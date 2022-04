Tucano: partnership con l’Arca dell’Arte per itinerari ad hoc in Italia e in Europa

Si parte con Marche ed Emilia Romagna, Viaggio nell’antico Ducato di Urbino, dedicato all’operazione Salvataggio: l’impresa di Pasquale Rotondi, soprintendente di Urbino durante la Seconda guerra mondiale, che coordinò il trasferimento di migliaia di capolavori dell’arte italiana nella rocca di Sassocorvaro e nel palazzo dei Principi di Carpegna. Nasce insomma con un itinerario speciale all’insegna di capolavori d’arte e architettura, da salvare e custodire gelosamente come avviene nell’Arca dell’Arte, la nuova partnership tra Tucano Viaggi Ricerca e Salvatore Giannella, già direttore di Genius, Airone, L’Europeo e ideatore della stessa Arca dell’Arte.

La scelta di Urbino non è affatto casuale, visto che Giannella ha istituito proprio il premio Rotondi, che il prossimo mese di maggio celebrerà la propria ventiquattresima edizione presso l’Auditorium comunale di Sassocorvaro. Ma la collaborazione Tucano – Arca dell’Arte è destinata presto a svilupparsi in altre proposte di viaggio, sempre dedicate alla visita di luoghi storici, artistici e archeologici, in Italia e in Europa