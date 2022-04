Tamburi ottimista su Alpitour (anche per l’indebolimento dei competitor)

Un anno ancora difficile ma con segnali di ripresa incoraggianti, tanto da far sperare di tornare presto a marginalità importanti, persino superiori all’era pre-Covid. E questo sia per gli investimenti compiuti nel biennio pandemico, sia per l’indebolimento dello scenario concorrenziale. E’ il quadro di Alpitour tracciato da Giovanni Tamburi nella sua tradizionale lettera agli azionisti in vista della assemblea di approvazione di bilancio di Tip, principale azionista del gruppo piemontese, che nel suo complesso ha chiuso il 2021 con un utile netto pro forma consolidato pari a 127,9 milioni di euro, rispetto ai 36,4 milioni del 2020.

“Alpitour ha sofferto moltissimo, anche nel 2021 e nei primi due mesi del 2022, per ragioni troppo ovvie per dover essere ancora illustrate – osserva nella nota il fondatore, presidente e amministratore delegato della merchant bank Tamburi Investment Partners -. Da qualche settimana il business sta riprendendo in modo più deciso del previsto, confermando che, malgrado tutto ciò che sta succedendo, la volontà di ricominciare a viaggiare è notevolissima. I dati dell’esercizio fiscale in corso, che come noto inizia a novembre, saranno ancora negativi, ma se si protraesse l’attuale andamento per i prossimi mesi, l’inversione di tendenza assumerebbe caratteri strutturali e, visto anche l’indebolimento della concorrenza, il gruppo potrebbe tornare presto a produrre le redditività cui si era abituati prima della pandemia. Probabilmente anche di più. La società ha comunque continuato a investire, anche sui sistemi informatici, che sono ormai il cuore di simili attività. Si consideri, per esempio, che in queste settimane il gruppo è in grado di processare oltre 20 mila preventivi di viaggi al giorno“.