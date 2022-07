Turisanda all’UlisseFest di Pesaro insieme a Promperù

Turisanda, sarà all’UlisseFest di Pesaro con uno spazio congiunto realizzato in collaborazione con Promperù. Al festival del viaggio Lonely Planet, che si svolgerà dal 17 al 17 luglio presso piazza del Popolo nella città marchigiana Capitale della cultura 2024, lo stand sarà l’occasione per far scoprire a possibili nuovi viaggiatori l’offerta del brand tailor made di casa Alpitour e la destinazione Perù, attraverso materiali creati ad hoc ed esperti pronti a rispondere a tutte le domande e le curiosità.

Il tema conduttore del Lonely Planet UlisseFest di quest’anno sarà Ascoltare la terra: argomento caro sia alla destinazione, sia al brand Turisanda. Si proverà infatti a cogliere i segnali che il pianeta trasmette, imparandolo a conoscere, rispettare e amare essendo consapevoli dell’impatto e del valore che ha su di esso ogni viaggio. Il tema della sostenibilità è peraltro da sempre uno degli asset più importanti per Turisanda che, tra le sue tante proposte, inserisce anche la linea Sensibility, parte della collezione Made By Turisanda. Le sue proposte consistono in viaggi sostenibili tra culture ricche di storia ed ecosistemi preziosi attraverso itinerari per viaggiatori consapevoli, improntati alla tutela delle popolazioni locali e alla salvaguardia delle ricchezze naturali. Tra i molti itinerari Sensibility, troviamo Eco Perù: un viaggio che permette l’incontro e il confronto con le popolazioni locali. In programma, tra le altre esperienze, il trekking fino alla montagna Arcobaleno, un luogo di sorprendente bellezza, attraversando paesaggi andini dove la vita scorre a un ritmo diverso e dove gli abitanti sono i testimoni di antichissime tradizioni tramandate oralmente dai propri antenati. Sul lago Titicaca si pernotta poi in una casa di una famiglia locale sull’isola di Amantanì, per sostenere economicamente e conoscere la comunità.

Per i viaggiatori più esigenti Turisanda propone poi l’itinerario Voyager Perù caratterizzato da un’attenta selezione di esperienze uniche, hotel, ristoranti e mezzi di trasporto. Per coloro che vogliono vivere un viaggio in libertà a un prezzo più leggero, Presstour by Turisanda propone Perù Essenziale: un itinerario che prevede la prenotazione di hotel e bus di linea per muoversi tra le varie località e lascia al viaggiatore scegliere le esperienze da fare in loco.

Oltre alla presenza dello stand, durante il festival ci saranno due interventi sul palco della manifestazione: uno di Turisanda, Promperú e Pisco Barsol venerdì 15 luglio dalle ore 17.30 alle 18.15 e un secondo momento, sabato 16 luglio dalle ore 17.30 alle 18.15, dedicato agli itinerari imperdibili per scoprire il Paese, nonché al Pisco, distillato peruviano, prodotto emblematico e motivo di orgoglio nazionale: il dono del Perù al mondo. Seguirà poi uno showcooking di preparazione di un cocktail a base di Pisco e una degustazione del prodotto.

“Siamo davvero felici di partecipare a Lonely Planet UlisseFest al fianco del Perù – sottolinea il chief product officer di Turisanda, Paolo Guariento -. Per noi questa destinazione è estremamente importante, come la vasta scelta di proposte presenti sul nostro sito e cataloghi può dimostrare. Il turismo di lungo raggio è finalmente ripartito e per noi è fondamentale far conoscere a possibili viaggiatori tutte le proposte di Turisanda e gli itinerari in Perù che mettiamo a disposizione dei nostri clienti”.