Jumbo Tours amplia e diversifica il portfolio con l’acquisizione di Yourttoo Jumbo Tours ha acquisito Yourttoo, società specializzata nella creazione, gestione e distribuzione di circuiti organizzati: la divisione incoming di Alpitour World rafforza e diversifica così il proprio portfolio come dmc globale, integrando servizi ad alto valore aggiunto e di elevata complessità operativa, con una chiara attenzione all’innovazione tecnologica e all’espansione internazionale. Con questa integrazione, la società amplia la propria copertura di prodotto nei mercati di Spagna e America Latina, rafforzando il posizionamento in destinazioni chiave e gettando le basi per una strategia di crescita progressiva verso nuovi mercati di provenienza. L’acquisizione di Yourttoo porta in casa Jumbo Tours un catalogo di oltre 3.000 circuiti internazionali, oltre ad un piano di crescita che prevede di raggiungere i 4.000 circuiti entro la fine del 2026. Un ecosistema avanzato di conoscenza, tecnologia, prodotto e connettività, che rafforza la proposta di valore verso clienti, tour operator e agenzie di viaggio; la possibilità di vendita incrociata di servizi complementari, come escursioni e notti extra all’interno dei circuiti, incrementando il valore medio di ogni operazione e la personalizzazione dell’esperienza del viaggiatore. Il modello di distribuzione include soluzioni di connettività via Api, che facilitano l’integrazione diretta con i sistemi di clienti e fornitori, ottimizzando i processi di prenotazione, gestione e personalizzazione del prodotto. Questa architettura tecnologica permette lo sviluppo di soluzioni white label sia b2c che b2b. Il piano strategico prevede che, dal 2026, la piattaforma e il prodotto dei circuiti vengano lanciati progressivamente nei mercati francofoni, italiano e portoghese, rafforzando la portata internazionale del gruppo e la capacità di servire molteplici mercati di provenienza attraverso un’unica soluzione tecnologica. «Questo accordo permette a entrambe le parti di sviluppare i nostri progetti in modo congiunto, con una crescita molto più rapida rispetto a quanto avremmo potuto ottenere individualmente – ha commentato Emilio Rivas, direttore generale di Jumbo Tours -. Riponiamo piena fiducia nel lavoro svolto da Jesús e dal suo team, e così sarà anche nei prossimi anni. La loro conoscenza e visione fanno parte degli asset fondamentali che oggi integriamo». Jesús Pérez, direttore generale di Yourttoo, ha aggiunto: «Questa è un’opportunità unica per unirci ad Alpitour World e a Jumbo Tours come loro divisione dmc. La dimensione, la solidità e le risorse del gruppo italiano Alpitour, di cui Jumbo Tours fa parte, ci consentiranno di accelerare lo sviluppo e la crescita del progetto in tempi significativamente più brevi» Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jumbo Tours ha acquisito Yourttoo, società specializzata nella creazione, gestione e distribuzione di circuiti organizzati: la divisione incoming di Alpitour World rafforza e diversifica così il proprio portfolio come dmc globale, integrando servizi ad alto valore aggiunto e di elevata complessità operativa, con una chiara attenzione all’innovazione tecnologica e all’espansione internazionale. Con questa integrazione, la società amplia la propria copertura di prodotto nei mercati di Spagna e America Latina, rafforzando il posizionamento in destinazioni chiave e gettando le basi per una strategia di crescita progressiva verso nuovi mercati di provenienza. L’acquisizione di Yourttoo porta in casa Jumbo Tours un catalogo di oltre 3.000 circuiti internazionali, oltre ad un piano di crescita che prevede di raggiungere i 4.000 circuiti entro la fine del 2026. Un ecosistema avanzato di conoscenza, tecnologia, prodotto e connettività, che rafforza la proposta di valore verso clienti, tour operator e agenzie di viaggio; la possibilità di vendita incrociata di servizi complementari, come escursioni e notti extra all’interno dei circuiti, incrementando il valore medio di ogni operazione e la personalizzazione dell’esperienza del viaggiatore. Il modello di distribuzione include soluzioni di connettività via Api, che facilitano l’integrazione diretta con i sistemi di clienti e fornitori, ottimizzando i processi di prenotazione, gestione e personalizzazione del prodotto. Questa architettura tecnologica permette lo sviluppo di soluzioni white label sia b2c che b2b. Il piano strategico prevede che, dal 2026, la piattaforma e il prodotto dei circuiti vengano lanciati progressivamente nei mercati francofoni, italiano e portoghese, rafforzando la portata internazionale del gruppo e la capacità di servire molteplici mercati di provenienza attraverso un’unica soluzione tecnologica. «Questo accordo permette a entrambe le parti di sviluppare i nostri progetti in modo congiunto, con una crescita molto più rapida rispetto a quanto avremmo potuto ottenere individualmente - ha commentato Emilio Rivas, direttore generale di Jumbo Tours -. Riponiamo piena fiducia nel lavoro svolto da Jesús e dal suo team, e così sarà anche nei prossimi anni. La loro conoscenza e visione fanno parte degli asset fondamentali che oggi integriamo». Jesús Pérez, direttore generale di Yourttoo, ha aggiunto: «Questa è un’opportunità unica per unirci ad Alpitour World e a Jumbo Tours come loro divisione dmc. La dimensione, la solidità e le risorse del gruppo italiano Alpitour, di cui Jumbo Tours fa parte, ci consentiranno di accelerare lo sviluppo e la crescita del progetto in tempi significativamente più brevi» [post_title] => Jumbo Tours amplia e diversifica il portfolio con l'acquisizione di Yourttoo [post_date] => 2025-12-16T15:02:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765897336000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 da 16.800.000 passeggeri, con un lieve calo - come previsto - del 3,5% per poi tornare, nel 2026, attorno ai 17.400.000 del 2024. Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, tira le somme dell'anno ormai concluso e guarda al prossimo quando lo scalo toccherà anche il record di aeromobili basati: 24. E saranno spesso più grandi: l’Airbus 321 porterà 50 passeggeri in più, il Boeing Max 8002 passerà da 181 a 197. In fieri il potenziamento della viabilità e il parcheggio multipiano, di cui nel 2026 sarà realizzato il progetto esecutivo da sottoporre a Enac: una struttura di cinque piani per 2.000 auto e 30 milioni di euro di costo. «Per dare un motivo ai passeggeri per usare l’accesso a est la cosa migliore è la realizzazione del parcheggio - spiega Amelia Corti, direttore generale, ripresa da Il Corriere di Bergamo -. Che è più piccolo e quindi di realizzazione più veloce di quello previsto a ovest. Dove un cantiere sarebbe stato anche complicato dalla presenza dei lavori del treno». Il 2025 ha visto un aumento dei ricavi non-aviation, all’interno dello scalo: «Che con i nuovi spazi crescono molto anche in termini di qualità - sottolinea il presidente Giovanni Sanga -: se ne accorge chi va in altri aeroporti e ci scrive per sottolineare la differenza». Allungando lo sguardo all’estate 2026 sono confermate 150 destinazioni e anche se Milano Bergamo non è fra gli scali ufficiali delle Olimpiadi, conta sulla sua posizione geografica per un aumento di traffico. Tanto che Sacbo sta facendo una pianificazione per i voli di Stato e le delegazioni, con flussi facilitati per le squadre e le tifoserie. E se Ryanair e Wizz Air continuano a rappresentare l’85% del traffico, Sacbo è sempre in cerca di nuove collaborazioni: «Ci avete visto crescere adeguandoci come un calzino alle esigenze delle compagnie», riassume Corti. Gli interventi «più soddisfacenti», in prospettiva per i numeri, sono i nuovi contatti verso il Golfo Persico: «Sono impressionati dalla nostra vicinanza con Milano e a breve potremmo avere novità». [post_title] => Milano Bergamo guarda al 2026: nuovi viabilità e parcheggio da 30 mln di euro [post_date] => 2025-12-16T13:04:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765890247000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Consolidamento, crescita marcata, soprattutto sul fronte internazionale, e uno slancio sull’innovazione (AI inclusa) che è ormai divenuto cifra distintiva del volto di Aeroporti di Roma: tanti e diversi i temi messi in risalto da Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr, che tira le somme del 2025. Un anno che ha visto Roma Fiumicino «mantenere le 5 stelle Skytrax e confermarsi per l’ottavo anno consecutivo, “Best Airport in Europe” secondo Aci». Che 2025 è stato per Roma Fiumicino? «Il 2025 è stato un anno di forte consolidamento e crescita per Fiumicino, che prevediamo di chiudere superando la soglia dei 50 milioni di passeggeri, confermandoci tra i principali hub europei. Dopo un 2024 da record – in cui siamo stati l’aeroporto con la crescita più elevata tra i grandi scali dell’Ue (+21% vs 2023 e +13% vs 2019) – Fiumicino ha rafforzato la propria rete, che oggi conta circa 100 vettori, 80 Paesi serviti e oltre 230 destinazioni collegate. Il 2025 ha visto l’apertura di oltre 30 nuove rotte, di cui 13 nuove destinazioni servite direttamente – tra cui Denver, Mauritius, Minneapolis e il ritorno di Cathay Pacific su Hong Kong – oltre a 6 nuovi vettori che hanno scelto di operare da Roma. Nei primi dieci mesi dell’anno il traffico di Fiumicino è cresciuto del 4,4% rispetto al 2024 e del +17,3% rispetto ai livelli pre-Covid, con la componente internazionale come principale motore di sviluppo. Anche il settore cargo ci sta dando grandi soddisfazioni, con Fiumicino che si sta affermando non solo come polo logistico di riferimento per il Centro Italia, ma anche come nuovo hub cargo strategico all’interno dello sviluppo multi-hub di Lufthansa Cargo. L’innovazione è sempre più centrale nella strategia di Aeroporti di Roma… «Certo. E si tratta di un elemento strategico fondamentale: il nostro obiettivo è trasformare gli scali in una smart city digitale, sostenibile ed efficiente. Abbiamo avviato una profonda conversione industriale, integrando l'Intelligenza Artificiale nei servizi offerti ai passeggeri e nelle operazioni. Questo ci consente di migliorare la puntualità, l'efficienza e la qualità dell'esperienza di viaggio, posizionando Fiumicino e Ciampino come riferimenti per l'innovazione aeroportuale. Grazie a Outsight, monitoriamo in tempo reale i flussi dei passeggeri, prevenendo congestioni e ottimizzando gli spazi; inoltre, Adr ha lanciato il suo assistente conversazionale per potenziare l'interazione diretta con i nostri utenti. Lato operations, per garantire elevata performance e puntualità, abbiamo implementato strumenti come Assaia Apron AI, che monitora il turnaround degli aeromobili con computer vision e AI, nonchè Aeroficial Intelligence, una piattaforma che traccia i movimenti degli aeromobili sulla parte terminale dello spazio aereo, su piste e vie di rullaggio. A ciò si aggiungono soluzioni per la safety, come Argos AI, che rileva automaticamente il Fod (Foreign Object Debris) tramite telecamere e deep learning, riducendo i rischi operativi, e il nuovo sistema di connessione automatica per i pontili d'imbarco». Le principali novità di network e vettori per il 2026? «Il 2026 si preannuncia come un anno di ulteriore espansione, sia sul lungo raggio sia sul network europeo. Tra le principali novità intercontinentali, Qantas quasi raddoppierà la capacità sulla rotta Roma–Perth, estendendo il periodo operativo e aggiungendo frequenze; nel mercato nordamericano debutterà Alaska Airlines con il nuovo volo Seattle–Roma, mentre Delta entrerà sulla stessa rotta, a conferma della crescente domanda e del ruolo di Roma come porta d’accesso transatlantica. Ita Airways, con l’ingresso nel gruppo Lufthansa, rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Fiumicino come hub del Sud Europa. Novità anche sul fronte europeo: easyJet inaugurerà i collegamenti con Glasgow e Birmingham, Norwegian volerà su Billund, Lot aggiungerà Cracovia, mentre Wizz Air aprirà nuove rotte verso Podgorica e Bratislava». Novità per i passeggeri in arrivo dai voli internazionali? «A inizio estate sono stati rilasciati ulteriori nastri riconsegna bagagli al T3, oltre a nuove e-gates per il controllo passaporti. L'area nastri del T1, oltre ad essere stata implementata con 3 nuovi nastri riconsegna bagagli, è stata ampliata con aree disponibili ai passeggeri e agli operatori. Sempre sul T1, entro Natale 2025, saranno disponibili due nuove lounge per i passeggeri premium. Una nuova lounge sarà inoltre disponibile all'interno del Molo E nel corso del 2026. Sempre l’anno prossimo è prevista la riconfigurazione e l'ampliamento dell'area di frontiera arrivi, per poter accogliere i passeggeri in un ambiente più nuovo e più confortevole. Dal 2022 sono presenti in aeroporto alcune Pet Area sia nelle aree di transito che in quelle di arrivo e partenza». Quali modifiche ha apportato nello scalo l’adozione dell’Entry-Exit System? «La riorganizzazione dei flussi nell’area dei controlli passaporti rappresenta un adeguamento necessario all’entrata in vigore dell’Entry-Exit System (Ees). Dallo scorso 12 ottobre, a Roma Fiumicino l’Ees è stato attivato in via anticipata, con un ripensamento dei layout e delle modalità di gestione dei flussi per consentire l’acquisizione dei dati biometrici e documentali previsti dalla normativa. Abbiamo già reso operativi 71 self service kiosk Ees dei quasi 200 che Adr aveva già installato da oltre 3 anni, destinati ai passeggeri di nazionalità extra-Schengen in possesso di passaporto biometrico e con età superiore ai 12 anni, con l’obiettivo di supportare il processo di registrazione e facilitare in modo progressivo l’adattamento alla nuova procedura». [post_title] => Adr plana sul 2026 tra crescita e innovazione: la vision di Ivan Bassato [post_date] => 2025-12-16T11:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765884969000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Aviareps è l’unica multinazionale del settore turistico perfettamente connessa e full-integrated nel suo funzionamento- sottolinea Giulio Santoro, gm di Aviareps Italia, promuovendo il percorso tecnologico scelto dalla compagnia - Ogni paese che ne fa parte riceve tantissimi input, idee, informazioni ed è dotato del supporto infrastrutturale per sviluppare nuove strategie di lavoro con i clienti. Dobbiamo testare gli strumenti che stiamo sviluppando nei mercati avanzati per poi adattarli alla situazione locale, perché quello di Aviareps è un approccio globale, ma con un sapore locale». È Martijn Strijker, executive vice president Europe di Aviareps a tratteggiare l’attuale andamento tecnologico e i tools utilizzati dall’azienda. «Non siamo più il tradizionale Gsa che eravamo un decennio fa. Da alcuni anni abbiamo introdotto la piattaforma Digital Ecosystem per aiutare i nostri clienti a organizzare una pagina web, a presentare il lancio di un’iniziativa, a realizzare eventi media online o virtuali, newsletter, pubblicazioni e anche a creare un database. La piattaforma si rivolge anche al Travel Trade grazie a funzioni facilmente utilizzabili ed è parte della globalizzazione di Aviareps. Vista l’efficacia dell’ Ecosystem, ora introdurremo un nuovo sistema che sarà la nostra piattaforma di booking con la tecnologia digitale Dc Api. Si chiamerà AviaHub; i suoi servizi saranno rivolti alle linee aeree disponibili a utilizzare questo ponte tecnologico e ci forniranno uno strumento di amministrazione automatizzata per ridurre i costi di gds ed accelerare il cash-flow. Anche in questo caso la nostra casa madre ha proposto il progetto, che è stato poi lanciato e utilizzato in diversi paesi. - aggiunge Strijker - Il sistema AviaHub è nella fase di lancio e di test con delle linee aeree e i risultati sono molto promettenti; aggiungerà un nuovo servizio al nostro portfolio e favorirà la crescita dei nostri canali di distribuzione, portando a nuovi business». «AviaHub è stato sviluppato in Francia e verrà testato dalla nostra casa madre in Germania prima di essere applicato nei diversi mercati, alcuni dei quali sono più maturi di altri. - sottolinea Giulio Santoro - In Italia l’introduzione richiederà un maggiore investimento perché il mercato italiano non è ancora fiscalmente armonizzato con gli altri paesi europei. AviaHub ridurrà in modo sostanziale il lavoro di molte adv, fornendo anche nuovi servizi di amministrazione che garantiranno una visione d’insieme automatizzata della bigliettazione e dei costi, oltre ad ampliare le possibilità di distribuzione. Aviareps continuerà a impegnarsi per la sua introduzione migliorando i propri servizi sia nelle regioni in cui operiamo come gsa per alcune compagnie aeree, sia in quelle dove Aviareps non ha ancora questo ruolo, ma dove lavoreremo come aggregatori. In Europa AviaHub verrà utilizzato in 15 paesi e uno di questi è l’Italia». Chiara Ambrosioni [post_title] => La scelta tecnologica di Aviareps: l’utilizzo del Digital Ecosystem e l’introduzione di AviaHub [post_date] => 2025-12-16T10:14:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765880059000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Seconda edizione del Costa Global Summit. L’evento ha accolto oltre 2.500 partecipanti tra importanti partner, agenti di viaggio e ospiti da tutto il mondo. Alla presenza dell’amministratore delegato Mario Zanetti e del top panagement dell’azienda, Costa ha presentato le novità per il 2026 e confermato il suo ruolo leader nel futuro del turismo esperienziale. Tre i pilastri strategici della Sea & Land Wonder Platform: itinerari; food; flotta. Il summit si è aperto con un video messaggio di Josh Weinstein, ceo di Carnival Corporation, che ha evidenziato il ruolo di Costa all’interno della più grande compagnia di crociere a livello globale. Con una flotta combinata di oltre 90 navi, che effettuano 22.000 scali in più di 800 porti Carnival Corporation rappresenta il 40% del mercato crocieristico globale, per un totale di quasi 13,5 milioni di ospiti accolti ogni anno grazie al lavoro che di circa 160.000 collaboratori. In questo contesto, Costa si caratterizza grazie ad itinerari distintivi “Sea and Land”: un modo innovativo di scoprire le destinazioni, che unisce le esperienze a terra a momenti immersivi a bordo. Karen Lellouche, managing director & senior Partner di Boston Consulting Group ha presentato uno studio sul mercato del turismo, con le ultime tendenze e customer insight sui comportamenti di viaggio, sulle opportunità del settore e sul nuovo modo di scegliere e vivere le vacanze. Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, ha delineato la visione della compagnia mostrando come rappresenti il “perfect match” dei trend individuati dalla ricerca, e sia la risposta perfetta alle nuove esigenze dei viaggiatori. Costa rivoluziona il concetto di crociera diventando Experience Platform: itinerari esclusivi, che combinano la meraviglia del mare alla scoperta autentica della terra, creando un modello che mette al centro emozione, personalizzazione, innovazione e sostenibilità. «Da quasi 78 anni, il cambiamento e la capacità di anticipare il futuro sono parte del nostro dna. Oggi la sfida è continuare a creare esperienze di viaggio memorabili, che connettano mare e terra in un’offerta unica nel panorama del turismo - ha dichiarato Mario Zanetti, amministratore Ddlegato di Costa Crociere –. Costa oggi è una piattaforma di esperienze flessibile e adattiva, capace di creare il prodotto giusto per ogni pubblico in base alla stagione, alla destinazione e ai desideri. Questo approccio intercetta le nuove generazioni: i Millennials, cresciuti di tre punti percentuali negli ultimi tre anni, scelgono Costa per itinerari esperienziali; e mini-crociere sono in crescita tra la GenZ, alla ricerca di micromomenti e percorsi altamente personalizzati. Baby Boomers e Gen X abbracciano il concetto di longevity travel fatto di più tempo, benessere e viaggi significativi, preferendo crociere più lunghe. Grazie agli investimenti sulla flotta e sul prodotto, e con l’introduzione degli itinerari Sea & Land, abbiamo ampliato le proposte nel Mediterraneo orientale, occidentale e nei fiordi norvegesi, registrando una crescita di circa 9 punti percentuali anno su anno sull’indice di gradimento complessivo della nostra offerta. Innovazione e sostenibilità continuano a guidare ogni scelta: dalle soluzioni introdotte su Costa Smeralda per migliorare l’efficienza energetica, all’uso di tecnologie come l’IA per personalizzare maggiormente ogni viaggio, anche prima della prenotazione». Reinventare la crociera A dare concretezza al percorso evolutivo di Costa è Francesco Muglia, chief commercial officer & senior vp, che spiega come questa strategia parta da un concetto chiave: reinventare la vacanza in crociera significa mettere la navigazione al centro, evolvendo il concetto di spostamento tra porti in un’esperienza emozionale che connette mare e terra creando meraviglia. Da questa idea nasce la Sea & Land Wonder Platform, una progettazione integrata di itinerari “Sea & Land” in cui la navigazione diventa esperienza multisensoriale grazie a luoghi iconici in mezzo al mare dove il tempo si ferma e la meraviglia prende forma, e un insieme di esperienze a terra costruite per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e far vivere i territori in modo autentico e sorprendente. «Abbiamo reinventato la vacanza in crociera trasformandola in un’esperienza emozionale che connette mare e terra in modo inedito. La nostra Sea & Land Wonder Platform è un continuum di meraviglia che integra itinerari, gastronomia e flotta, costruendo la perfetta connessione tra ciò che accade a bordo e ciò che avviene a terra». Le novità La prossima estate, Costa Pacifica offrirà un’esperienza iconica nel Mediterraneo occidentale, una Sea Destination nella baia di Golfo Aranci, dove per la prima volta gli ospiti potranno sbarcare al tramonto direttamente dalla rada e raggiungere a bordo di un’elegante imbarcazione le acque di Tavolara per un bagno. Sempre con Costa Pacifica, uno dei momenti più attesi sarà la crociera speciale dedicata all’eclissi solare prevista a metà agosto alle Baleari, dove cielo e mare si fonderanno in un evento emozionale unico. E a terra, la connessione continua con esperienze altrettanto iconiche come un tour in Mehari tra i paesaggi di Cassis o un’indimenticabile passeggiata in Vespa tra le sue vie più suggestive di Roma. Costa Favolosa sarà protagonista in Nord Europa con una proposta unica che combina i due fiordi patrimonio Unesco, Geirangerfjord e Nærøyfjord con Sea Destinations come la meditazione all’alba davanti alle Sette Sorelle. In autunno la Crociera del Club, dedicata ai soci del programma fedeltà di Costa, prolungherà la stagione in Nord Europa con l’esperienza dell’aurora boreale. Non mancheranno itinerari esclusivi in Asia con Costa Serena, a inizio estate e autunno, come la circumnavigazione del Giappone. Nei Caraibi, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica, la compagnia introduce nuove esperienze che trasformano il viaggio in un’avventura esclusiva. Tra le novità spicca Cabo Rojo, una vera “destinazione nella destinazione”, con un porto progettato per le crociere e paesaggi che fondono giungla, deserto, acque turchesi e antiche cave, con la possibilità di accedere alla spiaggia di Bahía de Las Águilas. Un’esperienza senza precedenti che continua con l’inaugurazione di Samanà, che segue lo stesso concept innovativo, incentrato su esperienze che ridefiniscono il viaggio. La magia continua sul mare, con un Sea Party nella Baia di Catalina. A completare l’offerta 2026, in primavera, una proposta di mini crociere da 3-4 giorni nel Mediterraneo, a bordo di Costa Fascinosa. «L’ampliamento del nostro portfolio con itinerari inediti è la dimostrazione più evidente della nostra capacità di creare meraviglia con proposte uniche nel panorama del turismo. Continuiamo a introdurre novità che arricchiscono l’esperienza di viaggio, con una gamma che spazia dalle mini-crociere di pochi giorni fino al Giro del Mondo di oltre 130 giorni. Proposte uniche come gli itinerari Sea & Land trasformano ogni viaggio in un continuum emozionale, dove l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza. Eventi irripetibili, come la crociera dedicata all’eclissi solare o alla magia dell’aurora boreale, raccontano la nostra volontà di esaltare la bellezza del mondo e portarla dentro ogni momento della crociera» aggiunge Luigi Stefanelli. Giuseppe Carino, senior vice president Sea-Land Experience Operations di Costa Crociere, chiude: «Appena conclusi i restyling di Costa Serena e Costa Smeralda, continuiamo ad investire sulla flotta, pilastro della strategia Sea and Land. Stiamo già progettando gli interventi su Costa Toscana, Costa Favolosa e Costa Pacifica, con nuovi concept per le cabine con balcone, per rendere ogni nave sempre più in linea con i desideri degli ospiti e far vivere la Costa Experience». [post_title] => Costa Crociere, al via la Sea & Land Wonder Platform [post_date] => 2025-12-16T09:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765877386000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Going Stylosophy punta al lungo raggio. E' Mariagrazia Verna, sales director di Going, a raccontare direttamente da Zanzibar la new entry nel portfolio dei Going Resort. L 'ultimo nato, che allarga al long haul la proposta dell'operatore, è il Neptune Pwani Beach Resort & Spa, situato lungo la costa nord-est dell'isola. «Si tratta di una struttura che ha molte frecce all'arco da scoccare - spiega Verna durante una trasferta in compagnia di alcuni agenti di viaggio -. Le 192 camere del complesso dispongono tutte di balcone e sono suddivise in edifici a due piani dal tipico tetto di paglia, che riprende lo stile dell'isola». All'interno di questa struttura a 5 stelle le possibilità di praticare attività sono ampie, come sottolinea Nicole Rivano, international sales manager di Neptune Hotels. Quattro punti fermi «Volendo sintetizzare quattro buoni motivi per scegliere il resort - anche se in effetti ce ne sono molti di più - possiamo ispirarci ai pilastri della Going Stylosophy, che al Neptune trovano piena realizzazione - prosegue Verna -: il centro di equitazione di fronte alla struttura, che propone passeggiate a cavallo alla scopetta dell'isola; la spa Earth & Rain, dove sottoporsi a trattamenti rigeneranti; la curatissima ristorazione; l'attenzione alla sostenibilità nel rispetto del territorio e della popolazione locale». Un contributo prezioso al successo del resort viene dalla presenza di una staff di 350 membri e dalla possibilità di sfruttare comode connessioni con l'Italia, a cominciare dal volo Neos da Milano, Roma o Verona. I primi clienti di Going arriveranno il prossimo 21 dicembre, ma il successo appare scontato: il mercato italiano sta puntando con decisione su Zanzibar. Nel solo mese di novembre, secondo l'ufficio nazionale di statistica, su un totale di arrivi internazionali pari a oltre 72.000 unità, (+8,6%) gli italiani si sono evidenziati come primo mercato con il 12% degli arrivi, in incremento dell'8% sul corrispondente periodo del 2024. [post_title] => Going Resort: la diretta dal Neptune Pwani Beach di Zanzibar [post_date] => 2025-12-15T14:37:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765809454000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503892 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_503896" align="alignleft" width="450"] Sandrine Buffenoir e Claire Béhar[/caption] La Costa Azzurra rafforza il suo legame con il mercato italiano e presenta a Milano le novità e i grandi eventi in programma tra il 2025 e il 2026, confermandosi una destinazione capace di vivere dodici mesi all’anno tra mare, montagna, cultura, enogastronomia e grandi appuntamenti internazionali. Ad aprire l’incontro è stata Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia, che ha sottolineato il valore strategico della relazione con l’Italia: «La vostra presenza dimostra ancora una volta la forza dei legami che uniscono la Costa Azzurra all’Italia: legami culturali, turistici ed economici, ma soprattutto umani. Grazie al lavoro della stampa italiana continuiamo a costruire ponti, sviluppare progetti comuni e far conoscere la magia della nostra destinazione a un pubblico sempre più ampio». Al centro della presentazione, affidata a Claire Béhar, direttrice di Côte d’Azur France Tourisme, un’offerta sempre più diversificata: dai grandi progetti museali – con istituzioni come il Mamac di Nizza, il Museo delle Belle Arti e il Musée Bonnard Le Cannet – fino alla proposta outdoor che unisce mare e montagna, con 600 chilometri di piste sciistiche a soli 90 minuti dalla costa. «La Costa Azzurra è una destinazione dai paesaggi unici, che cambia volto in ogni stagione. Si può sciare di giorno e cenare vista mare la sera: è questa la nostra firma», ha dichiarato Béhar. Ampio spazio anche alla gastronomia, ai mercati e allo street food locale, oltre ai grandi eventi di richiamo internazionale: dalla cerimonia Michelin al Grimaldi Forum di Monaco il 16 marzo, ai festival, alle manifestazioni sportive come l’arrivo finale del Tour de France Femminile a Nizza, fino agli anniversari che segneranno il 2026, tra cui i 100 anni di Fragonard e i 20 anni delle Plages Électroniques di Cannes. Sul fronte dell’ospitalità, la destinazione continua a investire nella qualità con nuove aperture alberghiere di alto profilo, mentre cresce l’accessibilità dall’Italia grazie ai collegamenti aerei diretti con Nizza da Napoli, Roma, Venezia e Firenze. I numeri confermano l’importanza del mercato italiano: 945.000 pernottamenti nel 2024, con una permanenza media di 5,3 notti, e un dato particolarmente significativo: il 37% dei visitatori italiani ha scelto la Costa Azzurra per la prima volta. «L’Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, per vicinanza culturale, facilità di accesso e fedeltà», ha concluso Claire Béhar. «Vi aspettiamo non solo lungo la costa, ma anche nelle aree centrali e montane, autentiche e ancora da scoprire». [post_title] => Costa Azzurra: novità ed eventi 2025-2026 [post_date] => 2025-12-15T14:08:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => costa-azzurra ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => costa azzurra ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765807731000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Ogs Communication è un boutique atelier della comunicazione, un’azienda attiva nel settore di pr, ufficio stampa e comunicazione con una specializzazione in ospitalità di lusso e design». Così Maria Elena Puppi definisce l’azienda fondata 30 anni fa di cui è a.d. e che oggi guida con Vittoria Vicini, pr&partner. «In questi anni, la nostra azienda ha operato in maniera puntuale e precisa, seguendo i mercati, i linguaggi e i nuovi strumenti di comunicazione. Continuiamo a essere un riferimento nel settore per l’attenzione a 360° data ai nostri clienti e per la capacità di creare relazioni sincere, trasparenti e valoriali». Identità unica Ogs Communication ha un’identità unica, frutto di una contaminazione tra il mondo del design e quello dell’hotellerie. «Questa visione congiunta ci aiuta a dare una chiave di lettura completa - prosegue Vicini -. Operiamo in un ambito ampio e ricco dove architettura, arte, accoglienza e lifestyle si incontrano, si influenzano, si arricchiscono e si definiscono. Nel corso degli anni abbiamo maturato un’esperienza consolidata nelle relazioni con i media a livello nazionale e internazionale e abbiamo realizzato un network importante con catene alberghiere, general manager, studi di architettura, ceo di aziende nel settore arredo. Rappresentiamo un portfolio di brand diversificato. Tra i nostri clienti ci sono catene alberghiere, hotel indipendenti, luxury villas & chalets, luxury beach clubs, aziende manifatturiere e produttive nel design/arredo e anche studi di architettura e interior design». Per operare nel complesso universo delle pubbliche relazioni e generare relazioni di business Ogs ha scelto di usare il metodo delle S: story hunting, story listening, story telling, story diffusion, story relations. «Le pubbliche relazioni sono un universo complesso, fatto di professionalità, conoscenza, relazioni e scambi reali - afferma Vicini - . Il nostro compito è ascoltare con attenzione, comprendere con profondità e valorizzare ciò che rende unico ogni brand. Da qui nasce un percorso di comunicazione costruito insieme, passo dopo passo, con un approccio umano e consapevole». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Ogs Communication: focus sul mondo del design e dell’hotellerie [post_date] => 2025-12-15T12:17:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765801072000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_503875" align="alignleft" width="450"] Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel[/caption] Zambia e Zimbabwe al centro della proposta firmata da Controvento – Ft Collection di Ferruccio Tirone –, che promuove tre diverse strutture nei punti più suggestivi dei due Paesi a marchio Anantara Hotels & Resorts ed Avani Hotels & Resorts. Immerse tra la natura rigogliosa e le imponenti cascate Vittoria, le strutture rappresentate in esclusiva per l’Europa da Controvento offrono lo scenario ideale per un vero e proprio viaggio da album dei ricordi. Fra i resort perfetti per una “luxury escape” in Africa spiccano Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel, Avani Victoria Falls Resort e The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara: tre indirizzi diversi in grado di interpretare il viaggio tra le meraviglie del Continente Nero in modo diverso. Nel 2026 a completare l’offerta sull'Africa aprirà in Zambia l’Anantara Kafue River Tented Camp, che offrirà esperienze safari di lusso incentrate sulla sostenibilità e sull’ecoturismo. L’opening del primo campo tendato safari del brand di ospitalità di lusso è attesa per aprile. Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel Uno degli ultimi ingressi nel Portofolio Anantara Hotels & Resorts è il boutique hotel ai margini delle cascate Vittoria, punto di partenza ideale per immergersi nella natura selvaggia dello Zimbabwe con safari alla ricerca dei Big Five, passeggiate guidate nella natura e incontri ravvicinati con la fauna locale. La selezione di suite offr i comfort contemporanei senza prescindere dalla posizione strategica a pochi minuti da una delle sette meraviglie del mondo. Avani Victoria Falls Resort Il punto di partenza perfetto grazie alla vicinanza alle cascate Vittoria. Gli incontri quotidiani con la fauna locale sono garantiti, con zebre e giraffe che passeggiano nei giardini. Dall’Avani Victoria Falls Resort ognuno può scegliere di vivere la maestosità delle cascate a modo proprio: a piedi, in elicottero o in ultraleggero. Al tramonto poi, si naviga lungo il fiume Zambesi passando accanto a ippopotami e, occasionalmente, elefanti. Il resort offre 212 camere e suite tra cui scegliere. The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara La struttura si trova sulle rive del lato zambiano del fiume Zambesi nel Mosi-oa-Tunya National Park e offre a tutti gli ospiti del resort accesso gratuito e illimitato alle cascate Vittoria. Il Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara offre una grande varietà di camere e suite, recentemente ristrutturate, affacciate sul fiume Zambesi. Moltissime le attività ed esperienze che gli ospiti possono scegliere durante il soggiorno, tra cui: crociere al tramonto, tour culturali, cena a bordo di un treno a vapore, pic-nic, prime colazioni e cene private, safari, canoa, equitazione. La struttura si trova a soli 15 minuti dall'aeroporto internazionale Harry Mwanga Nkumbula. [gallery ids="503876,503877,503878"] [post_title] => Zambia e Zimbabwe di charme: le proposte firmate Anantara e Avani [post_date] => 2025-12-15T11:43:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765799001000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jumbo tours amplia e diversifica il portfolio con lacquisizione di yourttoo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1208,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jumbo Tours ha acquisito Yourttoo, società specializzata nella creazione, gestione e distribuzione di circuiti organizzati: la divisione incoming di Alpitour World rafforza e diversifica così il proprio portfolio come dmc globale, integrando servizi ad alto valore aggiunto e di elevata complessità operativa, con una chiara attenzione all’innovazione tecnologica e all’espansione internazionale.\r

Con questa integrazione, la società amplia la propria copertura di prodotto nei mercati di Spagna e America Latina, rafforzando il posizionamento in destinazioni chiave e gettando le basi per una strategia di crescita progressiva verso nuovi mercati di provenienza.\r

L’acquisizione di Yourttoo porta in casa Jumbo Tours un catalogo di oltre 3.000 circuiti internazionali, oltre ad un piano di crescita che prevede di raggiungere i 4.000 circuiti entro la fine del 2026. Un ecosistema avanzato di conoscenza, tecnologia, prodotto e connettività, che rafforza la proposta di valore verso clienti, tour operator e agenzie di viaggio; la possibilità di vendita incrociata di servizi complementari, come escursioni e notti extra all’interno dei circuiti, incrementando il valore medio di ogni operazione e la personalizzazione dell’esperienza del viaggiatore.\r

Il modello di distribuzione include soluzioni di connettività via Api, che facilitano l’integrazione diretta con i sistemi di clienti e fornitori, ottimizzando i processi di prenotazione, gestione e personalizzazione del prodotto. Questa architettura tecnologica permette lo sviluppo di soluzioni white label sia b2c che b2b.\r

\r

Il piano strategico prevede che, dal 2026, la piattaforma e il prodotto dei circuiti vengano lanciati progressivamente nei mercati francofoni, italiano e portoghese, rafforzando la portata internazionale del gruppo e la capacità di servire molteplici mercati di provenienza attraverso un’unica soluzione tecnologica.\r

«Questo accordo permette a entrambe le parti di sviluppare i nostri progetti in modo congiunto, con una crescita molto più rapida rispetto a quanto avremmo potuto ottenere individualmente - ha commentato Emilio Rivas, direttore generale di Jumbo Tours -. Riponiamo piena fiducia nel lavoro svolto da Jesús e dal suo team, e così sarà anche nei prossimi anni. La loro conoscenza e visione fanno parte degli asset fondamentali che oggi integriamo».\r

Jesús Pérez, direttore generale di Yourttoo, ha aggiunto: «Questa è un’opportunità unica per unirci ad Alpitour World e a Jumbo Tours come loro divisione dmc. La dimensione, la solidità e le risorse del gruppo italiano Alpitour, di cui Jumbo Tours fa parte, ci consentiranno di accelerare lo sviluppo e la crescita del progetto in tempi significativamente più brevi»","post_title":"Jumbo Tours amplia e diversifica il portfolio con l'acquisizione di Yourttoo","post_date":"2025-12-16T15:02:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765897336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Un 2025 da 16.800.000 passeggeri, con un lieve calo - come previsto - del 3,5% per poi tornare, nel 2026, attorno ai 17.400.000 del 2024. Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, tira le somme dell'anno ormai concluso e guarda al prossimo quando lo scalo toccherà anche il record di aeromobili basati: 24. E saranno spesso più grandi: l’Airbus 321 porterà 50 passeggeri in più, il Boeing Max 8002 passerà da 181 a 197.\r

\r

In fieri il potenziamento della viabilità e il parcheggio multipiano, di cui nel 2026 sarà realizzato il progetto esecutivo da sottoporre a Enac: una struttura di cinque piani per 2.000 auto e 30 milioni di euro di costo. «Per dare un motivo ai passeggeri per usare l’accesso a est la cosa migliore è la realizzazione del parcheggio - spiega Amelia Corti, direttore generale, ripresa da Il Corriere di Bergamo -. Che è più piccolo e quindi di realizzazione più veloce di quello previsto a ovest. Dove un cantiere sarebbe stato anche complicato dalla presenza dei lavori del treno».\r

Il 2025 ha visto un aumento dei ricavi non-aviation, all’interno dello scalo: «Che con i nuovi spazi crescono molto anche in termini di qualità - sottolinea il presidente Giovanni Sanga -: se ne accorge chi va in altri aeroporti e ci scrive per sottolineare la differenza».\r

\r

\r

\r

Allungando lo sguardo all’estate 2026 sono confermate 150 destinazioni e anche se Milano Bergamo non è fra gli scali ufficiali delle Olimpiadi, conta sulla sua posizione geografica per un aumento di traffico. Tanto che Sacbo sta facendo una pianificazione per i voli di Stato e le delegazioni, con flussi facilitati per le squadre e le tifoserie. E se Ryanair e Wizz Air continuano a rappresentare l’85% del traffico, Sacbo è sempre in cerca di nuove collaborazioni: «Ci avete visto crescere adeguandoci come un calzino alle esigenze delle compagnie», riassume Corti. Gli interventi «più soddisfacenti», in prospettiva per i numeri, sono i nuovi contatti verso il Golfo Persico: «Sono impressionati dalla nostra vicinanza con Milano e a breve potremmo avere novità».\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo guarda al 2026: nuovi viabilità e parcheggio da 30 mln di euro","post_date":"2025-12-16T13:04:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765890247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consolidamento, crescita marcata, soprattutto sul fronte internazionale, e uno slancio sull’innovazione (AI inclusa) che è ormai divenuto cifra distintiva del volto di Aeroporti di Roma: tanti e diversi i temi messi in risalto da Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr, che tira le somme del 2025. Un anno che ha visto Roma Fiumicino «mantenere le 5 stelle Skytrax e confermarsi per l’ottavo anno consecutivo, “Best Airport in Europe” secondo Aci».\r

\r

Che 2025 è stato per Roma Fiumicino?\r

\r

«Il 2025 è stato un anno di forte consolidamento e crescita per Fiumicino, che prevediamo di chiudere superando la soglia dei 50 milioni di passeggeri, confermandoci tra i principali hub europei. Dopo un 2024 da record – in cui siamo stati l’aeroporto con la crescita più elevata tra i grandi scali dell’Ue (+21% vs 2023 e +13% vs 2019) – Fiumicino ha rafforzato la propria rete, che oggi conta circa 100 vettori, 80 Paesi serviti e oltre 230 destinazioni collegate.\r

Il 2025 ha visto l’apertura di oltre 30 nuove rotte, di cui 13 nuove destinazioni servite direttamente – tra cui Denver, Mauritius, Minneapolis e il ritorno di Cathay Pacific su Hong Kong – oltre a 6 nuovi vettori che hanno scelto di operare da Roma.\r

Nei primi dieci mesi dell’anno il traffico di Fiumicino è cresciuto del 4,4% rispetto al 2024 e del +17,3% rispetto ai livelli pre-Covid, con la componente internazionale come principale motore di sviluppo. Anche il settore cargo ci sta dando grandi soddisfazioni, con Fiumicino che si sta affermando non solo come polo logistico di riferimento per il Centro Italia, ma anche come nuovo hub cargo strategico all’interno dello sviluppo multi-hub di Lufthansa Cargo.\r

\r

L’innovazione è sempre più centrale nella strategia di Aeroporti di Roma…\r

\r

«Certo. E si tratta di un elemento strategico fondamentale: il nostro obiettivo è trasformare gli scali in una smart city digitale, sostenibile ed efficiente. Abbiamo avviato una profonda conversione industriale, integrando l'Intelligenza Artificiale nei servizi offerti ai passeggeri e nelle operazioni. Questo ci consente di migliorare la puntualità, l'efficienza e la qualità dell'esperienza di viaggio, posizionando Fiumicino e Ciampino come riferimenti per l'innovazione aeroportuale.\r

\r

Grazie a Outsight, monitoriamo in tempo reale i flussi dei passeggeri, prevenendo congestioni e ottimizzando gli spazi; inoltre, Adr ha lanciato il suo assistente conversazionale per potenziare l'interazione diretta con i nostri utenti.\r

\r

Lato operations, per garantire elevata performance e puntualità, abbiamo implementato strumenti come Assaia Apron AI, che monitora il turnaround degli aeromobili con computer vision e AI, nonchè Aeroficial Intelligence, una piattaforma che traccia i movimenti degli aeromobili sulla parte terminale dello spazio aereo, su piste e vie di rullaggio. A ciò si aggiungono soluzioni per la safety, come Argos AI, che rileva automaticamente il Fod (Foreign Object Debris) tramite telecamere e deep learning, riducendo i rischi operativi, e il nuovo sistema di connessione automatica per i pontili d'imbarco».\r

\r

Le principali novità di network e vettori per il 2026?\r

\r

«Il 2026 si preannuncia come un anno di ulteriore espansione, sia sul lungo raggio sia sul network europeo. Tra le principali novità intercontinentali, Qantas quasi raddoppierà la capacità sulla rotta Roma–Perth, estendendo il periodo operativo e aggiungendo frequenze; nel mercato nordamericano debutterà Alaska Airlines con il nuovo volo Seattle–Roma, mentre Delta entrerà sulla stessa rotta, a conferma della crescente domanda e del ruolo di Roma come porta d’accesso transatlantica.\r

Ita Airways, con l’ingresso nel gruppo Lufthansa, rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Fiumicino come hub del Sud Europa.\r

Novità anche sul fronte europeo: easyJet inaugurerà i collegamenti con Glasgow e Birmingham, Norwegian volerà su Billund, Lot aggiungerà Cracovia, mentre Wizz Air aprirà nuove rotte verso Podgorica e Bratislava».\r

\r

Novità per i passeggeri in arrivo dai voli internazionali?\r

\r

«A inizio estate sono stati rilasciati ulteriori nastri riconsegna bagagli al T3, oltre a nuove e-gates per il controllo passaporti. L'area nastri del T1, oltre ad essere stata implementata con 3 nuovi nastri riconsegna bagagli, è stata ampliata con aree disponibili ai passeggeri e agli operatori. Sempre sul T1, entro Natale 2025, saranno disponibili due nuove lounge per i passeggeri premium. Una nuova lounge sarà inoltre disponibile all'interno del Molo E nel corso del 2026. Sempre l’anno prossimo è prevista la riconfigurazione e l'ampliamento dell'area di frontiera arrivi, per poter accogliere i passeggeri in un ambiente più nuovo e più confortevole. Dal 2022 sono presenti in aeroporto alcune Pet Area sia nelle aree di transito che in quelle di arrivo e partenza».\r

\r

Quali modifiche ha apportato nello scalo l’adozione dell’Entry-Exit System?\r

\r

«La riorganizzazione dei flussi nell’area dei controlli passaporti rappresenta un adeguamento necessario all’entrata in vigore dell’Entry-Exit System (Ees). Dallo scorso 12 ottobre, a Roma Fiumicino l’Ees è stato attivato in via anticipata, con un ripensamento dei layout e delle modalità di gestione dei flussi per consentire l’acquisizione dei dati biometrici e documentali previsti dalla normativa. Abbiamo già reso operativi 71 self service kiosk Ees dei quasi 200 che Adr aveva già installato da oltre 3 anni, destinati ai passeggeri di nazionalità extra-Schengen in possesso di passaporto biometrico e con età superiore ai 12 anni, con l’obiettivo di supportare il processo di registrazione e facilitare in modo progressivo l’adattamento alla nuova procedura».","post_title":"Adr plana sul 2026 tra crescita e innovazione: la vision di Ivan Bassato","post_date":"2025-12-16T11:36:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1765884969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Aviareps è l’unica multinazionale del settore turistico perfettamente connessa e full-integrated nel suo funzionamento- sottolinea Giulio Santoro, gm di Aviareps Italia, promuovendo il percorso tecnologico scelto dalla compagnia - Ogni paese che ne fa parte riceve tantissimi input, idee, informazioni ed è dotato del supporto infrastrutturale per sviluppare nuove strategie di lavoro con i clienti. Dobbiamo testare gli strumenti che stiamo sviluppando nei mercati avanzati per poi adattarli alla situazione locale, perché quello di Aviareps è un approccio globale, ma con un sapore locale».\r

\r

È Martijn Strijker, executive vice president Europe di Aviareps a tratteggiare l’attuale andamento tecnologico e i tools utilizzati dall’azienda. «Non siamo più il tradizionale Gsa che eravamo un decennio fa. Da alcuni anni abbiamo introdotto la piattaforma Digital Ecosystem per aiutare i nostri clienti a organizzare una pagina web, a presentare il lancio di un’iniziativa, a realizzare eventi media online o virtuali, newsletter, pubblicazioni e anche a creare un database. La piattaforma si rivolge anche al Travel Trade grazie a funzioni facilmente utilizzabili ed è parte della globalizzazione di Aviareps. Vista l’efficacia dell’ Ecosystem, ora introdurremo un nuovo sistema che sarà la nostra piattaforma di booking con la tecnologia digitale Dc Api.\r

\r

Si chiamerà AviaHub; i suoi servizi saranno rivolti alle linee aeree disponibili a utilizzare questo ponte tecnologico e ci forniranno uno strumento di amministrazione automatizzata per ridurre i costi di gds ed accelerare il cash-flow. Anche in questo caso la nostra casa madre ha proposto il progetto, che è stato poi lanciato e utilizzato in diversi paesi. - aggiunge Strijker - Il sistema AviaHub è nella fase di lancio e di test con delle linee aeree e i risultati sono molto promettenti; aggiungerà un nuovo servizio al nostro portfolio e favorirà la crescita dei nostri canali di distribuzione, portando a nuovi business».\r

\r

«AviaHub è stato sviluppato in Francia e verrà testato dalla nostra casa madre in Germania prima di essere applicato nei diversi mercati, alcuni dei quali sono più maturi di altri. - sottolinea Giulio Santoro - In Italia l’introduzione richiederà un maggiore investimento perché il mercato italiano non è ancora fiscalmente armonizzato con gli altri paesi europei. AviaHub ridurrà in modo sostanziale il lavoro di molte adv, fornendo anche nuovi servizi di amministrazione che garantiranno una visione d’insieme automatizzata della bigliettazione e dei costi, oltre ad ampliare le possibilità di distribuzione. Aviareps continuerà a impegnarsi per la sua introduzione migliorando i propri servizi sia nelle regioni in cui operiamo come gsa per alcune compagnie aeree, sia in quelle dove Aviareps non ha ancora questo ruolo, ma dove lavoreremo come aggregatori. In Europa AviaHub verrà utilizzato in 15 paesi e uno di questi è l’Italia».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"La scelta tecnologica di Aviareps: l’utilizzo del Digital Ecosystem e l’introduzione di AviaHub","post_date":"2025-12-16T10:14:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765880059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seconda edizione del Costa Global Summit. L’evento ha accolto oltre 2.500 partecipanti tra importanti partner, agenti di viaggio e ospiti da tutto il mondo. Alla presenza dell’amministratore delegato Mario Zanetti e del top panagement dell’azienda, Costa ha presentato le novità per il 2026 e confermato il suo ruolo leader nel futuro del turismo esperienziale.\r

Tre i pilastri strategici della Sea & Land Wonder Platform: itinerari; food; flotta. Il summit si è aperto con un video messaggio di Josh Weinstein, ceo di Carnival Corporation, che ha evidenziato il ruolo di Costa all’interno della più grande compagnia di crociere a livello globale.\r

Con una flotta combinata di oltre 90 navi, che effettuano 22.000 scali in più di 800 porti Carnival Corporation rappresenta il 40% del mercato crocieristico globale, per un totale di quasi 13,5 milioni di ospiti accolti ogni anno grazie al lavoro che di circa 160.000 collaboratori.\r

In questo contesto, Costa si caratterizza grazie ad itinerari distintivi “Sea and Land”: un modo innovativo di scoprire le destinazioni, che unisce le esperienze a terra a momenti immersivi a bordo.\r

Karen Lellouche, managing director & senior Partner di Boston Consulting Group ha presentato uno studio sul mercato del turismo, con le ultime tendenze e customer insight sui comportamenti di viaggio, sulle opportunità del settore e sul nuovo modo di scegliere e vivere le vacanze.\r

Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, ha delineato la visione della compagnia mostrando come rappresenti il “perfect match” dei trend individuati dalla ricerca, e sia la risposta perfetta alle nuove esigenze dei viaggiatori. Costa rivoluziona il concetto di crociera diventando Experience Platform: itinerari esclusivi, che combinano la meraviglia del mare alla scoperta autentica della terra, creando un modello che mette al centro emozione, personalizzazione, innovazione e sostenibilità.\r

«Da quasi 78 anni, il cambiamento e la capacità di anticipare il futuro sono parte del nostro dna. Oggi la sfida è continuare a creare esperienze di viaggio memorabili, che connettano mare e terra in un’offerta unica nel panorama del turismo - ha dichiarato Mario Zanetti, amministratore Ddlegato di Costa Crociere –. Costa oggi è una piattaforma di esperienze flessibile e adattiva, capace di creare il prodotto giusto per ogni pubblico in base alla stagione, alla destinazione e ai desideri. Questo approccio intercetta le nuove generazioni: i Millennials, cresciuti di tre punti percentuali negli ultimi tre anni, scelgono Costa per itinerari esperienziali; e mini-crociere sono in crescita tra la GenZ, alla ricerca di micromomenti e percorsi altamente personalizzati. Baby Boomers e Gen X abbracciano il concetto di longevity travel fatto di più tempo, benessere e viaggi significativi, preferendo crociere più lunghe. Grazie agli investimenti sulla flotta e sul prodotto, e con l’introduzione degli itinerari Sea & Land, abbiamo ampliato le proposte nel Mediterraneo orientale, occidentale e nei fiordi norvegesi, registrando una crescita di circa 9 punti percentuali anno su anno sull’indice di gradimento complessivo della nostra offerta. Innovazione e sostenibilità continuano a guidare ogni scelta: dalle soluzioni introdotte su Costa Smeralda per migliorare l’efficienza energetica, all’uso di tecnologie come l’IA per personalizzare maggiormente ogni viaggio, anche prima della prenotazione».\r

\r

Reinventare la crociera\r

A dare concretezza al percorso evolutivo di Costa è Francesco Muglia, chief commercial officer & senior vp, che spiega come questa strategia parta da un concetto chiave: reinventare la vacanza in crociera significa mettere la navigazione al centro, evolvendo il concetto di spostamento tra porti in un’esperienza emozionale che connette mare e terra creando meraviglia. Da questa idea nasce la Sea & Land Wonder Platform, una progettazione integrata di itinerari “Sea & Land” in cui la navigazione diventa esperienza multisensoriale grazie a luoghi iconici in mezzo al mare dove il tempo si ferma e la meraviglia prende forma, e un insieme di esperienze a terra costruite per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e far vivere i territori in modo autentico e sorprendente. «Abbiamo reinventato la vacanza in crociera trasformandola in un’esperienza emozionale che connette mare e terra in modo inedito. La nostra Sea & Land Wonder Platform è un continuum di meraviglia che integra itinerari, gastronomia e flotta, costruendo la perfetta connessione tra ciò che accade a bordo e ciò che avviene a terra».\r

\r

Le novità\r

La prossima estate, Costa Pacifica offrirà un’esperienza iconica nel Mediterraneo occidentale, una Sea Destination nella baia di Golfo Aranci, dove per la prima volta gli ospiti potranno sbarcare al tramonto direttamente dalla rada e raggiungere a bordo di un’elegante imbarcazione le acque di Tavolara per un bagno.\r

Sempre con Costa Pacifica, uno dei momenti più attesi sarà la crociera speciale dedicata all’eclissi solare prevista a metà agosto alle Baleari, dove cielo e mare si fonderanno in un evento emozionale unico. E a terra, la connessione continua con esperienze altrettanto iconiche come un tour in Mehari tra i paesaggi di Cassis o un’indimenticabile passeggiata in Vespa tra le sue vie più suggestive di Roma.\r

Costa Favolosa sarà protagonista in Nord Europa con una proposta unica che combina i due fiordi patrimonio Unesco, Geirangerfjord e Nærøyfjord con Sea Destinations come la meditazione all’alba davanti alle Sette Sorelle. In autunno la Crociera del Club, dedicata ai soci del programma fedeltà di Costa, prolungherà la stagione in Nord Europa con l’esperienza dell’aurora boreale.\r

Non mancheranno itinerari esclusivi in Asia con Costa Serena, a inizio estate e autunno, come la circumnavigazione del Giappone.\r

Nei Caraibi, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica, la compagnia introduce nuove esperienze che trasformano il viaggio in un’avventura esclusiva. Tra le novità spicca Cabo Rojo, una vera “destinazione nella destinazione”, con un porto progettato per le crociere e paesaggi che fondono giungla, deserto, acque turchesi e antiche cave, con la possibilità di accedere alla spiaggia di Bahía de Las Águilas. Un’esperienza senza precedenti che continua con l’inaugurazione di Samanà, che segue lo stesso concept innovativo, incentrato su esperienze che ridefiniscono il viaggio. La magia continua sul mare, con un Sea Party nella Baia di Catalina. A completare l’offerta 2026, in primavera, una proposta di mini crociere da 3-4 giorni nel Mediterraneo, a bordo di Costa Fascinosa.\r

«L’ampliamento del nostro portfolio con itinerari inediti è la dimostrazione più evidente della nostra capacità di creare meraviglia con proposte uniche nel panorama del turismo. Continuiamo a introdurre novità che arricchiscono l’esperienza di viaggio, con una gamma che spazia dalle mini-crociere di pochi giorni fino al Giro del Mondo di oltre 130 giorni. Proposte uniche come gli itinerari Sea & Land trasformano ogni viaggio in un continuum emozionale, dove l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza. Eventi irripetibili, come la crociera dedicata all’eclissi solare o alla magia dell’aurora boreale, raccontano la nostra volontà di esaltare la bellezza del mondo e portarla dentro ogni momento della crociera» aggiunge Luigi Stefanelli.\r

\r

Giuseppe Carino, senior vice president Sea-Land Experience Operations di Costa Crociere, chiude: «Appena conclusi i restyling di Costa Serena e Costa Smeralda, continuiamo ad investire sulla flotta, pilastro della strategia Sea and Land. Stiamo già progettando gli interventi su Costa Toscana, Costa Favolosa e Costa Pacifica, con nuovi concept per le cabine con balcone, per rendere ogni nave sempre più in linea con i desideri degli ospiti e far vivere la Costa Experience».\r

","post_title":"Costa Crociere, al via la Sea & Land Wonder Platform","post_date":"2025-12-16T09:29:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765877386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Going Stylosophy punta al lungo raggio. E' Mariagrazia Verna, sales director di Going, a raccontare direttamente da Zanzibar la new entry nel portfolio dei Going Resort. L 'ultimo nato, che allarga al long haul la proposta dell'operatore, è il Neptune Pwani Beach Resort & Spa, situato lungo la costa nord-est dell'isola.\r

\r

«Si tratta di una struttura che ha molte frecce all'arco da scoccare - spiega Verna durante una trasferta in compagnia di alcuni agenti di viaggio -. Le 192 camere del complesso dispongono tutte di balcone e sono suddivise in edifici a due piani dal tipico tetto di paglia, che riprende lo stile dell'isola».\r

\r

All'interno di questa struttura a 5 stelle le possibilità di praticare attività sono ampie, come sottolinea Nicole Rivano, international sales manager di Neptune Hotels.\r

Quattro punti fermi\r

«Volendo sintetizzare quattro buoni motivi per scegliere il resort - anche se in effetti ce ne sono molti di più - possiamo ispirarci ai pilastri della Going Stylosophy, che al Neptune trovano piena realizzazione - prosegue Verna -: il centro di equitazione di fronte alla struttura, che propone passeggiate a cavallo alla scopetta dell'isola; la spa Earth & Rain, dove sottoporsi a trattamenti rigeneranti; la curatissima ristorazione; l'attenzione alla sostenibilità nel rispetto del territorio e della popolazione locale».\r

\r

Un contributo prezioso al successo del resort viene dalla presenza di una staff di 350 membri e dalla possibilità di sfruttare comode connessioni con l'Italia, a cominciare dal volo Neos da Milano, Roma o Verona.\r

\r

I primi clienti di Going arriveranno il prossimo 21 dicembre, ma il successo appare scontato: il mercato italiano sta puntando con decisione su Zanzibar. Nel solo mese di novembre, secondo l'ufficio nazionale di statistica, su un totale di arrivi internazionali pari a oltre 72.000 unità, (+8,6%) gli italiani si sono evidenziati come primo mercato con il 12% degli arrivi, in incremento dell'8% sul corrispondente periodo del 2024.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Going Resort: la diretta dal Neptune Pwani Beach di Zanzibar","post_date":"2025-12-15T14:37:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765809454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503896\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Sandrine Buffenoir e Claire Béhar[/caption]\r

\r

La Costa Azzurra rafforza il suo legame con il mercato italiano e presenta a Milano le novità e i grandi eventi in programma tra il 2025 e il 2026, confermandosi una destinazione capace di vivere dodici mesi all’anno tra mare, montagna, cultura, enogastronomia e grandi appuntamenti internazionali.\r

\r

Ad aprire l’incontro è stata Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia, che ha sottolineato il valore strategico della relazione con l’Italia:\r

«La vostra presenza dimostra ancora una volta la forza dei legami che uniscono la Costa Azzurra all’Italia: legami culturali, turistici ed economici, ma soprattutto umani. Grazie al lavoro della stampa italiana continuiamo a costruire ponti, sviluppare progetti comuni e far conoscere la magia della nostra destinazione a un pubblico sempre più ampio».\r

\r

Al centro della presentazione, affidata a Claire Béhar, direttrice di Côte d’Azur France Tourisme, un’offerta sempre più diversificata: dai grandi progetti museali – con istituzioni come il Mamac di Nizza, il Museo delle Belle Arti e il Musée Bonnard Le Cannet – fino alla proposta outdoor che unisce mare e montagna, con 600 chilometri di piste sciistiche a soli 90 minuti dalla costa. «La Costa Azzurra è una destinazione dai paesaggi unici, che cambia volto in ogni stagione. Si può sciare di giorno e cenare vista mare la sera: è questa la nostra firma», ha dichiarato Béhar.\r

\r

Ampio spazio anche alla gastronomia, ai mercati e allo street food locale, oltre ai grandi eventi di richiamo internazionale: dalla cerimonia Michelin al Grimaldi Forum di Monaco il 16 marzo, ai festival, alle manifestazioni sportive come l’arrivo finale del Tour de France Femminile a Nizza, fino agli anniversari che segneranno il 2026, tra cui i 100 anni di Fragonard e i 20 anni delle Plages Électroniques di Cannes.\r

\r

Sul fronte dell’ospitalità, la destinazione continua a investire nella qualità con nuove aperture alberghiere di alto profilo, mentre cresce l’accessibilità dall’Italia grazie ai collegamenti aerei diretti con Nizza da Napoli, Roma, Venezia e Firenze.\r

\r

I numeri confermano l’importanza del mercato italiano: 945.000 pernottamenti nel 2024, con una permanenza media di 5,3 notti, e un dato particolarmente significativo: il 37% dei visitatori italiani ha scelto la Costa Azzurra per la prima volta.\r

\r

«L’Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, per vicinanza culturale, facilità di accesso e fedeltà», ha concluso Claire Béhar. «Vi aspettiamo non solo lungo la costa, ma anche nelle aree centrali e montane, autentiche e ancora da scoprire».","post_title":"Costa Azzurra: novità ed eventi 2025-2026","post_date":"2025-12-15T14:08:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","costa-azzurra"],"post_tag_name":["atout france","costa azzurra"]},"sort":[1765807731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Ogs Communication è un boutique atelier della comunicazione, un’azienda attiva nel settore di pr, ufficio stampa e comunicazione con una specializzazione in ospitalità di lusso e design».\r

\r

Così Maria Elena Puppi definisce l’azienda fondata 30 anni fa di cui è a.d. e che oggi guida con Vittoria Vicini, pr&partner. «In questi anni, la nostra azienda ha operato in maniera puntuale e precisa, seguendo i mercati, i linguaggi e i nuovi strumenti di comunicazione. Continuiamo a essere un riferimento nel settore per l’attenzione a 360° data ai nostri clienti e per la capacità di creare relazioni sincere, trasparenti e valoriali».\r

Identità unica\r

Ogs Communication ha un’identità unica, frutto di una contaminazione tra il mondo del design e quello dell’hotellerie. «Questa visione congiunta ci aiuta a dare una chiave di lettura completa - prosegue Vicini -. Operiamo in un ambito ampio e ricco dove architettura, arte, accoglienza e lifestyle si incontrano, si influenzano, si arricchiscono e si definiscono. Nel corso degli anni abbiamo maturato un’esperienza consolidata nelle relazioni con i media a livello nazionale e internazionale e abbiamo realizzato un network importante con catene alberghiere, general manager, studi di architettura, ceo di aziende nel settore arredo. Rappresentiamo un portfolio di brand diversificato. Tra i nostri clienti ci sono catene alberghiere, hotel indipendenti, luxury villas & chalets, luxury beach clubs, aziende manifatturiere e produttive nel design/arredo e anche studi di architettura e interior design».\r

\r

Per operare nel complesso universo delle pubbliche relazioni e generare relazioni di business Ogs ha scelto di usare il metodo delle S: story hunting, story listening, story telling, story diffusion, story relations. «Le pubbliche relazioni sono un universo complesso, fatto di professionalità, conoscenza, relazioni e scambi reali - afferma Vicini - . Il nostro compito è ascoltare con attenzione, comprendere con profondità e valorizzare ciò che rende unico ogni brand. Da qui nasce un percorso di comunicazione costruito insieme, passo dopo passo, con un approccio umano e consapevole».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Ogs Communication: focus sul mondo del design e dell’hotellerie","post_date":"2025-12-15T12:17:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765801072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503875\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel[/caption]\r

\r

Zambia e Zimbabwe al centro della proposta firmata da Controvento – Ft Collection di Ferruccio Tirone –, che promuove tre diverse strutture nei punti più suggestivi dei due Paesi a marchio Anantara Hotels & Resorts ed Avani Hotels & Resorts.\r

\r

Immerse tra la natura rigogliosa e le imponenti cascate Vittoria, le strutture rappresentate in esclusiva per l’Europa da Controvento offrono lo scenario ideale per un vero e proprio viaggio da album dei ricordi. Fra i resort perfetti per una “luxury escape” in Africa spiccano Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel, Avani Victoria Falls Resort e The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara: tre indirizzi diversi in grado di interpretare il viaggio tra le meraviglie del Continente Nero in modo diverso.\r

\r

Nel 2026 a completare l’offerta sull'Africa aprirà in Zambia l’Anantara Kafue River Tented Camp, che offrirà esperienze safari di lusso incentrate sulla sostenibilità e sull’ecoturismo. L’opening del primo campo tendato safari del brand di ospitalità di lusso è attesa per aprile.\r

Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel\r

Uno degli ultimi ingressi nel Portofolio Anantara Hotels & Resorts è il boutique hotel ai margini delle cascate Vittoria, punto di partenza ideale per immergersi nella natura selvaggia dello Zimbabwe con safari alla ricerca dei Big Five, passeggiate guidate nella natura e incontri ravvicinati con la fauna locale. La selezione di suite offr i comfort contemporanei senza prescindere dalla posizione strategica a pochi minuti da una delle sette meraviglie del mondo.\r

Avani Victoria Falls Resort\r

Il punto di partenza perfetto grazie alla vicinanza alle cascate Vittoria. Gli incontri quotidiani con la fauna locale sono garantiti, con zebre e giraffe che passeggiano nei giardini. Dall’Avani Victoria Falls Resort ognuno può scegliere di vivere la maestosità delle cascate a modo proprio: a piedi, in elicottero o in ultraleggero. Al tramonto poi, si naviga lungo il fiume Zambesi passando accanto a ippopotami e, occasionalmente, elefanti. Il resort offre 212 camere e suite tra cui scegliere.\r

The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara\r

La struttura si trova sulle rive del lato zambiano del fiume Zambesi nel Mosi-oa-Tunya National Park e offre a tutti gli ospiti del resort accesso gratuito e illimitato alle cascate Vittoria. Il Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara offre una grande varietà di camere e suite, recentemente ristrutturate, affacciate sul fiume Zambesi. Moltissime le attività ed esperienze che gli ospiti possono scegliere durante il soggiorno, tra cui: crociere al tramonto, tour culturali, cena a bordo di un treno a vapore, pic-nic, prime colazioni e cene private, safari, canoa, equitazione. La struttura si trova a soli 15 minuti dall'aeroporto internazionale Harry Mwanga Nkumbula.\r

\r

[gallery ids=\"503876,503877,503878\"]\r

\r

","post_title":"Zambia e Zimbabwe di charme: le proposte firmate Anantara e Avani","post_date":"2025-12-15T11:43:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765799001000]}]}}