a doppia cifra del traffico di business aviation nel 2022, pari al 20% rispetto al 2021, che continua nel primo trimestre del 2023 e risponde alla crescente domanda di spazi per hangar premium a Milano Prime ha aggiunto Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime -. Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato che segna il passo per un'ulteriore espansione\".","post_title":"Milano Linate Prime: taglio del nastro per l'Hangar X, l'undicesimo dello scalo","post_date":"2023-05-17T09:10:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684314622000]}]}}