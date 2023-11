Tip: “Notevole il contributo” di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri Un notevole contributo. Definisce così l’apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l’altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz’altro del più che positivo andamento di una realtà “in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance“. Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato. Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: “I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici”. In generale, sottolinea quindi il documento, “il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni”. Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, “noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà "in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato. Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: "I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici". In generale, sottolinea quindi il documento, "il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni". Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, "noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo". [post_title] => Tip: "Notevole il contributo" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri [post_date] => 2023-11-16T13:13:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700140425000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438388" align="alignleft" width="300"] Photo credits: Visit Saudi[/caption] L'Arabia Saudita ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi al 2030: nel mirino ci sono ora ben 150 milioni di visitatori, rispetto ai 100 milioni iniziali come spiegato dal ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb, durante il recente Future Investment Forum. «Penso che chiuderemo quest'anno con circa 100 milioni di visitatori e con un contributo del comparto turistico al Pil del 6%. Per questo il principe ereditario Mohammed bin Salman ci ha dato istruzioni di rivedere i nostri obiettivi a 150 milioni di visitatori». In base alle stime elaborate dal ministro, circa 75 milioni di visitatori saranno internazionali, mentre i restanti 75 milioni saranno viaggiatori domestici. Al-Khateeb ha inoltre confermato che nei prossimi dieci anni il ministero investirà oltre 800 miliardi di dollari a supporto dello sviluppo turistico del paese. L'Arabia prevede inoltre «il raddoppio degli arrivi internazionali entro il 2032» principalmente grazie all'espansione della classe media in India e in Cina. Tra i punti di forza della proposta turistica del Paese, oltre al patrimonio culturale, spicca l'offerta di «servizi emergenti e nuovi segmenti di turismo come quello legato al benessere - ha sottolineato il ministro -. Il turismo del benessere è oggi molto limitato e rappresenta circa l'1% del mercato totale, ma sta crescendo a doppia cifre e quindi ci aspettiamo che questo mercato diventi presto molto interessante». Spazio anche alla sostenibilità nei futuri piani di sviluppo: «Oggi, nel settore dei viaggi e del turismo, dobbiamo assicurarci che qualsiasi cosa costruiamo, qualsiasi cosa promuoviamo sia sostenibile. La sostenibilità riguarda l'ambiente, la società e l'economia» ha concluso il ministro. [post_title] => L'Arabia Saudita alza l'asticella: nel mirino 150 milioni di visitatori nel 2030 [post_date] => 2023-11-16T12:25:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700137501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di otre 14 mila ragazzi e ragazze, House of Talent, la crew italiana di influencer da 6 milioni di follower, continua il proprio percorso insieme il brand di villaggi Bravo di casa Alpitour. Tra i progetti più importanti della partnership per l’estate 2024, ci sarà ancora la Bravo Special Academy House of Talent: workshop multi-tematico grazie al quale i ragazzi potranno coltivare passioni e talenti con numerose attività (tv, TikTok, fotografia, radio, murales). Le academy saranno presenti in alcuni villaggi Bravo, il Baia di Tindari, l'Alimini, il Budoni, il Caesar Bay, il Gemma Beach, il Nubian e lo Yadis, all’interno dei quali saranno allestite delle nuove aree B.Free e lo young club di Bravo per i teenager dai 14 anni in su. Inoltre, nel corso dell’estate i villaggi selezionati ospiteranno per una settimana gli influencer della crew di House of Talent che parteciperanno alle attività B.Free. Per dare ulteriore visibilità a questo progetto e al brand Bravo la partnership vedrà inoltre confermata l’attività di influencer marketing pre-estiva. Infine, grazie a questa collaborazione, durante l’estate 2024 in tutti i villaggi Bravo saranno presenti due nuovi laboratori firmati House of Talent con una serie di appuntamenti volti a insegnare ai teenager i trucchi per realizzare i contenuti TikTok più di tendenza e per approfondire la conoscenza del mondo della radio, creando insieme un format radiofonico gestito dai ragazzi. “Il divertimento è un’emozione da provare! Questo è il motto distintivo di Bravo - commenta Cecilia Ferraresi, Bravo marketing manager -. Proprio per questo motivo la continuazione della partnership con House of Talent, ci rende molto soddisfatti. Sarà un’altra estate in cui coinvolgeremo migliaia di teenager aiutandoli a coltivare le loro passioni e a far emergere i loro migliori talenti”. [post_title] => Il brand Bravo di casa Alpitour rinnova la partnership con House of Talent [post_date] => 2023-11-16T12:19:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700137169000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel terzo trimestre dell'anno l'aeroporto dell'Umbria sale al secondo posto della classifica stilata da Aci Europe che valuta il tasso di crescita del traffico passeggeri tra gli scali europei, nella categoria sotto i 5 milioni di passeggeri annui. Classifica che nel primo semestre del 2023 vedeva lo scalo di Perugia già posizionato sul terzo gradino del podio. Lo scalo ha infatti realizzato "una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019" sottolinea una nota del San Francesco d'Assisi. Nel periodo di picco per i voli aerei in Europa il traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance di crescita negli aeroporti europei complessivamente solida, secondo Aci Europe. Riguardo agli aeroporti regionali viene sottolineato che quelli che servono destinazioni turistiche e si affidano a vettori low cost hanno registrato volumi di passeggeri superiori rispetto ai livelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019). [post_title] => L'aeroporto Perugia scala la classifica Aci Europe per la maggior crescita del traffico [post_date] => 2023-11-16T10:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700129050000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean, forte dei risultati record del terzo trimestre 2023, archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati a +31% rispetto allo stesso periodo 2022, per un totale di 1,33 miliardi di euro. Il gruppo ha offerto 15,7 milioni di posti e ha trasportato 12,2 milioni di passeggeri, il 30% in più rispetto all'anno scorso, con 7,3 milioni di passeggeri da/per destinazioni internazionali. Il load factor si è attestato all'84%, mentre l'utile ante imposte è salito a 217,5 milioni di euro, il 79% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022, con profitti netti in crescita dell'83% a quota 170,7 milioni di euro. «La compagnia realizza un'altra serie di risultati significativi, con una redditività record, che ha permesso di ottenere uno dei migliori risultati nei nove mesi nel nostro settore - commenta il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis -. La nostra espansione del network, il significativo investimento in capacità con l'aggiunta di 3 milioni di posti disponibili nel 2023 rispetto allo scorso anno, insieme alla robusta domanda per la Grecia, hanno contribuito al forte slancio di Aegean. «I recenti sviluppi in Medio Oriente, tuttavia, dimostrano che continueremo a operare in un ambiente dinamico e complesso, con una scarsa visibilità futura. Allo stesso modo, sul fronte operativo, è evidente che continueranno ad esserci sfide dovute ai limiti delle infrastrutture e ai problemi della catena di approvvigionamento che avranno un impatto significativo sulle operazioni». [post_title] => Aegean: il terzo trimestre spinge al rialzo gli utili dei primi nove mesi 2023 [post_date] => 2023-11-16T09:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700126130000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità. Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality. La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica. [post_title] => Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format [post_date] => 2023-11-15T11:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048775000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita. «La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani. «Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno». [post_title] => Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno» [post_date] => 2023-11-14T12:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699966173000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono numeri da record quelli rilasciati dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat): 30,8 milioni di presenze nell'area nel 2022 (+36,7%) pari a più di 5,7 milioni di turisti, undici volte tanto la popolazione del Trentino. Queste le cifre che hanno aperto la riflessione sull'industria dei viaggi in montagna organizzata presso il palazzo Roccabruna di Trento dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità e Th Resorts. Le tre realtà hanno così dato seguito all'appuntamento valdostano di inizio luglio sul medesimo tema, realizzato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile – Planibel. Anche a Trento sono state quindi presentate alcune evidenze tratte dalla ricerca comune Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, da cui emerge tra le altre cose come l'Italia, con circa 806 miliardi di euro, sia al primo posto in Europa per prodotto interno lordo delle province con prevalenza di aree montane. La Penisola rappresenta, infatti, circa il 28% del pil montano dell'intero continente. Seguono Spagna (27%), Francia (14%) e Germania (9%). Nelle aree montane del Paese operano inoltre più di 2 milioni di imprese, con oltre 5 milioni di addetti. "La montagna in Italia è un patrimonio naturale immenso, spesso trascurato, che va valorizzato e tutelato, che dà un contributo straordinario in molti comparti, dal turismo, all'agricoltura e all'industria - sottolinea il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini - . Bisogna però costruire sempre di più progetti sostenibili che valorizzino i territori. Con la diffusione delle tecnologie, inoltre, c'è oggi la possibilità di vivere e lavorare anche in zone montane una volta isolate". In Europa l'Italia ha peraltro pure il primato di superficie montagnosa sul totale: oltre il 66% contro una media continentale del 32%. Con 800 chilometri di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, serviti da 227 impianti di risalita, 5.843 chilometri di sentieri e più di 8 mila chilometri di piste per mountain bike, il Trentino è quindi una regione chiave per il turismo montano. “Un comparto che, se adeguatamente sostenuto, garantisce effetti per tutta la filiera e per i territori – aggiunge il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Noi ci crediamo da sempre; siamo leader nel segmento montagna e continuiamo a investire. È un settore in forte espansione, che è diventato attrattivo anche per i giovani, ma dobbiamo ancora lavorare nella destagionalizzazione dei flussi turistici per accrescere ulteriormente la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica, in particolare sui mercati esteri. Serve anche un investimento in formazione. E per questo abbiamo fortemente voluto la nascita in Italia della prima hotel school per il turismo, la Scuola Italiana di Ospitalità”. Th Resorts gestisce quattro alberghi in Trentino: uno ciascuno a Madonna di Campiglio e a San Martino di Castrozza, più due a Marilleva, per un totale di 575 camere, quasi 165 mila presenze l’anno e oltre 500 addetti. L’andamento della stagione estiva è stato positivo, con 12 mila arrivi e 55 mila presenze: numeri che rappresentano i migliori risultati degli ultimi dieci anni. [post_title] => Th Resorts in Trentino per parlare ancora delle potenzialità del turismo montano [post_date] => 2023-11-14T12:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699964930000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways International ha quasi raddoppiato l'utile operativo del terzo trimestre, grazie all'aumento degli arrivi turistici e nonostante le preoccupazioni per l'incertezza economica. Durante i tre mesi conclusi il 30 settembre, il vettore di Bangkok ha registrato un utile operativo di 212 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I ricavi del trimestre sono aumentati del 12,6% fino a quasi 1 miliardo di dollari, con un aumento dei ricavi dei viaggi dei passeggeri che ha compensato il calo dei ricavi delle merci. Thai Airways ha trasportato quasi 3,3 milioni di passeggeri nel trimestre, pari ad una crescita del 22% rispetto all'anno scorso e a fronte di un incremento della capacità del 21,5%. La compagnia aerea attribuisce la buona performance del trimestre al ritorno dei turisti, soprattutto di quelli provenienti da Cina continentale e India. Citando i dati dell'ente del turismo thailandese, Thai sottolinea che nel trimestre i visitatori sono stati circa 7,1 milioni, quasi il doppio rispetto allo stesso trimestre 2022 e circa il 73% dei livelli pre-pandemia. L'utile netto si è attestato a 1,5 miliardi di Bt, contro la perdita netta di 4,8 miliardi di Bt dell'anno scorso. Il vettore prevede che la domanda di viaggi si manterrà sostenuta fino alla fine dell'anno, ma mette in guardia da una concorrenza "più intensa", poiché altre compagnie aeree ripristinano la capacità. Inoltre, il conflitto in corso tra Israele e Gaza ha portato a un "rallentamento" delle prenotazioni verso l'Europa e Istanbul, che verranno lanciate a dicembre. [post_title] => Thai Airways centra un recupero significativo dei profitti nel terzo trimestre [post_date] => 2023-11-14T10:39:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699958397000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tip notevole il contributo di alpitour ai risultati dei primi tre trimestri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1329,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà \"in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance\". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato.\r

\r

Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: \"I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici\".\r

\r

In generale, sottolinea quindi il documento, \"il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni\".\r

\r

Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, \"noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo\".\r

\r

","post_title":"Tip: \"Notevole il contributo\" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri","post_date":"2023-11-16T13:13:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700140425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Photo credits: Visit Saudi[/caption]\r

\r

L'Arabia Saudita ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi al 2030: nel mirino ci sono ora ben 150 milioni di visitatori, rispetto ai 100 milioni iniziali come spiegato dal ministro del turismo, Ahmed Al-Khateeb, durante il recente Future Investment Forum.\r

\r

«Penso che chiuderemo quest'anno con circa 100 milioni di visitatori e con un contributo del comparto turistico al Pil del 6%. Per questo il principe ereditario Mohammed bin Salman ci ha dato istruzioni di rivedere i nostri obiettivi a 150 milioni di visitatori».\r

\r

In base alle stime elaborate dal ministro, circa 75 milioni di visitatori saranno internazionali, mentre i restanti 75 milioni saranno viaggiatori domestici. Al-Khateeb ha inoltre confermato che nei prossimi dieci anni il ministero investirà oltre 800 miliardi di dollari a supporto dello sviluppo turistico del paese.\r

\r

L'Arabia prevede inoltre «il raddoppio degli arrivi internazionali entro il 2032» principalmente grazie all'espansione della classe media in India e in Cina.\r

\r

Tra i punti di forza della proposta turistica del Paese, oltre al patrimonio culturale, spicca l'offerta di «servizi emergenti e nuovi segmenti di turismo come quello legato al benessere - ha sottolineato il ministro -. Il turismo del benessere è oggi molto limitato e rappresenta circa l'1% del mercato totale, ma sta crescendo a doppia cifre e quindi ci aspettiamo che questo mercato diventi presto molto interessante».\r

\r

Spazio anche alla sostenibilità nei futuri piani di sviluppo: «Oggi, nel settore dei viaggi e del turismo, dobbiamo assicurarci che qualsiasi cosa costruiamo, qualsiasi cosa promuoviamo sia sostenibile. La sostenibilità riguarda l'ambiente, la società e l'economia» ha concluso il ministro.","post_title":"L'Arabia Saudita alza l'asticella: nel mirino 150 milioni di visitatori nel 2030","post_date":"2023-11-16T12:25:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700137501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di otre 14 mila ragazzi e ragazze, House of Talent, la crew italiana di influencer da 6 milioni di follower, continua il proprio percorso insieme il brand di villaggi Bravo di casa Alpitour. Tra i progetti più importanti della partnership per l’estate 2024, ci sarà ancora la Bravo Special Academy House of Talent: workshop multi-tematico grazie al quale i ragazzi potranno coltivare passioni e talenti con numerose attività (tv, TikTok, fotografia, radio, murales). Le academy saranno presenti in alcuni villaggi Bravo, il Baia di Tindari, l'Alimini, il Budoni, il Caesar Bay, il Gemma Beach, il Nubian e lo Yadis, all’interno dei quali saranno allestite delle nuove aree B.Free e lo young club di Bravo per i teenager dai 14 anni in su. Inoltre, nel corso dell’estate i villaggi selezionati ospiteranno per una settimana gli influencer della crew di House of Talent che parteciperanno alle attività B.Free.\r

\r

Per dare ulteriore visibilità a questo progetto e al brand Bravo la partnership vedrà inoltre confermata l’attività di influencer marketing pre-estiva. Infine, grazie a questa collaborazione, durante l’estate 2024 in tutti i villaggi Bravo saranno presenti due nuovi laboratori firmati House of Talent con una serie di appuntamenti volti a insegnare ai teenager i trucchi per realizzare i contenuti TikTok più di tendenza e per approfondire la conoscenza del mondo della radio, creando insieme un format radiofonico gestito dai ragazzi. “Il divertimento è un’emozione da provare! Questo è il motto distintivo di Bravo - commenta Cecilia Ferraresi, Bravo marketing manager -. Proprio per questo motivo la continuazione della partnership con House of Talent, ci rende molto soddisfatti. Sarà un’altra estate in cui coinvolgeremo migliaia di teenager aiutandoli a coltivare le loro passioni e a far emergere i loro migliori talenti”.","post_title":"Il brand Bravo di casa Alpitour rinnova la partnership con House of Talent","post_date":"2023-11-16T12:19:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700137169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel terzo trimestre dell'anno l'aeroporto dell'Umbria sale al secondo posto della classifica stilata da Aci Europe che valuta il tasso di crescita del traffico passeggeri tra gli scali europei, nella categoria sotto i 5 milioni di passeggeri annui. Classifica che nel primo semestre del 2023 vedeva lo scalo di Perugia già posizionato sul terzo gradino del podio.\r

\r

Lo scalo ha infatti realizzato \"una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019\" sottolinea una nota del San Francesco d'Assisi. Nel periodo di picco per i voli aerei in Europa il traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance di crescita negli aeroporti europei complessivamente solida, secondo Aci Europe. Riguardo agli aeroporti regionali viene sottolineato che quelli che servono destinazioni turistiche e si affidano a vettori low cost hanno registrato volumi di passeggeri superiori rispetto ai livelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019).","post_title":"L'aeroporto Perugia scala la classifica Aci Europe per la maggior crescita del traffico","post_date":"2023-11-16T10:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700129050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean, forte dei risultati record del terzo trimestre 2023, archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati a +31% rispetto allo stesso periodo 2022, per un totale di 1,33 miliardi di euro. Il gruppo ha offerto 15,7 milioni di posti e ha trasportato 12,2 milioni di passeggeri, il 30% in più rispetto all'anno scorso, con 7,3 milioni di passeggeri da/per destinazioni internazionali.\r

\r

Il load factor si è attestato all'84%, mentre l'utile ante imposte è salito a 217,5 milioni di euro, il 79% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022, con profitti netti in crescita dell'83% a quota 170,7 milioni di euro.\r

\r

«La compagnia realizza un'altra serie di risultati significativi, con una redditività record, che ha permesso di ottenere uno dei migliori risultati nei nove mesi nel nostro settore - commenta il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis -. La nostra espansione del network, il significativo investimento in capacità con l'aggiunta di 3 milioni di posti disponibili nel 2023 rispetto allo scorso anno, insieme alla robusta domanda per la Grecia, hanno contribuito al forte slancio di Aegean.\r

\r

«I recenti sviluppi in Medio Oriente, tuttavia, dimostrano che continueremo a operare in un ambiente dinamico e complesso, con una scarsa visibilità futura. Allo stesso modo, sul fronte operativo, è evidente che continueranno ad esserci sfide dovute ai limiti delle infrastrutture e ai problemi della catena di approvvigionamento che avranno un impatto significativo sulle operazioni».","post_title":"Aegean: il terzo trimestre spinge al rialzo gli utili dei primi nove mesi 2023","post_date":"2023-11-16T09:15:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700126130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.\r

\r

Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality.\r

\r

La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore.\r

\r

L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.\r

\r

«Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole».\r

\r

\r

\r

«Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti».\r

\r

Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico.\r

\r

«Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti».\r

\r

Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale.\r

\r

\r

\r

«La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore».\r

\r

Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita.\r

\r

«La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti».\r

\r

\r

\r

Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format","post_date":"2023-11-15T11:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita.\r

\r

«La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani.\r

\r

«Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno».","post_title":"Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno»","post_date":"2023-11-14T12:49:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699966173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono numeri da record quelli rilasciati dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat): 30,8 milioni di presenze nell'area nel 2022 (+36,7%) pari a più di 5,7 milioni di turisti, undici volte tanto la popolazione del Trentino. Queste le cifre che hanno aperto la riflessione sull'industria dei viaggi in montagna organizzata presso il palazzo Roccabruna di Trento dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità e Th Resorts. Le tre realtà hanno così dato seguito all'appuntamento valdostano di inizio luglio sul medesimo tema, realizzato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile – Planibel.\r

\r

Anche a Trento sono state quindi presentate alcune evidenze tratte dalla ricerca comune Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, da cui emerge tra le altre cose come l'Italia, con circa 806 miliardi di euro, sia al primo posto in Europa per prodotto interno lordo delle province con prevalenza di aree montane. La Penisola rappresenta, infatti, circa il 28% del pil montano dell'intero continente. Seguono Spagna (27%), Francia (14%) e Germania (9%). Nelle aree montane del Paese operano inoltre più di 2 milioni di imprese, con oltre 5 milioni di addetti.\r

\r

\"La montagna in Italia è un patrimonio naturale immenso, spesso trascurato, che va valorizzato e tutelato, che dà un contributo straordinario in molti comparti, dal turismo, all'agricoltura e all'industria - sottolinea il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini - . Bisogna però costruire sempre di più progetti sostenibili che valorizzino i territori. Con la diffusione delle tecnologie, inoltre, c'è oggi la possibilità di vivere e lavorare anche in zone montane una volta isolate\".\r

\r

In Europa l'Italia ha peraltro pure il primato di superficie montagnosa sul totale: oltre il 66% contro una media continentale del 32%. Con 800 chilometri di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, serviti da 227 impianti di risalita, 5.843 chilometri di sentieri e più di 8 mila chilometri di piste per mountain bike, il Trentino è quindi una regione chiave per il turismo montano.\r

\r

“Un comparto che, se adeguatamente sostenuto, garantisce effetti per tutta la filiera e per i territori – aggiunge il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Noi ci crediamo da sempre; siamo leader nel segmento montagna e continuiamo a investire. È un settore in forte espansione, che è diventato attrattivo anche per i giovani, ma dobbiamo ancora lavorare nella destagionalizzazione dei flussi turistici per accrescere ulteriormente la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica, in particolare sui mercati esteri. Serve anche un investimento in formazione. E per questo abbiamo fortemente voluto la nascita in Italia della prima hotel school per il turismo, la Scuola Italiana di Ospitalità”.\r

\r

Th Resorts gestisce quattro alberghi in Trentino: uno ciascuno a Madonna di Campiglio e a San Martino di Castrozza, più due a Marilleva, per un totale di 575 camere, quasi 165 mila presenze l’anno e oltre 500 addetti. L’andamento della stagione estiva è stato positivo, con 12 mila arrivi e 55 mila presenze: numeri che rappresentano i migliori risultati degli ultimi dieci anni.","post_title":"Th Resorts in Trentino per parlare ancora delle potenzialità del turismo montano","post_date":"2023-11-14T12:28:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699964930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways International ha quasi raddoppiato l'utile operativo del terzo trimestre, grazie all'aumento degli arrivi turistici e nonostante le preoccupazioni per l'incertezza economica.\r

\r

Durante i tre mesi conclusi il 30 settembre, il vettore di Bangkok ha registrato un utile operativo di 212 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I ricavi del trimestre sono aumentati del 12,6% fino a quasi 1 miliardo di dollari, con un aumento dei ricavi dei viaggi dei passeggeri che ha compensato il calo dei ricavi delle merci.\r

\r

Thai Airways ha trasportato quasi 3,3 milioni di passeggeri nel trimestre, pari ad una crescita del 22% rispetto all'anno scorso e a fronte di un incremento della capacità del 21,5%.\r

\r

La compagnia aerea attribuisce la buona performance del trimestre al ritorno dei turisti, soprattutto di quelli provenienti da Cina continentale e India. Citando i dati dell'ente del turismo thailandese, Thai sottolinea che nel trimestre i visitatori sono stati circa 7,1 milioni, quasi il doppio rispetto allo stesso trimestre 2022 e circa il 73% dei livelli pre-pandemia. \r

\r

L'utile netto si è attestato a 1,5 miliardi di Bt, contro la perdita netta di 4,8 miliardi di Bt dell'anno scorso.\r

\r

Il vettore prevede che la domanda di viaggi si manterrà sostenuta fino alla fine dell'anno, ma mette in guardia da una concorrenza \"più intensa\", poiché altre compagnie aeree ripristinano la capacità. Inoltre, il conflitto in corso tra Israele e Gaza ha portato a un \"rallentamento\" delle prenotazioni verso l'Europa e Istanbul, che verranno lanciate a dicembre.","post_title":"Thai Airways centra un recupero significativo dei profitti nel terzo trimestre","post_date":"2023-11-14T10:39:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699958397000]}]}}