Taglio della lamiera per la Icon of the Seas: prima nave Royal Caribbean alimentata a Gnl

Si chiamerà Icon of the Seas la prima nave alimentata a Gnl di Royal Caribbean International. L’unità è stata presentata ufficialmente lo scorso lunedì, quando si è svolta, presso i cantieri finlandesi Meyer Turku, la cerimonia del taglio della lamiera, che come vuole tradizione ha segnato l’inizio dei suoi lavori di costruzione.

La nave sarà la prima della classe Icon Class e il suo debutto è previsto per l’autunno del 2023. Ma la Icon of the Seas non sarà solo la prima di tre nuove unità a Gnl nella pipeline Royal Caribbean, ma sarà anche dotata di ulteriori tecnologie sostenibili, come la possibilità di essere alimentata a terra. Ulteriori dettagli saranno svelati nel prossimo futuro.