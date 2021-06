Swan Hellenic lancia la promozione di primavera con sconti del 20% e 300 dollari da spendere a bordo

Il 20% di sconto per ogni ospite e un voucher del valore di 300 dollari da spendere a bordo. Valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 31 luglio, la promozione di primavera di Swan Hellenic celebra il ritorno del brand all’operatività, grazie alle sue tre nuove navi per spedizioni culturali in tutto il mondo.

La compagnia ha inoltre aggiornato la propria policy sui termini e sulle condizioni contrattuali, in modo da rendere ancora più semplice la pianificazione del viaggio: gli ospiti dovranno quindi pagare soloun deposito del 15%, al momento della prenotazione della suite o della cabina, e provvedere al saldo 60 giorni prima della partenza. Una politica di cancellazione no-quibble permetterà inoltre di dare disdetta, causa Covid, fino a 30 giorni prima della partenza, ricevendo in cambio un voucher della validità di due anni da spendere per un viaggio futuro. Se sarà invece la compagnia stessa a non effettuare la crociera, l’ospite avrà immediatamente diritto a un rimborso completo, oppure a un un buono del valore del 110% della tariffa pagata, anch’esso valido per due anni.

“Vogliamo creare un’atmosfera di festa davvero speciale per il nostro ritorno sulle onde – sottolinea il ceo della compagnia, Andrea Zito -. “Per questo, abbiamo lavorato sodo per iniziare uno straordinario viaggio insieme a Swan Hellenic e agli appassionati di crociere culturali vecchi e nuovi, portandoli a vedere ciò che gli altri non vedono”.