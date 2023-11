Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c’è invece Msc Sono 15 i soggetti candidati all’acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall’estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d’interesse giunte sui tavoli dell’advisor Golman Sachs, incaricato dall’azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell’anno. Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l’eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate. Condividi

